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₹17,999 में खरीदें सबसे चमकदार डिस्प्ले, 6500mAh बैटरी वाला मिलिट्री ग्रेड फोन; गिरने पर नहीं होगा खराब

By Himani Gupta
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iQOO Z11 Lite 5G की पहली सेल आज 30 जुलाई से शुरू होने वाली है। फोन में 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 50MP Sony कैमरा और 44W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

iQOO Z11 Lite 5G
iQOO Z11 Lite 5G की पहली सेल आज

iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite 5G हाल ही में लॉन्च हुआ है। आज 30 जुलाई इस फोन की पहली सेल ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली है। पहली सेल में फोन पर कई धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं। कंपनी इस फोन पर बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जिससे इसे और कम कीमत में खरीदा जा सकता है। iQOO Z11 Lite 5G की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फोन में नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल को और आसान बनाने के लिए फोन में नई 'डायनामिक लाइट' जोड़ी गई है। साथ ही में फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50MP Sony कैमरा दिया गया है।

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iQOO Z11 Lite 5G की कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर

iQOO Z11 Lite 5G को कंपनी ने तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन के 4GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपए रखी गई है। वहीं 6GB + 128GB वेरिएंट 21,499 रुपए में उपलब्ध है और 6GB + 256GB टॉप वेरिएंट की कीमत 24,499 रुपए है।

फोन की पहली सेल दौरान ग्राहक एक्सिस और SBI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 1,500 रुपए तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। बैंक ऑफर का पूरा फायदा मिलने पर तीनों वेरिएंट की प्रभावी कीमत इस तरह होगी:

4GB + 128GB: ₹17,999

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ग्राहक इस स्मार्टफोन को Amazon, iQOO की आधिकारिक वेबसाइट और कंपनी के अधिकृत ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं।

iQOO Z11 Lite 5G की बड़ी खासियतें

1. फोन में 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है।

2. iQOO Z11 Lite 5G फोन को IP65 रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसमें Military-Grade Durability और SGS 5-Star Drop Resistance सर्टिफिकेशन भी मिलता है। यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल में हल्के झटकों और गिरने की स्थिति में यह फोन बेहतर सुरक्षा देने का दावा करता है।

3. फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और बेहतर मल्टीटास्किंग का अनुभव मिलता है।

4. इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6,500mAh बैटरी है। बड़ी बैटरी की वजह से सामान्य इस्तेमाल में फोन पूरे दिन या उससे ज्यादा समय तक चल सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग दी गई है। कंपनी के मुताबिक, सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग के बाद फोन से करीब 8 घंटे तक कॉलिंग या 7 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन वीडियो देखने का समय मिल सकता है।

5. फोटोग्राफी के लिए iQOO Z11 Lite 5G में 50MP Sony प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह कैमरा अच्छी रोशनी में बेहतर डिटेल और नेचुरल कलर के साथ फोटो लेने में सक्षम है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

6. सॉफ्टवेयर के मामले में फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए 2 Android OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इससे यूजर्स को लंबे समय तक नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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