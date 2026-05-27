किचन को दें मॉडर्न लुक, अमेजन पर उपलब्ध बेस्ट कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर

अमेजन पर मिलने वाले ये कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स बिना झुके इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ आपके किचन को बेहद स्टाइलिश लुक देते हैं। इनमें मिलने वाले कनवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स इन्हें आधुनिक घरों के लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प बनाते हैं।

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आजकल भारतीय रसोईघरों में आधुनिक और स्मार्ट अप्लायंसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी ट्रेंड को देखते हुए अमेज़न पर कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स की एक बेहतरीन रेंज उपलब्ध है, जो आपके किचन को न सिर्फ एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती है, बल्कि रोजमर्रा के काम को भी बेहद आसान बनाती है।

पारंपरिक फ्रिज के विपरीत, बॉटम माउंट मॉडल्स में फ्रीजर नीचे और मुख्य रेफ्रिजरेटर हिस्सा ऊपर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फल, सब्जियां या दूध जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता, जिससे पीठ और कमर के दर्द से राहत मिलती है।

इसके अलावा, इन फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे त्योहारों या पार्टियों के दौरान एक्स्ट्रा सब्जियां और खाना रखने के लिए भारी स्पेस मिल जाता है।

अमेजन पर Samsung और Whirlpool जैसे टॉप ब्रांड्स के ये फ्रिज नो-कॉस्ट EMI, शानदार बैंक डिस्काउंट्स और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। यदि आप भी अपने किचन को अपग्रेड करने और बिजली की बचत के साथ-साथ बेहतरीन फ्रेशनेस पाने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ये एनर्जी-एफिशिएंट बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स आपके लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प साबित हो सकते हैं।

यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसका मतलब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली सब्जियां और फल ऊपर रहेंगे और आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ेगा। 458 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा, यह फ्रिज Bespoke AI और WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो आपके बिजली के बिल को स्मार्ट तरीके से कम करने में मदद करता है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Double Door, Freezer-on-Bottom कूलिंग टाइप Frost Free कंप्रेसर Digital Inverter स्मार्ट फीचर्स Bespoke AI, WiFi Connectivity, SmartThings App Support वारंटी 1 वर्ष की व्यापक वारंटी डिलिवरी और इंस्टॉलेशन मुफ्त होम डिलीवरी और ब्रांड अधिकृत मुफ्त इंस्टॉलेशन क्यों खरीदें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बड़ी क्षमता शानदार अमेज़न ऑफर्स प्रीमियम Bespoke डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग थोड़ा प्रीमियम

यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक यूरोपियन डिजाइन, एडवांस फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और विशाल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Electrolux 496L Inverter Frost Free Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। 1,11,990 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 32% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 75,990 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही इस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको रोजमर्रा की सब्जियां और फल निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इसमें फल-सब्जियों को एक हफ्ते तक ताजा रखने के लिए TasteLockAuto और फ्रिज को बदबू से मुक्त रखने के लिए TasteGuard जैसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी दी गई हैं।

Specifications कंप्रेसर NutriFresh Inverter Compressor एनर्जी रेटिंग 1 Star मॉडल EBE5302C-S क्यों खरीदें TasteLockAuto टेक्नोलॉजी TasteGuard डिओडोराइजर EvenTemp कूलिंग NutriFresh इन्वर्टर कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन क्यों खोजें विकल्प कीमत मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती

यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक यूरोपियन डिजाइन, एडवांस फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और विशाल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध Electrolux 496L Inverter Frost Free Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। 1,11,990 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 32% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 75,990 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही इस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और 5,000 रुपयेतक का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Double Door, Freezer-on-Bottom कंप्रेसर NutriFresh Inverter Compressor एनर्जी रेटिंग 1 Star मुख्य फीचर्स TasteLockAuto, TasteGuard Deodorizer, EvenTemp, FlexStor Storage क्यों खरीदें TasteLockAuto टेक्नोलॉजी TasteGuard डिओडोराइजर NutriFresh इन्वर्टर कंप्रेसर शानदार अमेज़न ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग कीमत मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी ज्यादा

यदि आप अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली, एडवांस कनवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन कुकिंग सपोर्ट वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible Bottom Mount Refrigerator एक शानदार विकल्प है। 77,490 रुपये की मूल कीमत वाले इस फ्रिज पर पूरे 39% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत केवल 46,990 रुपये रह जाती है।

यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको सब्जियों और रोजमर्रा का सामान निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Prime Fresh टेक्नोलॉजी है, जो कुकिंग को आसान बनाने के लिए 4 अलग-अलग सब-मोड्स के साथ आती है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Double Door, Freezer-on-Bottom कूलिंग टाइप Frost Free एनर्जी रेटिंग 2 Star सब्जी बास्केट क्षमता 28 Litres क्यों खरीदें 4 एडवांस Prime Fresh मोड्स विशाल सब्जी बास्केट 6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बॉटम माउंट कंफर्ट क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग मौजूदा रेटिंग 3.4 स्टार

यदि आप अपने घर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस, बिजली बचाने वाला और एडवांस कुकिंग मोड्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Panasonic 357L 2 Star Prime Convertible AI Econavi Refrigerator एक बेहतरीन लेटेस्ट ऑप्शन है। 78,490 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 38% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत केवल 48,990 रुपये रह जाती है।

यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको रोजमर्रा की सब्जियां और फल निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Econavi और Ag Clean टेक्नोलॉजी है जो फ्रिज को हाइजीनिक रखने के साथ-साथ स्मार्टली बिजली बचाती है।

Specifications कूलिंग टाइप Frost Free स्मार्ट टेक AI Econavi Sensors हाइजीन फीचर Ag Clean Technology एनर्जी रेटिंग 2 Star क्यों खरीदें AI Econavi टेक्नोलॉजी Prime Convertible मोड्स Ag Clean टेक्नोलॉजी 6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।