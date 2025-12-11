Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
best earbuds under 2000 rupees on Amazon including boat oneplus and JBL too

₹2000 से कम में बेस्ट इयरबड्स डील्स! boAt, OnePlus और JBL भी लिस्ट में

₹2000 से कम में बेस्ट इयरबड्स डील्स! boAt, OnePlus और JBL भी लिस्ट में

संक्षेप:

कम कीमत पर नए इयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो आपको Amazon का रुख करना चाहिए। हम आपके लिए 2000 रुपये से कम कीमत वाली इयरबड्स डील्स लेकर आए हैं। 

Dec 11, 2025 12:39 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

वायरलेस ब्लूटूथ इयरबड्स अब जरूरत और ट्रेंड दोनों बन चुके हैं और कम से कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। मार्केट में ढेरों ऑप्शंस होने के चलते यूजर्स के लिए बेस्ट का चुनाव करना आसान नहीं रहा। हम 2000 रुपये से कम कीमत वाले उन इयरबड्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो Amazon पर धाकड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं और बेस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं। इनकी लिस्ट में OnePlus, boAt और JBL सब शामिल हैं।

discount

67% OFF

JBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic,App for Customized Extra Bass Eq,32 Hours Battery&Quick Charge,Ip54 Water&Dust Resistance,Ambient Aware&Talk-Thru,Google Fastpair (Black)

JBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic,App for Customized Extra Bass Eq,32 Hours Battery&Quick Charge,Ip54 Water&Dust Resistance,Ambient Aware&Talk-Thru,Google Fastpair (Black)

  • checkJBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic
  • checkApp for Customized Extra Bass Eq
  • check32 Hours Battery&Quick Charge
amazon-logo

₹1998

₹5999

खरीदिये

discount

53% OFF

JBL Wave Beam 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3, Active Noise Cancellation Earbuds,Multi Connect, App for Customized Extra Bass Eq, Relax Mode,Speed Charge, 40H Playback, Fast Pair,4 Mics,IP54(Black)

JBL Wave Beam 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3, Active Noise Cancellation Earbuds,Multi Connect, App for Customized Extra Bass Eq, Relax Mode,Speed Charge, 40H Playback, Fast Pair,4 Mics,IP54(Black)

  • checkJBL Wave Beam 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3
  • checkActive Noise Cancellation Earbuds
  • checkMulti Connect
amazon-logo

₹3498

₹7499

खरीदिये

discount

67% OFF

JBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic,App for Customized Extra Bass Eq,32 Hours Battery&Quick Charge,Ip54 Water&Dust Resistance,Ambient Aware&Talk-Thru,Google Fastpair (Blue)

JBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic,App for Customized Extra Bass Eq,32 Hours Battery&Quick Charge,Ip54 Water&Dust Resistance,Ambient Aware&Talk-Thru,Google Fastpair (Blue)

  • checkJBL Vibe Beam in-Ear Wireless Earbuds (TWS) with Mic
  • checkApp for Customized Extra Bass Eq
  • check32 Hours Battery&Quick Charge
amazon-logo

₹1998

₹5999

खरीदिये

OnePlus Nord Buds 3

वनप्लस के प्रीमियम इयरबड्स में धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए 12.4mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। नॉइस कैंसिलेशन के अलावा इसमें डुअल कनेक्शन और फास्ट पेयर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फुल चार्ज में 43 घंटे का बैकअप मिल जाता है और Amazon पर डिस्काउंट के बाद ये 1,899 रुपये कीमत पर खरीदे जा सकते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
इस दिन शुरू होगी OnePlus के नए टैबलेट की सेल, अभी से कन्फर्म हो गए फीचर्स

JBL Vibe Beam

लोकप्रिय ऑडियो एक्सेसरीज ब्रैंड JBL के इन इयरबड्स में 8mm ड्राइवर्स मिलते हैं। फुल चार्ज पर 24 घंटे का बैकअप देने वाले इन बड्स में डीप बास का सपोर्ट मिलता है। ये बड्स ब्लू, ब्लैक, मिंट और वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदे जा सकते हैं। इनकी कीमत छूट के बाद 1,998 रुपये रह गई है।

boAt Airdopes Prime 701

बोट के इयरबड्स में ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) फीचर मिलता है और AI ENx टेक्नोलॉजी वाले 4 माइक्रोफोन मिलते हैं। मल्टी-कनेक्टिविटी सपोर्ट वाले इयरबड्स में फुल चार्ज पर 50 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल जाता है। इसे Amazon से 1,799 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
भारत में सबसे ज्यादा चोरी होते हैं ये 5 स्मार्टफोन; क्या आपका भी इनकी लिस्ट में?

Portronics Harmonics Twins 33

इयरबड्स में ANC का सपोर्ट मिल रहा है और फुल चार्ज होने की स्थिति में 50 घंटे तक का प्लेटाइम दिया जाएगा। इनमें क्वॉड माइक के साथ बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। करीब 50 प्रतिशत छूट के बाद ये 1,749 रुपये कीमत पर मिल रहे हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

