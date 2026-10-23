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Amazon Sale: ₹20,000 से भी कम में मिल रहे ब्रांडेड Refrigerator!Godrej, Samsung और Haier पर 20 से 35% तक की छूट

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में ₹20,000 के अंदर आने वाले Samsung, LG और Godrej जैसे ब्रांडेड Refrigerators पर 45% तक की भारी छूट मिल रही है!

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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Budget Fridge Price Drop: किचन अप्लायंसेस अपग्रेड करने का यह सबसे सही समय है! अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ₹20,000 से कम के बजट वाले ब्रांडेड फ्रीज पर 35% तक की छूट मिल रही है। कम बिजली खपत और फास्ट आइस मेकिंग फीचर्स वाले ये बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर अब तक की सबसे कम कीमत और आसान EMI विकल्पों पर उपलब्ध हैं।

Amazon Sale: ₹20,000 से भी कम में मिल रहे ब्रांडेड Refrigerator!Godrej, Samsung और Haier पर 20 से 35% तक की छूट
Haier fridge

यह सुंदर Marine Ivy फ्लोरल डिज़ाइन, Base Stand Drawer (सूखी सब्जियों के भंडारण के लिए) और Easy Clean Back के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और साल भर में मात्र 136 kWh की बिजली खपत के साथ यह रेफ्रिजरेटर बिजली के बिल की बचत करते हुए तेज़ कूलिंग (Fast Ice Making) प्रदान करता है।

Specifications

क्षमता (Capacity)
190 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating)
4 Star
कूलिंग तकनीक (Cooling Type):
Direct Cool with Fast Ice Making
वारंटी (Warranty):
1 Year
विशेष फीचर्स
Base Stand Drawer, Easy Clean Back,

क्यों खरीदें

...

4-Star Energy Efficiency

...

Fast Ice Making & Cooling

...

आलू-प्याज जैसी सूखी सामग्रियां आसानी से रखी जा सकती हैं।

...

सेफ और क्लीन बैक डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है।

...

190 लीटर क्षमता

आकर्षक Azure Wine कलर फिनिश में आने वाला यह फ्रीज Turbo Cooling Technology और Advanced Capillary Technology के साथ आता है, जो तेजी से बर्फ जमाने और पानी की बोतलों को तुरंत ठंडा करने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें फलों और सब्जियों को 24 दिनों तक तरोताजा रखने की सुविधा मिलती है।

Specifications

क्षमता (Capacity):
180 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating):
3 Star Direct Cool
कूलिंग तकनीक:
Turbo Cooling & Advanced Capillary Technology
वारंटी (Warranty):
1 Year
स्पेशल फीचर्स:
Farm Freshness Up to 24 Days

क्यों खरीदें

...

पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस

...

24 दिनों तक फ्रेश रहती हैं सब्जियां

...

Advanced Capillary Technology

...

आइसक्रीम/फ्रोजन फूड्स के लिए बड़ा फ्रीजर

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।

...

3-Star Energy Rating

आईएफबी का यह 197 लीटर क्षमता वाला 5-स्टार एडवांस्ड इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहद किफायती और प्रीमियम विकल्प है। Brush Grey फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 30 घंटे से अधिक के कूलिंग रिटेंशन (बिजली जाने पर भी कूलिंग बरकरार रखना) और सालाना मात्र 113 यूनिट्स की सबसे कम बिजली खपत के साथ आता है।

Specifications

क्षमता (Capacity
197 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating)
5 Star
वारंटी (Warranty)
4 साल
कूलिंग तकनीक
Advanced Inverter

क्यों खरीदें

...

5-Star Energy Efficiency

...

4 साल की पूरी मशीन वारंटी

...

30 घंटे से अधिक समय तक कूलिंग

...

16.6 लीटर का बड़ा वेजी क्रिस्पर

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है।

...

कूलिंग थोड़ी प्रभावित हो सकती है।

यह 2026 मॉडल Digital Inverter Compressor, Single Touch Defrost और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Stand Drawer के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 130 kWh बिजली की खपत) के साथ यह बिजली बिल की बचत करते हुए 15 दिनों तक भोजन को तरोताजा रखता है।

Specifications

क्षमता (Capacity):
183 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating)
4 Star
वारंटी (Warranty):
1 साल
कंप्रेसर तकनीक
Digital Inverter Compressor
विशेष फीचर्स:
Base Stand Drawer, Single Touch Defrost

क्यों खरीदें

...

कम शोर, 50% कम बिजली की खपत

...

सूखी सब्जियां (जैसे आलू, प्याज) आसानी से रख सकते हैं।

...

एक बटन दबाकर डिफ्रॉस्ट करने की सुविधा

...

ऑटोमैटिक कनेक्ट होकर कूलिंग बनाए रखता है।

क्यों खोजें विकल्प

...

सिंगल टच डिफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है।

...

शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक है

यह 192 लीटर क्षमता वाला 4-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। आकर्षक Sapphire Peony Blue फ्लोरल प्रिंट में आने वाला यह 2026 मॉडल Insulated Capillary Technology, 12 घंटे के कूलिंग रिटेंशन और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Drawer (बेस ड्रावर) के साथ आता है।

Specifications

क्षमता (Capacity):
192 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating):
4 Star
वारंटी (Warranty):
1 Year
कूलिंग तकनीक:
Insulated Capillary Technology
विशेष फीचर्स:
Base Stand Drawer, Auto-Connect

क्यों खरीदें

...

4-Star Energy Rating

...

तेज कूलिंग और कंप्रेसर

...

12 घंटे तक कूलिंग बनाए रखता है।

...

जंबो स्पेस

क्यों खोजें विकल्प

...

समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।

...

बार-बार दरवाजा खोलने पर अंदर का तापमान प्रभावित होता है।

एलजी का यह 185 लीटर क्षमता वाला 4-स्टार स्मार्ट इनवर्टर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है। आकर्षक Scarlet Euphoria कलर और फ्लोरल फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Base Stand with Drawer के साथ आता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना केवल 131 यूनिट बिजली की खपत) और स्मार्ट कनेक्ट इनवर्टर तकनीक के साथ यह बिजली के बिल में बड़ी बचत करता है।

Specifications

क्षमता (Capacity):
185 Liters
ऊर्जा रेटिंग (Energy Rating):
4 Star
वारंटी (Warranty):
1 Year
कंप्रेसर तकनीक
Smart Inverter Compressor
विशेष फीचर्स
Base Stand with Drawer, Smart Connect Inverter

क्यों खरीदें

...

बिजली का बिल कम आता है।

...

शानदार एनर्जी सेविंग परफॉर्मेंस

...

सूखी सब्जियां (जैसे आलू, प्याज) आसानी से रखी जा सकती हैं।

...

होम इनवर्टर से कनेक्ट होकर बिना रुके कूलिंग जारी रखता है।

क्यों खोजें विकल्प

...

समय-समय पर मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।

...

बार-बार खोलने पर फ्रीजर की कूलिंग प्रभावित होती है।

Q1: क्या LG 185L रेफ्रिजरेटर के नीचे बेस स्टैंड ड्रावर मिलता है?

उत्तर: हाँ, इस मॉडल में नीचे की तरफ एक सुविधाजनक बेस स्टैंड विथ ड्रावर दिया गया है, जिसमें आप आलू, प्याज या अन्य सूखी सामग्री आसानी से स्टोर कर सकते हैं।

Q2: क्या बिजली जाने पर यह फ्रिज होम इनवर्टर पर काम कर सकता है?

उत्तर: हाँ, इसमें Smart Connect Technology दी गई है, जो पावर कट होने पर रेफ्रिजरेटर को आपके होम इनवर्टर से ऑटोमैटिकली कनेक्ट कर देती है ताकि कूलिंग रुक न सके।

Q3: यह रेफ्रिजरेटर साल भर में कितनी बिजली की खपत करता है?

उत्तर: 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह बेहद ऊर्जा-कुशल है और BEE मानकों के अनुसार यह साल भर में केवल लगभग 131 यूनिट्स बिजली की खपत करता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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