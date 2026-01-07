Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best for 2026 get 500GB data and 200days validity unlimited 5g check details
500GB डेटा के साथ 200 दिनों की वैलिडिटी, धूम मचा रहा यह रिचार्ज, साथ ₹35,000 का फ्री सब्सक्रिप्शन भी

500GB डेटा के साथ 200 दिनों की वैलिडिटी, धूम मचा रहा यह रिचार्ज, साथ ₹35,000 का फ्री सब्सक्रिप्शन भी

संक्षेप:

Reliance Jio का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा (4G) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 500GB डेटा मिलता है।

Jan 07, 2026 03:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio के पास ग्राहकों के लिए 2025 रुपये का एक शानदान प्लान उपलब्ध है। यह प्लान पिछले साल 2025 में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद है। इस प्लान को चुनने वाले ग्राहकों को कंपनी ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है। खास बात यह है कि इस प्लान के साथ ग्राहकों को Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन भी एकदम फ्री मिल रहा है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये के करीब है। तो चलिए जानते हैं 2025 रुपये के प्लान में ग्राहकों को आखिर क्या-क्या मिलता है और यह प्लान फायदेमंद है या नहीं।

रिलायंस जियो का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान

रिलायंस जियो का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा (4G) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 500GB डेटा मिलता है। इतना ही नहीं, इस प्लान में Unlimited 5G Data भी शामिल है। लेकिन ऑफर यही खत्म नहीं होते हैं। जियो इस प्लान को लेने वाले ग्राहकों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है।

प्लान के साथ मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स में शामिल हैं:

- नए कनेक्शन पर दो महीने के लिए JioHome का फ्री ट्रायल।

- तीन महीने के लिए JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन।

- जियो एआई क्लाउड 50GB स्टोरेज मुफ्त।

- इसके अलावा, ग्राहकों को 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro प्लान मुफ्त मिलता है, जिसकी वास्तविक कीमत 35,100 रुपये है। यह सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए है।

(नोट- रिचार्ज करने से पहले वेबसाइट पर जाकर प्लान की टर्म एंड कंडीशन्स अच्छी तरह से समझ लें)

OTT बेनिफिट्स, ढेर सारा डेटा और 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी को देखते हुए यह प्लान अभी भी फायदेमंद है। बेशक, बाजार में सस्ते प्लान भी हैं, और ऐसे प्लान भी हैं जिनसे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन यह अभी भी एक अच्छा ऑफर है। इस प्लान के साथ लगभग वह सब कुछ मिल रहा है जो कोई भी चाहेगा।

जियो का 2025 रुपये वाला प्लान रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे MyJio ऐप से भी रिचार्ज किया जा सकता है।

Vi के पास 180 दिन चलने वाले दो प्लान

वीआई के पास 200 दिनों की वैलिडिटी वाला तो नहीं, लेकिन 180 दिनों तक चलने वाले दो प्लान जरूर हैं। एक प्लान की कीमत 1749 रुपये है जबकि दूसरे की कीमत 2399 रुपये हैं। इन दोनों ही प्लान में 180 दिनों की वैलिडिटी, डेली 1.5GB डेटा, फ्री कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। दोनों ही प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड नाइट डेटा (12am to 6am), वीकेंड डेटा रोलओवर, डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। अंतर बस इतना है कि वीआई का 2399 रुपये के प्लान में ग्राहकों को 180 दिनों के लिए Vi Movies & TV सुपर सब्सक्रिप्शन (19OTTs) भी मिलता है। बता दें कि एयरटेल के पास 200 दिनों तक चलने वाला कोई प्लान नहीं है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Jio Reliance Jio

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।