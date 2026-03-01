अमेजन पर कॉलिंग के लिए सबसे अच्छे ईयरबड्स, अब शोर में भी सुनाई देगी साफ आवाज
अमेज़न पर उपलब्ध Quad Mic और AI-ENC तकनीक वाले ये ईयरबड्स बाहरी शोर को पूरी तरह फिल्टर कर क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग का अनुभव देते हैं। ऑफिस मीटिंग्स और भीड़भाड़ में भी साफ आवाज़ के लिए OnePlus और boAt जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के ये ईयरबड्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
आज के दौर में वायरलेस ईयरबड्स केवल संगीत सुनने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑफिस मीटिंग्स और लंबी कॉल्स के लिए एक अनिवार्य गैजेट बन गए हैं। अमेजन इंडिया पर 2026 के नवीनतम ट्रेंड्स के अनुसार, ग्राहकों की पहली पसंद वे ईयरबड्स हैं जो AI-ENC और Quad Mic तकनीक से लैस हैं। ये फीचर्स बाहरी शोर जैसे कि ट्रैफिक, हवा या भीड़भाड़ वाली आवाजों को प्रभावी ढंग से फिल्टर कर देते हैं, जिससे आपकी आवाज़ सामने वाले को एकदम साफ सुनाई देती है।
बजट सेगमेंट में boAt Airdopes और Noise जैसे ब्रांड्स अपनी'ENx तकनीक के कारण 1,500 रुपए से 2,500 रुपए की रेंज में छाए हुए हैं। वहीं, मध्यम और प्रीमियम श्रेणी में OnePlus Buds 3 और Realme Buds Air 6 अपनी बेहतरीन माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के लिए बने हुए हैं। इन ईयरबड्स की एक बड़ी खूबी इनकी लो-लेटेंसी और ब्लूटूथ 5.3+ कनेक्टिविटी है, जो कॉल के दौरान आवाज़ के कटने या लैग होने की समस्या को खत्म करती है। लंबी बैटरी लाइफ और आरामदायक फिटिंग इन्हें उन प्रोफेशनल्स के लिए आदर्श बनाती है जो घंटों फोन पर बिताते हैं। यदि आप शोर शराबे वाले वातावरण में भी बिना किसी बाधा के बात करना चाहते हैं, तो अमेजन के ये टॉप-रेटेड ईयरबड्स वैल्यू फॉर मनी साबित होते हैं।
1. truke New Launch BTG Ultra True Wireless in Ear Earbuds, 40ms Ultra Low Latency Battle Mode™ Gaming Ear Buds, 60H Playtime, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, BT 5.4, Noise Cancellation
बजट ऑडियो सेगमेंट में तहलका मचाते हुए truke ने अपना नया गेमिंग बीस्ट truke BTG Ultra लॉन्च किया है। अमेज़न पर मात्र 799 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स गेमर्स के लिए 40ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी और 60 घंटे के विशाल प्लेबैक के साथ आता है। मेटल ब्लैक फिनिश और Quad Mic PureVoice ENC तकनीक इसे न केवल गेमिंग बल्कि क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग के लिए भी इस बजट का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। पिछले महीने 100 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए ये ईयरबड्स "सस्ते में प्रीमियम फीचर्स" का परफेक्ट उदाहरण हैं।
क्यों खरीदें
गेमिंग के लिए बेहतरीन
शानदार बैटरी लाइफ
फास्ट चार्जिंग
बेहतरीन कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं
प्लास्टिक की क्वालिटी औसत
केस का साइज कुछ लोगों को थोड़ा बड़ा
2. GOBOULT W20 Truly Wireless in Ear Earbuds with 40H Playtime, Zen™ ENC Mic, 45ms Low Latency, 13mm Bass Drivers, Type-C Fast Charging, Touch Control, IPX5 Ear Buds TWS (Glacier Blue)
बजट ऑडियो बाजार में अपनी पैठ जमाते हुए GOBOULT ने अपने प्रीमियम दिखने वाले W20 Glacier Blue ईयरबड्स के साथ हलचल मचा दी है। अमेजन पर मात्र 799 रुपए की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह TWS ईयरबड्स 40 घंटे के प्लेबैक और Zen™ ENC Mic तकनीक के साथ आता है। 14,000 से अधिक रेटिंग्स और अपने यूनिक 'ग्लेशियर ब्लू' कलर के कारण यह उन युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है जो कम कीमत में स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं।
क्यों खरीदें
दमदार बेस
Zen™ ENC टेक्नोलॉजी
फास्ट चार्जिंग
गेमिंग मोड
वॉटर रेजिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
उंगलियों के निशान और स्क्रैच जल्दी लग सकते
बैटरी लाइफ
3. Kratos Blue Ear Buds Wireless with 30H Playtime, Noise Isolation & Clear Calls, Bluetooth Earbuds with Voice Assistant, Ear Buds with Bluetooth V 5.3 & with Type C Fast Charging, IPX4 TWS Earphones
बजट ऑडियो बाजार में तहलका मचाते हुए Kratos ने अपना सबसे किफायती मॉडल Kratos Cube पेश किया है। अमेज़न पर मात्र 499 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध यह TWS ईयरबड्स 30 घंटे के प्लेबैक और 10mm डायनेमिक बेस ड्राइवर्स के साथ आता है। 83% की भारी छूट और 4.2 की शानदार रेटिंग के साथ, यह उन यूज़र्स के लिए एक पैसा वसूल डील है जो बहुत ही कम कीमत में वायरलेस अनुभव की तलाश में हैं।
क्यों खरीदें
बैटरी और चार्जिंग
बेस और साउंड
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं
गेमिंग लेटेंसी
कॉलिंग क्वालिटी
4. pTron Bassbuds Eon in-Ear TWS Earbuds w/ 13mm Drivers, 45Hrs Playtime, Dual HD Mic & TruTalk AI-ENC Calls, Custom EQ,Mobile App, Bluetooth v6.0 Headphones,Voice Assist., Type C Charging & IPX5 (Black)
बजट ऑडियो एक्सेसरीज के बादशाह pTron ने अपने नए pTron Bassbuds Eon के साथ 600 रुपए के सेगमेंट में हलचल मचा दी है। अमेज़न पर मात्र 598 रुपए की लिमिटेड टाइम डील पर उपलब्ध यह ईयरबड्स Bluetooth v6.0 जैसी आधुनिक तकनीक के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Original Sound ऐप सपोर्ट है, जिससे यूजर्स अपने संगीत के अनुभव और टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पिछले एक महीने में 1,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाती है।
क्यों खरीदें
Bluetooth v6.0 तकनीक
मोबाइल ऐप सपोर्ट
लंबी बैटरी लाइफ
कॉलिंग के लिए AI-ENC
13mm ड्राइवर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट
5. Noise Buds VS102 Plus Wireless Earbuds, Bluetooth Earbuds with 70H Playtime, Quad Mic ENC for Clear Calls, 11mm Drivers, Deep Bass, Instacharge, Bluetooth v5.3 (Matte Black)
भारत के नंबर 1 वियरेबल ब्रांड Noise ने अपने बजट पोर्टफोलियो को मजबूती देते हुए Noise Buds VS102 Plus को एक शानदार लिमिटेड टाइम डील पर पेश किया है। अमेजन पर मात्र 999 रुपए में उपलब्ध यह ईयरबड्स 70 घंटे के विशाल प्लेबैक के साथ आता है, जो इस बजट में सबसे ज्यादा है। अपने अनोखे फ्लाईबर्ड डिजाइन और Quad Mic ENC के कारण यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक स्टाइलिश लुक और क्लियर कॉलिंग का अनुभव चाहते हैं।
क्यों खरीदें
बैटरी का राजा
केवल 10 मिनट की चार्जिंग
क्वाड माइक ENC
मैट ब्लैक' फिनिश और फ्लाईबर्ड केस डिजाइन
संतुलित साउंड और डीप बेस
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड
सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट
वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग
6. Fire-Boltt Aero TWS Earbuds Custom EQ, Wireless Bluetooth 5.4, Music & App Support, 50H Playtime, Fast Charging Case, 50ms Low Latency for Gaming, Touch Controls, IPX4 Waterproof, Clear Calls - Black
स्मार्टवॉच सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के बाद Fire-Boltt अब ऑडियो बाजार में Fire-Boltt Aero के साथ तहलका मचा रहा है। अमेजन पर मात्र 799 रुपए की विशेष कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो तकनीक से समझौता नहीं करना चाहते। 50 घंटे के प्लेबैक और समर्पित FirePods App सपोर्ट के साथ, यह ईयरबड्स आपको अपने म्यूजिक और टच कंट्रोल्स को पूरी तरह कस्टमाइज करने की आजादी देता है। 8,000 से अधिक रेटिंग्स इसकी सफलता की कहानी बयां करती हैं।
क्यों खरीदें
FirePods ऐप सपोर्ट
FireCharge
गेमिंग मोड
क्वाड माइक ENC
ब्लूटूथ v5.4
क्यों खोजें विकल्प
IPX4 रेटिंग
सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट
7. TRIGGR Ultrabuds N3 with Crisp Calling, 50H Playtime, 13mm Drivers, BassXpand Bluetooth (Black Mantis, in The Ear)
बजट ऑडियो एक्सेसरीज की दुनिया में नए खिलाड़ी TRIGGR ने अपने Ultrabuds N3 के साथ जबरदस्त एंट्री की है। अमेजन पर मात्र 699 रुपए की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध यह ईयरबड्स उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें संगीत में भारी बेस पसंद है। 50 घंटे के प्लेबैक और 13mm के बड़े ड्राइवर्स के साथ आने वाला यह TWS ईयरबड्स स्टाइल और परफॉरमेंस का एक संतुलित पैकेज है। 4.2 की अच्छी रेटिंग और ब्लैक मेंटिस जैसा यूनिक कलर इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहा है।
क्यों खरीदें
BassXpand टेक्नोलॉजी
लंबी बैटरी लाइफ
क्रिस्प कॉलिंग
यूनिक डिज़ाइन
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
नॉइज़ कैंसलेशन की कमी
TRIGGR एक नया ब्रांड
गेमिंग लेटेंसी
