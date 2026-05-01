आधे से भी कम दाम! Amazon पर इन Desert Coolers की कीमतों में भारी गिरावट, गर्मी से पहले लूट लें डील
हनीकॉम्ब पैड्स और शक्तिशाली मोटर से लैस यह डेजर्ट कूलर भीषण गर्मी में भी बेमिसाल कूलिंग और दमदार एयर थ्रो प्रदान करता है। इसकी उन्नत तकनीक और टिकाऊ डिज़ाइन बड़े कमरों को तेजी से ठंडा करने और बिजली बचाने के लिए एक आदर्श विकल्प है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए यह डेजर्ट कूलर एक बेहतरीन समाधान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें इस्तेमाल किए गए हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स (Honeycomb Pads) हैं। सामान्य घास वाले पैड्स की तुलना में ये पैड्स अधिक पानी सोखते हैं और हवा को लंबे समय तक ठंडा बनाए रखते हैं। इनका विशेष डिजाइन न केवल बेहतर कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि यह टिकाऊ भी है और इसे बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस कूलर की पावरफुल मोटर और हाई-स्पीड फैन इसे बड़े कमरों और हॉल के लिए एकदम उपयुक्त बनाते हैं। इसकी उन्नत एयर-थ्रो तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि ठंडी हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचे। शक्तिशाली मोटर होने के बावजूद, इसे ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपके बिजली के बिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।
इसके अलावा, इसमें एक बड़ा वाटर टैंक दिया गया है, जो आपको बार-बार पानी भरने की झंझट से मुक्ति देता है। धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें डस्ट फिल्टर की सुविधा भी दी गई है, जिससे आपको न केवल ठंडी बल्कि साफ हवा भी मिलती है। यदि आप कम बजट में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक चाहते हैं, तो आधुनिक फीचर्स और शानदार डिजाइन वाला यह डेजर्ट कूलर आपके घर या ऑफिस के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसकी बेमिसाल परफॉरमेंस आपको हर पल शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराएगी।
1. Orient Electric Tornado 88L Desert Air Cooler for home | Densenest Honeycomb Pads | Fully Collapsible Louvers, Inverter Compatible | High Air Delivery | 1 Year Warranty by Orient | Dark Grey
आज हम आपको Orient Electric Tornado 88L डेजर्ट एयर कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस तपती गर्मी में आपके घर को शिमला जैसा ठंडा रखने की क्षमता रखता है। 88 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और हाई एयर डिलीवरी के साथ, यह कूलर बड़े कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कूलिंग
पावरफुल एयर थ्रो
मच्छरों और धूल से बचाव
टिकाऊ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सही नहीं
आवाज थोड़ी तेज
2. BHABURLY GLX 90 L Glass Top Desert Air Cooler | 16-Inch Blade | 2900 CMH Air Delivery | 190W Motor | Auto Fill Water Indicator | 1-Year Warranty | Powerful & Elegant
आज हम आपको BHABURLY GLX 90 L ग्लास टॉप डेजर्ट एयर कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न केवल देखने में शानदार है बल्कि प्रदर्शन में भी अत्यंत शक्तिशाली है। 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और आकर्षक ग्लास टॉप फिनिश के साथ, यह कूलर बड़े कमरों और हॉल के लिए एक प्रीमियम विकल्प के रूप में उभरता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
ऑटो-फिल फीचर
शक्तिशाली एयर थ्रो
हनीकॉम्ब कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऊंचे स्थानों पर ले जाना थोड़ा मुश्किल
सर्विस सेंटर की उपलब्धता सीमित
3. HAVAI Jumbo 18+ Desert Cooler | 150L | 18-Inch Fan | Heavy-Duty 41mm Motor | 3-Side Honeycomb Pads | Auto Swing | Castor Wheels | 230V, 110W | White & Grey
यह अपनी 150 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ बाजार में एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में मौजूद है। यह कूलर बड़े हॉल, ऑफिस और खुले स्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि आपको बार-बार पानी भरने की चिंता न करनी पड़े।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल वाटर टैंक
3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स
एनर्जी एफिशिएंट
मजबूत मोटर
बेहतरीन एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए यह उपयुक्त नहीं
लिमिटेड ब्रांड रिकॉल
4. Maharaja Whiteline MAXFROST 90 Desert Air Cooler with 90 ltr Large Tank Capacity, 200W (White & Navy Blue)
यह अपनी दमदार कूलिंग और विशाल टैंक क्षमता के लिए जाना जाता है। व्हाइट और नेवी ब्लू फिनिश वाला यह कूलर न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि बड़े कमरों और हॉल को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल टैंक क्षमता
बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
जंग रोधी बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में थोड़ी अधिक बिजली की खपत
क्रॉस-वेंटिलेशन की जरूरत
5. THERMOCOOL Desert Air Cooler Aston Tower with Wheel 95Ltr | Cooler for Home | Inverter Compatible, Low Noise | Honey Comb Pad | Collapsible Louvres | Water level Indicator | 35ft Air Throw Distance
थर्मोकूल एस्टन टॉवर एक शक्तिशाली और बड़े आकार का डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से बड़े कमरों या हॉल को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 95 लीटर की विशाल पानी की टंकी बार-बार पानी भरने की झंझट को खत्म करती है। यह कूलर आधुनिक फीचर्स जैसे हनीकॉम्ब पैड्स और इनवर्टर अनुकूलता के साथ आता है, जो इसे भारतीय गर्मियों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी पानी की टंकी
बेहतर कूलिंग
बिजली की बचत
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
कमरे में काफी जगह घेरता
रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं
6. SUMMERCOOL Rafale 95Ltr Desert Air Cooler with wheel for Home | High Speed Fan | 35ft Powerful Air Throw| Desert Cooler | Inverter Compatible | HoneyComb | Collapsible | 1 year warranty | White
समरकूल राफेल एक उच्च प्रदर्शन वाला डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से भीषण गर्मी में बड़े कमरों को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। इसमें 95 लीटर की बड़ी पानी की टंकी और एक शक्तिशाली पंखा दिया गया है, जो काफी दूर तक हवा फेंकने में सक्षम है। यह कूलर इनवर्टर के अनुकूल है और इसमें लंबे समय तक चलने वाला 'Altoria Pump' इस्तेमाल किया गया है, जो इसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली कूलिंग
ऑटो स्विंग फंक्शन
बिजली कटने पर भी उपयोगी
बड़ा टैंक
शक्तिशाली कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
पूरा भरने में काफी समय
ह्यूमिडिटी
थोड़ा बड़ा
7. Crompton Ozone 75 Litres Desert Air Cooler for home | Large & Easy Clean Ice Chamber | 4-Way Air Deflection | High Density Honeycomb Pads | Everlast Pump | Auto Fill
क्रॉम्पटन ओज़ोन एक प्रीमियम और शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जो अपनी बेहतरीन कूलिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। 75 लीटर की क्षमता वाला यह कूलर 490 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरों को ठंडा करने में सक्षम है। इसमें खास 'एवरलास्ट पंप' और आइस चैंबर दिया गया है, जो चिलचिलाती गर्मी में भी आपको शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ ठंडक
ऑटो-फिल सुविधा
एवरलास्ट पंप
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
मानसून या अधिक नमी वाले दिनों में यह उमस पैदा कर सकता
1. कूलर में CFM क्या होता है?
- CFM का फुल फॉर्म Cubic Feet per Minute (क्यूबिक फीट प्रति मिनट) होता है।
- यह मापता है कि एक कूलर एक मिनट में कितनी हवा (आयतन) आपके कमरे में फेंक रहा है।
- सरल शब्दों में, जिस कूलर का CFM जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ही तेजी से और उतने ही बड़े कमरे को ठंडा करने की क्षमता रखेगा।
- उदाहरण के लिए: यदि आपके कमरे का आकार 200 स्क्वायर फीट है, तो आपको लगभग 800-1000 CFM वाले कूलर की आवश्यकता होगी।
2. डेजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिन में बेहतर क्यों है?
- डेजर्ट कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है।
शुष्क हवा: गर्म और शुष्क दिनों में हवा में नमी बहुत कम होती है। जब यह सूखी हवा गीले हनीकॉम्ब या घास के पैड्स से गुजरती है, तो पानी का वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है।
ठंडक: वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया हवा से गर्मी सोख लेती है, जिससे निकलने वाली हवा काफी ठंडी हो जाती है।
इसके विपरीत, बारिश के दिनों में हवा में पहले से ही नमी बहुत अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण धीमा हो जाता है और कूलर उतनी प्रभावी ठंडक नहीं दे पाता।
3. डेजर्ट कूलर क्या है?
- डेजर्ट कूलर एक बड़े आकार का एयर कूलर होता है जिसे कमरे के बाहर या खिड़की पर रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- इसमें पानी की टंकी बड़ी होती है (आमतौर पर 50 से 100 लीटर)।
- इसमें शक्तिशाली पंखा या ब्लोअर होता है जो बाहर की ताजी हवा को खींचकर उसे ठंडा करके अंदर भेजता है।
- यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहाँ गर्मी बहुत अधिक और हवा सूखी होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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