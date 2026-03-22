बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन 2026, कम बिजली की खपत और ढेर सारे फीचर्स

Mar 22, 2026 08:03 pm IST

2026 के आधुनिक कन्वेक्शन माइक्रोवेव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एयर फ्राई जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो बिजली बचाते हुए बेकिंग और ग्रिलिंग को बहुत आसान बना देते हैं। छोटे परिवारों के लिए 21 से 25 लीटर की क्षमता वाले मॉडल्स सबसे उपयुक्त और बजट-फ्रेंडली हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

2026 में एक आधुनिक परिवार के लिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन केवल खाना गर्म करने का साधन नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन किचन गैजेट बन चुका है। यदि आप 20,000 रुपये के बजट में एक बेहतरीन मॉडल की तलाश में हैं, तो इस साल की तकनीक मुख्य रूप से बिजली की बचत और हेल्थ-फोकस्ड कुकिंग पर केंद्रित है।

तकनीक और कार्यक्षमता: आज के प्रीमियम कन्वेक्शन ओवन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यह तकनीक पुराने मॉडल्स की तरह बार-बार ऑन-ऑफ होने के बजाय बिजली के प्रवाह को नियंत्रित रखती है, जिससे खाना 30% तेज़ी से पकता है और बिजली के बिल में भारी कटौती होती है। इसके अलावा, एयर फ्राई और स्लिम फ्राई जैसे फीचर्स अब मानक बन गए हैं, जो आपको बिना तेल के समोसे, पकोड़े और चिकन ग्रिल करने की सुविधा देते हैं।

स्मार्ट फीचर्स और सुविधा: 2026 के मॉडल्स में सेंसर कुकिंग एक क्रांतिकारी फीचर है। यह ओवन के अंदर भोजन की नमी को भांप लेता है और पकने का समय अपने आप निर्धारित करता है, जिससे खाना न तो कच्चा रहता है और न ही जलता है। साथ ही, स्टीम क्लीन फीचर के जरिए आप केवल एक कप पानी से ओवन के अंदर की जिद्दी चिकनाई और मसालों की गंध को मिनटों में साफ कर सकते हैं।

विप्रो का यह 28 लीटर का OTG एक स्मार्ट और आधुनिक किचन अप्लायन्स है, जो मध्यम आकार के परिवारों के लिए बेहतरीन है। 1600 वॉट की दमदार शक्ति और कन्वेक्शन तकनीक के साथ आने वाला यह मॉडल खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Smart Cook Function है, जो QR कोड इंटीग्रेशन के जरिए आपको 50 से अधिक प्रोफेशनल रेसिपीज बनाने में मदद करता है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 35% की छूट मिल रही है।

Specifications वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी आयाम 54.5D x 34.6W x 41.2H सेंटीमीटर ग्लास टाइप हीट रेजिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास विशेष फीचर्स स्मार्ट कुक (QR इंटीग्रेशन), कन्वेक्शन, रोटिसरी हीटिंग मोड 6-स्टेज हीटिंग विकल्प क्यों खरीदें स्मार्ट कुक फंक्शन कन्वेक्शन और रोटिसरी 6-स्टेज हीटिंग मजबूत और सुरक्षित ऑटो शट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प थोड़े बड़े स्पेस की जरूरत सीमित रिव्यूज बिजली का उपयोग थोड़ा अधिक

IFB का यह 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक 'ऑल-इन-वन' किचन सॉल्यूशन है, जो बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 360-डिग्री मोटराइज्ड रोटिसरी दी गई है, जो पनीर टिक्का या चिकन ग्रिल करने के लिए बेहतरीन है। यह पारंपरिक ओवन से तेज़ और साधारण माइक्रोवेव से कहीं अधिक स्मार्ट है। वर्तमान में Amazon पर यह Amazon's Choice के रूप में 23% की छूट के साथ उपलब्ध है।

Specifications पावर आउटपुट 900 वॉट हीटिंग तकनीक कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रोवेव पावर लेवल्स 10 एडजस्टेबल लेवल्स कैविटी स्टेनलेस स्टील विशेष फीचर्स रोटिसरी, स्टीम क्लीन, वेट डीफ्रॉस्ट, चाइल्ड लॉक वारंटी 1 साल (प्रोडक्ट), 3 साल क्यों खरीदें 360° मोटराइज्ड रोटिसरी विशाल क्षमता 101 ऑटो कुक मेनू मल्टीपल कॉम्बी मोड बेहतरीन वारंटी स्टीम क्लीन क्यों खोजें विकल्प मेम्ब्रेन टच कीपैड सीखने में समय बिजली की खपत

LG का यह 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मध्यम आकार के परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और कुकिंग के साथ-साथ भारतीय पकवानों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 'Tandoor Se' और 'Health Plus' जैसे विशेष मेनू दिए गए हैं, जो घर पर ही तंदूरी रोटी और कम कैलोरी वाला खाना बनाने की सुविधा देते हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 21% की छूट मिल रही है।

Specifications पावर खपत 1950W हीटिंग तकनीक कन्वेक्शन (बेकिंग + ग्रिलिंग) ऑटो कुक मेनू 251 रेसिपीज़ कैविटी स्टेनलेस स्टील विशेष फीचर्स घी मेकिंग, तंदूर से, स्टीम क्लीन, चाइल्ड लॉक वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 251 ऑटो कुक मेनू स्टेनलेस स्टील कैविटी क्वार्ट्ज हीटर विशेष भारतीय फीचर्स स्टीम क्लीन क्यों खोजें विकल्प रोटिसरी की कमी बिजली का उपयोग अधिक सीखने की प्रक्रिया

सैमसंग का यह 32 लीटर क्षमता वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) और बेकिंग के शौकीनों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश और Ceramic Enamel Cavity के साथ आने वाला यह मॉडल न केवल देखने में आधुनिक है, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से भी बेहतरीन है। इसमें Slim Fry और Tandoor जैसी एडवांस तकनीक दी गई है, जो भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 12% की छूट मिल रही है।

Specifications पावर खपत 2100W कैविटी टाइप सिरेमिक इनेमल विशेष फीचर्स स्लिम फ्राई, दही/खमीर मोड, कीप वार्म, टर्नटेबल ऑन/ऑफ वारंटी 1 साल (प्रोडक्ट), 10 साल क्यों खरीदें स्लिम फ्राई 10 साल की वारंटी बड़ी क्षमता दही और खमीर टर्नटेबल ऑन/ऑफ इको मोड क्यों खोजें विकल्प उच्च बिजली खपत कीमत थोड़ी अधिक किचन काउंटर पर काफी जगह की आवश्यकता

पैनोसोनिक का यह 27 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक ब्लैक मिरर फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है। इसकी Magic Grill और 360° Heat Wrap तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि खाना चारों तरफ से समान रूप से पके। वर्तमान में Amazon पर यह Amazon's Choice के रूप में 22% की छूट के साथ उपलब्ध है।

Specifications हीटिंग तकनीक कन्वेक्शन, मैजिक ग्रिल, 360° हीट रैप ऑटो कुक मेनू 61 प्री-लोडेड रेसिपीज़ वारंटी 1 साल (प्रोडक्ट), 4 साल (मैग्नेट्रॉन क्यों खरीदें मैजिक ग्रिल 360° हीट रैप 61 ऑटो कुक मेनू समान डीफ्रॉस्टिंग विश्वसनीय वारंटी क्यों खोजें विकल्प किचन काउंटर पर पर्याप्त जगह की आवश्यकता मेम्ब्रेन कंट्रोल

मॉर्फी रिचर्ड्स का यह 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक कुकिंग गैजेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Built-in Dehydrator है, जो आपको घर पर ही फल, सब्जियां और हर्ब्स सुखाने की सुविधा देता है। 30 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह मध्यम और बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जो इसे 31,995 रुपये की MRP के बजाय मात्र 14,990 रुपये में एक बेहतरीन डील बनाती है।

Specifications माइक्रोवेव पावर 1400 वॉट कन्वेक्शन पावर 2200 वॉट ग्रिल पावर 1250 वॉट वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें इन-बिल्ट डिहाइड्रेटर शक्तिशाली प्रदर्शन 220 ऑटो कुक मेनू एंटी-बैक्टीरियल कैविटी बहुमुखी कुकिंग क्यों खोजें विकल्प उच्च बिजली खपत सीमित रिव्यूज

वोल्टास बेको का यह 25 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक तकनीक और भारतीय रसोई की जरूरतों का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग और कुकिंग के लिए उपयुक्त है और इसमें 151 भारतीय व्यंजनों के लिए विशेष ऑटो मेनू दिए गए हैं। 10,490 रुपये की आकर्षक कीमत और 42% की छूट के साथ, यह मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बहुत ही किफायती और टिकाऊ विकल्प है।

Specifications हीटिंग तकनीक कन्वेक्शन विशेष फीचर्स एक्टिव डीफ्रॉस्ट, डिजिटल डिस्प्ले, स्टेनलेस स्टील कैविटी पावर लेवल्स 10 एडजस्टेबल लेवल्स वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें Active Defrost टेक्नोलॉजी डिजिटल डिस्प्ले और फेदर टच 151 भारतीय व्यंजन ऑटो मेनू स्टेनलेस स्टील कैविटी 10 पावर लेवल्स क्यों खोजें विकल्प सीमित ऑटो प्रोग्राम्स लुक काफी बेसिक और पारंपरिक

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।