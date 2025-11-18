Hindustan Hindi News
खुशखबरी! Amazon सेल में पूरे 13000 रुपए सस्ता मिल रहा हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाला iPhone 16, सबसे बड़ी छूट

खुशखबरी! Amazon सेल में पूरे 13000 रुपए सस्ता मिल रहा हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाला iPhone 16, सबसे बड़ी छूट

संक्षेप: Amazon की Top Week Deals में iPhone 16 पर सबसे बड़ी छूट है। यह प्रीमियम iPhone अपने लॉन्च प्राइस से पूरे 13,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। बैंक ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के साथ कीमत और भी कम हो सकती है।

Tue, 18 Nov 2025 05:19 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
iPhone 16 Best Discount: अगर आप काफी समय से Apple iPhone 16 खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन इसकी कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ रही थी, तो अब आपके लिए इंतज़ार खत्म होने वाला है। अमेजन की Top Week Deals ने इस बार ऐसी धमाकेदार ऑफर पेश की है, जिसने iPhone 16 को कई खरीदारों के लिए पहले से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। यह प्रीमियम iPhone अपने लॉन्च प्राइस से पूरे 13,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिससे इसका आकर्षण और भी बढ़ गया है।

iPhone 16 को पिछले साल सितंबर 2024 में 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था, लेकिन अब अमेजन पर इसकी कीमत में बड़ी कटौती की गई है। यह डिस्काउंट सिर्फ प्राइस कट तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के साथ ग्राहकों को और भी बेहतरीन डील्स प्राप्त हो सकती हैं। HDFC जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिलने वाले ऑफर्स इसे आकर्षक बना देते हैं।

जो लोग अपग्रेड की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है, क्योंकि न सिर्फ कीमत कम हुई है, बल्कि एक्सचेंज वैल्यू के जरिए आप अपने पुराने स्मार्टफोन की अच्छी कीमत भी पा सकते हैं।

iPhone 16 पर मिलेगी सबसे बड़ी छूट

अमेजन की सेल में iPhone 16 की कीमत को काफी हद तक कम कर दिया गया है। यह फोन 13,000 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। अब सेल के दौरान अमेजन पर 66,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, अगर आप फोन को SBI के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 4000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही फोन को 3,014 रुपए की EMI पर ख़रीदा जा सकता है।

अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स की एक्सचेंज वैल्यू 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा तक हो सकती है, जिससे iPhone 16 की कीमत और कम हो जाएगी।

iPhone 16 के टॉप-क्लास फीचर्स

Apple ने iPhone 16 फोन में मजबूत टाइटेनियम फ्रेम और प्रीमियम फील देने वाले फ्लैट एजेज दिए गए हैं। इसका 6.1-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, 120Hz ProMotion के साथ आता है, जो गेमिंग, स्क्रॉलिंग और वीडियो प्लेबैक के अनुभव को काफी अपग्रेड कर देता है।परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone 16 में Apple का लेटेस्ट A18 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों के मामले में पिछले मॉडलों से आगे है। चाहे आप हाई-एंड गेम्स खेलें, वीडियो एडिट करें या मल्टीटास्किंग करें यह प्रोसेसर हर स्थिति में स्मूद परफॉर्मेंस देता है।

कैमरा सेटअप भी इस फोन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसमें 48MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। यह फोन 4K Cinematic Mode, Smart HDR 5 और Deep Fusion जैसी एडवांस्ड फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे फोटो और वीडियो बेहद नैचुरल और डिटेल्ड आते हैं। फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है जो AI-पोरेट्रेट्स और 4K वीडियो कॉलिंग को सपोर्ट करता है।

iPhone 16 iOS 18 पर चलता है, जिसमें नए AI-based फीचर्स, जैसे Smart Siri, AI Image Editing और Personalized Suggestions शामिल हैं। ये फीचर्स फोन को और भी स्मार्ट और उपयोगी बनाते हैं। बैटरी लाइफ भी पहले से ज्यादा मजबूत है। 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, मैगसेफ सपोर्ट और वायरलेस चार्जिंग विकल्प इसे बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। नियमित उपयोग में यह फोन आसानी से पूरे दिन चलता है, जो पावर यूजर्स के लिए इसे आकर्षक विकल्प बनाता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
