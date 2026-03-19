कंफ्यूजन होगा दूर, क्या आपको OTG चाहिए या कन्वेक्शन ओवन? अपनी कुकिंग जरूरतों के हिसाब से चुनें

Mar 19, 2026 03:14 pm IST

अगर आप केवल बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं, तो OTG आपके लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आप बेकिंग के साथ-साथ खाना जल्दी गरम और डिफ्रॉस्ट भी करना चाहते हैं, तो कन्वेक्शन ओवन चुनना समझदारी होगी।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप अपनी रसोई के लिए OTG और कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बीच सही चुनाव करना चाहते हैं, तो यह आपकी कुकिंग आदतों पर निर्भर करता है। यहाँ आपकी दुविधा दूर करने के लिए एक सटीक तुलना दी गई है,

ओवन टोस्टर ग्रिलर किसके लिए है? अगर आप एक सीरियस बेकर हैं, तो OTG आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसमें ऊपर और नीचे हीटिंग रॉड्स लगी होती हैं, जो केक, कुकीज़ और पिज्जा को एकदम प्रोफेशनल कुरकुरापन और भूरा रंग देती हैं। यह ग्रिलिंग और टोस्टिंग के लिए भी बेहतरीन है। हालांकि, इसमें खाना गर्म करने में बहुत समय लगता है और यह तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन किसके लिए है? यह एक ऑल-राउंडर मशीन है। इसमें आप खाना बेहद तेज़ी से गर्म कर सकते हैं, जमे हुए खाने को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं और बेकिंग भी कर सकते हैं। इसमें लगा पंखा गर्म हवा को चारों ओर घुमाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। यह उन परिवारों के लिए बेस्ट है जिन्हें सुबह की भागदौड़ में तुरंत खाना गर्म करना होता है और कभी-कभी बेकिंग का शौक भी पूरा करना होता है।

निष्कर्ष OTG चुनें: यदि आपको कम बजट में बेहतरीन बेकिंग, तंदूरी डिशेस और टोस्टिंग चाहिए।

कन्वेक्शन ओवन चुनें: यदि आपको स्पीड, सुविधा और एक ऐसी मशीन चाहिए जो गर्म करने से लेकर बेकिंग तक सब कुछ कर सके।

Glen SA5035BLRC एक शक्तिशाली 2100W का OTG है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बेकिंग और ग्रिलिंग का शौक है। 35 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें टर्बो कन्वेक्शन फैन और रोटिसरी की सुविधा दी गई है, जो केक को समान रूप से बेक करने और चिकन को पूरी तरह से ग्रिल करने में मदद करती है। इसका आकर्षक ब्लैक डिज़ाइन आपकी रसोई को एक मॉडर्न लुक देता है।

Specifications हीटिंग मोड 6 अलग-अलग कुकिंग फंक्शन तापमान सीमा 90°C से 230°C तक एडजस्टेबल खास फीचर्स रोटिसरी, कन्वेक्शन फैन, 60-मिनट टाइमर, ओवन लाइट वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें शक्तिशाली परफॉरमेंस वर्सेटाइल कुकिंग प्रोफेशनल ग्रिलिंग आसान सफाई शानदार डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प मैनुअल कंट्रोल काउंटर पर काफी जगह

Faber FOTG 30L R Neo एक शक्तिशाली 1600W का ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जो भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 30 लीटर की क्षमता के साथ, यह केक बेक करने, पिज्जा बनाने और चिकन ग्रिल करने के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट और हीट-रेसिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, जो उच्च तापमान पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका कॉम्पैक्ट ब्लैक मेटल डिजाइन इसे काफी टिकाऊ और स्टाइलिश बनाता है।

Specifications पावर 1600 वॉट तापमान सीमा 250 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग सिलेक्शन 4 स्टेज स्विच खास फीचर्स रोटिसरी, कन्वेक्शन, इनर लाइट, ऑटो शट-ऑफ वारंटी 2 साल की विस्तृत वारंटी क्यों खरीदें मल्टी-फंक्शन कुकिंग सुरक्षा फीचर्स बेहतरीन वारंटी आसान सफाई शानदार डील क्यों खोजें विकल्प पारंपरिक नॉब-आधारित मॉडल

Morphy Richards 40RCAD एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है जो OTG, एयर फ्रायर और डिहाइड्रेटर की खूबियों को एक साथ लाता है। 40 लीटर की एक्स्ट्रा-लार्ज क्षमता के साथ, यह बड़े परिवारों और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर पर ही प्रोफेशनल बेकिंग और ग्रिलिंग करना चाहते हैं। इसमें 13 प्री-सेट डिजिटल मेनू दिए गए हैं, जो पिज्जा, तंदूरी और बेकिंग जैसे कामों को सिर्फ एक टच में आसान बना देते हैं। इसका गहरा नीला रंग और डिजिटल डिस्प्ले आपकी रसोई को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी प्री-सेट विकल्प प्रीहीट, बेक, टोस्ट, ग्रिल, डिफ्रॉस्ट, तंदूरी, पिज्जा आदि एक्सेसरीज एयर फ्रायर बास्केट, बेकिंग ट्रे, रोटिसरी रॉड, वायर ग्रिल, क्रम्ब ट्रे कंट्रोल पैनल डिजिटल डिस्प्ले और 13 प्री-सेट मेनू क्यों खरीदें मल्टी-फंक्शनल स्मार्ट डिजिटल कुकिंग विशाल क्षमता सेहतमंद विकल्प क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक किचन स्लैब पर काफी जगह की आवश्यकता

Cadlec Cruise Pro 12L एक किफ़ायती और जगह बचाने वाला ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जो विशेष रूप से बैचलर, छात्रों या छोटे परिवारों के लिए तैयार किया गया है। 1000W की पावर और 12 लीटर की क्षमता के साथ, यह ओवन बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग जैसे बुनियादी कामों के लिए बेहतरीन है। इसका स्लीक ब्लैक डिज़ाइन किसी भी आधुनिक रसोई में आसानी से फिट हो जाता है।

Specifications वारंटी 2 साल सुरक्षा हीट-रेसिस्टेंट हैंडल और मजबूत टेम्पर्ड ग्लास टाइमर सटीक कुकिंग के लिए मैन्युअल टाइमर कंट्रोल तापमान नियंत्रण विभिन्न डिशेज के लिए एडजस्टेबल टेम्परेचर नॉब पावर 1000 वॉट क्यों खरीदें अत्यंत किफ़ायती कॉम्पैक्ट साइज उपयोग में आसान भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प चिकन को ग्रिल करने के लिए बहुत छोटी एडवांस फीचर्स की कमी

Panasonic 25L Solo Microwave उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें रोज़ाना खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और झटपट कुकिंग के लिए एक पावरफुल मशीन चाहिए। 900 वॉट की हाई पावर के साथ यह खाना तेज़ी से और समान रूप से गर्म करता है। इसकी Vapor Clean तकनीक ओवन को गंध और दाग-धब्बों से मुक्त रखती है, जिससे इसकी सफाई करना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 900 वॉट कंट्रोल पैनल टच कीपैड और डिजिटल डिस्प्ले विशेष फीचर्स 85 ऑटो कुक मेनू, वेपर क्लीन, क्विक मिनट टाइमर वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें ढेरों कुकिंग विकल्प वेपर क्लीन फास्ट हीटिंग बड़ी बचत क्यों खोजें विकल्प सीमित उपयोग पॉलिश फिनिश होने के कारण इस पर उंगलियों के निशान

Borosil Pro 60L OTG एक पावरफुल 2200W का ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बड़े पैमाने पर बेकिंग और ग्रिलिंग करना पसंद है। 60 लीटर की एक्स्ट्रा-लार्ज क्षमता के साथ, यह एक साथ कई पिज्जा या बड़ा केक बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें 12 हीटिंग स्टेज और कन्वेक्शन तकनीक दी गई है, जो खाने को हर तरफ से समान रूप से और तेज़ी से पकाती है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी खास फीचर्स रोटिसरी, कन्वेक्शन फैन, डबल ग्लास डोर, ऑटो शट-ऑफ तापमान सीमा 70°C से 230°C तक एडजस्टेबल हीटिंग स्टेज 12 अलग-अलग मोड पावर 2200 वॉट क्यों खरीदें विशाल क्षमता बेहतर सुरक्षा एक समान कुकिंग स्टे-ऑन फंक्शन और इनर लाइट क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत चौड़ाई और गहराई काफी ज़्यादा

iBELL EO50LGDLX 50L OTG एक शक्तिशाली 2000W का उपकरण है जो ओवन, टोस्टर और ग्रिलर की सुविधाओं को एक साथ लाता है। 50 लीटर की विशाल क्षमता इसे बड़े दावतों और संयुक्त परिवारों के लिए उपयुक्त बनाती है। इसमें लगा कन्वेक्शन फैन गर्मी को समान रूप से फैलाता है, जिससे बेकिंग और रोस्टिंग तेज और बेहतर होती है।

Specifications टाइमर 60 मिनट का ऑटो-शट ऑफ टाइमर वारंटी 2 साल विशेष फीचर्स मोटराइज्ड रोटिसरी, कन्वेक्शन फैन, इनर लाइट हीटिंग मोड विभिन्न व्यंजनों के लिए मल्टीपल हीटिंग मोड पावर 2000 वॉट क्यों खरीदें बड़ी क्षमता बेहतर ग्रिलिंग कुशल कुकिंग शानदार वैल्यू क्यों खोजें विकल्प किचन में बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत वारंटी शर्त

1. ओटीजी या माइक्रोवेव, कौन सा बेहतर है? यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अगर आपको परफेक्ट बेकिंग (केक, पिज्जा) और ग्रिलिंग का शौक है, तो OTG बेहतर है। लेकिन अगर आपको तेजी से खाना गर्म करना, डिफ्रॉस्ट करना और झटपट कुकिंग करनी है, तो माइक्रोवेव सबसे अच्छा है।

2. सबसे अच्छा क्या है, ओवन या ओटीजी? OTG: यदि आप कम बजट में क्रिसपी और अच्छी ब्राउनिंग वाला खाना (जैसे बिस्कुट या तंदूरी) चाहते हैं।

ओवन (कन्वेक्शन माइक्रोवेव): यदि आप एक 'ऑल-इन-वन' मशीन चाहते हैं जो गर्म भी करे और बेक भी। ओवन अधिक वर्सेटाइल होता है लेकिन महंगा भी होता है।

3. ओटीजी ओवन और एयर फ्रायर में से कौन सा बेहतर है? एयर फ्रायर: उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिना तेल के हेल्दी स्नैक्स (जैसे फ्राइज, समोसा) चाहते हैं। यह बहुत तेज़ होता है।

OTG: उन लोगों के लिए बेहतर है जो बड़ी मात्रा में बेकिंग (बड़ा केक या कई पिज्जा) करना चाहते हैं।

निष्कर्ष: हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एयर फ्रायर, और पारंपरिक बेकिंग के लिए OTG।

4. क्या OTG में खाना गर्म होता है? हाँ, OTG में खाना गर्म किया जा सकता है, लेकिन यह माइक्रोवेव की तुलना में बहुत धीमा है। माइक्रोवेव जहाँ 30 सेकंड में खाना गर्म कर देता है, वहीं OTG में 5-10 मिनट लग सकते हैं। साथ ही, OTG में गर्म करने से खाना थोड़ा सख्त या सूख भी सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।