कंफ्यूजन होगा दूर, क्या आपको OTG चाहिए या कन्वेक्शन ओवन? अपनी कुकिंग जरूरतों के हिसाब से चुनें
अगर आप केवल बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं, तो OTG आपके लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आप बेकिंग के साथ-साथ खाना जल्दी गरम और डिफ्रॉस्ट भी करना चाहते हैं, तो कन्वेक्शन ओवन चुनना समझदारी होगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपनी रसोई के लिए OTG और कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बीच सही चुनाव करना चाहते हैं, तो यह आपकी कुकिंग आदतों पर निर्भर करता है। यहाँ आपकी दुविधा दूर करने के लिए एक सटीक तुलना दी गई है,
ओवन टोस्टर ग्रिलर किसके लिए है?
अगर आप एक सीरियस बेकर हैं, तो OTG आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसमें ऊपर और नीचे हीटिंग रॉड्स लगी होती हैं, जो केक, कुकीज़ और पिज्जा को एकदम प्रोफेशनल कुरकुरापन और भूरा रंग देती हैं। यह ग्रिलिंग और टोस्टिंग के लिए भी बेहतरीन है। हालांकि, इसमें खाना गर्म करने में बहुत समय लगता है और यह तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन किसके लिए है?
यह एक ऑल-राउंडर मशीन है। इसमें आप खाना बेहद तेज़ी से गर्म कर सकते हैं, जमे हुए खाने को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं और बेकिंग भी कर सकते हैं। इसमें लगा पंखा गर्म हवा को चारों ओर घुमाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। यह उन परिवारों के लिए बेस्ट है जिन्हें सुबह की भागदौड़ में तुरंत खाना गर्म करना होता है और कभी-कभी बेकिंग का शौक भी पूरा करना होता है।
निष्कर्ष
OTG चुनें: यदि आपको कम बजट में बेहतरीन बेकिंग, तंदूरी डिशेस और टोस्टिंग चाहिए।
कन्वेक्शन ओवन चुनें: यदि आपको स्पीड, सुविधा और एक ऐसी मशीन चाहिए जो गर्म करने से लेकर बेकिंग तक सब कुछ कर सके।
1. Glen Multi-Function OTG for Kitchen 35 Litre, 2100W, Oven Toaster Griller with 6 Heating Modes, Rotisserie, Convection Fan, Temp. Control, Bake, Grill & Toast,Oven for Baking - Black (SA5035BLRC)
Glen SA5035BLRC एक शक्तिशाली 2100W का OTG है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बेकिंग और ग्रिलिंग का शौक है। 35 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें टर्बो कन्वेक्शन फैन और रोटिसरी की सुविधा दी गई है, जो केक को समान रूप से बेक करने और चिकन को पूरी तरह से ग्रिल करने में मदद करती है। इसका आकर्षक ब्लैक डिज़ाइन आपकी रसोई को एक मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली परफॉरमेंस
वर्सेटाइल कुकिंग
प्रोफेशनल ग्रिलिंग
आसान सफाई
शानदार डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल कंट्रोल
काउंटर पर काफी जगह
2. Faber 30L OTG with Rotisserie & Convection | Bake/Toast/Grill with Heat Resistant Glass | Indicator Light | 1600W |Removable Crumb Tray |Upper & Lower Heating| FOTG 30L R Neo
Faber FOTG 30L R Neo एक शक्तिशाली 1600W का ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जो भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 30 लीटर की क्षमता के साथ, यह केक बेक करने, पिज्जा बनाने और चिकन ग्रिल करने के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट और हीट-रेसिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, जो उच्च तापमान पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका कॉम्पैक्ट ब्लैक मेटल डिजाइन इसे काफी टिकाऊ और स्टाइलिश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-फंक्शन कुकिंग
सुरक्षा फीचर्स
बेहतरीन वारंटी
आसान सफाई
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
पारंपरिक नॉब-आधारित मॉडल
3. Morphy Richards Digital OTG|Capacity - 40 Litre with 13 Preset Menu|Rotisserie,Convection,In-Built Air-Fryer & Dehydrator Function|2-Yr Warranty
Morphy Richards 40RCAD एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है जो OTG, एयर फ्रायर और डिहाइड्रेटर की खूबियों को एक साथ लाता है। 40 लीटर की एक्स्ट्रा-लार्ज क्षमता के साथ, यह बड़े परिवारों और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर पर ही प्रोफेशनल बेकिंग और ग्रिलिंग करना चाहते हैं। इसमें 13 प्री-सेट डिजिटल मेनू दिए गए हैं, जो पिज्जा, तंदूरी और बेकिंग जैसे कामों को सिर्फ एक टच में आसान बना देते हैं। इसका गहरा नीला रंग और डिजिटल डिस्प्ले आपकी रसोई को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-फंक्शनल
स्मार्ट डिजिटल कुकिंग
विशाल क्षमता
सेहतमंद विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
किचन स्लैब पर काफी जगह की आवश्यकता
4. Cadlec Cruise Pro 12L Multi-Function OTG for Kitchen, 1000W Oven Toaster Griller, Bake Grill Toast, Oven for Baking, Adjustable Temperature & Timer, Black, 2 Year Warranty
Cadlec Cruise Pro 12L एक किफ़ायती और जगह बचाने वाला ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जो विशेष रूप से बैचलर, छात्रों या छोटे परिवारों के लिए तैयार किया गया है। 1000W की पावर और 12 लीटर की क्षमता के साथ, यह ओवन बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग जैसे बुनियादी कामों के लिए बेहतरीन है। इसका स्लीक ब्लैक डिज़ाइन किसी भी आधुनिक रसोई में आसानी से फिट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफ़ायती
कॉम्पैक्ट साइज
उपयोग में आसान
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
चिकन को ग्रिल करने के लिए बहुत छोटी
एडवांस फीचर्स की कमी
5. Panasonic 25L Solo Microwave Oven (NN-ST310QBFG, Black, 85 Auto Cook Menus)
Panasonic 25L Solo Microwave उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें रोज़ाना खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और झटपट कुकिंग के लिए एक पावरफुल मशीन चाहिए। 900 वॉट की हाई पावर के साथ यह खाना तेज़ी से और समान रूप से गर्म करता है। इसकी Vapor Clean तकनीक ओवन को गंध और दाग-धब्बों से मुक्त रखती है, जिससे इसकी सफाई करना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ढेरों कुकिंग विकल्प
वेपर क्लीन
फास्ट हीटिंग
बड़ी बचत
क्यों खोजें विकल्प
सीमित उपयोग
पॉलिश फिनिश होने के कारण इस पर उंगलियों के निशान
6. Borosil Pro 60L 2200W Convection Oven Toaster Griller | Grill, Bake, Toast, Rotisserie | 12 Heating Stage, Auto Shut Off | Pizza Oven, Cake Oven for Baking | 2 years Warranty
Borosil Pro 60L OTG एक पावरफुल 2200W का ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बड़े पैमाने पर बेकिंग और ग्रिलिंग करना पसंद है। 60 लीटर की एक्स्ट्रा-लार्ज क्षमता के साथ, यह एक साथ कई पिज्जा या बड़ा केक बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें 12 हीटिंग स्टेज और कन्वेक्शन तकनीक दी गई है, जो खाने को हर तरफ से समान रूप से और तेज़ी से पकाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
बेहतर सुरक्षा
एक समान कुकिंग
स्टे-ऑन फंक्शन और इनर लाइट
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत
चौड़ाई और गहराई काफी ज़्यादा
7. iBELL EO50LGDLX Otg 50 Litre,Convection Oven Toaster Griller With Motorized Rotisserie,Multiple heating modes,2000 Watt (Black),2000 Watts,50 Liter
iBELL EO50LGDLX 50L OTG एक शक्तिशाली 2000W का उपकरण है जो ओवन, टोस्टर और ग्रिलर की सुविधाओं को एक साथ लाता है। 50 लीटर की विशाल क्षमता इसे बड़े दावतों और संयुक्त परिवारों के लिए उपयुक्त बनाती है। इसमें लगा कन्वेक्शन फैन गर्मी को समान रूप से फैलाता है, जिससे बेकिंग और रोस्टिंग तेज और बेहतर होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
बेहतर ग्रिलिंग
कुशल कुकिंग
शानदार वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
किचन में बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत
वारंटी शर्त
1. ओटीजी या माइक्रोवेव, कौन सा बेहतर है?
यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अगर आपको परफेक्ट बेकिंग (केक, पिज्जा) और ग्रिलिंग का शौक है, तो OTG बेहतर है। लेकिन अगर आपको तेजी से खाना गर्म करना, डिफ्रॉस्ट करना और झटपट कुकिंग करनी है, तो माइक्रोवेव सबसे अच्छा है।
2. सबसे अच्छा क्या है, ओवन या ओटीजी?
OTG: यदि आप कम बजट में क्रिसपी और अच्छी ब्राउनिंग वाला खाना (जैसे बिस्कुट या तंदूरी) चाहते हैं।
ओवन (कन्वेक्शन माइक्रोवेव): यदि आप एक 'ऑल-इन-वन' मशीन चाहते हैं जो गर्म भी करे और बेक भी। ओवन अधिक वर्सेटाइल होता है लेकिन महंगा भी होता है।
3. ओटीजी ओवन और एयर फ्रायर में से कौन सा बेहतर है?
एयर फ्रायर: उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिना तेल के हेल्दी स्नैक्स (जैसे फ्राइज, समोसा) चाहते हैं। यह बहुत तेज़ होता है।
OTG: उन लोगों के लिए बेहतर है जो बड़ी मात्रा में बेकिंग (बड़ा केक या कई पिज्जा) करना चाहते हैं।
निष्कर्ष: हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एयर फ्रायर, और पारंपरिक बेकिंग के लिए OTG।
4. क्या OTG में खाना गर्म होता है?
हाँ, OTG में खाना गर्म किया जा सकता है, लेकिन यह माइक्रोवेव की तुलना में बहुत धीमा है। माइक्रोवेव जहाँ 30 सेकंड में खाना गर्म कर देता है, वहीं OTG में 5-10 मिनट लग सकते हैं। साथ ही, OTG में गर्म करने से खाना थोड़ा सख्त या सूख भी सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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