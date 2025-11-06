Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Best Deal Buy Motorola 64MP telephoto camera 50MP selfie camera Edge 50 Ultra at 13000 discount from launch price
तगड़ी डील! पूरे ₹13000 सस्ता हुआ Motorola का 512GB ROM, 50MP सेल्फी, 64MP टेलीफोटो AI कैमरे वाला वाटरप्रूफ फोन

तगड़ी डील! पूरे ₹13000 सस्ता हुआ Motorola का 512GB ROM, 50MP सेल्फी, 64MP टेलीफोटो AI कैमरे वाला वाटरप्रूफ फोन

संक्षेप: Motorola का फ्लैगशिप फोन Edge 50 Ultra अमेजन पर स्पेशल प्राइस पर बेचा जा रहा है। फोन IP68 रेटिंग, 144Hz pOLED डिस्प्ले, ट्रिपल AI कैमरा और 125W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स से लैस है।

Thu, 6 Nov 2025 11:42 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra

  • checkPeach Fuzz
  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹54990

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹51999

₹57999

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

Motorola Edge 50 Ultra at Massive Discount: यदि आप फ्लैगशिप फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। Motorola अपने पावरफुल स्मार्टफोन Edge 50 Ultra अमेजन पर भारी छूट पर बेचा जा रहा है। Super 1.5K pOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 50MP + 64MP कैमरा सेटअप, और 125W फास्ट चार्जिंग वाला यह अमेजन पर 13,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। जानें इस पूरी डील की डिटेल:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra

  • checkPeach Fuzz
  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹54990

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

5% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹51999

₹57999

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

Motorola Edge 50 Ultra पर धमाकेदार डिस्काउंट

सबसे पहले बता दें कि मोटोरोला का यह फ्लैगशिप फोन लॉन्च के समय 59,999 रुपए की कीमत में आया था। लेकिन अब अमेजन पर यह सीधा 11,000 रुपए के प्राइस कट पर बेचा जा रहा है। यानी फोन को आप फोन को सिर्फ 48,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

इतना ही नहीं, कई Bank कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 2,000 रुपये की अतिरिक्त इंस्टेंट छूट भी मिल जाएगी, जिससे इस फोन की कीमत घटकर 46,999 रुपये तक पहुंच जाती है। साथ ही ग्राहकों के लिए No-Cost EMI का विकल्प और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है, जिससे कीमत को और कम किया जा सकता है।

Motorola Edge 50 Ultra के दमदार फीचर्स

Motorola Edge 50 Ultra में शानदार 6.7-इंच का pOLED कर्व्ड Super-HD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन दी गई है, जो स्क्रैच और डैमेज से सुरक्षा देती है। इसकी 2500–2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे धूप में भी बेहद क्लियर और ब्राइट बनाती है। खास बात यह है कि डिस्प्ले और बैक दोनों Pantone वैलिडेटेड हैं, जिससे कलर प्रोडक्शन और भी नैचुरल दिखता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कंपनी ने लगाया है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) चिपसेट, जो फ्लैगशिप लेवल की स्पीड और एडवांस्ड AI इंटेलिजेंस के साथ आता है। फोन में 12GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है, जिससे ऐप्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग सब कुछ बेहद स्मूद चलता है।

कैमरा के मामले में Motorola Edge 50 Ultra को ‘AI कैमरा किंग’ कहा जा सकता है। इसमें AI-पावर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है: 50MP मेन कैमरा (Sony सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ), 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, जो मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकता है, 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। कैमरा सिस्टम में AI HDR, नाइट विज़न मोड, और सुपर पोर्ट्रेट इफेक्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे हर फोटो DSLR जैसी क्वालिटी देती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

27% OFF

Google Pixel 9

Google Pixel 9

  • checkPeony
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹58750

₹79999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

Motorola Edge 50 Ultra में 4500mAh बैटरी दी गई है जो पावर एफिशिएंट चिपसेट की वजह से लंबे समय तक चलती है। फोन में 125W TurboPower Fast Charging का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह फोन मात्र 20 मिनट में 100% चार्ज हो सकता है। इसके अलावा, फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है, जिससे आप दूसरे गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं।

डिज़ाइन की बात करें तो फोन का लुक बेहद प्रीमियम है और इसमें मेटल फ्रेम के साथ लेदर फिनिश बैक पैनल दिया गया है। Motorola Edge 50 Ultra को IP68 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिससे यह फोन पानी और धूल दोनों से सुरक्षित रहता है। फोन के बॉडी पर MIL-STD ग्रेड की मजबूती दी गई है, यानी गिरने या झटके लगने पर भी यह आसानी से डैमेज नहीं होता।

AI फीचर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस

Motorola Edge 50 Ultra Android 15 पर बेस्ड है, जिसमें कंपनी का नया Hello UI मिलता है। इसमें कई AI फीचर्स जैसे Moto AI Voice Assistant, Smart Compose, AI Wallpaper Generator, और Smart Suggestion Widgets शामिल हैं। फोन को लंबे समय तक अपडेट्स के लिए भी सपोर्ट मिलेगा यानी 3 साल तक Android अपग्रेड और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।