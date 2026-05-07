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हो जाइए तैयार! कल से Amazon Sale में कौड़ियों के दाम मिलेंगे Branded Ceiling Fans

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन ग्रेट समर सेल कल से लाइव हो रही है, जहाँ आपको टॉप ब्रैंडेड सीलिंग फैन्स और एनर्जी सेविंग BLDC पंखों पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। कल से शुरू होने वाली इस महा-सेल में आप अपने पसंदीदा पंखों को अब तक की सबसे कम कीमत और बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ खरीद पाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेज़न ग्रेट समर सेल 2026 कल से शुरू होने जा रही है, जो इस भीषण गर्मी में ग्राहकों के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आई है। यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए नया और दमदार सीलिंग फैन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सेल बचत करने का सबसे सटीक अवसर है। इस सेल के दौरान हैवेल्स, ओरिएंट, क्रॉम्पटन और बजाज जैसे प्रमुख ब्रैंड्स के प्रीमियम मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक डील्स उपलब्ध होंगी।

हो जाइए तैयार! कल से Amazon Sale में कौड़ियों के दाम मिलेंगे Branded Ceiling Fans

इस साल सेल का मुख्य केंद्र BLDC टेक्नोलॉजी वाले पंखे हैं। ये पंखे न केवल तेज हवा और शोर-मुक्त संचालन प्रदान करते हैं, बल्कि साधारण पंखों के मुकाबले 60% तक बिजली की बचत भी करते हैं। एटमबर्ग और लुमिनस जैसे ब्रैंड्स के स्मार्ट रिमोट कंट्रोल पंखों पर धमाकेदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

कीमतों की बात करें तो अमेज़न ने बजट सेगमेंट का विशेष ध्यान रखा है, जहाँ पंखों की शुरुआती कीमत बेहद किफायती होगी। साथ ही, विभिन्न बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाले 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प खरीदारी को और भी आसान बना देंगे। प्राइम मेंबर्स के लिए सेल का एक्सेस आज आधी रात से ही शुरू हो सकता है, जिससे वे बेहतरीन स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद के प्रोडक्ट चुन सकेंगे। कुल मिलाकर, स्टाइल, परफॉर्मेंस और बचत का यह मेल इस समर सेल को साल की सबसे बड़ी होम अप्लायंस सेल बनाता है।

हैवेल्स स्टील्थ एयर BLDC एक प्रीमियम और आधुनिक सीलिंग फैन है, जिसे ऊर्जा की बचत और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ECO BLDC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में 55% तक बिजली बचाने में मदद करता है। यह पंखा न केवल देखने में स्टाइलिश है (पर्ल व्हाइट फिनिश), बल्कि इसमें RF रिमोट, टाइमर और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।

Specifications

मोटर टाइप
100% कॉपर BLDC मोटर
स्टार रेटिंग
5 Star (BEE)
रंग
पर्ल व्हाइट
कंट्रोल
RF रिमोट कंट्रोल
मटीरियल
एल्यूमीनियम

क्यों खरीदें

...

ऊर्जा की भारी बचत

...

अत्यधिक शांत

...

RF रिमोट कंट्रोल

...

मुफ्त इंस्टॉलेशन की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक

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रिमोट पर निर्भरता

क्रॉम्पटन श्योरब्रीज सी सफ़ीरा एक भरोसेमंद और बजट-अनुकूल सीलिंग फैन है, जिसे भारतीय घरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह पंखा अपनी हाई-स्पीड परफॉरमेंस और बेहतरीन एयर डिलीवरी के लिए जाना जाता है। इसमें 100% कॉपर मोटर और डबल बॉल बेयरिंग का उपयोग किया गया है, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय बनाता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में एक ब्रांडेड

Specifications

मॉडल
Surebreeze Sea Sapphira
मोटर
100% कॉपर मोटर
बेयरिंग
डबल बॉल बेयरिंग
वारंटी
2 साल की वारंटी
फिनिश
पाउडर कोटेड

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

दमदार हवा

...

टिकाऊ मोटर

...

डबल बॉल बेयरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

आधुनिक BLDC पंखों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बिजली

...

डिज़ाइन काफी पारंपरिक

एक्टिवा अप्सरा (ACTIVA Apsra) एक अत्यधिक किफायती और हाई-स्पीड सीलिंग फैन है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बजट में दमदार हवा चाहते हैं। यह पंखा 390 RPM की तेज़ गति और एंटी-डस्ट कोटिंग के साथ आता है, जिससे इस पर धूल कम जमा होती है। इसकी 'हाई फ्लो टेक्नोलॉजी' और एयरोडायनामिक ब्लेड्स बड़े कमरों में भी कोने-कोने तक हवा पहुँचाने में सक्षम हैं।

Specifications

मॉडल
Apsra High Speed
स्पीड
390 RPM
स्टार रेटिंग
1 Star
विशेष फीचर
एंटी-डस्ट कोटिंग, एयरोडायनामिक ब्लेड
मटीरियल
मेटल (CRC Stamping के साथ)
वारंटी
2 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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सुपर हाई-स्पीड

...

एंटी-डस्ट कोटिंग

...

बहुत ही किफायती

...

हल्का और मजबूत

क्यों खोजें विकल्प

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अधिक बिजली खर्च

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सर्विस सेंटर सीमित

ओरिएंट इलेक्ट्रिक का यह Aeon मॉडल उनके Future of Fans सीरीज का हिस्सा है, जो आधुनिक तकनीक और प्रीमियम डिज़ाइन का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें BLDC PRO टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो साधारण पंखों की तुलना में 50% कम बिजली खर्च करता है। इसके कर्व्ड ब्लेड डिज़ाइन और मैटेलिक फिनिश न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि तेज हवा भी सुनिश्चित करते हैं। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्मार्ट फीचर्स और लंबी वारंटी वाला एक ऊर्जा-कुशल विकल्प चाहते हैं।

Specifications

हवा का प्रवाह
225 CMM
पावर तकनीक
Orient BLDC PRO
स्टार रेटिंग
5 Star (BEE Rated)
रंग
मैग्मा ग्रे
वारंटी
5 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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BEE 5-स्टार रेटिंग

...

एंटी-डस्ट कोटिंग

...

प्रीमियम डिज़ाइन

...

लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज़्यादा

...

इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क

पॉलीकैब एयरो प्लस एक स्टाइलिश और कार्यकुशल सीलिंग फैन है, जिसका डिज़ाइन उड़ते हुए पक्षी से प्रेरित है। यह पंखा न केवल देखने में आधुनिक है, बल्कि अपनी एयरोडायनामिक बनावट के कारण बेहतरीन हवा भी देता है। यह 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ आता है, जो इसे टिकाऊ बनाती है। 'मैट ब्लैक चॉकलेट गोल्ड' फिनिश के साथ, यह आपके कमरे के इंटीरियर में एक प्रीमियम टच जोड़ता है।

Specifications

पावर खपत
52 Watts
स्टार रेटिंग
1 Star
मोटर
100% कॉपर वाइंडिंग मोटर
ब्लेड मटीरियल
जंग-मुक्त गैल्वेनाइज्ड मेटल
डिज़ाइन
एयरोडायनामिक

क्यों खरीदें

...

आकर्षक डिज़ाइन

...

बिजली की बचत

...

100% कॉपर मोटर

...

जंग-मुक्त ब्लेड

क्यों खोजें विकल्प

...

ऊर्जा-कुशल नहीं

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स्मार्ट फीचर्स का अभाव

एटमबर्ग रेनेसा एंजल एक अगली पीढ़ी का स्मार्ट सीलिंग फैन है, जो अपनी बेहतरीन BLDC तकनीक के लिए मशहूर है। यह पंखा Advance Air+ Technology से लैस है, जो इसे 235 CMM की ज़बरदस्त एयर डिलीवरी देने में सक्षम बनाता है। इसका स्लीक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किसी भी आधुनिक कमरे की शोभा बढ़ाता है। इसमें लगे LED स्पीड इंडिकेटर और रिमोट कंट्रोल फीचर्स इसे उपयोग में बहुत आसान और आधुनिक बनाते हैं।

Specifications

मॉडल
Renesa Enzel
स्टार रेटिंग
5 Star
कंट्रोल
स्मार्ट IR रिमोट
विशेष तकनीक
BLDC Motor, Advance Air+ Technology
शोर स्तर
< 58 dB

क्यों खरीदें

...

बिजली की भारी बचत

...

शक्तिशाली हवा

...

अत्यधिक शांत

...

स्मार्ट रिमोट कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत अधिक

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पंखे की स्पीड बदलना या स्मार्ट मोड इस्तेमाल करना मुश्किल

कलरबॉट हेलिक्स एक आधुनिक और फीचर्स से भरपूर BLDC सीलिंग फैन है, जो अपनी उच्च कार्यक्षमता और आकर्षक लुक के लिए जाना जाता है। इसमें 5-स्टार रेटिंग वाली BLDC मोटर है, जो बिजली की खपत को 65% तक कम कर सकती है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्स मोड है, जो गर्मियों के साथ-साथ सर्दियों में भी हवा के संचार के लिए

कलरबॉट हेलिक्स एक आधुनिक और फीचर्स से भरपूर BLDC सीलिंग फैन है, जो अपनी उच्च कार्यक्षमता और आकर्षक लुक के लिए जाना जाता है। इसमें 5-स्टार रेटिंग वाली BLDC मोटर है, जो बिजली की खपत को 65% तक कम कर सकती है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्स मोड है, जो गर्मियों के साथ-साथ सर्दियों में भी हवा के संचार के लिए उपयोगी है। नोइर व्हाइट फिनिश और LED इंडिकेटर के साथ यह पंखा आपके घर को एक स्मार्ट और मॉडर्न टच देता है।

Specifications

पावर खपत
मात्र 26 Watt
स्टार रेटिंग
5 Star
स्पीड
370 RPM
कंट्रोल
स्मार्ट रिमोट
मोटर
100% कॉपर वाइंडिंग

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक ऊर्जा कुशल

...

रिवर्स मोड

...

लंबी वारंटी

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हाई-स्पीड परफॉरमेंस

क्यों खोजें विकल्प

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नया ब्रांड

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रिमोट का संभालकर रखना अनिवार्य

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1. सीलिंग फैन का मुख्य कार्य क्या है?

सीलिंग फैन का मुख्य कार्य कमरे में हवा का संचार करना है।

वाष्पीकरण: यह कमरे के तापमान को कम नहीं करता, बल्कि हवा के प्रवाह से हमारे शरीर के पसीने को तेज़ी से सुखाता है (वाष्पीकरण), जिससे हमें ठंडक महसूस होती है।

हवा का संतुलन: यह ऊपर की गर्म हवा और नीचे की ठंडी हवा को आपस में मिलाकर कमरे के वातावरण को आरामदायक बनाए रखता है।

2. सीलिंग फैन असेंबल करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है?

  • सीलिंग फैन असेंबल (जोड़ते) समय सबसे पहले मोटर की जांच और पंखुड़ियों को मोटर से जोड़ना चाहिए।
  • सबसे पहले मोटर को एक सुरक्षित समतल जगह पर रखें।
  • उसके बाद पंखुड़ियों को एक-एक करके मोटर पर दिए गए पेचों (Screws) की मदद से मजबूती से कसें।
  • नोट: पंखुड़ियों को जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी पेच और वाशर मौजूद हैं ताकि पंखा चलते समय हिले नहीं।

3. पंखे के कैपेसिटर खराब होने के क्या लक्षण हैं?

यदि पंखे का कैपेसिटर (जिसे आम भाषा में सेल भी कहते हैं) खराब हो जाए, तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं:

  • धीमी गति : पंखा अपनी पूरी क्षमता या फुल रेगुलेटर पर भी बहुत धीरे चलता है।
  • शुरू होने में दिक्कत : पंखा स्विच ऑन करने पर खुद नहीं घूमता, लेकिन डंडे से घुमाने पर चलने लगता है।
  • गुनगुनाहट की आवाज़ : मोटर से आवाज़ आती है लेकिन पंखा घूमता नहीं है।
  • कैपेसिटर का फूलना या रिसाव: शारीरिक रूप से देखने पर कैपेसिटर फूला हुआ या उससे तेल जैसा पदार्थ निकला हुआ दिख सकता है।

4. सीलिंग फैन में अधिकतर 3 पंखुड़ियां ही क्यों होती हैं?

भारत जैसे देशों में 3 पंखुड़ियों वाले पंखे सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, इसके पीछे मुख्य कारण दक्षता और हवा का बहाव है,

  • बेहतर एयर डिलीवरी: 3 पंखुड़ियां हवा को काटने और उसे नीचे फेंकने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती हैं।
  • हल्का वजन: पंखुड़ियां कम होने से मोटर पर दबाव कम पड़ता है, जिससे पंखा तेज़ी से घूमता है।
  • कम शोर: 4 या 5 पंखुड़ियों वाले पंखों की तुलना में 3 पंखुड़ियों वाले पंखे कम शोर करते हैं।
  • किफायती: यह कम बिजली खर्च करके अधिक हवा देने में सक्षम होते हैं, जो घरेलू उपयोग के लिए सबसे सही संतुलन है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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