Best Budget Smartwatch: फीचर्स और लुक्स में प्रीमियम, कीमत बेहद कम, नहीं मिलेगी ऐसी डील
Best Budget Smartwatch: प्रीमियम स्मार्टवॉच जैसे फीचर्स आपको बजट स्मार्टवॉच में मिल रहे हैं, जिसे आप बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं..
जब आप एक बजट स्मार्टवॉच खरीदते हैं, तो आपको फीचर्स और डिजाइन के मामले में कुछ हद तक समझौता करना होता है। हालांकि हम आपके लिए मार्केट में मौजूद बेस्ट स्मार्टवॉच की लिस्ट लेकर आए हैं, जो कम कीमत में लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करती हैं। साथ ही आपको लुक्स और डिजाइन के मामले में भी कोई समझौता नहीं करना पड़ता है। इन स्मार्टवॉच में हेल्थ अपडेट के लिए लेटेस्ट हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप रोजाना हेल्थ अपडेट हासिल कर सकते हैं। साथ ही कॉलिंग, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के अपडेट हासिल कर करते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ बेस्ट स्मार्टवॉच ऑप्शन्स...
यह 1.83 इंच HD डिस्प्ले वाली ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती है। साथ ही SpO2, हार्ट रेट और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स जैसी हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा IP67 वाटरप्रूफिंग और स्टाइलिश लुक इसे बाकी से अलग बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कलरफुल और टच-रेस्पॉन्सिव स्क्रीन
वॉइस कमांड से म्यूजिक
बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग
रनिंग, वॉकिंग, योगा, साइकलिंग
IP67 वॉटरप्रूफ
इनबिल्ट माइक और स्पीकर
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले और बॉडी का मटेरियल प्लास्टिक
सेन्सर बहुत ज्यादा एक्युरेट नहीं
UI/ऐप एक्सपीरियंस बेसिक
कस्टम वॉच फेस लिमिटेड
यह एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जो दिखने में स्टाइलिश औरनबैटरी में दमदार है और फीचर्स से भरपूर है। यह वॉच 550 NITS पीक ब्राइटेस के साथ आती है। इसमें Tru Sync टेक्नोलॉजी, 100 स्पोर्ट्स मोड्स, न्वॉइस हेल्थ शूट और 10 दिन की बैटरी लाइफ जैसी खूबियां मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1.8 इंच बड़ी TFT डिस्प्ले
Bluetooth कॉलिंग
Tru Sync टेक्नोलॉजी
हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग
हर तरह की एक्टिविटी के लिए फिटनेस ट्रैकिंग
हेल्थ डेटा, वॉच फेसेस
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED के मुकाबले कलर कम शार्प
बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम नहीं लगती
थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं
ब्लूटूथ कॉलिंग से बैटरी जल्दी ड्रेन
यह एक स्टाइलिश, प्रीमियम लुकिंग और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जो प्रोफेशनल्स और फैशन लवर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, मेटल बॉडी, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ ट्रैकिंग और फंक्शनल क्राउन जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट, शार्प और Always-On सपोर्ट
प्रीमियम मेटल बिल्ड
फिजिकल नेविगेश
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस ट्रैकिंग
स्मार्ट फीचर्स कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप एवरेज
डेटा एनालिसिस डिटेल्ड
Gym freaks के लिए बेसिक ट्रैकिंग
iOS सपोर्ट लिमिटेड
यह एक प्रीमियम डिस्प्ले, स्टाइलिश लुक और ऑल-राउंड फिटनेस फीचर्स वाली स्मार्टवॉच है, जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, AI-वॉइस असिस्टेंट, और इन-बिल्ड गेम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे न सिर्फ इसे स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि एंटरटेनिंग भी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन ब्राइटनेस और क्लियरिटी के साथ
कॉल करना/रिसीव करना सीधे वॉच से
स्क्रॉलिंग और मेन्यू नेविगेशन आसान
स्टाइल + क्वालिटी का भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड बैटरी बैकअप
आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकिंग में कमी
यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है, जो कम कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 700 से ज्यादा एक्टिव मोड्स और इमर्जेंसी SOS फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉच उन सभी स्मार्ट फीचर्स को पैक करती है जो आमतौर पर महंगी स्मार्टवॉच में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और क्लियर डिस्प्ले
खासकर वॉकिंग/साइकलिंग
कॉल रिसीव/करने के लिए फोन की जरूरत
इमरजेंसी में मदद बुलाने के लिए आसान फीचर
टाइम पास के लिए गेम्स
डायरेक्ट स्कैन और ऐक्सेस की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
कम बैटरी बैकअप
बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग
यह एक बड़ी डिस्प्ले वाली, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच है, जो कि लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। यह एक स्टाइलिश स्मार्टवॉच है, वो सभी बेसिक से लेकर स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर 3-4 गुना कीमत वाली वॉच में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और क्लियर स्क्रीन
320 NITS ब्राइटनेस
इनबिल्ट माइक और स्पीकर
Sleep Monitor, Calorie ट्रैकर
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
बेसिक यूज़ के लिए सही
ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं
यह एक फीचर लोडेड स्मार्टवॉच है, जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ही बड़ी HD स्क्रीन और हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह वॉच कई महंगे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड, एआई वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटरिंग और 150 से ज्यादा वॉचफेस मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
500 NITS ब्राइटनेस
इनबिल्ट स्पीकर और माइक
वॉइस कमांड सपोर्ट
100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड
वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट
रोजमर्रा के यूज के लिए परफेक्ट
तेज और स्टेबल कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
थोड़ा bulky डिजाइन
