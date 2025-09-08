आज ही घर पाएं ये हार्ड डिस्क, हर माह बचेंगे 2000 रुपये तक, डेटा चोरी का भी झंझट नहीं

महंगे कंप्यूटर लैपटॉप और गूगल ड्राइव की जगह एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदना अच्छा ऑप्शन होता है, आइए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट ऑप्शन्स

आज के वक्त में गूगल ड्राइव पर ज्यादात डेटा सेव किया जाता है। इसके लिए यूजर्स 2टीबी डेटा स्टोरेज के लिए मंथली करीब 2000 रुपये देते हैं। वही कुछ लोग डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना होता है, जिसके लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं, लेकिन इसकी जगह एक एक्टर्नल हार्ड ड्राइव खरीदना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इससे आपके हर माह का गूगल ड्राइव का 2000 रुपये चार्ज बनेगा। साथ ही आपको ज्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप भी नहीं खरीदना होगा, साथ ही यह हार्ड ड्राइव बेहद किफायती भी होते हैं, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बेस्ट ऑप्शन..

यह सुरक्षित और हाई-कैपेसिटी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। यह 5TB हार्ड डिस्क है। यह USB 3.0 इंटरफेस के साथ आता है, जो तेज डेटा ट्रांसफर देता है और इसमें 256 बिट AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी मौजूद है। विंडो के लिए पहले से फॉर्मेटेड, और Mac के लिए आसानी से री-फॉर्मेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक बैकअप सॉफ्टवेयर भी मिलता है।

यह हार्ड डिस्क न सिर्फ आपके डेटा को स्टोर करता है, बल्कि पासवर्ड प्रोटेक्शन और 3 साल की डेटा रिकवरी सर्विस के साथ हार्ड डिस्क को सुरक्षित भी रखता है। इसकी मिनिमलिस्ट मेटल बॉडी और मल्टीपल बैकअप ऑप्शन इसे परफेक्ट बनाते हैं। यह विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है।

अगर आप एक इको-फ्रेंडली, स्टाइलिश और हाई-कैपेसिटी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तलाश में हैं, तो Seagate Ultra Touch 5TB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यह न सिर्फ आपको 5TB तक की विशाल स्टोरेज देता है, बल्कि इसका USB-C सपोर्ट, 3 साल की डेटा रिकवरी सर्विस, और इको-फ्रेंडली डिज़ाइन इसे खास बनाते हैं। विंडोज, मैक और क्रोमबुक यूज़र्स के लिए पूरी तरह कम्पैटिबल है।

यह हार्ड ड्राइव पीसी, पीसी 4, एक्स बॉक्स और टीवी जैसे डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल है और इसका USB 3.0 इंटरफेस तेज डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। WD की क्वालिटी और 2 साल की वारंटी के साथ यह एक भरोसेमंद स्टोरेज सॉल्यूशन है।

अगर आप सुपरफास्ट, मजबूत और पोर्टेबल स्टोरेज सॉल्यूशन चाहते हैं, तो SanDisk Extreme Portable SSD 1TB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह SSD न सिर्फ तेज रीड राइट स्पीड देता है, बल्कि IP55 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट भी मिलता है। इसमें 2 मीटर तक ड्रॉप प्रोटेक्शन और 5 साल की वारंटी मिलती है।

यह हार्ड ड्राइव 20TB स्टोरेज के साथ आती है, जिसमें आप हजारों HD फिल्में, 4K फुटेज, प्रोजेक्ट्स और फोटोज सुरक्षित रख सकते हैं। USB 3.0 स्पीड, ड्रैग-एंड-ड्रॉप फाइल सेविंग और डेटा रिकवरी सर्विस इसे सबसे अलग बना देती हैं, जिसे आप बिना चोरी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह एक किफायती, हल्का और फास्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। इसमें USB 3.0 इंटरफेस के साथ 135MB/s तक की तेज स्पीड मिलती है और Plug & Play फीचर के साथ तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। हल्के और मजबूत प्लास्टिक बॉडी में आने वाली यह HDD डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और स्मार्ट टीवी के साथ कम्पैटिबल है।

