Tired of Eye Strain? कोडिंग के शौकीनों के लिए Amazon पर उपलब्ध हैं ये बेस्ट आई केयर मॉनिटर्स, आँखों को मिलेगी राहत
अमेजन पर कोडिंग के लिए एडवांस्ड आई-केयर फीचर्स, 4K रिज़ॉल्यूशन और कर्व्ड डिजाइन वाले बेहतरीन मॉनिटर्स उपलब्ध हैं। ये मॉनिटर्स लंबे समय तक प्रोग्रामिंग करने के दौरान आँखों को तनाव से बचाते हैं और मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को स्क्रीन के सामने लगातार कई घंटे बिताने पड़ते हैं, जिससे आँखों में सूखापन, थकान और तनाव होना आम बात है। इस समस्या के समाधान के लिए अमेजन पर कई बेहतरीन आई-केयर मॉनिटर्स उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ काम की उत्पादकता बढ़ाते हैं बल्कि आँखों को भी सुरक्षित रखते हैं।
इन मॉनिटर्स में फ्लिकर-फ्री टेक्नोलॉजी और लो ब्लू लाइट फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोकते हैं। कोडिंग के लिए Dell U2723QE UltraSharp 27 4K जैसे प्रीमियम मॉनिटर्स काफी लोकप्रिय हैं, जिनकी IPS ब्लैक स्क्रीन टेक्स्ट को बेहद स्पष्ट और क्रिस्प दिखाती है। इसके अलावा, इनका एर्गोनॉमिक स्टैंड डेवलपर्स को स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड (वर्टिकल) में घुमाने की सुविधा देता है, जिससे एक बार में लंबा कोड पढ़ना आसान हो जाता है।
दूसरी ओर, जो लोग मल्टीटास्किंग पसंद करते हैं, उनके लिए LG 34 UltraWide QHD Curved जैसे मॉनिटर्स बेहतरीन हैं। इसका 21:9 आस्पेक्ट रेशियो बिना विंडो बदले एक साथ कई ऐप्स चलाने की जगह देता है। सिंगल USB-C केबल कनेक्टिविटी और शानदार रिफ्रेश रेट के साथ ये मॉनिटर्स कोडिंग के अनुभव को आरामदायक और तेज बनाते हैं।
1. Acer KA270 P6 27 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB, AMD FreeSync I 99% sRGB I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I Stereo Speakers
यदि आप अपने गेमिंग, वर्क-फ्रॉम-होम या एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक बजट-फ्रेंडली लेकिन दमदार मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Acer KA270 P6 27-इंच मॉनिटर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह मॉनिटर शानदार विजुअल्स के लिए IPS फुल एचडी डिस्प्ले, स्मूद गेमिंग के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट और थकावट-मुक्त काम के लिए एडवांस आई-केयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका जीरो-फ्रेम (बेज़ेल-लेस) डिज़ाइन न केवल इसे एक प्रीमियम लुक देता है, बल्कि मल्टी-मॉनिटर सेटअप के लिए भी इसे एकदम परफेक्ट बनाता है। 9,000 रुपये से कम की कीमत में यह गेमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
शानदार IPS डिस्प्ले और कलर्स
AMD FreeSync सपोर्ट
आंखों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
2. LG 32UR500K-B Ultrafine 32-inch 4K UHD (3840x2160) Computer Monitor HDR10 Built-in Speaker x2 OnScreen Control Reader Mode Flicker Safe Borderless Design HDMIx2 DisplayPort Black
अगर आप अपने होम ऑफिस, कंटेंट क्रिएशन या एंटरटेनमेंट सेटअप को एक प्रीमियम अपग्रेड देना चाहते हैं, तो LG UltraFine 32UR500K-B (32-इंच) मॉनिटर आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह मॉनिटर क्रिस्टल-क्लियर 4K UHD रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो फुल एचडी के मुकाबले चार गुना ज्यादा डिटेलिंग देता है। इसका बड़ा 31.5-इंच का डिस्प्ले और सिनेमाई 90% DCI-P3 कलर गेमुट आपको एडिटिंग, कोडिंग और मूवी स्ट्रीमिंग के दौरान कलर्स की असल गहराई का अहसास कराते हैं। HDR10 सपोर्ट और वेव्स मैक्सऑडियो से लैस इन-बिल्ट स्पीकर्स के साथ, यह बजट-फ्रेंडली 4K मॉनिटर प्रोफेशनल्स और कैजुअल गेमर्स दोनों के लिए अमेज़न पर एक बेहतरीन Amazon's Choice प्रोडक्ट बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल क्लियर 4K डिस्प्ले
सिनेमाई कलर्स
बेहतरीन कंट्रास्ट रेशियो
दमदार इन-बिल्ट ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
144Hz जैसा स्मूद एक्सपीरियंस नहीं
हाइट एडजस्ट करने या स्क्रीन को रोटेट करने का विकल्प नहीं
3. Lenovo L27-4C| 27 Inch (68.58 cm) Ultraslim Monitor, FHD 1920x1080, IPS, 144Hz, 99% sRGB, 1ms, 2x3W Speakers, Dual HDMI, Display Port, Audio Port, AMD FreeSync,Eyesafe, Bezel-Less, VESA Mount, Grey
अगर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या ऑफिस के काम के लिए एक प्रीमियम और स्लिम मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Lenovo L27-4C (27-इंच) मॉनिटर आपके लिए एक शानदार डील हो सकता है। यह मॉनिटर FHD IPS डिस्प्ले के साथ आता है, जो हर एंगल से सटीक कलर्स और बेहतरीन ब्राइटनेस देता है। गेमर्स के लिए इसमें 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट और 1ms का रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है, जिससे हाई-ग्राफिक्स गेम्स बिना किसी लैग के स्मूद चलते हैं। इसका फोर साइड बेज़ेल लेस (चारों तरफ से बिना फ्रेम का) अल्ट्रास्लिम डिज़ाइन इसे बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। अमेजन पर कम रिटर्न रेट और हाई रेटिंग के साथ यह 11,500 रुपये के बजट में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
कमाल की पिक्चर और कलर क्वालिटी
अल्ट्रा-स्मूद गेमिंग
शानदार बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
दमदार इन-बिल्ट स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टैंड एडजस्टमेंट
27 इंच पर FHD रेजोल्यूशन
4. Zebronics Full HD LED Monitor, 21.5 Anti-Glare Screen, 100Hz Refresh Rate, Ultra Slim, Bezel-Less Display, 250nits Brightness, HDMI & VGA, Wall Mountable (A122)
यदि आप अपने ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लासेस, कोडिंग या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहद किफायती और स्टाइलिश मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Zebronics A122 (21.5-इंच) मॉनिटर एक परफेक्ट चॉइस है। 5,500 रुपये से कम की बजट रेंज में आने वाला यह मॉनिटर फुल एचडी रेजोल्यूशन और शानदार 100Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो इस कीमत में बहुत कम देखने को मिलता है। इसका अल्ट्रा-स्लिम और बेज़ेल-लेस (बिना फ्रेम का) डिज़ाइन आपके डेस्क को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग प्राप्त यह मॉनिटर छात्रों और बजट यूजर्स के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
कीमत और बचत
100Hz हाई रिफ्रेश रेट
अल्ट्रा-स्लिम और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
ड्यूल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
पैनल टाइप की जानकारी नहीं
इन-बिल्ट स्पीकर नहीं हैं
5. FRONTECH 22-inch (55.88cm), LED, FHD 1920x1080,100Hz, White, 3500R Curved, Bezel Less Design, HDMI & VGA Ports Monitor (MON-0079C)
यदि आप अपने डेस्क सेटअप को एक बेहद आधुनिक, स्टाइलिश और अनोखा लुक देना चाहते हैं, वो भी बेहद कम कीमत में, तो Frontech MON-0079C (22-इंच) कर्व्ड मॉनिटर आपके लिए एक शानदार विकल्प है। आमतौर पर कर्व्ड डिस्प्ले महंगे बजट में आते हैं, लेकिन फ्रॉनटेक का यह मॉनिटर मात्र 5,400 रुपये के आसपास की रेंज में 3500R कर्वेचर के साथ आता है। इसका आकर्षक व्हाइट कलर और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन इसे बाकी साधारण ब्लैक मॉनिटर्स से बिल्कुल अलग और प्रीमियम लुक देता है। 100Hz के हाई रिफ्रेश रेट और फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ यह बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन ऑल-राउंडर विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे किफायती कर्व्ड डिस्प्ले
प्रीमियम व्हाइट और बेज़ेल-लेस डिज़ाइन
इमर्सिव 3500R कर्वेचर
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर नहीं हैं
थोड़ा छोटा
6. AW2725DM Alienware 27" QHD Fast IPS Monitor, AMD FreeSync + NVIDIA G-SYNC, 180Hz, 1ms GtG, (2) HDMI, DP1.4, USB 5Gbps (3) Ergonomic, 400nits Brightness, 1000:1 Contrast, DCI-P3 95%+VESA DisplayHDR 400
यदि आप एक हार्डकोर गेमर या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने गेमिंग सेटअप के लिए एक अल्टीमेट, हाई-एंड डिस्प्ले की तलाश में हैं, तो Alienware AW2725DM (27-इंच) मॉनिटर आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। डेल के प्रीमियम गेमिंग ब्रांड एलियनवेयर का यह मॉनिटर क्रिस्टल-क्लियर QHD (2K) रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो फुल एचडी के मुकाबले कहीं ज्यादा शार्प विजुअल्स देता है। गेमर्स को ध्यान में रखते हुए इसमें 180Hz का सुपर-फास्ट रिफ्रेश रेट, 1ms GtG रिस्पॉन्स टाइम और AMD FreeSync के साथ NVIDIA G-SYNC दोनों का सपोर्ट दिया गया है। करीब 95% DCI-P3 सिनेमाई कलर कवरेज और प्रीमियम एर्गोनोमिक डिज़ाइन के साथ, 26,500 रुपये के बजट में यह मॉनिटर एक सच्चे गेमिंग पावरहाउस के रूप में अमेजन पर Amazon's Choice बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2K QHD डिस्प्ले
अल्ट्रा-फास्ट 180Hz रिफ्रेश रेट
Dual Sync टेक्नोलॉजी
प्रोफेशनल कलर्स
क्यों खोजें विकल्प
कंसोल गेमर्स के लिए सीमित HDMI
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं हैं
7. Dell SE2226HX 22" (54.6cm) Full HD IPS Monitor, 100Hz Refresh Rate, 5ms Response, HDMI & VGA Ports, TÜV Rheinland 3-Star Eye Comfort Certified
यदि आप अपने होम ऑफिस, पढ़ाई या रोजमर्रा के कंप्यूटर वर्क्स के लिए एक भरोसेमंद, टिकाऊ और बजट-फ्रेंडली मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Dell SE2226HX (22-इंच) मॉनिटर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। दुनिया के सबसे विश्वसनीय टेक ब्रांड्स में से एक, डेल का यह मॉनिटर प्रीमियम IPS पैनल के साथ आता है, जो बेहतरीन कलर कंसिस्टेंसी और शानदार पिक्चर क्वालिटी प्रदान करता है। साधारण बजट मॉनिटर्स के मुकाबले इसमें 100Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो स्क्रॉलिंग और विजुअल्स को बेहद स्मूद बनाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए यह मॉनिटर खास TÜV Rheinland 3-Star Eye Comfort सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो इसे लंबे समय तक कोडिंग, राइटिंग या ऑफिस वर्क करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार IPS डिस्प्ले
स्मूद 100Hz रिफ्रेश रेट
टॉप-क्लास आई केयर
ड्यूल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्क्रीन साइज
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं हैं
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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