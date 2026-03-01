अमेजन पर कॉलिंग के लिए सबसे अच्छे ईयरबड्स, अब शोर में भी सुनाई देगी साफ आवाज

Follow Us on

Mar 01, 2026 12:09 pm IST

अमेज़न पर उपलब्ध Quad Mic और AI-ENC तकनीक वाले ये ईयरबड्स बाहरी शोर को पूरी तरह फिल्टर कर क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग का अनुभव देते हैं। ऑफिस मीटिंग्स और भीड़भाड़ में भी साफ आवाज़ के लिए OnePlus और boAt जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के ये ईयरबड्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

आज के दौर में वायरलेस ईयरबड्स केवल संगीत सुनने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑफिस मीटिंग्स और लंबी कॉल्स के लिए एक अनिवार्य गैजेट बन गए हैं। अमेजन इंडिया पर 2026 के नवीनतम ट्रेंड्स के अनुसार, ग्राहकों की पहली पसंद वे ईयरबड्स हैं जो AI-ENC और Quad Mic तकनीक से लैस हैं। ये फीचर्स बाहरी शोर जैसे कि ट्रैफिक, हवा या भीड़भाड़ वाली आवाजों को प्रभावी ढंग से फिल्टर कर देते हैं, जिससे आपकी आवाज़ सामने वाले को एकदम साफ सुनाई देती है।

बजट सेगमेंट में boAt Airdopes और Noise जैसे ब्रांड्स अपनी'ENx तकनीक के कारण 1,500 रुपए से 2,500 रुपए की रेंज में छाए हुए हैं। वहीं, मध्यम और प्रीमियम श्रेणी में OnePlus Buds 3 और Realme Buds Air 6 अपनी बेहतरीन माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के लिए बने हुए हैं। इन ईयरबड्स की एक बड़ी खूबी इनकी लो-लेटेंसी और ब्लूटूथ 5.3+ कनेक्टिविटी है, जो कॉल के दौरान आवाज़ के कटने या लैग होने की समस्या को खत्म करती है। लंबी बैटरी लाइफ और आरामदायक फिटिंग इन्हें उन प्रोफेशनल्स के लिए आदर्श बनाती है जो घंटों फोन पर बिताते हैं। यदि आप शोर शराबे वाले वातावरण में भी बिना किसी बाधा के बात करना चाहते हैं, तो अमेजन के ये टॉप-रेटेड ईयरबड्स वैल्यू फॉर मनी साबित होते हैं।

बजट ऑडियो सेगमेंट में तहलका मचाते हुए truke ने अपना नया गेमिंग बीस्ट truke BTG Ultra लॉन्च किया है। अमेज़न पर मात्र 799 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स गेमर्स के लिए 40ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी और 60 घंटे के विशाल प्लेबैक के साथ आता है। मेटल ब्लैक फिनिश और Quad Mic PureVoice ENC तकनीक इसे न केवल गेमिंग बल्कि क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग के लिए भी इस बजट का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। पिछले महीने 100 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए ये ईयरबड्स "सस्ते में प्रीमियम फीचर्स" का परफेक्ट उदाहरण हैं।

Specifications ड्राइवर 13mm Graphene Speakers ब्लूटूथ वर्जन Latest v5.4 माइक Quad Mic PureVoice ENC चार्जिंग Fast Charging वॉइस असिस्टेंट Siri और Google Assistant सपोर्ट वारंटी 12 महीने क्यों खरीदें गेमिंग के लिए बेहतरीन शानदार बैटरी लाइफ फास्ट चार्जिंग बेहतरीन कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं प्लास्टिक की क्वालिटी औसत केस का साइज कुछ लोगों को थोड़ा बड़ा

बजट ऑडियो बाजार में अपनी पैठ जमाते हुए GOBOULT ने अपने प्रीमियम दिखने वाले W20 Glacier Blue ईयरबड्स के साथ हलचल मचा दी है। अमेजन पर मात्र 799 रुपए की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह TWS ईयरबड्स 40 घंटे के प्लेबैक और Zen™ ENC Mic तकनीक के साथ आता है। 14,000 से अधिक रेटिंग्स और अपने यूनिक 'ग्लेशियर ब्लू' कलर के कारण यह उन युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है जो कम कीमत में स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं।

Specifications प्लेबैक टाइम कुल 40 घंटे माइक तकनीक Zen™ ENC ड्राइवर साइज 13mm Bass Boost Drivers गेमिंग लेटेंसी 45ms Low Latency ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth 5.3 कंट्रोल Smart Touch Controls क्यों खरीदें दमदार बेस Zen™ ENC टेक्नोलॉजी फास्ट चार्जिंग गेमिंग मोड वॉटर रेजिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प उंगलियों के निशान और स्क्रैच जल्दी लग सकते बैटरी लाइफ

बजट ऑडियो बाजार में तहलका मचाते हुए Kratos ने अपना सबसे किफायती मॉडल Kratos Cube पेश किया है। अमेज़न पर मात्र 499 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध यह TWS ईयरबड्स 30 घंटे के प्लेबैक और 10mm डायनेमिक बेस ड्राइवर्स के साथ आता है। 83% की भारी छूट और 4.2 की शानदार रेटिंग के साथ, यह उन यूज़र्स के लिए एक पैसा वसूल डील है जो बहुत ही कम कीमत में वायरलेस अनुभव की तलाश में हैं।

Specifications पावर कुल 30 घंटे ड्राइवर साइज 10mm Dynamic Bass Drivers ब्लूटूथ वर्जन Latest v5.3 चार्जिंग इंटरफेस Type-C Fast Charging स्मार्ट फीचर्स Voice Assistant क्यों खरीदें बैटरी और चार्जिंग बेस और साउंड लेटेस्ट कनेक्टिविटी सुरक्षा फीचर्स क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं गेमिंग लेटेंसी कॉलिंग क्वालिटी

बजट ऑडियो एक्सेसरीज के बादशाह pTron ने अपने नए pTron Bassbuds Eon के साथ 600 रुपए के सेगमेंट में हलचल मचा दी है। अमेज़न पर मात्र 598 रुपए की लिमिटेड टाइम डील पर उपलब्ध यह ईयरबड्स Bluetooth v6.0 जैसी आधुनिक तकनीक के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Original Sound ऐप सपोर्ट है, जिससे यूजर्स अपने संगीत के अनुभव और टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पिछले एक महीने में 1,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाती है।

Specifications वारंटी 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी प्रोटेक्शन IPX5 ऐप सपोर्ट Original SoundApp कॉलिंग फीचर Dual HD Mic & TruTalk AI-ENC ब्लूटूथ वर्जन Latest v6.0 ड्राइवर 13mm Neodymium Drivers क्यों खरीदें Bluetooth v6.0 तकनीक मोबाइल ऐप सपोर्ट लंबी बैटरी लाइफ कॉलिंग के लिए AI-ENC 13mm ड्राइवर्स क्यों खोजें विकल्प केवल 6 महीने की वारंटी सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट

भारत के नंबर 1 वियरेबल ब्रांड Noise ने अपने बजट पोर्टफोलियो को मजबूती देते हुए Noise Buds VS102 Plus को एक शानदार लिमिटेड टाइम डील पर पेश किया है। अमेजन पर मात्र 999 रुपए में उपलब्ध यह ईयरबड्स 70 घंटे के विशाल प्लेबैक के साथ आता है, जो इस बजट में सबसे ज्यादा है। अपने अनोखे फ्लाईबर्ड डिजाइन और Quad Mic ENC के कारण यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक स्टाइलिश लुक और क्लियर कॉलिंग का अनुभव चाहते हैं।

Specifications कुल प्लेबैक 70 घंटे फास्ट चार्जिंग Instacharge माइक तकनीक Quad Mic ENC ड्राइवर साइज 11mm Drivers ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth v5.3 डिजाइन Flybird Design वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें बैटरी का राजा केवल 10 मिनट की चार्जिंग क्वाड माइक ENC मैट ब्लैक' फिनिश और फ्लाईबर्ड केस डिजाइन संतुलित साउंड और डीप बेस क्यों खोजें विकल्प अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग

स्मार्टवॉच सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के बाद Fire-Boltt अब ऑडियो बाजार में Fire-Boltt Aero के साथ तहलका मचा रहा है। अमेजन पर मात्र 799 रुपए की विशेष कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो तकनीक से समझौता नहीं करना चाहते। 50 घंटे के प्लेबैक और समर्पित FirePods App सपोर्ट के साथ, यह ईयरबड्स आपको अपने म्यूजिक और टच कंट्रोल्स को पूरी तरह कस्टमाइज करने की आजादी देता है। 8,000 से अधिक रेटिंग्स इसकी सफलता की कहानी बयां करती हैं।

Specifications कुल प्लेबैक 50 घंटे फास्ट चार्जिंग 5 मिनट ऐप सपोर्ट FirePods App लेटेंसी 50ms माइक Quad Mic ENC ब्लूटूथ वर्जन Latest v5.4 प्रोटेक्शन IPX4 Waterproof क्यों खरीदें FirePods ऐप सपोर्ट FireCharge गेमिंग मोड क्वाड माइक ENC ब्लूटूथ v5.4 क्यों खोजें विकल्प IPX4 रेटिंग सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट

बजट ऑडियो एक्सेसरीज की दुनिया में नए खिलाड़ी TRIGGR ने अपने Ultrabuds N3 के साथ जबरदस्त एंट्री की है। अमेजन पर मात्र 699 रुपए की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें संगीत में भारी बेस पसंद है। 50 घंटे के प्लेबैक और 13mm के बड़े ड्राइवर्स के साथ आने वाला यह TWS ईयरबड्स स्टाइल और परफॉरमेंस का एक संतुलित पैकेज है। 4.2 की अच्छी रेटिंग और ब्लैक मेंटिस जैसा यूनिक कलर इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहा है।

Specifications कुल प्लेबैक 50 घंटे ड्राइवर साइज 13mm Drivers ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth v5.3 चार्जिंग Type-C Charging डिज़ाइन In-Ear वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें BassXpand टेक्नोलॉजी लंबी बैटरी लाइफ क्रिस्प कॉलिंग यूनिक डिज़ाइन वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प नॉइज़ कैंसलेशन की कमी TRIGGR एक नया ब्रांड गेमिंग लेटेंसी

