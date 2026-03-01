कॉलिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट, लड़कों के लिए टॉप स्मार्टवॉच, सस्ते में करें खरीदारी

Mar 01, 2026 01:57 pm IST

अमेजन इंडिया 2026 पर लड़कों के लिए उपलब्ध ये टॉप स्मार्टवॉच क्रिस्टल क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग और इन-बिल्ट गेम्स के साथ आती हैं। मजबूत रग्ड डिज़ाइन, AMOLED डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ वाले ये मॉडल्स गेमिंग और डेली कॉल्स के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

साल 2026 में स्मार्टवॉच केवल फिटनेस ट्रैकर नहीं रह गई हैं, बल्कि लड़कों के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट और मिनी-गेमिंग गैजेट बन चुकी हैं। अमेजन इंडिया पर इस समय ऐसी स्मार्टवॉच की भारी मांग है जो एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग और इन-बिल्ट गेम्स जैसी सुविधाओं से लैस हैं। इन घड़ियों में अब Single-Chip BT Calling तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो बिना किसी लैग के कॉल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। साथ ही, गेमिंग के शौकीन लड़कों के लिए इनमें 'बर्ड्स' और '2048' जैसे कई प्री-इंस्टॉल्ड गेम्स मिल रहे हैं, जिन्हें सीधे कलाई से ही खेला जा सकता है।

डिजाइन के मामले में, इस साल मजबूत और Metallic लुक्स सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। Fire-Boltt, Noise, और Goboult जैसे ब्रांड्स ऐसी वॉच पेश कर रहे हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम हैं, बल्कि IP68 वॉटर रेजिस्टेंस और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ आती हैं। इन घड़ियों में अब 1.96-इंच तक की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन फीचर आम हो गए हैं, जो धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देते हैं। इसके अलावा, 120+ स्पोर्ट्स मोड्स और AI वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स इन्हें लड़कों की डेली एक्टिविटीज और वर्कआउट के लिए एक परफेक्ट साथी बनाते हैं। यदि आप अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए एक दमदार स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन की यह 2026 की लिस्ट तकनीक और किफ़ायत का बेहतरीन संतुलन है।

बच्चों की सुरक्षा तकनीक में ग्लोबल लीडर imoo ने अपनी imoo Z1 Kids Smartwatch के साथ भारतीय माता-पिता के लिए एक भरोसेमंद समाधान पेश किया है। अमेजन पर 9,990 रुपए में उपलब्ध यह वॉच एक सामान्य स्मार्टवॉच नहीं, बल्कि कलाई पर बंधा एक 4G स्मार्टफोन है। अमेजन चॉइस का टैग प्राप्त यह डिवाइस 4G वीडियो कॉलिंग और सटीक GPS ट्रैकिंग के साथ आता है, जिससे आप अपने बच्चे से कभी भी, कहीं भी जुड़ सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी 4G नैनो-सिम और वाई-फाई कैमरा 2MP HD फ्रंट कैमरा ट्रैकिंग Google Maps आधारित GPS ट्रैकिंग बैटरी 740mAh सर्विस फ्री डोरस्टेप पिक-अप और ड्रॉप सर्विस क्यों खरीदें HD वीडियो और वॉयस कॉलिंग सटीक GPS ट्रैकिंग मजबूत और वॉटरप्रूफ बेहतरीन पेरेंटल कंट्रोल क्लास मोड क्यों खोजें विकल्प बजट स्मार्टवॉच के मुकाबले काफी अधिक सिम कार्ड की बाध्यता मनोरंजन के लिए गेमिंग फीचर्स कम

बजट स्मार्टवॉच मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखते हुए Fire-Boltt ने अपनी लोकप्रिय Fire-Boltt Talk को एक धमाकेदार लिमिटेड टाइम डील पर पेश किया है। अमेज़न पर मात्र 1,199 रुपए (90% की भारी छूट) में उपलब्ध यह वॉच राउंड डायल प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लगभग 60,000 रेटिंग्स और पिछले महीने 500+ से अधिक बिक्री के साथ, यह घड़ी अपने 1.39-इंच डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बॉडी के लिए चर्चा में है।

Specifications ब्राइटनेस 650 NITS Peak Brightness बिल्ड Full Metal Body बैटरी 3 दिन (BT Calling) / 8 दिन (Normal) हेल्थ ट्रैकिंग SpO2, Heart Rate, Sleep Monitor क्यों खरीदें फुल मेटल बॉडी ब्लूटूथ कॉलिंग शानदार ब्राइटनेस वॉयस असिस्टेंट 120+ स्पोर्ट्स मोड्स क्यों खोजें विकल्प बैटरी केवल 3 दिन ही चलती AMOLED के बजाय TFT LCD स्क्रीन वॉल्यूम कंट्रोल का सीधा विकल्प नहीं

युवाओं के पसंदीदा ब्रांड Fastrack ने बजट स्मार्टवॉच बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अमेजन पर 1,299रुपए की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध Fastrack Limitless Glide X एक पावर-पैक्ड डिवाइस है। पिछले महीने 4,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदी गई यह वॉच अपने 1.83-इंच के बड़े अल्ट्रा यूवी एचडी डिस्प्ले और सिंगल-सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए जानी जाती है। टाइटन के भरोसे के साथ आने वाली यह घड़ी उन लड़कों और लड़कियों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं।

Specifications ब्राइटनेस 450 NITS स्पोर्ट्स मोड्स 100+ एक्टिविटी मोड्स बैटरी बैकअप 5 दिन प्रोटेक्शन IP67 कनेक्टिविटी Bluetooth Calling क्यों खरीदें बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले भरोसेमंद हेल्थ ट्रैकिंग स्मार्ट ब्लूटूथ कॉलिंग मजबूत ग्लास क्यों खोजें विकल्प 5 दिन की बैटरी लाइफ औसत AMOLED जैसी गहरी ब्लैकनेस और वाइब्रेंट कलर्स की कमी

बजट स्मार्टवॉच सेगमेंट में नया धमाका करते हुए GOBOULT ने अपनी Dire Smartwatch को पेश किया है। अमेजन पर 1,399 रुपए की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच उन लोगों के लिए है जो कम दाम में एक लक्जरी लुक चाहते हैं। इसमें 2.5D कर्व्ड एचडी डिस्प्ले और जिंक अलॉय फ्रेम दिया गया है, जो इसे साधारण प्लास्टिक घड़ियों से कहीं अधिक मजबूत और प्रीमियम बनाता है। 120+ स्पोर्ट्स मोड्स और ब्लूटूथ 5.2 कॉलिंग के साथ यह 2026 की एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो रही है।

Specifications डी मटेरियल Zinc Alloy Frame ब्लूटूथ v5.2 वॉच फेसेस 250+ Cloud Based बैटरी 300mAh खास फीचर AI Voice Assistant & 120+ Sports Modes क्यों खरीदें प्रीमियम मेटल बिल्ड 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले 250+ वॉच फेसेस ब्लूटूथ 5.2 कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड डिस्प्ले साइज छोटी

भारत के नंबर 1 वियरेबल ब्रांड boAt ने बजट स्मार्टवॉच की परिभाषा बदलते हुए boAt Lunar Discovery को अमेज़न पर मात्र 1,299 रुपए की विशेष कीमत पर पेश किया है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका MapMyIndia द्वारा संचालित टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन है, जो इस बजट में मिलना लगभग नामुमकिन है। पिछले महीने 1,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री और शानदार रेटिंग्स के साथ, यह वॉच उन लड़कों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है जो बिना फोन निकाले रास्ता खोजना चाहते हैं।

Specifications बैटरी 7 दिन (Normal) / 4 दिन खास फीचर्स DIY Watch Face Studio, Emergency SOS, QR Tray प्रोटेक्शन IP67 Dust, Sweat & Splash Resistance कनेक्टिविटी Bluetooth Calling हेल्थ ट्रैकिंग Activity Tracker, Heart Rate, SpO2 Monitoring क्यों खरीदें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन DIY वॉच फेस स्टूडियो इमरजेंसी SOS और QR ट्रे ब्लूटूथ कॉलिंग किफायती और स्टाइलिश क्यों खोजें विकल्प बैटरी केवल 4 दिन तक AMOLED नहीं बैटरी को फुल चार्ज करने में लगभग 2 घंटे का समय

भारत के सबसे भरोसेमंद वियरेबल ब्रांड Noise ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टवॉच Noise Pulse 2 Max को मात्र 1,199 रुपए की विशेष कीमत पर पेश किया है। अमेजन पर Amazon's Choice का टैग प्राप्त यह घड़ी उन लड़कों के लिए है जो एक बड़ी स्क्रीन और बिना रुकावट वाली ब्लूटूथ कॉलिंग चाहते हैं। इसकी 1.85-इंच की विशाल डिस्प्ले और 550 निट्स ब्राइटनेस इसे बजट सेगमेंट की सबसे चमकदार घड़ियों में से एक बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 1.85" TFT LCD ब्राइटनेस 550 NITS कॉलिंग तकनीक Bluetooth Calling with Tru Sync हेल्थ सुइट Heart Rate, SpO2, Sleep Tracking स्पोर्ट्स मोड्स 100 स्पोर्ट्स मोड्स क्यों खरीदें विशाल 1.85" डिस्प्ले Tru Sync तकनीक स्मार्ट DND शानदार ब्राइटनेस 150+ क्लाउड वॉच फेसेस क्यों खोजें विकल्प AMOLED नहीं भारी ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ इसकी 10 दिन की बैटरी लाइफ घटकर 2-3 दिन तक बॉडी प्लास्टिक

बार-बार चार्ज करने के झंझट को खत्म करते हुए Noise ने अपनी Noise Pulse Hyper को मात्र 1,299 रुपए में पेश किया है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 21 दिनों की विशाल बैटरी लाइफ है, जो इस बजट सेगमेंट में दुर्लभ है। 1.85-इंच की बड़ी डिस्प्ले और यूनिक AI वॉच फेसेस के साथ आने वाली यह वॉच उन लड़कों के लिए डिजाइन की गई है जो तकनीक के साथ-साथ लंबी परफॉरमेंस चाहते हैं।

Specifications बैटरी लाइफ 21 दिन तक डिस्प्ले 1.85" Vivid Display वॉटर रेजिस्टेंस 1ATM स्मार्ट फीचर्स AI Watch Faces & Smart Notifications ल्थ सुइट Heart Rate & SpO2 Monitoring क्यों खरीदें बैटरी का पावरहाउस AI वॉच फेसेस 1.85" बड़ी डिस्प्ले 1ATM वॉटर रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं GPS नहीं

1. स्मार्ट वॉच की खासियत क्या है? स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके स्मार्टफोन का एक छोटा रूप बनकर आपकी कलाई पर बँधी होती है। इसकी मुख्य खूबियाँ हैं,

फिटनेस ट्रैकिंग: यह आपके कदमो, हृदय गति, और ऑक्सीजन लेवल को मापती है।

सुविधा: बार-बार फोन जेब से निकाले बिना आप जरूरी मैसेज और कॉल देख सकते हैं।

पर्सनलाइजेशन: आप अपनी पसंद के अनुसार वॉच फेस बदल सकते हैं।

स्मार्ट फीचर्स: इसमें अलार्म, स्टॉपवॉच, मौसम की जानकारी और कैलकुलेटर जैसे टूल्स होते हैं।

2. स्मार्टवॉच पहनने से क्या नुकसान होते हैं? हालांकि स्मार्टवॉच बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं,

विकर्षण : कलाई पर बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं, खासकर पढ़ाई या काम के दौरान।

स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं: कुछ लोगों को घड़ी के स्ट्रैप से त्वचा में एलर्जी या रैशेज हो सकते हैं। साथ ही, नींद ट्रैक करने के चक्कर में 24 घंटे घड़ी पहनना आरामदायक नहीं होता।

रेडिएशन: हालांकि यह बहुत कम होता है, लेकिन लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में रहना लंबे समय में बहस का विषय है।

प्राइवेसी: आपकी लोकेशन और हेल्थ डेटा का डिजिटल रिकॉर्ड हैक होने का खतरा रहता है।

3. स्मार्टवॉच से हम क्या-क्या कर सकते हैं? स्मार्टवॉच एक मल्टी-पर्पस डिवाइस है, जिससे आप निम्नलिखित काम कर सकते हैं,

कॉलिंग: ब्लूटूथ के जरिए कॉल करना और रिसीव करना।

म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल: अपने फोन का संगीत बदलना या घड़ी से ही फोटो क्लिक करना।

स्पोर्ट्स मोड: क्रिकेट, रनिंग, योगा जैसी 100+ गतिविधियों को ट्रैक करना।

पेमेंट और QR कोड: आजकल की घड़ियों में आप पेमेंट के लिए अपना QR कोड सेव कर सकते हैं।

नेविगेशन: मैप के जरिए रास्ता खोजना।

4. क्या स्मार्टवॉच बिना फोन के काम करती है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी घड़ी है:

Normal Smartwatch: अधिकांश बजट घड़ियाँ समय बताने, स्टेप्स गिनने और हार्ट रेट मापने के लिए फोन के बिना काम कर सकती हैं। लेकिन कॉल करने या मैसेज प्राप्त करने के लिए उन्हें फोन के ब्लूटूथ से जुड़ा होना जरूरी है।

LTE/4G Smartwatch: सिम वाली स्मार्टवॉच पूरी तरह से फोन के बिना काम कर सकती हैं। इनसे आप बिना फोन के भी कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं।

बेहतरीन स्मार्टवॉच के टॉप 5 फीचर्स फीचर का नाम यह क्या है? इसका मुख्य फायदा 1. AMOLED डिस्प्ले उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन (जैसे 1.43" या बड़ी)। चटक रंग, गहरा काला रंग और Always-on Display की सुविधा मिलती है। 2. एडवांस BT कॉलिंग सिंगल-सिंक ब्लूटूथ चिप और इन-बिल्ट स्पीकर। फोन निकाले बिना कलाई से ही साफ़ आवाज़ में बात करना और कॉल डायल करना। 3. स्मार्ट नेविगेशन MapMyIndia या इन-बिल्ट GPS सपोर्ट। अनजान रास्तों पर बिना फोन देखे टर्न-बाय-टर्न दिशा-निर्देश (Directions) पाना। 4. हेल्थ मॉनिटरिंग SpO2, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग सेंसर्स। आपकी सेहत, ऑक्सीजन लेवल और नींद की क्वालिटी पर 24/7 नजर रखना। 5. फास्ट चार्जिंग Instacharge या क्विक चार्जिंग तकनीक। मात्र 10-15 मिनट की चार्जिंग में पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिल जाना।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।