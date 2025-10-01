Water Purifier: पानी बिजली और पैसों की बचत, हेल्थ रहेगी जबरदस्त
अमेजन वाटर प्यूरीफायर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। इस डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर आप सस्ते में वाटर प्यूरीफायर घर ला सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के वक्त में जिस तेज रफ्तार से पीने के पानी की क्वॉलिटी खराब हो रही है, उस हिसाब से हर घर में एक वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए। यह वाटर प्यूरीफायर पानी से प्रदूषित और हानिकारक तत्वों को हटाकर आपको सेहतमंद रखते हैं। साथ ही आपकी गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए पानी, बिजली और पैसों की बचत वाले बेस्ट वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं...
1. Livpure Glo Star Copper Water Purifier | 2 Year Free Service | Filters Included | Free Installation | 8 Stage Purification | RO+UV+UF+Copper+Mineraliser | 7L Storage Capacity | Black
यह एक एडवांस्ड 8-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम वाला RO है, जो RO + UV + UF + Copper + Mineraliser टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह न सिर्फ पानी को शुद्ध करता है, बल्कि उसमें जरूरी मिनरल्स और कॉपर आयन मिलाकर उसे हेल्दी और स्वादिष्ट भी बनाता है। साथ ही, इसकी इन-टैंक UV स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी पावर कट के दौरान भी पानी को सुरक्षित रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-स्टेज प्यूरीफिकेशन
हर घंटे 15 मिनट की UV स्टेरिलाइज़ेशन
LED इंडिकेटर्स
7 लीटर स्टोरेज टैंक
फ्री इंस्टॉलेशन + 2 फ्री सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
मेटल की तुलना में कम टिकाऊ
2. Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV Water Purifier | Free Service Plan worth ₹2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers
यह एक RO+UV वॉटर प्यूरीफायर एक बजट-फ्रेंडली और हाई-परफॉर्मेंस वाटर प्यूरीफायर है, जो RO + UV टेक्नोलॉजी, लंबी फ़िल्टर लाइफ और इंडस्ट्री-लीडिंग सर्विस सपोर्ट के साथ आता है। यह सभी प्रकार के जल स्रोतों म्यूनिसिपल, टैंकर और बोरवेल के लिए उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
RO + UV प्यूरीफिकेशन
UV E-Boiling टेक्नोलॉजी
सभी जल स्रोतों के लिए उपयुक्त
LED इंडिकेटर्स
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
6 लीटर स्टोरेज
3. Pureit Eco Water Saver RO+UV+MF+Mineral | 7-Stage | 10L | Up to 60% Saving | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Supply | Table Top | Wall Mountable | Black
यह एक पावरफुल और हाई-कैपेसिटी वॉटर प्यूरीफायर है, जो RO टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मिनरल एनरिचमेंट, UV स्टरलाइजेशन और 60% पानी बचत जैसी एडवांस सुविधाएँ प्रदान करता है। यह खासतौर पर उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां बोरवेल, टैंकर या म्यूनिसिपल पानी का उपयोग होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7 स्टेज एडवांस्ड प्यूरीफिकेशन
सामान्य RO की तुलना में दोगुनी पानी बचत
स्वाद और हेल्थ दोनों में सुधार करता है
10 लीटर की सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी बॉडी साइज
UV ऑनली स्टेरिलाइजेशन
थोड़ा महंगा बजट
4. KENT Supreme Plus Alkaline+Copper RO WaterPurifier | RO+UV+UF+Alk +Cu+TDSControl+UV LED Tank|Advanced ROTech for SabseShudh Paani |Auto Flush| 8L|20LPH | Ideal for Borewell/Tanker/MunicipalWater|Black
यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाटर प्यूरीफायर है, जिसे विशेष रूप से भारत के विभिन्न जल स्रोतों बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें RO + UV + UF + अल्कलाइन + कॉपर + TDS कंट्रोल + UV LED टैंक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो शुद्ध और हेल्दी पानी सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 लीटर स्टोरेज + 20 LPH फ्लो रेट
पानी के TDS लेवल को एडजस्ट करता है
RO मेम्ब्रेन को समय-समय पर साफ करता है
पानी में कॉपर मिलाकर यह इम्यूनिटी बढ़ाता है
क्यों खोजें विकल्प
पानी की थोड़ी ज्यादा बर्बादी
महंगी कीमत
थोड़ा भारी और बड़ा डिजाइन
5. AO Smith Z9 Pro Black Instant Hot and Ambient RO+SCMT+Copper+Alkaline+Mintech | Hot Water in Stainless Steel Tank | Water | 10L Storage | 8-Stage Purification | Water Purifier for Home
यह एक हाई-एंड वॉटर प्यूरीफायर है जो आपके घर को सिर्फ शुद्ध ही नहीं, बल्कि मिनरल-रिच, कॉपर फोर्टिफाइड और तुरंत गरम पानी भी देता है। खासतौर पर बच्चों और परिवार के लिए यह बहुत उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 लीटर स्टोरेज
बेहतर और टिकाऊ
हेल्दी और स्वादिष्ट पानी
हाई क्वालिटी और शुद्धता
स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
सिर्फ 1 साल की वारंटी
इंस्टॉलेशन फ्री नहीं
6. Native by Urban Company M1 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster
यह 10 स्टेज RO+UV+Copper+Alkaline टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें एडवांस्ड मल्टी-माइक्रोन फिल्ट्रेशन और सेल्फ-क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है जो फिल्टर्स को लंबे समय तक एक्टिव रखती है। 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी और आसान वॉल माउंट इंस्टालेशन इसे छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सर्विसिंग कॉस्ट और झंझट से बचत
10-स्टेज प्यूरीफिकेशन
8 लीटर फूड ग्रेड स्टोरेज टैंक
2 साल की अनकंडीशनल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़े परिवारों के लिए फिट नहीं
7. Aquaguard Marvel NXT Active Copper RO+UV+UF + 1 Free Alkaline Bottle | Up to 60% Water Savings | 10-Stage RO Water Purifier | Suitable for all Water Sources
यह सिर्फ पानी को साफ नहीं करता बल्कि कॉपपर-इंफ्यूज्ड और एल्कलाइन-बैलेंस्ड हेल्दी वॉटर भी देता है। साथ ही इसका वॉटर सेविंग टेक्नोलॉजी 60% तक पानी बचाती है, जो इसे स्मार्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 स्टेज प्यूरीफिकेशन्स
एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी
रेगुलर RO की तुलना में 60% पानी की बचत
सर्विस, फिल्टर लाइफ और एरर अलर्ट्स
हेल्दी कॉपपर + एल्कलाइन वॉटर
क्यों खोजें विकल्प
6.2L कैपेसिटी
मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।