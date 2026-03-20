छोटा परिवार, बड़ी बचत, बैचलर्स के लिए टॉप रेटेड एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज
बैचलर्स और छोटे परिवारों के लिए 183L से 190L क्षमता वाले 3-स्टार या 4-स्टार रेटिंग के सिंगल डोर फ्रिज सबसे बचतकारी विकल्प हैं। सैमसंग और हायर जैसे ब्रांड्स के डिजिटल इन्वर्टर मॉडल कम बिजली खपत, स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन और लंबी वारंटी के साथ बेहतरीन वैल्यू प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में घर और व्यवसाय की सुरक्षा के लिए 4K अल्ट्रा एचडी (8MP) कैमरे सबसे आधुनिक और प्रभावी विकल्प बन गए हैं। इन कैमरों की सबसे बड़ी खूबी इनकी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी है, जो साधारण 1080p कैमरों की तुलना में चार गुना अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। इस उच्च रेजोल्यूशन के कारण दूर खड़े व्यक्ति के चेहरे के हाव-भाव या गाड़ियों की नंबर प्लेट को ज़ूम करने पर भी वे साफ दिखाई देते हैं, जो कानूनी साक्ष्य के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
इन कैमरों की नाइट विजन तकनीक अंधेरे में भी सुरक्षा को पुख्ता करती है। आधुनिक सेंसरों की मदद से ये कैमरे न केवल ब्लैक-एंड-व्हाइट बल्कि कलर नाइट विजन भी प्रदान करते हैं, जिससे रात के समय भी चीजों के असली रंगों को पहचाना जा सकता है। इसमें लगे AI-आधारित फीचर्स इंसानों और जानवरों के बीच फर्क कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक अलर्ट (जैसे कि किसी बिल्ली के गुजरने पर) नहीं आते।
इसके अलावा, ये कैमरे IP66/IP67 रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें बारिश, धूल और गर्मी से सुरक्षित रखते हैं। टू-वे ऑडियो की सुविधा से आप मोबाइल ऐप के जरिए कैमरे के पास मौजूद व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। संक्षेप में, यदि आप बिना किसी समझौते के 24/7 उच्च स्तरीय निगरानी चाहते हैं, तो 4K नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा एक भविष्य-सुरक्षित निवेश है।
1. Lloyd 92 L Direct Cool Single Door 1 Star Refrigerator with Dedicated Freezer Section Big Bottle StorageFull Vegetable Box (Grey Metallic)
Lloyd 92 L Direct Cool Refrigerator एक कॉम्पैक्ट और किफायती सिंगल डोर फ्रिज है, जो कम जगह में बेहतरीन कूलिंग समाधान प्रदान करता है। 14,290 रुपये की MRP पर 26% की बचत के साथ यह मात्र 10,599 रुपये में उपलब्ध है। इसकी मैटेलिक ग्रे फिनिश इसे एक आधुनिक लुक देती है, जो किसी भी छोटे कमरे या ऑफिस केबिन के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
समर्पित फ्रीजर
बेहतर स्टोरेज
मजबूत शेल्फ
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी एफिशिएंसी
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
2. IFB 197L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2235DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller)
IFB 197L 5 Star Single Door Refrigerator एक आधुनिक और बेहद किफायती रेफ्रिजरेटर है, जो विशेष रूप से 2-3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 22,750 रुपये की MRP पर 30% की छूट के साथ यह मात्र 15,990 रुपये में उपलब्ध है। इसका 'ब्रश ग्रे' पैटर्न और एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर इसे प्रदर्शन और लुक दोनों में प्रीमियम बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बचत
लंबी वारंटी
तेजी से कूलिंग
बड़ी बोतल स्टोरेज
ह्यूमिडिटी कंट्रोलर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
3. ROCKWELL 47L Mini Fridge with Freezer, 2 Star, 5 Year Warranty, Direct Cool Technology, Adjustable Shelves, Ideal for Bedroom, Small Spaces, Hostels, and Offices, Black
Rockwell 47L Mini Fridge एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश रेफ्रिजरेटर है, जो उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहाँ जगह की कमी हो। 18,515 रुपये की MRP पर 54% की भारी छूट के साथ यह मात्र 8,600 रुपये में उपलब्ध है। इसकी ब्लैक फिनिश और आधुनिक डिज़ाइन इसे दवाइयों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मिडनाइट स्नैक्स रखने के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
एडजस्टेबल स्टोरेज
बहुमुखी उपयोग
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट लाइट नहीं
केवल 1 व्यक्ति या ऑफिस के बेसिक उपयोग के लिए
4. Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE PRM 2S SAPPHIRE SERENA-Z)
Whirlpool 184 L Single Door Refrigerator एक किफायती और शक्तिशाली रेफ्रिजरेटर है, जो विशेष रूप से 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए बनाया गया है। 17,610 रुपये की MRP पर 26% की छूट के साथ यह मात्र 12,990 रुपये में उपलब्ध है। यह मॉडल अपनी इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी और आकर्षक सैफायर सेरेना फिनिश के साथ बेहतरीन कूलिंग अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट आइस मेकिंग
इन्वर्टर कंप्रेसर
पावर कट के दौरान भी ठंडक
आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
लाइटिंग की चमक औसत
5. SHARP 92 L 1 Star Mini Direct Cool Single Door Refrigerator |Japan 7 Shields Protection|Vegetable Box| Toughened Glass shelves (Metal Silver) 2025
SHARP 92 L Mini Refrigerator एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट फ्रिज है, जो विशेष रूप से छोटे अपार्टमेंट, हॉस्टल, ऑफिस और दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 18,500 रुपये की MRP पर 43% की भारी बचत के साथ यह मात्र 10,490 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Japan 7 Shields Protection है, जो इसे बिजली के उतार-चढ़ाव, आग और झटकों जैसी विषम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक सुरक्षित
स्वच्छता
बड़ी बोतल स्टोरेज
सब्जी बॉक्स
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार रेटिंग
डिजिटल फीचर्स का अभाव
6. ROCKWELL 8L Retro Mini Fridge and Warmer, AC/DC Portable Thermoelectric Cooler/Warmer for Skincare, Cosmetics, Snacks & Medicine - Blue
Rockwell 8L Retro Mini Fridge एक स्टाइलिश और पोर्टेबल उपकरण है जो न केवल चीजों को ठंडा कर सकता है, बल्कि उन्हें गर्म रखने की क्षमता भी रखता है। 9,990 रुपये की MRP पर 39% की छूट के साथ यह मात्र 6,099 रुपये में उपलब्ध है। इसका वाइब्रेंट ब्लू रेट्रो लुक इसे आपके बेडरूम, ऑफिस डेस्क या कार के लिए एक आकर्षक एक्सेसरी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दोहरा उपयोग
ट्रैवल फ्रेंडली
ब्यूटी और केयर
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कूलिंग
क्षमता केवल छोटी बोतलों, कैन या दवाइयों के लिए
7. BPL 45 Litre 2 Star Mini Bar Refrigerator (Black, BRC-F060RBPSKV)
BPL 45 Litre Mini Bar Refrigerator एक कॉम्पैक्ट और स्लीक रेफ्रिजरेटर है जिसे आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 12,490 रुपये की MRP पर 31% की बचत के साथ यह मात्र 8,610 रुपये में उपलब्ध है। इसका 'कर्व्ड डोर' डिजाइन और शानदार ब्लैक फिनिश इसे न केवल उपयोगी बनाता है बल्कि यह आपके इंटीरियर में भी चार चाँद लगा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटोमैटिक क्लोजिंग डोर
हाई-क्वालिटी इंसुलेशन
चिलर ट्रे की सुविधा
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
2-स्टार रेटिंग
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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