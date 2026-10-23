Amazon Sale: ₹20,000 से भी कम में मिल रहे ब्रांडेड Refrigerator!Godrej, Samsung और Haier पर 20 से 35% तक की छूट

Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में ₹20,000 के अंदर आने वाले Samsung, LG और Godrej जैसे ब्रांडेड Refrigerators पर 45% तक की भारी छूट मिल रही है!

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Budget Fridge Price Drop: किचन अप्लायंसेस अपग्रेड करने का यह सबसे सही समय है! अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ₹20,000 से कम के बजट वाले ब्रांडेड फ्रीज पर 35% तक की छूट मिल रही है। कम बिजली खपत और फास्ट आइस मेकिंग फीचर्स वाले ये बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर अब तक की सबसे कम कीमत और आसान EMI विकल्पों पर उपलब्ध हैं।

Haier fridge

यह सुंदर Marine Ivy फ्लोरल डिज़ाइन, Base Stand Drawer (सूखी सब्जियों के भंडारण के लिए) और Easy Clean Back के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और साल भर में मात्र 136 kWh की बिजली खपत के साथ यह रेफ्रिजरेटर बिजली के बिल की बचत करते हुए तेज़ कूलिंग (Fast Ice Making) प्रदान करता है।



Specifications क्षमता (Capacity) 190 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating) 4 Star कूलिंग तकनीक (Cooling Type): Direct Cool with Fast Ice Making वारंटी (Warranty): 1 Year विशेष फीचर्स Base Stand Drawer, Easy Clean Back, क्यों खरीदें 4-Star Energy Efficiency Fast Ice Making & Cooling आलू-प्याज जैसी सूखी सामग्रियां आसानी से रखी जा सकती हैं। सेफ और क्लीन बैक डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। 190 लीटर क्षमता

आकर्षक Azure Wine कलर फिनिश में आने वाला यह फ्रीज Turbo Cooling Technology और Advanced Capillary Technology के साथ आता है, जो तेजी से बर्फ जमाने और पानी की बोतलों को तुरंत ठंडा करने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें फलों और सब्जियों को 24 दिनों तक तरोताजा रखने की सुविधा मिलती है।

Specifications क्षमता (Capacity): 180 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating): 3 Star Direct Cool कूलिंग तकनीक: Turbo Cooling & Advanced Capillary Technology वारंटी (Warranty): 1 Year स्पेशल फीचर्स: Farm Freshness Up to 24 Days क्यों खरीदें पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस 24 दिनों तक फ्रेश रहती हैं सब्जियां Advanced Capillary Technology आइसक्रीम/फ्रोजन फूड्स के लिए बड़ा फ्रीजर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। 3-Star Energy Rating

आईएफबी का यह 197 लीटर क्षमता वाला 5-स्टार एडवांस्ड इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहद किफायती और प्रीमियम विकल्प है। Brush Grey फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 30 घंटे से अधिक के कूलिंग रिटेंशन (बिजली जाने पर भी कूलिंग बरकरार रखना) और सालाना मात्र 113 यूनिट्स की सबसे कम बिजली खपत के साथ आता है।

Specifications क्षमता (Capacity 197 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating) 5 Star वारंटी (Warranty) 4 साल कूलिंग तकनीक Advanced Inverter क्यों खरीदें 5-Star Energy Efficiency 4 साल की पूरी मशीन वारंटी 30 घंटे से अधिक समय तक कूलिंग 16.6 लीटर का बड़ा वेजी क्रिस्पर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। कूलिंग थोड़ी प्रभावित हो सकती है।

यह 2026 मॉडल Digital Inverter Compressor, Single Touch Defrost और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Stand Drawer के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 130 kWh बिजली की खपत) के साथ यह बिजली बिल की बचत करते हुए 15 दिनों तक भोजन को तरोताजा रखता है।

Specifications क्षमता (Capacity): 183 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating) 4 Star वारंटी (Warranty): 1 साल कंप्रेसर तकनीक Digital Inverter Compressor विशेष फीचर्स: Base Stand Drawer, Single Touch Defrost क्यों खरीदें कम शोर, 50% कम बिजली की खपत सूखी सब्जियां (जैसे आलू, प्याज) आसानी से रख सकते हैं। एक बटन दबाकर डिफ्रॉस्ट करने की सुविधा ऑटोमैटिक कनेक्ट होकर कूलिंग बनाए रखता है। क्यों खोजें विकल्प सिंगल टच डिफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक है

यह 192 लीटर क्षमता वाला 4-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। आकर्षक Sapphire Peony Blue फ्लोरल प्रिंट में आने वाला यह 2026 मॉडल Insulated Capillary Technology, 12 घंटे के कूलिंग रिटेंशन और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Drawer (बेस ड्रावर) के साथ आता है।

Specifications क्षमता (Capacity): 192 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating): 4 Star वारंटी (Warranty): 1 Year कूलिंग तकनीक: Insulated Capillary Technology विशेष फीचर्स: Base Stand Drawer, Auto-Connect क्यों खरीदें 4-Star Energy Rating तेज कूलिंग और कंप्रेसर 12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है। जंबो स्पेस क्यों खोजें विकल्प समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। बार-बार दरवाजा खोलने पर अंदर का तापमान प्रभावित होता है।

एलजी का यह 185 लीटर क्षमता वाला 4-स्टार स्मार्ट इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। आकर्षक Scarlet Euphoria कलर और फ्लोरल फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Stand with Drawer के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 131 यूनिट बिजली की खपत) और स्मार्ट कनेक्ट इनवर्टर तकनीक के साथ यह बिजली के बिल में बड़ी बचत करता है।

Specifications क्षमता (Capacity): 185 Liters ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating): 4 Star वारंटी (Warranty): 1 Year कंप्रेसर तकनीक Smart Inverter Compressor विशेष फीचर्स Base Stand with Drawer, Smart Connect Inverter क्यों खरीदें बिजली का बिल कम आता है। शानदार एनर्जी सेविंग परफॉर्मेंस सूखी सब्जियां (जैसे आलू, प्याज) आसानी से रखी जा सकती हैं। होम इनवर्टर से कनेक्ट होकर बिना रुके कूलिंग जारी रखता है। क्यों खोजें विकल्प समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। बार-बार खोलने पर फ्रीजर की कूलिंग प्रभावित होती है।

Q1: क्या LG 185L रेफ्रिजरेटर के नीचे बेस स्टैंड ड्रावर मिलता है? उत्तर: हाँ, इस मॉडल में नीचे की तरफ एक सुविधाजनक बेस स्टैंड विथ ड्रावर दिया गया है, जिसमें आप आलू, प्याज या अन्य सूखी सामग्री आसानी से स्टोर कर सकते हैं।

Q2: क्या बिजली जाने पर यह फ्रिज होम इनवर्टर पर काम कर सकता है? उत्तर: हाँ, इसमें Smart Connect Technology दी गई है, जो पावर कट होने पर रेफ्रिजरेटर को आपके होम इनवर्टर से ऑटोमैटिकली कनेक्ट कर देती है ताकि कूलिंग रुक न सके।

Q3: यह रेफ्रिजरेटर साल भर में कितनी बिजली की खपत करता है? उत्तर: 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह बेहद ऊर्जा-कुशल है और BEE मानकों के अनुसार यह साल भर में केवल लगभग 131 यूनिट्स बिजली की खपत करता है।

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