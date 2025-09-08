आज ही घर पाएं ये हार्ड डिस्क, हर माह बचेंगे 2000 रुपये तक, डेटा चोरी का भी झंझट नहीं
महंगे कंप्यूटर लैपटॉप और गूगल ड्राइव की जगह एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदना अच्छा ऑप्शन होता है, आइए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट ऑप्शन्स
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के वक्त में गूगल ड्राइव पर ज्यादात डेटा सेव किया जाता है। इसके लिए यूजर्स 2टीबी डेटा स्टोरेज के लिए मंथली करीब 2000 रुपये देते हैं। वही कुछ लोग डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना होता है, जिसके लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं, लेकिन इसकी जगह एक एक्टर्नल हार्ड ड्राइव खरीदना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इससे आपके हर माह का गूगल ड्राइव का 2000 रुपये चार्ज बनेगा। साथ ही आपको ज्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप भी नहीं खरीदना होगा, साथ ही यह हार्ड ड्राइव बेहद किफायती भी होते हैं, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बेस्ट ऑप्शन..
यह सुरक्षित और हाई-कैपेसिटी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। यह 5TB हार्ड डिस्क है। यह USB 3.0 इंटरफेस के साथ आता है, जो तेज डेटा ट्रांसफर देता है और इसमें 256 बिट AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी मौजूद है। विंडो के लिए पहले से फॉर्मेटेड, और Mac के लिए आसानी से री-फॉर्मेट किया जा सकता है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक बैकअप सॉफ्टवेयर भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5TB स्टोरेज कैपेसिटी
USB 3.0 इंटरफेस
तेज ट्रांसफर स्पीड
डेटा पूरी तरह सुरक्षित
बैकअप लेना आसान
पासवर्ड प्रोटेक्शनकॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
थोड़ा कम ड्यूरेबलथोड़ा कम ड्यूरेबल
वैल्यू फॉर मनी
USB-C सपोर्ट नहीं
यह हार्ड डिस्क न सिर्फ आपके डेटा को स्टोर करता है, बल्कि पासवर्ड प्रोटेक्शन और 3 साल की डेटा रिकवरी सर्विस के साथ हार्ड डिस्क को सुरक्षित भी रखता है। इसकी मिनिमलिस्ट मेटल बॉडी और मल्टीपल बैकअप ऑप्शन इसे परफेक्ट बनाते हैं। यह विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स के लिए पर्याप्त बैकअप
पासवर्ड प्रोटेक्शन + हार्डवेयर एन्क्रिप्शन
3 साल तक डेटा रिकवरी
USB 3.0 इंटरफेस
विंडोज और मैक दोनों के साथ कम्पैटिबल
ऑटोमैटिक बैकअप सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
Mac के लिए Reformat करना पड़ सकता है
USB-C केबल नहीं है
2TB स्टोरेज कम पड़ सकता है
सिर्फ 2.5 इंच की ड्राइव
अगर आप एक इको-फ्रेंडली, स्टाइलिश और हाई-कैपेसिटी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तलाश में हैं, तो Seagate Ultra Touch 5TB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यह न सिर्फ आपको 5TB तक की विशाल स्टोरेज देता है, बल्कि इसका USB-C सपोर्ट, 3 साल की डेटा रिकवरी सर्विस, और इको-फ्रेंडली डिज़ाइन इसे खास बनाते हैं। विंडोज, मैक और क्रोमबुक यूज़र्स के लिए पूरी तरह कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
5TB स्टोरेज कैपेसिटी
USB-C कम्पैटिबल
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
डेटा लॉस से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
SSD जितनी फास्ट नहीं है
प्राइस थोड़ा ज़्यादा
Reformat की आवश्यकता हो सकती है
यह हार्ड ड्राइव पीसी, पीसी 4, एक्स बॉक्स और टीवी जैसे डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल है और इसका USB 3.0 इंटरफेस तेज डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। WD की क्वालिटी और 2 साल की वारंटी के साथ यह एक भरोसेमंद स्टोरेज सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेली बैकअप और गेम स्टोरेज के लिए पर्याप्त
फास्ट डेटा ट्रांसफर
प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हार्डवेयर एन्क्रिप्शन या पासवर्ड प्रोटेक्शन का सपोर्ट नहीं
सिर्फ USB-A पोर्ट – USB-C
कोई बैकअप सॉफ्टवेयर या क्लाउड सब्सक्रिप्शन नहीं
अगर आप सुपरफास्ट, मजबूत और पोर्टेबल स्टोरेज सॉल्यूशन चाहते हैं, तो SanDisk Extreme Portable SSD 1TB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह SSD न सिर्फ तेज रीड राइट स्पीड देता है, बल्कि IP55 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट भी मिलता है। इसमें 2 मीटर तक ड्रॉप प्रोटेक्शन और 5 साल की वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट NVMe SSD परफॉर्मेंस
स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल से कनेक्टिविटी
आउटडोर या ट्रैवल में फुल प्रोटेक्शन
आउटडोर या ट्रैवल में फुल प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
HDD की तुलना में महंगी
USB-A पोर्ट के लिए एडॉप्टर की जरूरत
यह हार्ड ड्राइव 20TB स्टोरेज के साथ आती है, जिसमें आप हजारों HD फिल्में, 4K फुटेज, प्रोजेक्ट्स और फोटोज सुरक्षित रख सकते हैं। USB 3.0 स्पीड, ड्रैग-एंड-ड्रॉप फाइल सेविंग और डेटा रिकवरी सर्विस इसे सबसे अलग बना देती हैं, जिसे आप बिना चोरी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
20TB अल्ट्रा हाई स्टोरेज
फास्ट डेटा ट्रांसफर
बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन
Windows और Mac दोनों के लिए कम्पैटिबल
डेस्कटॉप फ्रेंडली डिजाइन
3 साल की लिमिटेड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ डेस्कटॉप यूज के लिए उपयुक्त
प्रीमियम प्राइस टैग
पॉवर एडॉप्टर की जरूरत
भारी और पोर्टेबल नहीं
यह एक किफायती, हल्का और फास्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। इसमें USB 3.0 इंटरफेस के साथ 135MB/s तक की तेज स्पीड मिलती है और Plug & Play फीचर के साथ तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। हल्के और मजबूत प्लास्टिक बॉडी में आने वाली यह HDD डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और स्मार्ट टीवी के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
135MB/s तक की स्पीड
तेज कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड
ड्यूरेबल, स्टाइलिश और पोर्टेबल
बजट-फ्रेंडली ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 500GB स्टोरेज
सिर्फ 1 साल की वारंटी
प्लास्टिक बॉडी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।