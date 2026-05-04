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सबसे बड़ी छूट: Flipkart की SASA LELE सेल में ₹15000 तक सस्ते मिलेंगे iPhone 17, 17 Pro और Pro Max के फोन्स, 8 मई से सेल

May 04, 2026 05:28 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Flipkart SASA LELE Sale 2026 में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमतों में कटौती की गई है। Apple के इन प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर 15000 रुपए तक की छूट और बैंक डिस्काउंट मिल रहे हैं।

सबसे बड़ी छूट: Flipkart की SASA LELE सेल में ₹15000 तक सस्ते मिलेंगे iPhone 17, 17 Pro और Pro Max के फोन्स, 8 मई से सेल

iPhone 17 Series at Massive Discount: अगर आप iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Flipkart की SASA LELE Sale में Apple के लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज के फोन्स iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर शानदार ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ नए मॉडल ही नहीं, बल्कि पुराने iPhones पर भी अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सेल में आईफोन 17 पर 15000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। Flipkart की SASA LELE सेल 8 मई से शुरू होगी। जानें किस आईफोन फोन कितने रुपए की छूट है:

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iPhone 17 Series पर Flipkart Sale में बड़ा प्राइस कट

Flipkart की SASA LELE सेल में iPhone 17 अब करीब 71,990 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर आप प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, तो iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,09,900 रुपए रखी गई है, जबकि टॉप मॉडल iPhone 17 Pro Max लगभग 1,24,900 रुपए में मिल रहा है। फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर खुद इन डील्स का खुलासा किया है।

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ये दोनों मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए आकर्षक हैं जो एडवांस कैमरा, हाई-एंड परफॉर्मेंस और Apple की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। इसके अलावा बजट यूजर्स के लिए iPhone 17e भी इस सेल में शामिल है, जिसकी कीमत करीब ₹60,900 है, यानी कम खर्च में नया iPhone एक्सपीरियंस लेने का अच्छा मौका मिल रहा है।

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iPhone 17 Series के खास फीचर्स

iPhone 17 सीरीज में लेटेस्ट A19 / A19 Pro चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है, जिससे फोन पहले से ज्यादा तेज और बैटरी एफिशिएंट बनता है। कैमरा सेक्शन इस सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है। iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो तीनों लेंस शामिल हैं। यह फोन 4K 120fps Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

डिस्प्ले की बात करें तो इस सीरीज में 6.1 इंच से 6.9 इंच तक के Super Retina XDR OLED पैनल मिलते हैं। Pro मॉडल्स में 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन काफी स्मूद लगती है। साथ ही Always-On Display और Dynamic Island जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। अन्य फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 सीरीज में Face ID, 5G कनेक्टिविटी, Wi-Fi 7, बेहतर कूलिंग सिस्टम और लेटेस्ट iOS दिया गया है।

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पुराने आईफोन्स पर भी दमदार छूट

फ्लिपकार्ट की सेल में आईफोन 16 की कीमत 69,900 रुपये से घटकर 58,900 रुपये हो गयी है, जबकि आईफोन 16 प्लस 73,900 रुपये में मिलेगा। एप्पल द्वारा बंद किए जा चुके आईफोन 15 को 51,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस लिस्ट में लास्ट फ़ोन हम जिसकी बात का रहे हैं वो है आईफोन 16ई का बेस मॉडल 59,900 रुपये था जो अब डिस्काउंट के बाद 55,900 रुपये में उपलब्ध होगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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