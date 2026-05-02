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OTG vs Microwave: केक बनाना हो या खाना गरम, Amazon की इस लिस्ट से चुनें अपने किचन के लिए सही पार्टनर

May 02, 2026 08:09 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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माइक्रोवेव ओवन खाना जल्दी  गर्म करने और झटपट कुकिंग के लिए बेहतरीन है, जबकि OTG खास तौर पर परफेक्ट बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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माइक्रोवेव ओवन और OTG (ओवन टोस्टर ग्रिलर) दोनों का इस्तेमाल कुकिंग के लिए होता है, लेकिन इनकी तकनीक और उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करता है, जो भोजन के भीतर मौजूद पानी के अणुओं को वाइब्रेट करके गर्मी पैदा करती हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ़्तार है। यह खाना गर्म करने, बर्फ पिघलाने और कम समय में सब्जियां या चावल पकाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कामकाजी हैं और आपको झटपट खाना तैयार चाहिए, तो माइक्रोवेव आपके लिए सबसे अच्छा है।

OTG vs Microwave: केक बनाना हो या खाना गरम, Amazon की इस लिस्ट से चुनें अपने किचन के लिए सही पार्टनर

दूसरी ओर, OTG पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स पर काम करता है। इसमें खाना गर्म हवा और सीधी गर्मी से पकता है, जिससे भोजन के ऊपर एक कुरकुरी परत आती है। बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए OTG एक वरदान है। केक, कुकीज़, पिज्जा और तंदूरी डिशेज में जो स्वाद और टेक्सचर OTG से मिलता है, वह साधारण माइक्रोवेव में संभव नहीं है।

निष्कर्ष:

अगर आपकी प्राथमिकता बचे हुए खाने को गर्म करना और जल्दी कुकिंग करना है, तो माइक्रोवेव चुनें। लेकिन, यदि आप एक होम-बेकर बनना चाहते हैं और धीमी आंच पर तंदूरी या बेक्ड व्यंजन बनाना पसंद करते हैं, तो OTG एक बजट-फ्रेंडली और सटीक विकल्प है। हालाँकि, बाज़ार में अब 'कन्वेक्शन माइक्रोवेव' भी उपलब्ध हैं जो दोनों का थोड़ा-बहुत अनुभव एक साथ प्रदान करते हैं।

पैनासोनिक का यह 23 लीटर वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आधुनिक किचन के लिए एक शानदार विकल्प है। यह ब्लैक मिरर फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 360° हीट रैप और मैजिक ग्रिल तकनीक है, जो खाने को चारों तरफ से बराबर पकाती है और उसे बाहर से क्रिस्पी व अंदर से जूसी बनाती है। यह छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एकदम सही है।

Specifications

पावर
800 वॉट हाई पावर
कलर
ब्लैक मिरर
ऑटो कुक मेन्यू
61 प्री-लोडेड रेसिपी
वजन/आकार
40.5D x 48.6W x 29.2H सेंटीमीटर

क्यों खरीदें

...

मल्टी-फंक्शनल

...

360° हीट रैप

...

मैजिक ग्रिल

...

61 ऑटो कुक मेन्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्लास फिनिश की सफाई

...

बिजली की खपत सामान्य माइक्रोवेव से थोड़ी अधिक

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फेबर का यह 24 लीटर क्षमता वाला OTG उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का शौक है। 1600 वॉट की दमदार पावर के साथ आने वाला यह मॉडल खाने को तेजी से और समान रूप से पकाता है। इसमें रोटिसरी और कन्वेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन या परफेक्ट केक बनाने में सक्षम बनाते हैं। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और प्रीमियम ब्लैक फिनिश इसे छोटे और मध्यम परिवारों के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications

क्षमता
24 लीटर
पावर
1600 वॉट
तापमान सीमा
100 – 250 डिग्री सेल्सियस
फंक्शंस
कन्वेक्शन , रोटिसरी

क्यों खरीदें

...

दमदार हीटिंग

...

रोटिसरी फंक्शन

...

कन्वेक्शन मोड

...

तापमान नियंत्रण

क्यों खोजें विकल्प

...

बाहरी हिस्सा गर्म होना

...

डिजिटल डिस्प्ले की कमी

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1. कुकिंग तकनीक

माइक्रोवेव: यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करता है। ये तरंगें खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को वाइब्रेट करती हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और खाना अंदर से गर्म होता है।

OTG: यह इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स (हीटिंग फिलामेंट) का उपयोग करता है। इसमें गर्म हवा और सीधी गर्मी से खाना बाहर से अंदर की तरफ पकता है।

2. मुख्य उपयोग

माइक्रोवेव: इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रीहीटिंग (खाना गर्म करने), डिफ्रॉस्टिंग (जमे हुए खाने को सामान्य करने) और झटपट खाना बनाने के लिए होता है।

OTG: यह विशेष रूप से बेकिंग (केक, कुकीज), ग्रिलिंग (पनीर टिक्का, चिकन) और टोस्टिंग के लिए बनाया गया है।

3. कुकिंग का समय

माइक्रोवेव: यह बहुत तेज़ होता है। खाना मात्र कुछ सेकंड्स या मिनटों में गर्म हो जाता है।

OTG: यह धीमा होता है। इसमें खाना पकाने से पहले ओवन को 'प्री-हीट' करना पड़ता है और कुकिंग में भी अधिक समय लगता है।

4. बर्तनों का उपयोग

माइक्रोवेव: इसमें केवल माइक्रोवेव-सेफ कांच या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें धातु या स्टील का इस्तेमाल सख्त वर्जित है।

OTG: इसमें आप धातु की ट्रे, एल्युमीनियम और कांच के किसी भी हीट-रेसिस्टेंट बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. खाने का स्वाद और टेक्सचर

माइक्रोवेव: इसमें खाना सॉफ्ट और मॉइस्ट (नर्म) रहता है। इसमें कुरकुरापन लाना मुश्किल होता है।

OTG: यह खाने को बाहर से कुरकुरा और ब्राउन बनाता है, जो बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए ज़रूरी है।

6. बिजली की खपत और कीमत

माइक्रोवेव: यह आमतौर पर महंगा होता है लेकिन जल्दी कुकिंग के कारण बिजली कम समय के लिए इस्तेमाल करता है।

OTG: यह माइक्रोवेव की तुलना में काफी सस्ता मिलता है, लेकिन कुकिंग में समय ज़्यादा लगने के कारण बिजली की खपत अधिक हो सकती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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