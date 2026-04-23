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गजब ऑफर! ₹9,999 में खरीदें 24,999 रुपए वाला Lava Agni 4 5G, फोन में है 50MP का बैक और सेल्फी कैमरा, AI फीचर्स

Apr 23, 2026 11:33 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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लावा के शानदार कैमरे वाले फोन Lava Agni 4 5G पर लूटने वाली डील मिल रही है। 24,999 रुपए वाला यह पावरफुल फोन अब सिर्फ 9,999 रुपए में मिल सकता है। फोन में 50MP कैमरा, 5G सपोर्ट और दमदार फीचर्स से लैस है।

गजब ऑफर! ₹9,999 में खरीदें 24,999 रुपए वाला Lava Agni 4 5G, फोन में है 50MP का बैक और सेल्फी कैमरा, AI फीचर्स

Lava Agni 4 5G Limited Time Deal: अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह डील आपके लिए है। Lava ने अपने पॉपुलर फोन Lava Agni 4 5G पर लिमिटेड टाइम एक्सचेंज ऑफर शुरू किया है, जिससे आप पुराने फोन के बदले नए डिवाइस को काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह ऑफर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते।

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कंपनी इस ऑफर के तहत पुराने फोन पर 14,000 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू दे रही है, जिससे इस फोन की कीमत काफी कम हो जाती है। यह ऑफर Amazon पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, इसलिए अगर आप इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी करना जरूरी है। आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल, फोन की कीमत, फीचर्स।

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Lava Agni 4 5G एक्सचेंज ऑफर की डिटेल्स

Lava ने अपने Agni सीरीज यूजर्स के लिए खास Upgrade Offer लॉन्च किया है। यह ऑफर Amazon पर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सीमित समय के लिए उपलब्ध है। इस डील के तहत यूजर्स को पुराने फोन पर 14,000 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है, जिससे इस फोन की कीमत काफी कम हो जाती है। Lava का यह एक्सचेंज ऑफर पुराने AGNI यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद है:

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AGNI 1 यूजर्स को अपने पुराने फोन पर 9,000 रुपए तक का एक्सचेंज मिल सकता है। इससे नया AGNI 4 5G करीब 15,999 रुपए में मिल जाएगा।

AGNI 2 यूजर्स को और ज्यादा फायदा मिलता है। इन्हें 12,000 रुपए तक का एक्सचेंज मिल सकता है, जिससे फोन की कीमत घटकर करीब 12,999 रुपए रह जाती है।

सबसे बड़ा फायदा AGNI 3 यूजर्स को मिलता है। इन्हें 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज मिल सकता है, जिससे AGNI 4 5G की कीमत सीधे 9,999 रुपए तक आ जाती है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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