गजब! बिना किसी ऑफर ₹8 हजार से कम में मिल रहे ये फ्रेमलेस स्मार्ट टीवी, फीचर भी कमाल के
8 हजार रुपये से कम के बजट में फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी बिना किसी ऑफर 8 हजार से कम में मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
8 हजार रुपये से कम के बजट में फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी बिना किसी ऑफर 8 हजार से कम में मिल रहे हैं। फ्रेमलेस होने के कारण इनका डिजाइन बेहद प्रीमियम लगता है। इनमें आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा। खास बात है कि आप चाहें तो इन टीवी को अलग-अलग ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
SKYLIVE 80 cm (32 inches) Bezel-Less Smart Android TV (SL32S) SL4000 (2024 Model)
अमेजन इंडिया पर यह टीनी 7349 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी को आप 367 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी में आपको शानदार फ्रेमलेस डिजाइन देखने को मिलेगा। यह टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें दमदार ऑडियो के लिए 20 वॉट का सराउंड साउंड दिया गया है। टीवी में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
Vistek 32" Frameless Full HD 1080p Smart LED TV
अमेजन इंडिया पर यह टीवी 7977 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 398 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको शानदार बेजल-लेस डिजाइन मिलेगा। यह टीवी 1जीबी रैम से लैस है। यह ऐंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए टीवी में 30 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। टीवी में कंपनी बिल्ट-इन वाई-फाई भी दे रही है।
VW 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Android TV 2025 Edition (VW32S)
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 7699 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर कैशबैक ऑफर भी लाइव है। टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 20 वॉट का दमदार सराउंड साउंड मिलेगा। टीवी ऐंड्रॉयड ओएस पर काम करता है।
