500GB डेटा के साथ 200 दिनों की वैलिडिटी, धूम मचा रहा यह रिचार्ज, साथ ₹35,000 का फ्री सब्सक्रिप्शन भी

संक्षेप: Reliance Jio का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा (4G) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 500GB डेटा मिलता है।

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio के पास ग्राहकों के लिए 2025 रुपये का एक शानदान प्लान उपलब्ध है। यह प्लान पिछले साल 2025 में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद है। इस प्लान को चुनने वाले ग्राहकों को कंपनी ढेर सारे बेनिफिट्स दे रही है। खास बात यह है कि इस प्लान के साथ ग्राहकों को Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन भी एकदम फ्री मिल रहा है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये के करीब है। तो चलिए जानते हैं 2025 रुपये के प्लान में ग्राहकों को आखिर क्या-क्या मिलता है और यह प्लान फायदेमंद है या नहीं।

रिलायंस जियो का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान रिलायंस जियो का 2025 रुपये का प्रीपेड प्लान 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा (4G) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में ग्राहकों को कुल 500GB डेटा मिलता है। इतना ही नहीं, इस प्लान में Unlimited 5G Data भी शामिल है। लेकिन ऑफर यही खत्म नहीं होते हैं। जियो इस प्लान को लेने वाले ग्राहकों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है।

प्लान के साथ मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स में शामिल हैं: - नए कनेक्शन पर दो महीने के लिए JioHome का फ्री ट्रायल।

- तीन महीने के लिए JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन।

- जियो एआई क्लाउड 50GB स्टोरेज मुफ्त।

- इसके अलावा, ग्राहकों को 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro प्लान मुफ्त मिलता है, जिसकी वास्तविक कीमत 35,100 रुपये है। यह सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए है।

(नोट- रिचार्ज करने से पहले वेबसाइट पर जाकर प्लान की टर्म एंड कंडीशन्स अच्छी तरह से समझ लें) OTT बेनिफिट्स, ढेर सारा डेटा और 200 दिनों की सर्विस वैलिडिटी को देखते हुए यह प्लान अभी भी फायदेमंद है। बेशक, बाजार में सस्ते प्लान भी हैं, और ऐसे प्लान भी हैं जिनसे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन यह अभी भी एक अच्छा ऑफर है। इस प्लान के साथ लगभग वह सब कुछ मिल रहा है जो कोई भी चाहेगा।

जियो का 2025 रुपये वाला प्लान रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे MyJio ऐप से भी रिचार्ज किया जा सकता है।