Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

Best Budget Smartwatch: फीचर्स और लुक्स में प्रीमियम, कीमत बेहद कम, नहीं मिलेगी ऐसी डील

Best Budget Smartwatch: प्रीमियम स्मार्टवॉच जैसे फीचर्स आपको बजट स्मार्टवॉच में मिल रहे हैं, जिसे आप बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:07 AM
जब आप एक बजट स्मार्टवॉच खरीदते हैं, तो आपको फीचर्स और डिजाइन के मामले में कुछ हद तक समझौता करना होता है। हालांकि हम आपके लिए मार्केट में मौजूद बेस्ट स्मार्टवॉच की लिस्ट लेकर आए हैं, जो कम कीमत में लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करती हैं। साथ ही आपको लुक्स और डिजाइन के मामले में भी कोई समझौता नहीं करना पड़ता है। इन स्मार्टवॉच में हेल्थ अपडेट के लिए लेटेस्ट हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप रोजाना हेल्थ अपडेट हासिल कर सकते हैं। साथ ही कॉलिंग, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के अपडेट हासिल कर करते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट स्मार्टवॉच ऑप्शन्स...

यह 1.83 इंच HD डिस्प्ले वाली ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती है। साथ ही SpO2, हार्ट रेट और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स जैसी हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा IP67 वाटरप्रूफिंग और स्टाइलिश लुक इसे बाकी से अलग बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.83 इंच HD
बैटरी
280mAh
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ
हेल्थ फीचर्स
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, स्टेप काउंटर
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
वॉटर रेसिस्टेंस
IP67
स्मार्ट फीचर्स
वॉइस असिस्टेंट, कॉलिंग, नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, गेम्स

क्यों खरीदें

कलरफुल और टच-रेस्पॉन्सिव स्क्रीन

वॉइस कमांड से म्यूजिक

बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग

रनिंग, वॉकिंग, योगा, साइकलिंग

IP67 वॉटरप्रूफ

इनबिल्ट माइक और स्पीकर

डिस्प्ले और बॉडी का मटेरियल प्लास्टिक

सेन्सर बहुत ज्यादा एक्युरेट नहीं

UI/ऐप एक्सपीरियंस बेसिक

कस्टम वॉच फेस लिमिटेड

यह एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जो दिखने में स्टाइलिश औरनबैटरी में दमदार है और फीचर्स से भरपूर है। यह वॉच 550 NITS पीक ब्राइटेस के साथ आती है। इसमें Tru Sync टेक्नोलॉजी, 100 स्पोर्ट्स मोड्स, न्वॉइस हेल्थ शूट और 10 दिन की बैटरी लाइफ जैसी खूबियां मिलती हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.85 इंच TFT LCD
बैटरी
300mAh
वॉच फेस
150+ Cloud-Based
हेल्थ फीचर्स
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, एक्टिविटी ट्रैकिंग
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
वॉटर रेसिस्टेंस
IP68
OS कम्पैटिबिलिटी
Android और iOS

क्यों खरीदें

...

1.8 इंच बड़ी TFT डिस्प्ले

...

Bluetooth कॉलिंग

...

Tru Sync टेक्नोलॉजी

...

हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग

...

हर तरह की एक्टिविटी के लिए फिटनेस ट्रैकिंग

...

हेल्थ डेटा, वॉच फेसेस

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED के मुकाबले कलर कम शार्प

...

बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम नहीं लगती

...

थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं

...

ब्लूटूथ कॉलिंग से बैटरी जल्दी ड्रेन

यह एक स्टाइलिश, प्रीमियम लुकिंग और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जो प्रोफेशनल्स और फैशन लवर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, मेटल बॉडी, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ ट्रैकिंग और फंक्शनल क्राउन जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
कनेक्टिविटी
Bluetooth
वॉच फेसेस
100+
हेल्थ फीचर्स
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस ट्रैकिंग
फीचर्स
BT Calling, AI Voice Assistant, Functional Crown

क्यों खरीदें

...

ब्राइट, शार्प और Always-On सपोर्ट

...

प्रीमियम मेटल बिल्ड

...

फिजिकल नेविगेश

...

SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस ट्रैकिंग

...

स्मार्ट फीचर्स कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप एवरेज

...

डेटा एनालिसिस डिटेल्ड

...

Gym freaks के लिए बेसिक ट्रैकिंग

...

iOS सपोर्ट लिमिटेड

यह एक प्रीमियम डिस्प्ले, स्टाइलिश लुक और ऑल-राउंड फिटनेस फीचर्स वाली स्मार्टवॉच है, जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, AI-वॉइस असिस्टेंट, और इन-बिल्ड गेम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे न सिर्फ इसे स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि एंटरटेनिंग भी बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
कनेक्टिविटी
Bluetooth
हेल्थ फीचर्स
SpO2, Heart Rate, Sleep, Stress, Breathing Exercise
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
Watch Faces
100+
OS सपोर्ट
Android

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन ब्राइटनेस और क्लियरिटी के साथ

...

कॉल करना/रिसीव करना सीधे वॉच से

...

स्क्रॉलिंग और मेन्यू नेविगेशन आसान

...

स्टाइल + क्वालिटी का भरोसा

क्यों खोजें विकल्प

...

लिमिटेड बैटरी बैकअप

...

आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकिंग में कमी

यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है, जो कम कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 700 से ज्यादा एक्टिव मोड्स और इमर्जेंसी SOS फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉच उन सभी स्मार्ट फीचर्स को पैक करती है जो आमतौर पर महंगी स्मार्टवॉच में मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.83 इंच HD
कनेक्टिविटी
Bluetooth
बैटरी कैपेसिटी
230 mAh
OS
Crest+ OS
स्पोर्ट्स मोड्स
700+ Active Modes
हेल्थ फीचर्स
Sleep Tracking

क्यों खरीदें

...

बड़ा और क्लियर डिस्प्ले

...

खासकर वॉकिंग/साइकलिंग

...

कॉल रिसीव/करने के लिए फोन की जरूरत

...

इमरजेंसी में मदद बुलाने के लिए आसान फीचर

...

टाइम पास के लिए गेम्स

...

डायरेक्ट स्कैन और ऐक्सेस की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

कम बैटरी बैकअप

...

बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग

यह एक बड़ी डिस्प्ले वाली, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जो कि लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। यह एक स्टाइलिश स्मार्टवॉच है, वो सभी बेसिक से लेकर स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर 3-4 गुना कीमत वाली वॉच में मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
2.01 इंच HD
बैटरी कैपेसिटी
280 mAh
स्पोर्ट्स मोड्स
120+
हेल्थ फीचर्स
SpO2, Heart Rate, Sleep Monitor
वॉटर रेसिस्टेंस
IP67

क्यों खरीदें

...

बड़ी और क्लियर स्क्रीन

...

320 NITS ब्राइटनेस

...

इनबिल्ट माइक और स्पीकर

...

Sleep Monitor, Calorie ट्रैकर

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

बेसिक यूज़ के लिए सही

...

ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं

यह एक फीचर लोडेड स्मार्टवॉच है, जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ही बड़ी HD स्क्रीन और हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह वॉच कई महंगे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड, एआई वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटरिंग और 150 से ज्यादा वॉचफेस मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.85 इंच HD
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.1
बैटरी
230mAh
हेल्थ सेंसर
HR, SpO2, BP, Sleep, Menstrual
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
वॉटर रेसिस्टेंस
IP68
OS सपोर्ट
Android & iOS

क्यों खरीदें

...

500 NITS ब्राइटनेस

...

इनबिल्ट स्पीकर और माइक

...

वॉइस कमांड सपोर्ट

...

100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड

...

वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट

...

रोजमर्रा के यूज के लिए परफेक्ट

...

तेज और स्टेबल कनेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

थोड़ा bulky डिजाइन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

