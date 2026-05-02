OTG vs Microwave: केक बनाना हो या खाना गरम, Amazon की इस लिस्ट से चुनें अपने किचन के लिए सही पार्टनर

May 02, 2026 08:09 pm IST

माइक्रोवेव ओवन खाना जल्दी गर्म करने और झटपट कुकिंग के लिए बेहतरीन है, जबकि OTG खास तौर पर परफेक्ट बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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माइक्रोवेव ओवन और OTG (ओवन टोस्टर ग्रिलर) दोनों का इस्तेमाल कुकिंग के लिए होता है, लेकिन इनकी तकनीक और उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करता है, जो भोजन के भीतर मौजूद पानी के अणुओं को वाइब्रेट करके गर्मी पैदा करती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ़्तार है। यह खाना गर्म करने, बर्फ पिघलाने और कम समय में सब्जियां या चावल पकाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कामकाजी हैं और आपको झटपट खाना तैयार चाहिए, तो माइक्रोवेव आपके लिए सबसे अच्छा है।

दूसरी ओर, OTG पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स पर काम करता है। इसमें खाना गर्म हवा और सीधी गर्मी से पकता है, जिससे भोजन के ऊपर एक कुरकुरी परत आती है। बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए OTG एक वरदान है। केक, कुकीज़, पिज्जा और तंदूरी डिशेज में जो स्वाद और टेक्सचर OTG से मिलता है, वह साधारण माइक्रोवेव में संभव नहीं है।

निष्कर्ष: अगर आपकी प्राथमिकता बचे हुए खाने को गर्म करना और जल्दी कुकिंग करना है, तो माइक्रोवेव चुनें। लेकिन, यदि आप एक होम-बेकर बनना चाहते हैं और धीमी आंच पर तंदूरी या बेक्ड व्यंजन बनाना पसंद करते हैं, तो OTG एक बजट-फ्रेंडली और सटीक विकल्प है। हालाँकि, बाज़ार में अब 'कन्वेक्शन माइक्रोवेव' भी उपलब्ध हैं जो दोनों का थोड़ा-बहुत अनुभव एक साथ प्रदान करते हैं।

पैनासोनिक का यह 23 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक किचन के लिए एक शानदार विकल्प है। यह ब्लैक मिरर फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 360° हीट रैप और मैजिक ग्रिल तकनीक है, जो खाने को चारों तरफ से बराबर पकाती है और उसे बाहर से क्रिस्पी व अंदर से जूसी बनाती है। यह छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एकदम सही है।

Specifications पावर 800 वॉट हाई पावर कलर ब्लैक मिरर ऑटो कुक मेन्यू 61 प्री-लोडेड रेसिपी वजन/आकार 40.5D x 48.6W x 29.2H सेंटीमीटर क्यों खरीदें मल्टी-फंक्शनल 360° हीट रैप मैजिक ग्रिल 61 ऑटो कुक मेन्यू क्यों खोजें विकल्प ग्लास फिनिश की सफाई बिजली की खपत सामान्य माइक्रोवेव से थोड़ी अधिक

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फेबर का यह 24 लीटर क्षमता वाला OTG उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का शौक है। 1600 वॉट की दमदार पावर के साथ आने वाला यह मॉडल खाने को तेजी से और समान रूप से पकाता है। इसमें रोटिसरी और कन्वेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन या परफेक्ट केक बनाने में सक्षम बनाते हैं। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और प्रीमियम ब्लैक फिनिश इसे छोटे और मध्यम परिवारों के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications क्षमता 24 लीटर पावर 1600 वॉट तापमान सीमा 100 – 250 डिग्री सेल्सियस फंक्शंस कन्वेक्शन , रोटिसरी क्यों खरीदें दमदार हीटिंग रोटिसरी फंक्शन कन्वेक्शन मोड तापमान नियंत्रण क्यों खोजें विकल्प बाहरी हिस्सा गर्म होना डिजिटल डिस्प्ले की कमी

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1. कुकिंग तकनीक माइक्रोवेव: यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करता है। ये तरंगें खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को वाइब्रेट करती हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और खाना अंदर से गर्म होता है।

OTG: यह इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स (हीटिंग फिलामेंट) का उपयोग करता है। इसमें गर्म हवा और सीधी गर्मी से खाना बाहर से अंदर की तरफ पकता है।

2. मुख्य उपयोग माइक्रोवेव: इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रीहीटिंग (खाना गर्म करने), डिफ्रॉस्टिंग (जमे हुए खाने को सामान्य करने) और झटपट खाना बनाने के लिए होता है।

OTG: यह विशेष रूप से बेकिंग (केक, कुकीज), ग्रिलिंग (पनीर टिक्का, चिकन) और टोस्टिंग के लिए बनाया गया है।

3. कुकिंग का समय माइक्रोवेव: यह बहुत तेज़ होता है। खाना मात्र कुछ सेकंड्स या मिनटों में गर्म हो जाता है।

OTG: यह धीमा होता है। इसमें खाना पकाने से पहले ओवन को 'प्री-हीट' करना पड़ता है और कुकिंग में भी अधिक समय लगता है।

4. बर्तनों का उपयोग माइक्रोवेव: इसमें केवल माइक्रोवेव-सेफ कांच या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें धातु या स्टील का इस्तेमाल सख्त वर्जित है।

OTG: इसमें आप धातु की ट्रे, एल्युमीनियम और कांच के किसी भी हीट-रेसिस्टेंट बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. खाने का स्वाद और टेक्सचर माइक्रोवेव: इसमें खाना सॉफ्ट और मॉइस्ट (नर्म) रहता है। इसमें कुरकुरापन लाना मुश्किल होता है।

OTG: यह खाने को बाहर से कुरकुरा और ब्राउन बनाता है, जो बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए ज़रूरी है।

6. बिजली की खपत और कीमत माइक्रोवेव: यह आमतौर पर महंगा होता है लेकिन जल्दी कुकिंग के कारण बिजली कम समय के लिए इस्तेमाल करता है।

OTG: यह माइक्रोवेव की तुलना में काफी सस्ता मिलता है, लेकिन कुकिंग में समय ज़्यादा लगने के कारण बिजली की खपत अधिक हो सकती है।

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