₹2000 से कम में बेस्ट इयरबड्स डील्स! boAt, OnePlus और JBL भी लिस्ट में
कम कीमत पर नए इयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो आपको Amazon का रुख करना चाहिए। हम आपके लिए 2000 रुपये से कम कीमत वाली इयरबड्स डील्स लेकर आए हैं।
वायरलेस ब्लूटूथ इयरबड्स अब जरूरत और ट्रेंड दोनों बन चुके हैं और कम से कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। मार्केट में ढेरों ऑप्शंस होने के चलते यूजर्स के लिए बेस्ट का चुनाव करना आसान नहीं रहा। हम 2000 रुपये से कम कीमत वाले उन इयरबड्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो Amazon पर धाकड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं और बेस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं। इनकी लिस्ट में OnePlus, boAt और JBL सब शामिल हैं।
OnePlus Nord Buds 3
वनप्लस के प्रीमियम इयरबड्स में धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए 12.4mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। नॉइस कैंसिलेशन के अलावा इसमें डुअल कनेक्शन और फास्ट पेयर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फुल चार्ज में 43 घंटे का बैकअप मिल जाता है और Amazon पर डिस्काउंट के बाद ये 1,899 रुपये कीमत पर खरीदे जा सकते हैं।
JBL Vibe Beam
लोकप्रिय ऑडियो एक्सेसरीज ब्रैंड JBL के इन इयरबड्स में 8mm ड्राइवर्स मिलते हैं। फुल चार्ज पर 24 घंटे का बैकअप देने वाले इन बड्स में डीप बास का सपोर्ट मिलता है। ये बड्स ब्लू, ब्लैक, मिंट और वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदे जा सकते हैं। इनकी कीमत छूट के बाद 1,998 रुपये रह गई है।
boAt Airdopes Prime 701
बोट के इयरबड्स में ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) फीचर मिलता है और AI ENx टेक्नोलॉजी वाले 4 माइक्रोफोन मिलते हैं। मल्टी-कनेक्टिविटी सपोर्ट वाले इयरबड्स में फुल चार्ज पर 50 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल जाता है। इसे Amazon से 1,799 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
Portronics Harmonics Twins 33
इयरबड्स में ANC का सपोर्ट मिल रहा है और फुल चार्ज होने की स्थिति में 50 घंटे तक का प्लेटाइम दिया जाएगा। इनमें क्वॉड माइक के साथ बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। करीब 50 प्रतिशत छूट के बाद ये 1,749 रुपये कीमत पर मिल रहे हैं।
