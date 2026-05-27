किचन को दें मॉडर्न लुक, अमेजन पर उपलब्ध बेस्ट कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर
अमेजन पर मिलने वाले ये कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स बिना झुके इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ आपके किचन को बेहद स्टाइलिश लुक देते हैं। इनमें मिलने वाले कनवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स इन्हें आधुनिक घरों के लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल भारतीय रसोईघरों में आधुनिक और स्मार्ट अप्लायंसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी ट्रेंड को देखते हुए अमेज़न पर कनवर्टिबल बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स की एक बेहतरीन रेंज उपलब्ध है, जो आपके किचन को न सिर्फ एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती है, बल्कि रोजमर्रा के काम को भी बेहद आसान बनाती है।
पारंपरिक फ्रिज के विपरीत, बॉटम माउंट मॉडल्स में फ्रीजर नीचे और मुख्य रेफ्रिजरेटर हिस्सा ऊपर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फल, सब्जियां या दूध जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता, जिससे पीठ और कमर के दर्द से राहत मिलती है।
इसके अलावा, इन फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इनकी कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे त्योहारों या पार्टियों के दौरान एक्स्ट्रा सब्जियां और खाना रखने के लिए भारी स्पेस मिल जाता है।
अमेजन पर Samsung और Whirlpool जैसे टॉप ब्रांड्स के ये फ्रिज नो-कॉस्ट EMI, शानदार बैंक डिस्काउंट्स और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। यदि आप भी अपने किचन को अपग्रेड करने और बिजली की बचत के साथ-साथ बेहतरीन फ्रेशनेस पाने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ये एनर्जी-एफिशिएंट बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स आपके लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प साबित हो सकते हैं।
1. Samsung 458 L, 1 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door, Bespoke AI WiFi Refrigerator (RB45DG6005B1TL, Black DOI, 2026 Model)
यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसका मतलब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली सब्जियां और फल ऊपर रहेंगे और आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ेगा। 458 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा, यह फ्रिज Bespoke AI और WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो आपके बिजली के बिल को स्मार्ट तरीके से कम करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
बड़ी क्षमता
शानदार अमेज़न ऑफर्स
प्रीमियम Bespoke डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
थोड़ा प्रीमियम
2. Electrolux 496L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE5302C-S, Stainless Steel
यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक यूरोपियन डिजाइन, एडवांस फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और विशाल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Electrolux 496L Inverter Frost Free Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। 1,11,990 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 32% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 75,990 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही इस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको रोजमर्रा की सब्जियां और फल निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इसमें फल-सब्जियों को एक हफ्ते तक ताजा रखने के लिए TasteLockAuto और फ्रिज को बदबू से मुक्त रखने के लिए TasteGuard जैसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteLockAuto टेक्नोलॉजी
TasteGuard डिओडोराइजर
EvenTemp कूलिंग
NutriFresh इन्वर्टर कंप्रेसर
कॉन्फ़िगरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती
3. Electrolux 496L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE5302C-S, Stainless Steel
यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक यूरोपियन डिजाइन, एडवांस फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी और विशाल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध Electrolux 496L Inverter Frost Free Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। 1,11,990 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 32% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 75,990 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही इस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और 5,000 रुपयेतक का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteLockAuto टेक्नोलॉजी
TasteGuard डिओडोराइजर
NutriFresh इन्वर्टर कंप्रेसर
शानदार अमेज़न ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
कीमत मिड-रेंज बजट वाले ग्राहकों के लिए थोड़ी ज्यादा
4. Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L)
यदि आप अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली, एडवांस कनवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन कुकिंग सपोर्ट वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible Bottom Mount Refrigerator एक शानदार विकल्प है। 77,490 रुपये की मूल कीमत वाले इस फ्रिज पर पूरे 39% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत केवल 46,990 रुपये रह जाती है।
यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको सब्जियों और रोजमर्रा का सामान निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Prime Fresh टेक्नोलॉजी है, जो कुकिंग को आसान बनाने के लिए 4 अलग-अलग सब-मोड्स के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 एडवांस Prime Fresh मोड्स
विशाल सब्जी बास्केट
6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
बॉटम माउंट कंफर्ट
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मौजूदा रेटिंग 3.4 स्टार
5. Panasonic NR-BK418BQKN 357l 2 Star Prime Convertible AI Econavi 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator, Black
यदि आप अपने घर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस, बिजली बचाने वाला और एडवांस कुकिंग मोड्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध Panasonic 357L 2 Star Prime Convertible AI Econavi Refrigerator एक बेहतरीन लेटेस्ट ऑप्शन है। 78,490 रुपये की मूल कीमत वाले इस प्रीमियम फ्रिज पर पूरे 38% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत केवल 48,990 रुपये रह जाती है।
यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें फ्रीजर नीचे होने के कारण आपको रोजमर्रा की सब्जियां और फल निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Econavi और Ag Clean टेक्नोलॉजी है जो फ्रिज को हाइजीनिक रखने के साथ-साथ स्मार्टली बिजली बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Econavi टेक्नोलॉजी
Prime Convertible मोड्स
Ag Clean टेक्नोलॉजी
6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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