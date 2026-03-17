9kg वाशिंग मशीन खरीदने का है प्लान? 5-स्टार रेटिंग वाले इन मॉडल्स ने मचाया तहलका, फीचर्स देख हो जाएंगे फैन
ये 5-स्टार 9KG वॉशिंग मशीनें AI सेंसर और इनवर्टर तकनीक की मदद से कम पानी और बिजली में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई सुनिश्चित करती हैं। बड़े परिवारों के लिए ये मशीनें न केवल समय बचाती हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा दक्षता के कारण महीने के बिल में भी भारी कटौती करती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में बड़े परिवारों के लिए 9KG क्षमता वाली 5-स्टार वॉशिंग मशीनें बेहतरीन विकल्प साबित हो रही हैं, जो भारी भरकम कपड़ों को आसानी से धोने के साथ-साथ बिजली और पानी की भारी बचत भी सुनिश्चित करती हैं। इस श्रेणी में Samsung 9KG AI Control Front Load अपनी Eco Bubble तकनीक के लिए चर्चा में है, जो ठंडे पानी में भी शक्तिशाली झाग बनाकर दागों को गहराई से साफ करती है और बिजली की खपत को न्यूनतम रखती है। इसी तरह LG 9KG 5 Star Inverter Direct Drive अपनी AI DD तकनीक के जरिए कपड़ों की कोमलता को पहचानकर सबसे सही वॉश पैटर्न चुनती है, जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है। Bosch 9KG Series 6 की ActiveWater Plus तकनीक लोड के अनुसार पानी के स्तर को 256 स्तरों पर खुद एडजस्ट करती है, जो इसे पानी बचाने के मामले में सबसे विश्वसनीय बनाती है। ये मशीनें इनवर्टर मोटर और स्टीम वॉश जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस हैं, जो न केवल शोर कम करती हैं बल्कि 99.9% कीटाणुओं का भी सफाया करती हैं। मार्च 2026 की सेल में इन मॉडल्स पर मिल रहे एक्सचेंज ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट इन्हें एक आदर्श वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।
1. Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)
Samsung 9 kg AI EcoBubble Washing Machine अपनी AI Energy Mode और EcoBubble तकनीक के लिए जानी जाती है, जो कपड़ों की धुलाई के दौरान 70% तक बिजली की बचत कर सकती है। इसमें Super Speed का विकल्प है जिससे आप मात्र 39 मिनट में कपड़े धो सकते हैं, और Hygiene Steam फीचर कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया और एलर्जेंस को खत्म करने का काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सफाई
समय की बचत
स्मार्ट कंट्रोल
लंबी वारंटी
कम माइक्रोफाइबर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
फर्श का पूरी तरह समतल होना जरूरी
2. Midea 9 Kg 5 Star Semi Automatic Top-Load Washing Machine Black White (MWMSA090SAPPG(KW), Rat Away Feature, Air Jet Dry IPX4 Protection)
Midea 9 Kg Semi-Automatic Washing Machine को विशेष रूप से भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें IPX4 प्रोटेक्शन और Rust-Proof बॉडी दी गई है, जिससे इसे नम जगहों पर भी आसानी से रखा जा सकता है। यह मशीन अपनी Deep Clean System के जरिए जिद्दी दागों को हटाने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली
मोटर की सुरक्षा
तेजी से सुखाना
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल मेहनत
बालकनी या वॉश एरिया में अधिक जगह चाहिए
3. Whirlpool 9 Kg 5 Star MAGIC CLEAN BW PRO Heater Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN PRO BW H 9 KG Mn GREY 10YMW with In-Built Heater, 2025)
Whirlpool 9 Kg Magic Clean BW Pro अपनी 6th Sense Technology के लिए जानी जाती है, जो कपड़ों के वजन और गंदगी के अनुसार धुलाई को खुद नियंत्रित करती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका इन-बिल्ट हीटर है, जो पानी को गर्म करके जिद्दी दागों को हटाने और कपड़ों को कीटाणुमुक्त करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दागों की सफाई
Hexa Bloom Impeller
पावर ड्राई
उपयोग में आसान
क्यों खोजें विकल्प
पानी की खपत थोड़ी अधिक
4. LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
LG 9 Kg AI Direct Drive Washing Machine अपनी AI DD तकनीक के लिए जानी जाती है, जो कपड़ों के वजन और कोमलता को पहचानकर सबसे सही धुलाई पैटर्न चुनती है। इसमें Steam Plus और Wi-Fi जैसी स्मार्ट सुविधाएं दी गई हैं, जो इसे 2026 के हिसाब से एक फ्यूचर-रेडी मशीन बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फैब्रिक की सुरक्षा
वाइब्रेशन और शोर कम
तेज सुखाना
स्टेनलेस स्टील लिफ्टर्स
क्यों खोजें विकल्प
बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर
5. IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE MXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)
IFB 9 Kg AI Powered Front Load Washing Machine अपनी Neural Network-based AI तकनीक के लिए मशहूर है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक के प्रकार को खुद पहचानकर धुलाई को ऑप्टिमाइज़ करती है। इसकी 9 Swirl Wash तकनीक हाथों से की जाने वाली धुलाई की नकल करती है, जिससे कपड़ों के रेशों को नुकसान पहुँचाए बिना गहरी सफाई मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Steam Refresh
Crescent Moon Drum
PowerSteam
Cradle Wash
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
थोड़े बड़े वॉशिंग एरिया
6. Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water+ Fully Automatic Front Load Washing Machine (WGA14200IN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria, In-built Heater, White)
Bosch 9kg AI Active Water Plus Washing Machine अपनी Anti-Stain तकनीक के लिए मशहूर है, जो चाय, तेल और खून जैसे जिद्दी दागों को आसानी से हटा देती है। इसमें EcoSilence Drive मोटर का उपयोग किया गया है, जो घर्षण को कम करती है, जिससे मशीन चलते समय बहुत कम शोर करती है और बिजली की बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Anti-Stain तकनीक
कम वाइब्रेशन
हाइजीन केयर
क्विक वॉश
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स की कमी
थोड़े बड़े स्पेस की जरूरत
7. Voltas Beko, A Tata Product 9 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with Anti-Bacterial wash Technology (WTL9006UEAH / OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater)
Voltas Beko 9 Kg Top Load Washing Machine अपनी Double Waterfall Technology के लिए जानी जाती है, जो डिटर्जेंट को पानी में बेहतर तरीके से घोलकर कपड़ों की गहराई से सफाई सुनिश्चित करती है। इसका 'Dark Grey' फिनिश और मजबूत मेटल बॉडी इसे टिकाऊ और प्रीमियम लुक देती है। इसमें दिया गया इन-बिल्ट हीटर पानी को गर्म करके कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया हटाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
एंटी-बैक्टीरियल वॉश
चूहों से सुरक्षा
उपयोग में आसानी
क्यों खोजें विकल्प
5 साल की वारंटी ही
स्पिन स्पीड थोड़ा कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।