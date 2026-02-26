OnePlus और वीवो के फोन के लिए मची लूट, ₹7500 तक कम हुई कीमत, मिलेगी 7300mAh तक की बैटरी

Feb 26, 2026 10:33 am IST

नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए दो जबर्दस्त डील हैं। ये डील वीवो और वनप्लस के फोन पर दी जा रही हैं। डील में आप इन फोन को 7500 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। खास बात है कि आप इन फोन को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपको पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन फोन में आपको 7300mAh तक की बैटरी मिलेगी। साथ ही इनमें तगड़ा कैमरा सेटअप भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन ऑफर के बारे में।

Vivo X300 5G 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 75998 रुपये है। फोन पर 28 फरवरी तक 7500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन को आप 3799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर आपको 55,500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। कंपनी इस फोन में 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन का प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का Sony LYT602 ZEISS APO पेरिस्कोप कैमरा भी ऑफर कर रही है। सेल्फी के लिए वीवो के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6040mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ऑफर की जा रहा यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात है कि फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन IP68 + IP69 रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है।

OnePlus 15 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 72997 रुपये है। फोन पर 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन 3649 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह और सस्ता हो सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.78 इंच का 1.5K AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा।