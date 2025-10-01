Water Purifier: पानी बिजली और पैसों की बचत, हेल्थ रहेगी जबरदस्त Best Budget Water Purifier RO and UV purification, Gadgets Hindi News - Hindustan
Water Purifier: पानी बिजली और पैसों की बचत, हेल्थ रहेगी जबरदस्त

अमेजन वाटर प्यूरीफायर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। इस डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर आप सस्ते में वाटर प्यूरीफायर घर ला सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:19 AM
आज के वक्त में जिस तेज रफ्तार से पीने के पानी की क्वॉलिटी खराब हो रही है, उस हिसाब से हर घर में एक वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए। यह वाटर प्यूरीफायर पानी से प्रदूषित और हानिकारक तत्वों को हटाकर आपको सेहतमंद रखते हैं। साथ ही आपकी गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए पानी, बिजली और पैसों की बचत वाले बेस्ट वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं...

Water Purifier: पानी बिजली और पैसों की बचत, हेल्थ रहेगी जबरदस्त

यह एक एडवांस्ड 8-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम वाला RO है, जो RO + UV + UF + Copper + Mineraliser टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह न सिर्फ पानी को शुद्ध करता है, बल्कि उसमें जरूरी मिनरल्स और कॉपर आयन मिलाकर उसे हेल्दी और स्वादिष्ट भी बनाता है। साथ ही, इसकी इन-टैंक UV स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी पावर कट के दौरान भी पानी को सुरक्षित रखती है।

Specifications

प्यूरीफिकेशन टाइप
RO + UV + UF + Copper + Mineraliser
टैंक कैपेसिटी
7 लीटर
बॉडी मटेरियल
ABS Plastic

क्यों खरीदें

...

8-स्टेज प्यूरीफिकेशन

...

हर घंटे 15 मिनट की UV स्टेरिलाइज़ेशन

...

LED इंडिकेटर्स

...

7 लीटर स्टोरेज टैंक

...

फ्री इंस्टॉलेशन + 2 फ्री सर्विस

क्यों खोजें विकल्प

...

मेटल की तुलना में कम टिकाऊ

यह एक RO+UV वॉटर प्यूरीफायर एक बजट-फ्रेंडली और हाई-परफॉर्मेंस वाटर प्यूरीफायर है, जो RO + UV टेक्नोलॉजी, लंबी फ़िल्टर लाइफ और इंडस्ट्री-लीडिंग सर्विस सपोर्ट के साथ आता है। यह सभी प्रकार के जल स्रोतों म्यूनिसिपल, टैंकर और बोरवेल के लिए उपयुक्त है।

Specifications

प्यूरीफिकेशन टाइप
RO + UV
टैंक कैपेसिटी
6 लीटर
बॉडी मटेरियल
ABS Plastic
टेक्नोलॉजी
RO Maxx, UV E-Boiling
डाइमेंशन
32 x 27 x 48 सेमी

क्यों खरीदें

...

RO + UV प्यूरीफिकेशन

...

UV E-Boiling टेक्नोलॉजी

...

सभी जल स्रोतों के लिए उपयुक्त

...

LED इंडिकेटर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

6 लीटर स्टोरेज

यह एक पावरफुल और हाई-कैपेसिटी वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मिनरल एनरिचमेंट, UV स्टरलाइजेशन और 60% पानी बचत जैसी एडवांस सुविधाएँ प्रदान करता है। यह खासतौर पर उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां बोरवेल, टैंकर या म्यूनिसिपल पानी का उपयोग होता है।

Specifications

प्यूरीफिकेशन स्टेज
7-Stage
फ़िल्टर लाइफ
6000 लीटर
बॉडी मटेरियल
Plastic
प्यूरीफिकेशन मेथड
RO, UV, MF
वारंटी
1 साल1 साल

क्यों खरीदें

...

7 स्टेज एडवांस्ड प्यूरीफिकेशन

...

सामान्य RO की तुलना में दोगुनी पानी बचत

...

स्वाद और हेल्थ दोनों में सुधार करता है

...

10 लीटर की सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी बॉडी साइज

...

UV ऑनली स्टेरिलाइजेशन

...

थोड़ा महंगा बजट

यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाटर प्यूरीफायर है, जिसे विशेष रूप से भारत के विभिन्न जल स्रोतों बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें RO + UV + UF + अल्कलाइन + कॉपर + TDS कंट्रोल + UV LED टैंक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो शुद्ध और हेल्दी पानी सुनिश्चित करती है।

Specifications

प्योरीफिकेशन स्टेज
RO+ UV + UF + Alkaline + Copper + TDS Control + UV LED
टैंक कैपेसिटी
8 लीटर
प्योरीफिकेशन कैपेसिटी
20 लीटर/घंटा
इनस्टॉलेशन टाइप
वॉल माउंट

क्यों खरीदें

...

8 लीटर स्टोरेज + 20 LPH फ्लो रेट

...

पानी के TDS लेवल को एडजस्ट करता है

...

RO मेम्ब्रेन को समय-समय पर साफ करता है

...

पानी में कॉपर मिलाकर यह इम्यूनिटी बढ़ाता है

क्यों खोजें विकल्प

...

पानी की थोड़ी ज्यादा बर्बादी

...

महंगी कीमत

...

थोड़ा भारी और बड़ा डिजाइन

यह एक हाई-एंड वॉटर प्यूरीफायर है जो आपके घर को सिर्फ शुद्ध ही नहीं, बल्कि मिनरल-रिच, कॉपर फोर्टिफाइड और तुरंत गरम पानी भी देता है। खासतौर पर बच्चों और परिवार के लिए यह बहुत उपयुक्त है।

Specifications

प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी
RO + SCMT + Copper + Alkaline + Mintech
टैंक क्षमता
10 लीटर
मटेरियल
प्लास्टिक बॉडी + स्टेनलेस स्टील टैंक
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

10 लीटर स्टोरेज

...

बेहतर और टिकाऊ

...

हेल्दी और स्वादिष्ट पानी

...

हाई क्वालिटी और शुद्धता

...

स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

...

इंस्टॉलेशन फ्री नहीं

यह 10 स्टेज RO+UV+Copper+Alkaline टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें एडवांस्ड मल्टी-माइक्रोन फिल्ट्रेशन और सेल्फ-क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है जो फिल्टर्स को लंबे समय तक एक्टिव रखती है। 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी और आसान वॉल माउंट इंस्टालेशन इसे छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications

क्लीनिंग टेक्नोलॉजी
10-स्टेज RO + UV + Copper + Alkaline
स्टोरेज कैपेसिटी
8 लीटर
इंस्टालेशन टाइप
Wall Mount
वारंटी
2 साल अनकंडीशनल

क्यों खरीदें

...

सर्विसिंग कॉस्ट और झंझट से बचत

...

10-स्टेज प्यूरीफिकेशन

...

8 लीटर फूड ग्रेड स्टोरेज टैंक

...

2 साल की अनकंडीशनल वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

बड़े परिवारों के लिए फिट नहीं

यह सिर्फ पानी को साफ नहीं करता बल्कि कॉपपर-इंफ्यूज्ड और एल्कलाइन-बैलेंस्ड हेल्दी वॉटर भी देता है। साथ ही इसका वॉटर सेविंग टेक्नोलॉजी 60% तक पानी बचाती है, जो इसे स्मार्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन बनाती है।

Specifications

कैपेसिटी
6.2L
मटेरियल
ABS प्लास्टिक
टेक्नोलॉजी
RO + UV + UF + Active Copper

क्यों खरीदें

...

10 स्टेज प्यूरीफिकेशन्स

...

एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी

...

रेगुलर RO की तुलना में 60% पानी की बचत

...

सर्विस, फिल्टर लाइफ और एरर अलर्ट्स

...

हेल्दी कॉपपर + एल्कलाइन वॉटर

क्यों खोजें विकल्प

...

6.2L कैपेसिटी

...

मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

