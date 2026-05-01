आधे से भी कम दाम! Amazon पर इन Desert Coolers की कीमतों में भारी गिरावट, गर्मी से पहले लूट लें डील

May 01, 2026 07:47 pm IST

हनीकॉम्ब पैड्स और शक्तिशाली मोटर से लैस यह डेजर्ट कूलर भीषण गर्मी में भी बेमिसाल कूलिंग और दमदार एयर थ्रो प्रदान करता है। इसकी उन्नत तकनीक और टिकाऊ डिज़ाइन बड़े कमरों को तेजी से ठंडा करने और बिजली बचाने के लिए एक आदर्श विकल्प है।

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भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए यह डेजर्ट कूलर एक बेहतरीन समाधान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें इस्तेमाल किए गए हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स (Honeycomb Pads) हैं। सामान्य घास वाले पैड्स की तुलना में ये पैड्स अधिक पानी सोखते हैं और हवा को लंबे समय तक ठंडा बनाए रखते हैं। इनका विशेष डिजाइन न केवल बेहतर कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि यह टिकाऊ भी है और इसे बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

इस कूलर की पावरफुल मोटर और हाई-स्पीड फैन इसे बड़े कमरों और हॉल के लिए एकदम उपयुक्त बनाते हैं। इसकी उन्नत एयर-थ्रो तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि ठंडी हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचे। शक्तिशाली मोटर होने के बावजूद, इसे ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपके बिजली के बिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।

इसके अलावा, इसमें एक बड़ा वाटर टैंक दिया गया है, जो आपको बार-बार पानी भरने की झंझट से मुक्ति देता है। धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें डस्ट फिल्टर की सुविधा भी दी गई है, जिससे आपको न केवल ठंडी बल्कि साफ हवा भी मिलती है। यदि आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक चाहते हैं, तो आधुनिक फीचर्स और शानदार डिजाइन वाला यह डेजर्ट कूलर आपके घर या ऑफिस के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसकी बेमिसाल परफॉरमेंस आपको हर पल शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराएगी।

आज हम आपको Orient Electric Tornado 88L डेजर्ट एयर कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस तपती गर्मी में आपके घर को शिमला जैसा ठंडा रखने की क्षमता रखता है। 88 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और हाई एयर डिलीवरी के साथ, यह कूलर बड़े कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications टैंक की क्षमता 88 लीटर एयर डिलीवरी 3650 m³/h एयर थ्रो 18.3 मीटर बॉडी मटेरियल ABS प्लास्टिक वारंटी 1 साल क्यों खरीदें बेहतरीन कूलिंग पावरफुल एयर थ्रो मच्छरों और धूल से बचाव टिकाऊ बॉडी क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए सही नहीं आवाज थोड़ी तेज

आज हम आपको BHABURLY GLX 90 L ग्लास टॉप डेजर्ट एयर कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न केवल देखने में शानदार है बल्कि प्रदर्शन में भी अत्यंत शक्तिशाली है। 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और आकर्षक ग्लास टॉप फिनिश के साथ, यह कूलर बड़े कमरों और हॉल के लिए एक प्रीमियम विकल्प के रूप में उभरता है।

Specifications बिजली की खपत 190 वाट मोटर स्पीड 1350 RPM ब्लेड का आकार 16-इंच कवर किया गया क्षेत्र 342 वर्ग फीट तक बॉडी मटेरियल पॉलीप्रोपाइलीन (PP) और ग्लास टॉप क्यों खरीदें प्रीमियम डिजाइन ऑटो-फिल फीचर शक्तिशाली एयर थ्रो हनीकॉम्ब कूलिंग क्यों खोजें विकल्प ऊंचे स्थानों पर ले जाना थोड़ा मुश्किल सर्विस सेंटर की उपलब्धता सीमित

यह अपनी 150 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ बाजार में एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में मौजूद है। यह कूलर बड़े हॉल, ऑफिस और खुले स्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि आपको बार-बार पानी भरने की चिंता न करनी पड़े।

Specifications बिजली की खपत 110 वाट फैन का आकार 18-इंच (एल्युमीनियम ब्लेड) मोटर साइज 41mm हैवी-ड्यूटी एयर डिलीवरी 20 फीट एयर थ्रो कूलिंग मीडिया 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स क्यों खरीदें विशाल वाटर टैंक 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स एनर्जी एफिशिएंट मजबूत मोटर बेहतरीन एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए यह उपयुक्त नहीं लिमिटेड ब्रांड रिकॉल

यह अपनी दमदार कूलिंग और विशाल टैंक क्षमता के लिए जाना जाता है। व्हाइट और नेवी ब्लू फिनिश वाला यह कूलर न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि बड़े कमरों और हॉल को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications बिजली की खपत 200 वाट कवर किया गया क्षेत्र 1100 वर्ग फीट तक स्पीड सेटिंग्स 3 (Low, Medium, High) इन्वर्टर सपोर्ट हाँ बॉडी टाइप रस्ट प्रूफ (जंग रोधी) क्यों खरीदें विशाल टैंक क्षमता बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त 4-वे एयर डिफ्लेक्शन जंग रोधी बॉडी क्यों खोजें विकल्प प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में थोड़ी अधिक बिजली की खपत क्रॉस-वेंटिलेशन की जरूरत

थर्मोकूल एस्टन टॉवर एक शक्तिशाली और बड़े आकार का डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बड़े कमरों या हॉल को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 95 लीटर की विशाल पानी की टंकी बार-बार पानी भरने की झंझट को खत्म करती है। यह कूलर आधुनिक फीचर्स जैसे हनीकॉम्ब पैड्स और इनवर्टर अनुकूलता के साथ आता है, जो इसे भारतीय गर्मियों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प बनाता है।

Specifications विशेष फीचर्स इनवर्टर के अनुकूल, कम शोर, वाटर लेवल इंडिकेटर वजन 14 किलोग्राम कंट्रोल नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड हनीकॉम्ब पैड क्यों खरीदें बड़ी पानी की टंकी बेहतर कूलिंग बिजली की बचत पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प कमरे में काफी जगह घेरता रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं

समरकूल राफेल एक उच्च प्रदर्शन वाला डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से भीषण गर्मी में बड़े कमरों को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। इसमें 95 लीटर की बड़ी पानी की टंकी और एक शक्तिशाली पंखा दिया गया है, जो काफी दूर तक हवा फेंकने में सक्षम है। यह कूलर इनवर्टर के अनुकूल है और इसमें लंबे समय तक चलने वाला 'Altoria Pump' इस्तेमाल किया गया है, जो इसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है।

Specifications कवरेज एरिया लगभग 370 स्क्वायर फीट कूलिंग माध्यम हनीकॉम्ब पैड्स मोटर डबल बॉल बेयरिंग पंप अल्टोरिया पंप पानी की क्षमता 95 लीटर क्यों खरीदें शक्तिशाली कूलिंग ऑटो स्विंग फंक्शन बिजली कटने पर भी उपयोगी बड़ा टैंक शक्तिशाली कूलिंग क्यों खोजें विकल्प पूरा भरने में काफी समय ह्यूमिडिटी थोड़ा बड़ा

क्रॉम्पटन ओज़ोन एक प्रीमियम और शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जो अपनी बेहतरीन कूलिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। 75 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर 490 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरों को ठंडा करने में सक्षम है। इसमें खास 'एवरलास्ट पंप' और आइस चैंबर दिया गया है, जो चिलचिलाती गर्मी में भी आपको शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराता है।

Specifications विशेष फीचर्स आइस चैंबर, ऑटो-फिल, इनवर्टर कम्पैटिबल मोटर डबल बॉल बेयरिंग कूलिंग पैड हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स कवरेज एरिया 490 स्क्वायर फीट तक क्यों खरीदें तेज़ ठंडक ऑटो-फिल सुविधा एवरलास्ट पंप 4-वे एयर डिफ्लेक्शन क्यों खोजें विकल्प मानसून या अधिक नमी वाले दिनों में यह उमस पैदा कर सकता

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1. कूलर में CFM क्या होता है? CFM का फुल फॉर्म Cubic Feet per Minute (क्यूबिक फीट प्रति मिनट) होता है।

यह मापता है कि एक कूलर एक मिनट में कितनी हवा (आयतन) आपके कमरे में फेंक रहा है।

सरल शब्दों में, जिस कूलर का CFM जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ही तेजी से और उतने ही बड़े कमरे को ठंडा करने की क्षमता रखेगा।

उदाहरण के लिए: यदि आपके कमरे का आकार 200 स्क्वायर फीट है, तो आपको लगभग 800-1000 CFM वाले कूलर की आवश्यकता होगी। 2. डेजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिन में बेहतर क्यों है? डेजर्ट कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। शुष्क हवा: गर्म और शुष्क दिनों में हवा में नमी बहुत कम होती है। जब यह सूखी हवा गीले हनीकॉम्ब या घास के पैड्स से गुजरती है, तो पानी का वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है।

ठंडक: वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया हवा से गर्मी सोख लेती है, जिससे निकलने वाली हवा काफी ठंडी हो जाती है।

इसके विपरीत, बारिश के दिनों में हवा में पहले से ही नमी बहुत अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण धीमा हो जाता है और कूलर उतनी प्रभावी ठंडक नहीं दे पाता।

3. डेजर्ट कूलर क्या है? डेजर्ट कूलर एक बड़े आकार का एयर कूलर होता है जिसे कमरे के बाहर या खिड़की पर रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

इसमें पानी की टंकी बड़ी होती है (आमतौर पर 50 से 100 लीटर)।

इसमें शक्तिशाली पंखा या ब्लोअर होता है जो बाहर की ताजी हवा को खींचकर उसे ठंडा करके अंदर भेजता है।

यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहाँ गर्मी बहुत अधिक और हवा सूखी होती है।

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