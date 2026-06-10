ऑल इन वन रसोई समाधान, Amazon से खरीदें बेस्ट Convection Microwave, जो करे बेक, ग्रिल और कुक
अमेजन पर उपलब्ध यह ऑल-इन-वन कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आपकी रसोई के लिए एक परफेक्ट समाधान है। इसकी मदद से आप बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग जैसे सभी काम बेहद आसानी और झटपट कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की आधुनिक जीवनशैली में समय की बचत और स्मार्ट कुकिंग बेहद जरूरी हो गई है। ऐसे में अमेजन पर उपलब्ध ऑल इन वन कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन भारतीय रसोई के लिए एक आदर्श और बहुमुखी उपकरण साबित हो रहा है। यह अकेला डिवाइस आपकी कुकिंग से जुड़ी कई जरूरतों को पूरा करता है, जिससे आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग अप्लायंसेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सटैलिटी है। इसमें आप न केवल रोजमर्रा का खाना गर्म या डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, बल्कि यह शानदार बेकिंग भी करता है। अगर आपको घर पर केक, मफिन, कुकीज या ताज़ा ब्रेड बनानी हो, तो इसका हीटिंग सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट और इवन कुकिंग देता है। इसके अलावा, इसका ग्रिलिंग फीचर आपको रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी पनीर, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और कबाब घर पर ही बनाने की सुविधा देता है।
अमेजन पर सैमसंग, एलजी, आईएफबी और पैनासोनिक जैसे टॉप ब्रांड्स के ये ओवन बेहतरीन डिस्काउंट, नो-कॉस्ट ईएमआई और वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। इनमें प्री-सेट ऑटो-कुक मेन्यू और चाइल्ड लॉक जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जो खाना पकाने की प्रक्रिया को सुरक्षित और बेहद आसान बना देते हैं। अपनी रसोई को अपग्रेड करने और कम समय में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए यह एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है।
1. IFB 23 L Convection Microwave Oven (23BC5, Black)
यदि आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा उपकरण ढूंढ रहे हैं जो बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग के सारे काम चुटकियों में कर दे, तो IFB 23 L Convection Microwave Oven एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम ब्लैक डिज़ाइन और 23 लीटर की क्षमता के साथ आने वाला यह ओवन 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एकदम सही है। अमेज़न पर यह मॉडल आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। इसमें सुरक्षा के लिए चाइल्ड लॉक से लेकर कुकिंग को आसान बनाने के लिए 71 ऑटो कुक मेन्यू जैसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन वर्सटैलिटी
71 ऑटो-कुक मेन्यू
हाइजीन फीचर्स
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
क्यों खोजें विकल्प
टच पैड की संवेदनशीलता
बड़े परिवारों के लिए छोटा
2. Panasonic 23 Litres Convection Microwave Oven (360° Heat Wrap, Nn-Ct35Mbfdg, Black Floral),800 Watts
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक स्टाइलिश, पावरफुल और भरोसेमंद माइक्रोवेव ओवन की तलाश में हैं, तो Panasonic 23 Litres Convection Microwave Oven आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 800 वॉट्स की दमदार पावर और बेहद खूबसूरत ब्लैक फ्लोरल डिज़ाइन के साथ आने वाला यह ओवन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है। अमेजन पर यह मॉडल 23% की शानदार छूट और नो-कॉस्ट EMI जैसे आकर्षक ऑफर्स के साथ मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 360° हीट रैप टेक्नोलॉजी है, जो आपके खाने को हर तरफ से बराबर और परफेक्ट कुकिंग देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक ब्लैक फ्लोरल डिज़ाइन
360° एडवांस हीटिंग
मल्टी-फंक्शनल कुकिंग
शानदार बैंक ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-कुक मेन्यू की सीमित जानकारी
बड़े परिवारों के लिए सीमित
3. Godrej 23 Litres Convection Microwave Oven (GME 723 CF3 PM, Red Daisy, Multi Distribution Technology)
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा माइक्रोवेव ओवन चाहते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो और जिसमें ढेरों रेसिपीज बनाने की सुविधा मिले, तो Godrej 23 Litres Convection Microwave Oven एक दमदार विकल्प है। अपने यूनीक रेड डेज़ी फ्लोरल डिज़ाइन और 23 लीटर की क्षमता के साथ आने वाला यह ओवन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है। अमेज़न पर यह मॉडल 26% की बड़ी छूट और नो-कॉस्ट EMI के साथ उपलब्ध है। इसमें खास मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाने को तेजी से और चारों तरफ से बराबर पकाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
205 इंस्टाकुक मेन्यू
मल्टी-डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
स्टेनलेस स्टील कैविटी
हेल्दी कुकिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
औसत रेटिंग
कैपेसिटी विवरण में अंतर
4. IFB 20L Convection Microwave Oven, 24 Standard Cook Menus (20SC2, Metalic Silver, Steam Clean, Weight Defrost, Grill & Multi-Stage Cooking, 10 Power Levels)
यदि आप अकेले रहते हैं या आपका परिवार छोटा है और आप एक बजट-फ्रेंडली लेकिन दमदार ऑल इन वन ओवन की तलाश में हैं, तो IFB 20L Convection Microwave Oven आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अमेजन पर 5,000 से अधिक कस्टमर रेटिंग्स के साथ Amazon's Choice बना यह मॉडल अपनी कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय है। मेटैलिक सिल्वर फिनिश वाले इस ओवन पर फिलहाल 26% की बड़ी बचत और आकर्षक नो-कॉस्ट EMI व बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग, मल्टी-स्टेज कुकिंग और डिफ्रॉस्टिंग जैसे सभी काम आसानी से कर लेता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट और वैल्यू फॉर मनी
मल्टी-स्टेज कुकिंग
स्टीम क्लीन
प्रीमियम IFB वारंटी और फ्री किट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
कुछ यूज़र्स के लिए सीमित
5. LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Oven (MJ2887BIUM, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry, Pasteurized Milk, 360° Motorised Rotisserie & 10 Years of warranty on Charcoal Heater)
यदि आप अपनी रसोई के लिए एक प्रीमियम, हाई-एंड और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया माइक्रोवेव ओवन तलाश रहे हैं, तो LG 28 L Charcoal Convection Microwave Oven एक बेहतरीन और अत्याधुनिक विकल्प है। 28 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ आने वाला यह ओवन 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। अमेज़न पर यह मॉडल 22% की शानदार बचत, नो-कॉस्ट EMI और 2,500 रुपये तक के बड़े बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। इस ओवन की सबसे बड़ी खासियत इसका चारकोल लाइटिंग हीटर है, जो आपके खाने के प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखते हुए उसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
चारकोल हीटर तकनीक
हेल्दी हार्ट और डाइट फ्राई
360° मोटराइज्ड रोटिसरी
मल्टी-फंक्शनल कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा बिजली की खपत
उच्च कीमत
1. माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में क्या होता है?
- कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव एक पारंपरिक ओवन की तरह काम करने लगता है।
- इस मोड में केवल मैग्नेट्रॉन (जो सामान्य माइक्रोवेव तरंगें बनाता है) काम नहीं करता, बल्कि ओवन के अंदर मौजूद एक हीटिंग एलिमेंट (हीटर) और एक पंखा चालू हो जाते हैं।
- हीटर हवा को गर्म करता है और पंखा उस गर्म हवा को ओवन के अंदर चारों तरफ समान रूप से घुमाता है।
फायदा: इससे खाना हर तरफ से बराबर पकता है। इसलिए, कन्वेक्शन मोड का इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकिंग (केक, बिस्कुट, पिज्जा, ब्रेड बनाने) और रोस्टिंग (चिकन या सब्जियां भूनने) के लिए किया जाता है।
2. ग्रिल माइक्रोवेव ओवन का क्या मतलब है?
- ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में सामान्य माइक्रोवेव फीचर्स के साथ साथ ओवन की छत पर खास ग्रिलिंग कॉइल्स लगी होती हैं।
- जब आप ग्रिल मोड ऑन करते हैं, तो ये कॉइल्स बहुत तेज गर्म हो जाती हैं और ऊपर से सीधी गर्मी देती हैं।
फायदा: यह मोड खाने को ऊपर से क्रिस्पी (करकरा) और ब्राउन बनाने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल पनीर टिक्का, कबाब, ग्रिल्ड सैंडविच, तंदूरी डिशेज और मछली या चिकन को ग्रिल करने के लिए किया जाता है। इसमें आप बेकिंग (जैसे केक बनाना) नहीं कर सकते।
4. कौन सा माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा है: संवहन या ग्रिल?
कन्वेक्शन (संवहन) माइक्रोवेव ओवन सबसे बेस्ट है यदि: आप एक ऑल इन वन मशीन चाहते हैं। इसमें ग्रिल मोड के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही आप केक, पिज्जा और बिस्कुट बेक भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट सही है और आप हर तरह की कुकिंग (बेक, ग्रिल, रीहीट) एक ही डिवाइस में चाहते हैं, तो कन्वेक्शन ओवन ही खरीदें।
ग्रिल माइक्रोवेव ओवन तब अच्छा है यदि: आपका बजट कम है और आपको केक या पेस्ट्री जैसी चीजें बेक नहीं करनी हैं। अगर आपको सिर्फ खाना गर्म करना है, कभी-कभी टिक्का या कबाब ग्रिल करना है, तो यह आपके लिए किफायती और सही विकल्प है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।