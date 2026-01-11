Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best frameless tv on amazon and flipkart under rupees 8000 without any offer
गजब! बिना किसी ऑफर ₹8 हजार से कम में मिल रहे ये फ्रेमलेस स्मार्ट टीवी, फीचर भी कमाल के

गजब! बिना किसी ऑफर ₹8 हजार से कम में मिल रहे ये फ्रेमलेस स्मार्ट टीवी, फीचर भी कमाल के

संक्षेप:

8 हजार रुपये से कम के बजट में फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी बिना किसी ऑफर 8 हजार से कम में मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Jan 11, 2026 02:20 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

54% OFF

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
amazon-logo

₹8734

₹18999

खरीदिये

discount

43% OFF

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
amazon-logo

₹11886

₹20999

खरीदिये

discount

44% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹14073

₹24999

खरीदिये

discount

52% OFF

VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
amazon-logo

₹10999

₹22999

खरीदिये

8 हजार रुपये से कम के बजट में फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी बिना किसी ऑफर 8 हजार से कम में मिल रहे हैं। फ्रेमलेस होने के कारण इनका डिजाइन बेहद प्रीमियम लगता है। इनमें आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा। खास बात है कि आप चाहें तो इन टीवी को अलग-अलग ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

discount

54% OFF

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
amazon-logo

₹8734

₹18999

खरीदिये

discount

43% OFF

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
amazon-logo

₹11886

₹20999

खरीदिये

discount

44% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹14073

₹24999

खरीदिये

discount

52% OFF

VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
amazon-logo

₹10999

₹22999

खरीदिये

SKYLIVE 80 cm (32 inches) Bezel-Less Smart Android TV (SL32S) SL4000 (2024 Model)

अमेजन इंडिया पर यह टीनी 7349 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी को आप 367 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन देखने को मिलेगा। यह टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें दमदार ऑडियो के लिए 20 वॉट का सराउंड साउंड दिया गया है। टीवी में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

स्काइलाइव

Vistek 32" Frameless Full HD 1080p Smart LED TV

अमेजन इंडिया पर यह टीवी 7977 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 398 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको शानदार बेजल-लेस डिजाइन मिलेगा। यह टीवी 1जीबी रैम से लैस है। यह ऐंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए टीवी में 30 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। टीवी में कंपनी बिल्ट-इन वाई-फाई भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:8000mAh बैटरी वाला पावरफुल फोन, मिलेगी 24GB तक रैम, वॉटर प्रोटेक्शन भी

VW 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Android TV 2025 Edition (VW32S)

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7699 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर कैशबैक ऑफर भी लाइव है। टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 20 वॉट का दमदार सराउंड साउंड मिलेगा। टीवी ऐंड्रॉयड ओएस पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:एक के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा, Perplexity Pro AI और ओटीटी का भी मजा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।