कॉफी के शौकीन हैं, फटाफट खरीदें ये कॉफी मेकर, Amazon पर आ गई बंपर डील
अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अमेजन पर एक शानदार डील है जहां से आप कम कीमत में अच्छी क्वॉलिटी वाली कॉफी मेकर मशीन खरीद सकते हैं…
अगर आप घर पर कैफे जैसी गर्मागर्म और क्रीमी कॉफी पीना चाहते हैं, तो Amazon पर चल रही यह Coffee Maker Deal आपके लिए शानदार मौका है। महंगे कैफे में डेली जाने से काफी पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे में घर पर कैफे जैसी कॉफी खरीद सकते हैं। इससे आप घर पर एस्प्रेसो, कैपुचीनो और लाटे जैसी कॉफी ड्रिंक्स को मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस कॉफी मेकिंग मशीन में आपकी सुविधा के लिए आपको ब्राइट LED इंडिकेटर, पावरफुल हीटिंग सिस्टम और मिल्क जैसे प्रीमियम फीचर्स बेहद कम कीमत पर मिल रहे हैं। इससे बेहतरीन स्वाद के साथ कॉफी तैयार कर पाएंगे, जो ज्यादा रिच और स्मूद होगी। यह अमेजन पर जारी एक लिमिटेड पीरियड डील है, जिससे आप बिना देरी कॉफी मशीन कम पैसों में खरीदकर घर ला सकते हैं।
1. Wonderchef Veneto Brew Coffee Machine, 55W, 600 ml Borosilicate Glass Carafe Capacity, Brew 6 Cups at a Time, Keep-warm Mode, Anti-Drip System, 2-Yr Warranty, Black
यह 55W की पावर वाली कॉफी मशीन है, जिसमें 600ml का बोरोसिलिकेट ग्लास कैराफ है। यह एक साथ 6 कप कॉफी तैयार कर सकती है और कीप-वॉर्म मोड के साथ आती है, ताकि कॉफी लंबे समय तक गर्म रहे। इसमें एंटी-ड्रिप सिस्टम भी दिया गया है, जो तब भी साफ-सुथरी मशीन सुनिश्चित करता है जब कैराफ बाहर निकाला जाए। इसे 39 फ़ीसदी छूट के साथ 1,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
55W पावर, एनर्जी एफिशिएंट
600ml बोरोसिलिकेट ग्लास कैराफ
6 कप तक एक साथ ब्रू कर सकती है
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 कप क्षमता
हल्का वजन (800g) होने के कारण स्टेबल रखने में ध्यान चाहिए
2. DOMESTICA Brewcraft Pro Espresso Coffee Maker Machine for Home | 20 Bar Professional Pressure with Smart Touch Screen | Fastbrew Tech, Milk Frother & Steam Wand for Espresso, Cappuccino, Latte & Mocha
यह 20 बार प्रेशर वाली प्रोफेशनल कॉफी मशीन है, जिसमें स्मार्ट टच स्क्रीन और फास्टब्रू टेक्नोलॉजी है। इसमें बिल्ट-इन मिल्क फ्रॉथर और स्टीम वैंड दिया गया है, जिससे आप घर पर ही एस्प्रेसो, कैप्पुचिनो, लैटे और मोचा जैसी कॉफी बना सकते हैं। इसे 38 फ़ीसदी छूट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 बार प्रेशर के साथ प्रोफेशनल ब्रूइंग
फास्टब्रू टेक्नोलॉजी से तेज़ हीटिंग
स्टेनलेस स्टील की मजबूत बनावट
1 साल की वारंटी
डुअल टेम्परेचर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
1.5L कैपेसिटी बड़े परिवार के लिए सीमित हो सकती है
मशीन का वजन और साइज स्टेबल रखने में ध्यान देने योग्य
3. Philips HD7430/90 1000W Drip Coffee Maker
यह एक पावरफुल 1000W ड्रिप कॉफी मेकर है, जिसमें 1.2 लीटर की बड़ी कैराफ दी गई है। इसमें मौजूद Aroma Twister टेक्नोलॉजी कॉफी को अंदर समान रूप से घुमाती है, जिससे हर कप में रिच और एक-सा फ्लेवर मिलता है। सेफ्टी और कंवीनियंस के लिए इसमें ऑटो शट-ऑफ और ड्रिप-स्टॉप फीचर दिया गया है, वहीं इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन इसे इस्तेमाल में और भी आसान बनाता है। यह कॉफी मेकर फिलहाल 17 फ़ीसदी की छूट के साथ 2,498 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे एक शानदार डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000W की पावर
Aroma Twister से समान अरोमा
1.2 लीटर जुग (2-9 कप तक)
ड्रिप स्टॉप सिस्टम
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी, स्टाइलिश लेकिन हल्की टिकाऊ
बड़े परिवार के लिए कैपेसिटी सीमित
4. AGARO Elite French Press Coffee And Tea Maker, Borosilicate Glass Body With Sleeves, Glass Carafe, BPA Free Plastic Lid Strainer, 600Ml
यह 600ml की बोरोसिलिकेट ग्लास बॉडी वाली फ्रेंच प्रेस कॉफी और टी मेकर है, जिसमें BPA फ्री प्लास्टिक लिड और स्ट्रेनर दिया गया है। यह कम समय में कॉफी/टी तैयार करती है और 4-लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम से एकदम शुद्ध ब्रू सुनिश्चित करती है। इसे 64 फ़ीसदी छूट के साथ 649 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AGARO Elite French Press Coffee And Tea Maker
600ml बोरोसिलिकेट ग्लास काराफ
4-लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम
18/8 स्टेनलेस स्टील प्लंजर
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
2 एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट मेष फिल्टर, कॉफी स्कूप और क्लीनिंग ब्रश शामिल
स्पाउट माउथ से आसान पोरिंग
BPA फ्री प्लास्टिक लिड
क्यों खोजें विकल्प
एक-से-दो लोगों के लिए उपयुक्त
भारी उपयोग या बड़े परिवार के लिए कम कैपेसिटी
कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं, हाथ से ब्रू करना पड़ता है
5. Lifelong Single Cup Coffee Maker- 350 W Coffee Machine for Single Serve, Rapid Coffee Brewer Technology with 125ml Ceramic Cup- Detachable Coffee Filter- Coffee Maker Machine for Home (Black,LLCMK910)
यह 350W की पावर वाली सिंगल कप कॉफी मेकर है, जिसमें Rapid Coffee Brewer Technology है। इसमें 125ml की सिरेमिक कप और डिटैचेबल कॉफी फिल्टर दिया गया है। यह कॉफी को केवल 4-5 मिनट में तैयार करती है और ऑटो शट-ऑफ से सुरक्षित है। इसे 35 फ़ीसदी छूट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
350W पावर से तेज़ ब्रूइंग
125ml सिरेमिक कप
डिटैचेबल फिल्टर
इंस्टेंट कॉफी कम्पैटिबल
पोर्टेबल और ट्रैवल फ्रेंडली
ऑटो शट-ऑफ फीचर
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी, स्टाइलिश लेकिन हल्की टिकाऊ
बड़े परिवार या ऑफिस के लिए कम उपयुक्त
6. Nescafé E Coffee Maker for Cafe-like Frothy Coffee At Home | Make Espresso, Cappuccino, Latte at Home with E coffee maker
यह कॉफी मेकर घर पर कैफ़े-स्टाइल फ़्रोथी कॉफी तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 210ml की कैपेसिटी वाला पोर्टेबल मग है और यह एस्प्रेसो, कैप्पुचिनो, लैटे और आईस्ड कॉफी बना सकती है। यह मशीन 60-90 सेकंड में कॉफी तैयार करती है और 100% स्पिल-प्रूफ मग के साथ आती है। इसे 10 फ़ीसदी छूट के साथ 5,849 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
210ml पोर्टेबल मग
एस्प्रेसो, कैप्पुचिनो, लैटे और आईस्ड कॉफी कम्पैटिबल
स्पिल-प्रूफ और ट्रेंडy मग
पोर्टेबल और ट्रैवल फ्रेंडली
थर्मल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए सीमित
कोई बिल्ट-इन मिल्क फ्रॉथर नहीं
7. AGARO Imperial Espresso Coffee Maker, 15 Bars, With Foaming Milk, Frother Wand for Espresso, Cappuccino, Latte and Mocha, Steam, Adjustable Milk Frothing and Double Temperature Control System,1100W.
यह 15 बार प्रेशर वाली प्रोफेशनल एस्प्रेसो मशीन है, जिसमें 1100W पावर और बिल्ट-इन मिल्क फ्रॉथर व स्टीम वैंड है। डुअल टेम्परेचर कंट्रोल और फोम एडजस्टमेंट फीचर से आप घर पर ही कैफे-स्टाइल एस्प्रेसो, कैप्पुचिनो, लैटे और मोचा तैयार कर सकते हैं। इसे 50 फ़ीसदी छूट के साथ 8,559 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 बार हाई प्रेशर और 1100W पावर
डुअल टेम्परेचर कंट्रोल (वाटर + मिल्क)
मिल्क फ्रॉथर और स्टीम वैंड
स्टेनलेस स्टील बॉडी, एलीगेंट डिज़ाइन
घर पर कैफे-स्टाइल कॉफी
क्यों खोजें विकल्प
मशीन का साइज और वजन स्टेबल रखने में ध्यान देने योग्य
28.35 ग्राम प्रति ब्रू कैपेसिटी, बड़े परिवार के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
