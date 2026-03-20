₹15,000 के अंदर Best Convection Microwave Ovens, कुकिंग होगी आसान

Mar 20, 2026 02:46 pm IST

15,000 रुपये के बजट में कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे अच्छा विकल्प है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और हीटिंग तीनों काम आसानी से कर सकता है। चुनते समय 3-4 सदस्यों के लिए 25-28 लीटर क्षमता, ऑटो-कुक मेनू और सैमसंग या एलजी जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स पर ध्यान दें।

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आज के सुरक्षा परिदृश्य में 4K नाइट विजन CCTV कैमरे एक अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। इन कैमरों की मुख्य विशेषता इनकी अल्ट्रा HD (8MP) रेजोल्यूशन है, जो साधारण कैमरों के मुकाबले चार गुना अधिक स्पष्टता प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वीडियो को ज़ूम करने पर भी पिक्सेल नहीं फटते, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे, गाड़ियों की नंबर प्लेट और अन्य महत्वपूर्ण बारीकियाँ स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं।

इन कैमरों की एडवांस्ड नाइट विजन तकनीक दिन और रात के अंतर को लगभग समाप्त कर देती है। जहाँ पुराने कैमरे रात में धुंधली या केवल काली-सफेद तस्वीरें देते थे, वहीं आधुनिक 4K कैमरे कलर नाइट विजन और इंफ्रारेड (IR) सेंसर की मदद से घने अंधेरे में भी रंगीन और साफ फुटेज रिकॉर्ड करते हैं।

तकनीकी रूप से ये कैमरे अब और भी स्मार्ट हो गए हैं। इनमें AI-आधारित मोशन डिटेक्शन और ह्यूमन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो किसी भी अनचाही हलचल पर तुरंत आपके स्मार्टफोन पर अलर्ट भेजते हैं। साथ ही, टू-वे ऑडियो की सुविधा से आप दुनिया में कहीं से भी कैमरे के पास मौजूद व्यक्ति से बात कर सकते हैं। संक्षेप में, यदि आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली चाहते हैं जो 24/7 बिना किसी चूक के निगरानी करे, तो 4K नाइट विजन कैमरे एक बेहतरीन और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश हैं।

iBELL 40L Electric OTG एक शक्तिशाली 1800 वॉट का कुकिंग डिवाइस है जो आपकी बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग की जरूरतों को पूरा करता है। 40 लीटर की विशाल क्षमता के साथ, यह ओवन टोस्टर ग्रिल बड़े आकार के पिज्जा, पूरे चिकन की रोस्टिंग और भारी मात्रा में कुकीज़ बनाने के लिए उपयुक्त है। मात्र 6,083 रुपये की सीमित समय की डील पर उपलब्ध यह मॉडल कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है।

Specifications फीचर्स कन्वेक्शन फैन (समान हीटिंग के लिए) और मोटराइज्ड रोटिसरी हीटिंग विकल्प अलग-अलग कुकिंग मोड्स के लिए मल्टीपल हीटिंग ऑप्शन्स सुरक्षा ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर वारंटी 1 साल की स्टैंडर्ड + 1 साल की अतिरिक्त वारंटी क्यों खरीदें समान कुकिंग रोटिसरी फंक्शन बेहतरीन वैल्यू मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प जगह की जरूरत केवल 2.4Ghz

एक प्रीमियम और बहुमुखी रसोई उपकरण है जो बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग की सभी जरूरतों को पूरा करता है। 28 लीटर की क्षमता के साथ, यह 4-6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। वर्तमान में 13,489 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल अपने Health Plus मेनू और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील कैविटी के लिए जाना जाता है।

Specifications ऑटो कुक मेनू 251 प्री-सेट रेसिपीज़ हीटर क्वार्ट्ज हीटर कैविटी स्टेनलेस स्टील अतिरिक्त फीचर्स स्टीम क्लीन, चाइल्ड लॉक, और घी बनाने की सुविधा क्यों खरीदें स्वास्थ्य पर ध्यान तंदूर तकनीक आसान सफाई सुरक्षित उपयोग क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी थोड़ी ज्यादा जगह

IFB 30 L Convection Microwave Oven एक प्रीमियम ऑल-इन-वन कुकिंग समाधान है जो उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें बेकिंग, ग्रिलिंग और तंदूरी डिशेज का शौक है। 30 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए आदर्श है। यह मॉडल न केवल खाना गर्म करता है, बल्कि अपनी 360 डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी के साथ प्रोफेशनल रोस्टिंग का अनुभव भी देता है।

Specifications कुकिंग मोड्स कन्वेक्शन (बेकिंग), ग्रिल, और 4 कॉम्बी कुक मोड्स ऑटो कुक मेनू 101 स्टैंडर्ड कुक मेनू कैविटी एंटी-रस्ट स्टेनलेस स्टील कैविटी वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 3 साल की मैग्नेट्रॉन और कैविटी वारंटी, और 6 साल का स्पेयर पार्ट सपोर्ट कंट्रोल टच कीपैड कंट्रोल पैनल क्यों खरीदें बेहतरीन रोस्टिंग हाइजीनिक और टिकाऊ स्टीम क्लीन मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार छोटे मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली

एक शक्तिशाली और आधुनिक रसोई उपकरण है जो कम जगह में बेहतरीन कुकिंग परफॉरमेंस देता है। इसकी 360 डिग्री हीट रैप तकनीक खाने को हर तरफ से समान रूप से पकाती है। 10,790 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें एक भरोसेमंद ब्रांड और Magic Grill जैसे एडवांस फीचर्स की तलाश है।

Specifications ऑटो कुक 61 प्री-लोडेड मेनू मैजिक ग्रिल टॉप और बैक ग्रिल का दोहरा कॉम्बिनेशन मैजिक ग्रिल टॉप और बैक ग्रिल का दोहरा कॉम्बिनेशन सफाई वेपर क्लीन फीचर डिजाइन कॉम्पैक्ट काउंटरटॉप डिजाइन के साथ ब्लैक मिरर फिनिश क्यों खरीदें यूनिफॉर्म कुकिंग मैजिक ग्रिल किफायती और कॉम्पैक्ट स्मार्ट रीहीट और डिफ्रॉस्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता बटन ऑपरेशन्स

एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है जो बेकिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग के लिए बेहतरीन है। यह मॉडल अपनी Ceramic Enamel Cavity के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर कंपनी 10 साल की लंबी वारंटी देती है। 10,890 रुपये की कीमत में यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम जगह में सैमसंग जैसी ब्रांड वैल्यू और मजबूती चाहते हैं।

Specifications पावर लेवल्स 6 पावर लेवल्स के साथ मल्टीपल कुकिंग मोड्स कंट्रोल पैनल टच कीपैड मेंब्रेन एनर्जी कंजम्पशन माइक्रोवेव - 1200W | ग्रिल - 1100W | कन्वेक्शन - 1700W वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की सिरेमिक कैविटी वारंटी अतिरिक्त फीचर्स इको मोड (बिजली बचाने के लिए), चाइल्ड सेफ्टी लॉक और ऑटो डिफ्रॉस्ट क्यों खरीदें अत्यधिक टिकाऊ इको मोड आसान रखरखाव पावर डिफ्रॉस्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता वॉट क्षमता

Morphy Richards 20L Solo Microwave एक भरोसेमंद और इस्तेमाल में आसान किचन अप्लायंस है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मुख्य रूप से रीहीटिंग (खाना गर्म करने), डिफ्रॉस्टिंग और बेसिक कुकिंग की ज़रूरत होती है। 6,490 रुपये की किफायती कीमत और 2 साल की वारंटी के साथ, यह अपनी श्रेणी में एक मजबूत विकल्प है।

Specifications कंट्रोल मैकेनिकल नॉब कंट्रोल्स पावर लेवल्स 6 एडजस्टेबल पावर सेटिंग्स सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें मैकेनिकल नॉब कंट्रोल्स टिकाऊ डिजाइन सुरक्षा फीचर्स तेज़ डिफ्रॉस्टिंग क्यों खोजें विकल्प बेकिंग (केक/पिज्जा) या ग्रिलिंग नहीं 4 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए छोटा

Haier 30L Convection Microwave बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान है। 30 लीटर की विशाल क्षमता के साथ, यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, और खाना गर्म करने जैसे सभी कामों को आसानी से संभाल सकता है। 23,999 रुपये की MRP पर 43% की भारी छूट के साथ यह मात्र 13,710 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस बजट के सबसे किफायती 30L मॉडल्स में से एक बनाता है।

Specifications कुकिंग मोड: कन्वेक्शन (बेकिंग), ग्रिल और माइक्रोवेव विशेष फीचर Crispy Grill तकनीक डिजाइन स्लीक ब्लैक फिनिश वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें स्पेशल ग्रिलिंग बड़ी क्षमता शानदार डील उपयोग में आसान क्यों खोजें विकल्प काउंटर पर काफी अधिक जगह सीमित ऑटो-कुक

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