Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

OnePlus और वीवो के फोन के लिए मची लूट, ₹7500 तक कम हुई कीमत, मिलेगी 7300mAh तक की बैटरी

Feb 26, 2026 10:33 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आप इन फोन को 7500 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। खास बात है कि आप इन फोन को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते है। इन फोन में आपको 7300mAh तक की बैटरी मिलेगी।

OnePlus और वीवो के फोन के लिए मची लूट, ₹7500 तक कम हुई कीमत, मिलेगी 7300mAh तक की बैटरी

नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए दो जबर्दस्त डील हैं। ये डील वीवो और वनप्लस के फोन पर दी जा रही हैं। डील में आप इन फोन को 7500 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। खास बात है कि आप इन फोन को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपको पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन फोन में आपको 7300mAh तक की बैटरी मिलेगी। साथ ही इनमें तगड़ा कैमरा सेटअप भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन ऑफर के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Vivo X300 5G

12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 75998 रुपये है। फोन पर 28 फरवरी तक 7500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन को आप 3799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर आपको 55,500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। कंपनी इस फोन में 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

vivo

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन का प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का Sony LYT602 ZEISS APO पेरिस्कोप कैमरा भी ऑफर कर रही है। सेल्फी के लिए वीवो के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹69500

₹79999

खरीदिये

discount

7% OFF

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹80999

खरीदिये

Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹54999

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

discount

6% OFF

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 Pro 5G

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹51490

₹54999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹50999

₹57999

खरीदिये

discount

18% OFF

OnePlus 13

OnePlus 13

  • checkMidnight Ocean
  • check12GB / 16GB / 24GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
flipkart-logo

₹59473

₹72999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:5200mAh की बैटरी वाला एंट्री-लेवल फोन, रियर लुक iPhone 17 जैसा, रैम 8GB तक
Photo: Nextpit

फोन को पावर देने के लिए इसमें 6040mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ऑफर की जा रहा यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात है कि फोन 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन IP68 + IP69 रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है।

OnePlus 15

12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 72997 रुपये है। फोन पर 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन 3649 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह और सस्ता हो सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.78 इंच का 1.5K AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा।

ये भी पढ़ें:गेमिंग के लिए आया धांसू टैब, बैटरी 7300mAh की, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी तगड़ा

फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर लगा है। फोन में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए गए हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन में आपको 7300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:OnePlus 16 का बदलेगा डिजाइन! 9000mAh बैटरी के साथ 200MP कैमरा का मजा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Vivo OnePlus Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।