बिना मेहनत धुल जाएंगे Automatic Washing Machine में धुल जाएंगे सारे गंदे कपड़े, कीमत भी आपके बजट में

Best Fully Automatic Washing Machine: आपके घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदना आसान हो जाएगा, जब आप यहां दिए गए फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स के ऑप्शन पर एक नजर डालेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:49 AM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Best Fully Automatic Washing Machine: आजकल घर के काम आसान बनाने के लिए फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन सबसे बेहतर ऑप्शन बनकर उभर रहा है। इसमें आपको कपड़े डालने के बाद बार-बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह मशीन खुद ही वॉश, रिंस और स्पिन कर देती है। ये मशीनें न सिर्फ कम पानी और बिजली खर्च करती हैं बल्कि कपड़ों को भी सुरक्षित रखती हैं। यह मशीन हर घर के लिए समय और मेहनत बचाने वाला स्मार्ट समाधान है। यहां हम आपको बेस्ट ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़ी फैमिली के लिए सही रहेगा। इसमें Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी है, जो कम डिटर्जेंट और पानी में भी कपड़ों को गहराई से साफ करती है। 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इसमें 6 तरह के वॉश प्रोग्राम हैं, जो हर जरूरत के हिसाब से सही रहेगी। इसमें डिजिटल इन्वर्टर मोटर दी गई है, जो कम बिजली खर्च करती है। इसका डायमंड ड्रम और ड्यूल स्टॉर्म पल्सेटर कपड़ों को साफ करता है।

Specifications

कैपेसिटी
8 किलो
स्पिन स्पीड
700 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
6 (नॉर्मल, क्विक वॉश, बेडिंग, डेलिकेट, जीन्स, ईको टब क्लीन, एनर्जी सेविंग)
ड्रम
डायमंड ड्रम, ड्यूल स्टॉर्म पल्सेटर
बॉडी
स्टेनलेस स्टील + प्लास्टिक

क्यों खरीदें

...

बड़ी फैमिली के लिए सही

...

बिजली और पानी की बचत

...

6 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम

क्यों खोजें विकल्प

...

टॉप लोड मशीन होने से फ्रंट लोड जितनी गहरी सफाई नहीं देती

...

प्लास्टिक बॉडी समय के साथ स्क्रैच या टूट सकती है

यह 7 किलो की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें हार्ड वॉटर वॉश टेक्नोलॉजी है, जो हार्ड वॉटर में भी कपड़ों को अच्छी से साफ करते हैं। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। इसमें 12 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जिससे आप हर तरह के कपड़े आसानी से साफ कर सकते हैं। इसमें स्टील ड्रम और स्टेनलेस स्टील बॉडी दी गई है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
740 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
12 (डेली, हैवी, डेलिकेट, व्हाइट्स, स्टेनवॉश, वॉश ओनली, वूलन्स, बेडशीट, इको वॉश, वॉश, रिंज+ड्राई, ड्राई, एक्वा स्टोर)
ड्रम
स्टील
बॉडी मटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

हाई वॉटर वॉश फीचर

...

12 वॉश प्रोग्राम्स

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

7 Kg क्षमता बड़ी फैमिली के लिए कम

...

टॉप लोड मशीन में पानी की खपत ज्यादा

यह 7 किलो फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। यह इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़े धोने और सुखाने दोनों का काम करती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिससे हल्के, नाज़ुक, भारी और दागदार कपड़ों को आसानी से साफ किया जा सकता है। 740 RPM स्पिन स्पीड की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह मशीन 5 स्टार रेटिंग के साथ बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। इसकी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 36% तक एनर्जी सेविंग देती है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किलो
स्पिन स्पीड
740 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
8 (नॉर्मल, क्विक वॉश, जेंटल, स्ट्रॉन्ग, प्री-वॉश+नॉर्मल, रिंज+, एक्वा रिजर्व, टब क्लीन)
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर मोटर से 36% तक बिजली की बचत

...

कपड़े धोने और सुखाने की सुविधा

...

8 वॉश प्रोग्राम्स से हर तरह के कपड़े आसानी से धुलते हैं

क्यों खोजें विकल्प

...

7 किलो क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

टॉप लोड मॉडल फ्रंट लोड की तुलना में थोड़े ज्यादा पानी का इस्तेमाल

यह 7 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन AI-पावर्ड तकनीक से लैस है, जो कपड़ों का फैब्रिक और वजन पहचानकर पानी, समय और वॉश साइकल को ऑटोमैटिक सेट करती है। इससे कपड़े 30% बेहतर साफ होते हैं और ज्यादा घिसते नहीं। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग है, जिससे बिजली की बचत होती है। 720 RPM स्पिन स्पीड की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसमें 8+1 वॉश प्रोग्राम्स हैं, जो अलग-अलग कपड़ों के हिसाब से बनाए गए हैं। इसकी डीप क्लीन टेक्नोलॉजी और Triadic Pulsator जिद्दी दाग भी आसानी से निकाल देता है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किलो
स्पिन स्पीड
720 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
8+1 (मिक्स डेली, कॉटन, एक्सप्रेस 30’, सिंथेटिक, डेलिकेट, बेबी वियर, यूनिफॉर्म, बल्कि, टब क्ली)
टेक्नोलॉजी
DeepClean + Triadic Pulsator
वारंटी
4 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर, 10 साल स्पेयर सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

AI तकनीक से स्मार्ट वॉश और पानी-बिजली की बचत

...

Triadic Pulsator से गहरी और बेहतर सफाई

...

720 RPM स्पिन से जल्दी सुखाई

...

9 वॉश प्रोग्राम्स

क्यों खोजें विकल्प

...

7 Kg क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम

...

AI फीचर के चलते कीमत साधारण वॉशिंग मशीन से थोड़ी ज्यादा

यह 7 किलोग्राम फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। यह Tidal Wash टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसका एक्यू वॉश ड्रम खास डिजाइन में बना है। इसमें टर्बो 6 प्लस्टर पानी में लहरें पैदा करके डिटर्जेंट को अच्छे से फैलाता है और जिद्दी गंदगी हटाता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग है, जिससे बिजली की बचत होती है। 720 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों का पानी जल्दी निकाल देती है, जिससे सुखाने में कम समय लगता है। इसमें 12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स हैं, जो हर तरह के कपड़ों की धुलाई आसान बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
7 किलो
स्पिन स्पीड
720 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
12 प्रोग्राम्स
टेक्नोलॉजी
Tidal Wash Technology, Turbo 6 Pulsator, Acu Wash Drum
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल वॉश मोटर पर

क्यों खरीदें

...

Tidal Wash Technology से बेहतर दाग सफाई

...

12 वॉश प्रोग्राम्स हर कपड़े के लिए सही

...

720 RPM से तेज सुखाने की क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

...

7 Kg क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम

...

Turbo Pulsator के कारण शोर थोड़ा ज्यादा

यह 6 किलो फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटी फैमिली के लिए सही रहेगी। इसमें ओशनस वेव ड्रम और नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कम पानी के दबाव पर भी अच्छे से कपड़े धुलते हैं। इसकी 780 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करती है। इसमें दिया गया स्टेनलेस स्टील ड्रम टिकाऊ है और लंबे समय तक चलता है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम्स जैसे क्विक, डेलिकेट और स्मार्ट।

Specifications

कैपेसिटी
6 किलो
स्पिन स्पीड
780 RPM
साइकिल टाइम
40 मिनट (औसत लोड)
वॉश प्रोग्राम्स
8 (क्विक, डेलिकेट, स्मार्ट आदि)
ड्रम
ओशनस वेव ड्रम, स्टेनलेस स्टील
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट, 10 साल मोटर

क्यों खरीदें

...

5 Star रेटिंग से बिजली और पानी की बचत

...

नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी से कम पानी प्रेशर में भी धुलाई

...

780 RPM

...

स्टेनलेस स्टील ड्रम ज्यादा ड्यूरेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

6 Kg क्षमता बड़े परिवार के लिए कम

...

8 प्रोग्राम्स सही हैं, लेकिन ज्यादा ऑप्शन चाहने वालों के लिए सीमित

यह 8 किलो फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़ी फैमिली के लिए सही रहेगा। इसमें AI Active Water Plus तकनीक दी गई है, जो कपड़ों को स्मार्ट तरीके से धोते हुए पानी और बिजली की बचत करती है। इसकी 1400 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी जल्दी निकालती है, जिससे सुखाने में कम समय लगता है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम्स जैसे क्विक, स्टीम, स्पोर्ट्सवियर और डेलिकेट शामिल है, जो हर तरह के कपड़ों के लिए सही है। यह रस्ट-रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील ड्रम और टफन ग्लास डोर इसे ड्यूरेबल बनाता है।

Specifications

कैपेसिटी
8 किलो
वॉश प्रोग्राम्स
15 (क्विक, स्टीम, स्पोर्ट्सवियर औऱ डेलिकेट आदि)
ड्रम
स्टेनलेस स्टील (रस्ट-रेजिस्टेंट)
डोर
टफेंड ग्लास
मोटर
ईकोसाइलेंस ब्रशलेस मोटर
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 12 साल मोटर पर

क्यों खरीदें

...

5 स्टार एनर्जी सेविंग और AI वॉटर प्लस तकनीक

...

1400 RPM से तेज सुखाने की क्षमता

...

15 वॉश प्रोग्राम्स, हर कपड़े के लिए सही

...

ईकोसाइलेंस मोटर

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्रंट लोड मशीनें टॉप लोड से महंगी

...

2300 kWh वार्षिक खपत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
