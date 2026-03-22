बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 2026, कम बिजली की खपत और ढेर सारे फीचर्स
2026 के आधुनिक कन्वेक्शन माइक्रोवेव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एयर फ्राई जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो बिजली बचाते हुए बेकिंग और ग्रिलिंग को बहुत आसान बना देते हैं। छोटे परिवारों के लिए 21 से 25 लीटर की क्षमता वाले मॉडल्स सबसे उपयुक्त और बजट-फ्रेंडली हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में एक आधुनिक परिवार के लिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन केवल खाना गर्म करने का साधन नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन किचन गैजेट बन चुका है। यदि आप 20,000 रुपये के बजट में एक बेहतरीन मॉडल की तलाश में हैं, तो इस साल की तकनीक मुख्य रूप से बिजली की बचत और हेल्थ-फोकस्ड कुकिंग पर केंद्रित है।
तकनीक और कार्यक्षमता:
आज के प्रीमियम कन्वेक्शन ओवन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यह तकनीक पुराने मॉडल्स की तरह बार-बार ऑन-ऑफ होने के बजाय बिजली के प्रवाह को नियंत्रित रखती है, जिससे खाना 30% तेज़ी से पकता है और बिजली के बिल में भारी कटौती होती है। इसके अलावा, एयर फ्राई और स्लिम फ्राई जैसे फीचर्स अब मानक बन गए हैं, जो आपको बिना तेल के समोसे, पकोड़े और चिकन ग्रिल करने की सुविधा देते हैं।
स्मार्ट फीचर्स और सुविधा:
2026 के मॉडल्स में सेंसर कुकिंग एक क्रांतिकारी फीचर है। यह ओवन के अंदर भोजन की नमी को भांप लेता है और पकने का समय अपने आप निर्धारित करता है, जिससे खाना न तो कच्चा रहता है और न ही जलता है। साथ ही, स्टीम क्लीन फीचर के जरिए आप केवल एक कप पानी से ओवन के अंदर की जिद्दी चिकनाई और मसालों की गंध को मिनटों में साफ कर सकते हैं।
1. Wipro Vesta CTG01 28 liters Oven Toast Grill/OTG |1600 Watt with Smart Cook Function |Rotisserie & Convection| 6 Stage Heating | Grill, Bake & Roast | Heat Resistant Tempered Glass | Black
विप्रो का यह 28 लीटर का OTG एक स्मार्ट और आधुनिक किचन अप्लायन्स है, जो मध्यम आकार के परिवारों के लिए बेहतरीन है। 1600 वॉट की दमदार शक्ति और कन्वेक्शन तकनीक के साथ आने वाला यह मॉडल खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Smart Cook Function है, जो QR कोड इंटीग्रेशन के जरिए आपको 50 से अधिक प्रोफेशनल रेसिपीज बनाने में मदद करता है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 35% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कुक फंक्शन
कन्वेक्शन और रोटिसरी
6-स्टेज हीटिंग
मजबूत और सुरक्षित
ऑटो शट-ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
थोड़े बड़े स्पेस की जरूरत
सीमित रिव्यूज
बिजली का उपयोग थोड़ा अधिक
2. IFB 30L Convection Microwave Oven with 101 Standard Cook Menus (30BRC2, Black, 360 Degree Motorized Rotisserie, Weight Defrost, Steam Clean, Grill & 4 combi cook modes, 10 Power Levels)
IFB का यह 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक 'ऑल-इन-वन' किचन सॉल्यूशन है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी दी गई है, जो पनीर टिक्का या चिकन ग्रिल करने के लिए बेहतरीन है। यह पारंपरिक ओवन से तेज़ और साधारण माइक्रोवेव से कहीं अधिक स्मार्ट है। वर्तमान में Amazon पर यह Amazon's Choice के रूप में 23% की छूट के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° मोटराइज्ड रोटिसरी
विशाल क्षमता
101 ऑटो कुक मेनू
मल्टीपल कॉम्बी मोड
बेहतरीन वारंटी
स्टीम क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
मेम्ब्रेन टच कीपैड
सीखने में समय
बिजली की खपत
3. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
LG का यह 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मध्यम आकार के परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग के साथ-साथ भारतीय पकवानों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 'Tandoor Se' और 'Health Plus' जैसे विशेष मेनू दिए गए हैं, जो घर पर ही तंदूरी रोटी और कम कैलोरी वाला खाना बनाने की सुविधा देते हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 21% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
251 ऑटो कुक मेनू
स्टेनलेस स्टील कैविटी
क्वार्ट्ज हीटर
विशेष भारतीय फीचर्स
स्टीम क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
रोटिसरी की कमी
बिजली का उपयोग अधिक
सीखने की प्रक्रिया
4. Samsung 32L, Slim Fry, Convection Microwave Oven with Tandoor and Curd making(MC32A7035CT/TL, Stainless Steel, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)
सैमसंग का यह 32 लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) और बेकिंग के शौकीनों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश और Ceramic Enamel Cavity के साथ आने वाला यह मॉडल न केवल देखने में आधुनिक है, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से भी बेहतरीन है। इसमें Slim Fry और Tandoor जैसी एडवांस तकनीक दी गई है, जो भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 12% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम फ्राई
10 साल की वारंटी
बड़ी क्षमता
दही और खमीर
टर्नटेबल ऑन/ऑफ
इको मोड
क्यों खोजें विकल्प
उच्च बिजली खपत
कीमत थोड़ी अधिक
किचन काउंटर पर काफी जगह की आवश्यकता
5. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill)
पैनोसोनिक का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक ब्लैक मिरर फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है। इसकी Magic Grill और 360° Heat Wrap तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि खाना चारों तरफ से समान रूप से पके। वर्तमान में Amazon पर यह Amazon's Choice के रूप में 22% की छूट के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक ग्रिल
360° हीट रैप
61 ऑटो कुक मेनू
समान डीफ्रॉस्टिंग
विश्वसनीय वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर पर पर्याप्त जगह की आवश्यकता
मेम्ब्रेन कंट्रोल
6. Morphy Richards 30CGD Dehydro | 30L Convection Microwave Oven, 220 AutoCook Menus, Built-in Dehydrator, 1400W microwave, 2200W convection, 1250W Grill Power
मॉर्फी रिचर्ड्स का यह 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक कुकिंग गैजेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Built-in Dehydrator है, जो आपको घर पर ही फल, सब्जियां और हर्ब्स सुखाने की सुविधा देता है। 30 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह मध्यम और बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जो इसे 31,995 रुपये की MRP के बजाय मात्र 14,990 रुपये में एक बेहतरीन डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट डिहाइड्रेटर
शक्तिशाली प्रदर्शन
220 ऑटो कुक मेनू
एंटी-बैक्टीरियल कैविटी
बहुमुखी कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
उच्च बिजली खपत
सीमित रिव्यूज
7. Voltas Beko 25 L Convection Microwave Oven (MC25BD, Black,151 India Dishes; Auto Menu, Stainless Steel Cavity)
वोल्टास बेको का यह 25 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक तकनीक और भारतीय रसोई की जरूरतों का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग के लिए उपयुक्त है और इसमें 151 भारतीय व्यंजनों के लिए विशेष ऑटो मेनू दिए गए हैं। 10,490 रुपये की आकर्षक कीमत और 42% की छूट के साथ, यह मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बहुत ही किफायती और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Active Defrost टेक्नोलॉजी
डिजिटल डिस्प्ले और फेदर टच
151 भारतीय व्यंजन ऑटो मेनू
स्टेनलेस स्टील कैविटी
10 पावर लेवल्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ऑटो प्रोग्राम्स
लुक काफी बेसिक और पारंपरिक
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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