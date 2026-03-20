₹15,000 के अंदर Best Convection Microwave Ovens, कुकिंग होगी आसान
15,000 रुपये के बजट में कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे अच्छा विकल्प है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और हीटिंग तीनों काम आसानी से कर सकता है। चुनते समय 3-4 सदस्यों के लिए 25-28 लीटर क्षमता, ऑटो-कुक मेनू और सैमसंग या एलजी जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स पर ध्यान दें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के सुरक्षा परिदृश्य में 4K नाइट विजन CCTV कैमरे एक अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। इन कैमरों की मुख्य विशेषता इनकी अल्ट्रा HD (8MP) रेजोल्यूशन है, जो साधारण कैमरों के मुकाबले चार गुना अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वीडियो को ज़ूम करने पर भी पिक्सेल नहीं फटते, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे, गाड़ियों की नंबर प्लेट और अन्य महत्वपूर्ण बारीकियाँ स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं।
इन कैमरों की एडवांस्ड नाइट विजन तकनीक दिन और रात के अंतर को लगभग समाप्त कर देती है। जहाँ पुराने कैमरे रात में धुंधली या केवल काली-सफेद तस्वीरें देते थे, वहीं आधुनिक 4K कैमरे कलर नाइट विजन और इंफ्रारेड (IR) सेंसर की मदद से घने अंधेरे में भी रंगीन और साफ फुटेज रिकॉर्ड करते हैं।
तकनीकी रूप से ये कैमरे अब और भी स्मार्ट हो गए हैं। इनमें AI-आधारित मोशन डिटेक्शन और ह्यूमन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो किसी भी अनचाही हलचल पर तुरंत आपके स्मार्टफोन पर अलर्ट भेजते हैं। साथ ही, टू-वे ऑडियो की सुविधा से आप दुनिया में कहीं से भी कैमरे के पास मौजूद व्यक्ति से बात कर सकते हैं। संक्षेप में, यदि आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली चाहते हैं जो 24/7 बिना किसी चूक के निगरानी करे, तो 4K नाइट विजन कैमरे एक बेहतरीन और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश हैं।
1. IBELL Electric Oven Toaster Grill 40L OTG with 1800 Watt, Convection & Motorized Rotisserie, Multiple heating options, 2 Year Warranty, EO40LGDLX (Black)
iBELL 40L Electric OTG एक शक्तिशाली 1800 वॉट का कुकिंग डिवाइस है जो आपकी बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग की जरूरतों को पूरा करता है। 40 लीटर की विशाल क्षमता के साथ, यह ओवन टोस्टर ग्रिल बड़े आकार के पिज्जा, पूरे चिकन की रोस्टिंग और भारी मात्रा में कुकीज़ बनाने के लिए उपयुक्त है। मात्र 6,083 रुपये की सीमित समय की डील पर उपलब्ध यह मॉडल कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
समान कुकिंग
रोटिसरी फंक्शन
बेहतरीन वैल्यू
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
जगह की जरूरत
केवल 2.4Ghz
2. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
एक प्रीमियम और बहुमुखी रसोई उपकरण है जो बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग की सभी जरूरतों को पूरा करता है। 28 लीटर की क्षमता के साथ, यह 4-6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। वर्तमान में 13,489 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल अपने Health Plus मेनू और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील कैविटी के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्वास्थ्य पर ध्यान
तंदूर तकनीक
आसान सफाई
सुरक्षित उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
थोड़ी ज्यादा जगह
3. IFB 30L Convection Microwave Oven with 101 Standard Cook Menus (30BRC2, Black, 360 Degree Motorized Rotisserie, Weight Defrost, Steam Clean, Grill & 4 combi cook modes, 10 Power Levels)
IFB 30 L Convection Microwave Oven एक प्रीमियम ऑल-इन-वन कुकिंग समाधान है जो उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें बेकिंग, ग्रिलिंग और तंदूरी डिशेज का शौक है। 30 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए आदर्श है। यह मॉडल न केवल खाना गर्म करता है, बल्कि अपनी 360 डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी के साथ प्रोफेशनल रोस्टिंग का अनुभव भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन रोस्टिंग
हाइजीनिक और टिकाऊ
स्टीम क्लीन
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा आकार
छोटे मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली
4. Panasonic 23L Convection Microwave Oven(NN-CT353BFDG,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill)
एक शक्तिशाली और आधुनिक रसोई उपकरण है जो कम जगह में बेहतरीन कुकिंग परफॉरमेंस देता है। इसकी 360 डिग्री हीट रैप तकनीक खाने को हर तरफ से समान रूप से पकाती है। 10,790 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें एक भरोसेमंद ब्रांड और Magic Grill जैसे एडवांस फीचर्स की तलाश है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिफॉर्म कुकिंग
मैजिक ग्रिल
किफायती और कॉम्पैक्ट
स्मार्ट रीहीट और डिफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
बटन ऑपरेशन्स
5. Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है जो बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग के लिए बेहतरीन है। यह मॉडल अपनी Ceramic Enamel Cavity के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर कंपनी 10 साल की लंबी वारंटी देती है। 10,890 रुपये की कीमत में यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम जगह में सैमसंग जैसी ब्रांड वैल्यू और मजबूती चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक टिकाऊ
इको मोड
आसान रखरखाव
पावर डिफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
वॉट क्षमता
6. Morphy Richards 20 Litres Solo Microwave Oven| 6 Power Levels| Timer Function|Defrost| Overheat Protection with Auto Shut Off| 2 Year Product Warranty | Black
Morphy Richards 20L Solo Microwave एक भरोसेमंद और इस्तेमाल में आसान किचन अप्लायंस है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मुख्य रूप से रीहीटिंग (खाना गर्म करने), डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक कुकिंग की ज़रूरत होती है। 6,490 रुपये की किफायती कीमत और 2 साल की वारंटी के साथ, यह अपनी श्रेणी में एक मजबूत विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैकेनिकल नॉब कंट्रोल्स
टिकाऊ डिजाइन
सुरक्षा फीचर्स
तेज़ डिफ्रॉस्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग (केक/पिज्जा) या ग्रिलिंग नहीं
4 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए छोटा
7. Haier 30L Convection Microwave Oven (HIL3001CBSH, Black, Crispy Grill)
Haier 30L Convection Microwave बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान है। 30 लीटर की विशाल क्षमता के साथ, यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, और खाना गर्म करने जैसे सभी कामों को आसानी से संभाल सकता है। 23,999 रुपये की MRP पर 43% की भारी छूट के साथ यह मात्र 13,710 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस बजट के सबसे किफायती 30L मॉडल्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पेशल ग्रिलिंग
बड़ी क्षमता
शानदार डील
उपयोग में आसान
क्यों खोजें विकल्प
काउंटर पर काफी अधिक जगह
सीमित ऑटो-कुक
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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