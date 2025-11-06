तगड़ी डील! पूरे ₹13000 सस्ता हुआ Motorola का 512GB ROM, 50MP सेल्फी, 64MP टेलीफोटो AI कैमरे वाला वाटरप्रूफ फोन

संक्षेप: Motorola का फ्लैगशिप फोन Edge 50 Ultra अमेजन पर स्पेशल प्राइस पर बेचा जा रहा है। फोन IP68 रेटिंग, 144Hz pOLED डिस्प्ले, ट्रिपल AI कैमरा और 125W फास्ट चार्जिंग जैसे दमदार फीचर्स से लैस है।

Thu, 6 Nov 2025 11:42 AM

Motorola Edge 50 Ultra at Massive Discount: यदि आप फ्लैगशिप फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। Motorola अपने पावरफुल स्मार्टफोन Edge 50 Ultra अमेजन पर भारी छूट पर बेचा जा रहा है। Super 1.5K pOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 50MP + 64MP कैमरा सेटअप, और 125W फास्ट चार्जिंग वाला यह अमेजन पर 13,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। जानें इस पूरी डील की डिटेल:

Motorola Edge 50 Ultra पर धमाकेदार डिस्काउंट सबसे पहले बता दें कि मोटोरोला का यह फ्लैगशिप फोन लॉन्च के समय 59,999 रुपए की कीमत में आया था। लेकिन अब अमेजन पर यह सीधा 11,000 रुपए के प्राइस कट पर बेचा जा रहा है। यानी फोन को आप फोन को सिर्फ 48,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

इतना ही नहीं, कई Bank कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 2,000 रुपये की अतिरिक्त इंस्टेंट छूट भी मिल जाएगी, जिससे इस फोन की कीमत घटकर 46,999 रुपये तक पहुंच जाती है। साथ ही ग्राहकों के लिए No-Cost EMI का विकल्प और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है, जिससे कीमत को और कम किया जा सकता है।

Motorola Edge 50 Ultra के दमदार फीचर्स Motorola Edge 50 Ultra में शानदार 6.7-इंच का pOLED कर्व्ड Super-HD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन दी गई है, जो स्क्रैच और डैमेज से सुरक्षा देती है। इसकी 2500–2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे धूप में भी बेहद क्लियर और ब्राइट बनाती है। खास बात यह है कि डिस्प्ले और बैक दोनों Pantone वैलिडेटेड हैं, जिससे कलर प्रोडक्शन और भी नैचुरल दिखता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कंपनी ने लगाया है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) चिपसेट, जो फ्लैगशिप लेवल की स्पीड और एडवांस्ड AI इंटेलिजेंस के साथ आता है। फोन में 12GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है, जिससे ऐप्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग सब कुछ बेहद स्मूद चलता है।

कैमरा के मामले में Motorola Edge 50 Ultra को ‘AI कैमरा किंग’ कहा जा सकता है। इसमें AI-पावर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है: 50MP मेन कैमरा (Sony सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ), 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, जो मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकता है, 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। कैमरा सिस्टम में AI HDR, नाइट विज़न मोड, और सुपर पोर्ट्रेट इफेक्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे हर फोटो DSLR जैसी क्वालिटी देती है।

Motorola Edge 50 Ultra में 4500mAh बैटरी दी गई है जो पावर एफिशिएंट चिपसेट की वजह से लंबे समय तक चलती है। फोन में 125W TurboPower Fast Charging का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह फोन मात्र 20 मिनट में 100% चार्ज हो सकता है। इसके अलावा, फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है, जिससे आप दूसरे गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं।

डिज़ाइन की बात करें तो फोन का लुक बेहद प्रीमियम है और इसमें मेटल फ्रेम के साथ लेदर फिनिश बैक पैनल दिया गया है। Motorola Edge 50 Ultra को IP68 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिससे यह फोन पानी और धूल दोनों से सुरक्षित रहता है। फोन के बॉडी पर MIL-STD ग्रेड की मजबूती दी गई है, यानी गिरने या झटके लगने पर भी यह आसानी से डैमेज नहीं होता।