कहीं डिलीट न हो जाए आपकी यादें, इन टॉप External Hard Drives के साथ अपने डेटा को रखें हमेशा सुरक्षित
अपने जरूरी डेटा और कीमती यादों को सुरक्षित रखने के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक बेहतरीन विकल्प हैं, जो आपको सुरक्षित बैकअप और पोर्टेबिलिटी की सुविधा देती हैं।
आज के डिजिटल युग में हमारा अधिकांश महत्वपूर्ण डेटा, जैसे कि परिवार की तस्वीरें, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और वीडियो, लैपटॉप या मोबाइल में स्टोर रहता है। लेकिन डिवाइस के खराब होने या वायरस के हमले से इस डेटा के हमेशा के लिए खो जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अपनी कीमती यादों और जरूरी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए एक External Hard Drive (HDD) सबसे भरोसेमंद समाधान है। यह न केवल आपके प्राइमरी डिवाइस की स्टोरेज स्पेस को खाली करती है, बल्कि आपके डेटा का एक सुरक्षित बैकअप भी तैयार करती है।
Amazon पर इस समय Seagate, Western Digital और Toshiba जैसे टॉप ब्रांड्स की हार्ड ड्राइव्स पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। ये ड्राइव्स 1TB से लेकर 5TB तक की विशाल स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध हैं, जो हज़ारों फोटो और घंटों के हाई-डेफिनिशन वीडियो को आसानी से संभाल सकती हैं। आधुनिक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स अब बहुत ही पोर्टेबल और मजबूत डिजाइन में आती हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी जेब या बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं।
सुरक्षा के लिहाज से, इनमें से कई मॉडल्स Password Protection और Hardware Encryption जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जिससे आपका डेटा चोरी होने या गलत हाथों में जाने का डर नहीं रहता। USB 3.0 और 3.2 सपोर्ट के कारण इनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड भी काफी तेज होती है। यदि आप अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो Amazon की इन डील्स का फायदा उठाकर एक अच्छी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
1. Seagate Expansion 5TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM5000400)
Seagate Expansion 5TB एक पोर्टेबल और स्लीक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, जिसे विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें चलते-फिरते बड़े डेटा बैकअप की जरूरत होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल 3 साल की Rescue Data Recovery Services है, जो डेटा डिलीट या खराब होने की स्थिति में आपको मानसिक शांति देती है। यह विंडोज और मैक दोनों के साथ आसानी से काम करती है और इसके लिए किसी जटिल सेटअप की जरूरत नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
Rescue Data Recovery
प्लग एंड प्ले
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
स्पीड SSD के मुकाबले कम
मैक के लिए रीफॉर्मेटिंग
2. KINGSTER® Portable External Hard Drive 1TB – USB 3.0 Ultra-Slim HDD – High-Speed Backup Drive for Laptop, PC, Mac, Smart TV & PS4/PS5 – Lightweight Shock-Resistant Plastic Body
KINGSTER 1TB एक अल्ट्रा-स्लिम और पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, जो हाई-स्पीड USB 3.0 तकनीक के साथ आती है। इसका शॉक-रेसिस्टेंट प्लास्टिक बॉडी इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है। यह डिवाइस प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आता है, जिसका मतलब है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। चाहे विंडोज हो, मैक हो या फिर PS4/PS5 जैसे गेमिंग कंसोल, यह सभी के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइटवेट
हाई-स्पीड ट्रांसफर
मल्टी-डिवाइस कंपैटिबिलिटी
शॉक-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी कम मज़बूत
ब्रांड वैल्यू
3. Western Digital WD 2TB My Passport Portable Hard Disk Drive, Compatible with Windows and Mac, External HDD-Black
WD My Passport एक पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो न केवल आपके डेटा को स्टोर करती है, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखती है। 2TB क्षमता के साथ आने वाली यह ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्शन और 256-बिट AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स से लैस है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन इसे यात्रियों और प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बनाता है। यह विंडोज और मैक दोनों के साथ काम करने में सक्षम है और इसमें ऑटोमैटिक बैकअप की सुविधा भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्च सुरक्षा
ऑटोमैटिक बैकअप
भरोसेमंद ब्रांड
सोशल मीडिया बैकअप
सुपरस्पीड ट्रांसफर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
सॉफ्टवेयर पर निर्भरता
4. Seagate One Touch 2TB External HDD with Password Protection Light Blue, for Windows and Mac, with 3 Yr Data Recovery Services, (STKY2000402)
Seagate One Touch 2TB एक प्रीमियम पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है जो सुरक्षा और स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इसका 'लाइट ब्लू' कलर और मैटेलिक फिनिश इसे एक मॉडर्न लुक देता है। इसमें आपको हार्डवेयर एन्क्रिप्टेड पासवर्ड प्रोटेक्शन मिलता है, जो आपकी निजी फाइलों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, कंपनी इसके साथ 3 साल की डेटा रिकवरी सेवा भी दे रही है, जो इसे बाजार की अन्य ड्राइव्स से अलग और सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेटा रिकवरी का भरोसा
पासवर्ड सुरक्षा
प्रीमियम डिजाइन
आसान बैकअप
यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
डेटा ट्रांसफर स्पीड थोड़ी कम
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन
5. 1TB Portable External Hard Drive, 2 in 1 USB-A/USB-C (Type C) Connectivity, Line-Design, USB 3.0, 2.5 Inch HDD, Fast Data Transfer.
यह 1TB पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक आधुनिक 'लाइन-डिजाइन' के साथ आती है, जो इसे दिखने में आकर्षक और पकड़ने में आसान बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका USB-A और USB-C डुअल सपोर्ट है, जिससे आपको अलग से एडॉप्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2.5 इंच के कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आने वाली यह ड्राइव विंडोज, मैक और लिनक्स जैसे सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-in-1 कनेक्टिविटी
तेज़ डेटा ट्रांसफर
शॉक-प्रूफ डिजाइन
प्लग एंड प्ले
हॉट स्वैप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क में कमी
शुरुआती फॉर्मेटिंग
6. UnionSine External Hard Disk 500GB Portable HDD USB 3.0 Compatible with PC, Mac,Desktop, Laptop, Xbox One, Xbox 360, PS4 Blue
UnionSine 500GB एक अल्ट्रा-स्लिम और पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, जो विशेष रूप से डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई है। यह प्लग-एंड-प्ले तकनीक पर काम करती है, जिसका मतलब है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए एल्युमीनियम एंटी-इंटरफेरेंस लेयर दी गई है, जो न केवल डेटा को सुरक्षित रखती है बल्कि हार्ड ड्राइव को ठंडा रखने में भी मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद हल्का और छोटा
मल्टी-डिवाइस सपोर्ट
फास्ट डेटा ट्रांसफर
हीट डिसिपेशन
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
USB-C केबल की कमी
7. Western Digital WD 1TB My Passport Portable Hard Disk Drive, USB 3.0 with Automatic Backup, 256 Bit AES Hardware Encryption,Password Protection,Compatible with Windows and Mac, External HDD-Black
WD My Passport सीरीज की यह 1TB हार्ड ड्राइव उन प्रोफेशनल्स और यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें डेटा की गोपनीयता सबसे ज्यादा पसंद है। यह ड्राइव 256-बिट AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन और पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिससे आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपके डेटा को देख नहीं सकता। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश काला डिज़ाइन इसे आसानी से पोर्टेबल बनाता है, और यह विंडोज, मैक के साथ-साथ गेमिंग कंसोल के साथ भी बखूबी काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैक्सिमम सिक्योरिटी
स्मार्ट बैकअप
मजबूत ब्रांड वैल्यू
3 साल की वारंटी
सुपरस्पीड USB 3.0
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
WD के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा
1. हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं?
मुख्य रूप से हार्ड डिस्क को उनके काम करने के तरीके के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है
Hard Disk Drive: यह पुरानी और पारंपरिक तकनीक है जिसमें घूमने वाली डिस्क्स का उपयोग होता है।
Solid State Drive: यह आधुनिक तकनीक है जिसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। यह HDD की तुलना में बहुत तेज़ और टिकाऊ होती है।
इंटरफेस के आधार पर इनके और भी प्रकार होते हैं जैसे SATA, PATA, और NVMe।
2. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को क्या कहते हैं?
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को आम बोलचाल और तकनीकी भाषा में इन नामों से भी जाना जाता है,
पोर्टेबल हार्ड ड्राइव : क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
रिमूवेबल डिस्क : जिसे कंप्यूटर से कभी भी जोड़ा और हटाया जा सकता है।
USB ड्राइव: क्योंकि यह आमतौर पर USB पोर्ट के जरिए कनेक्ट होती है।
3. HDD क्या है इसके विन्यास को संक्षेप में समझाइए?
HDD (Hard Disk Drive) एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है।
प्लेटर्स (Platters): ये कांच या एल्युमीनियम की गोल डिस्क्स होती हैं जिन पर डेटा स्टोर होता है।
रीड/राइट हेड (Read/Write Head): एक छोटा सा हाथ जो घूमती हुई डिस्क के ऊपर चलता है और डेटा को पढ़ता या लिखता है।
स्पिंडल : वह मोटर जो प्लेटर्स को तेज़ी से घुमाती है (आमतौर पर 5400 या 7200 RPM की गति से)।
सर्किट बोर्ड: जो कंप्यूटर से मिलने वाले निर्देशों को नियंत्रित करता है।
4. हार्ड डिस्क ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं?
उपयोग और कनेक्टिविटी के आधार पर HDD मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं,
PATA (Parallel ATA): पुराने कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाली ड्राइव।
SATA (Serial ATA): आजकल के लैपटॉप और डेस्कटॉप में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव।
SCSI (Small Computer System Interface): इनका उपयोग अक्सर सर्वर और बड़े कंप्यूटरों में किया जाता है।
SAS (Serial Attached SCSI): यह SCSI का आधुनिक और तेज़ वर्जन है, जो हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है।
|एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स
|फीचर
|विवरण
|यह क्यों जरूरी है?
|1. स्टोरेज क्षमता
|यह बताता है कि ड्राइव में कितना डेटा (जैसे 1TB, 2TB या 5TB) स्टोर किया जा सकता है।
|ताकि आपकी सभी भारी फाइलें, फोटो और वीडियो एक ही जगह सुरक्षित रह सकें।
|2. डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन
|इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन और 256-bit AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स आते हैं।
|ताकि अगर आपकी ड्राइव कहीं गुम हो जाए, तो भी कोई आपकी निजी फाइलों को न देख सके।
|3. डेटा रिकवरी सेवा
|सीगेट जैसे ब्रांड्स ड्राइव खराब होने पर मुफ्त में डेटा वापस पाने की सुविधा देते हैं।
|ताकि टेक्निकल खराबी या फिजिकल डैमेज की स्थिति में आपका कीमती डेटा हमेशा के लिए खत्म न हो।
