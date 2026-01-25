बजट में बेस्ट, फीचर्स में हिट, 5000 से कम में बेस्ट स्मार्टवॉच

संक्षेप: अगर आप नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि आप अमेजन से 5000 रुपये से कम कीमत में स्मार्टवॉच खरीद सकते हैं...

Jan 25, 2026 08:19 pm IST

स्मार्टवॉच सिर्फ़ एक फैशन आइटम नहीं, बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट, फिटनेस कोच और हेल्थ पार्टनर बन चुकी है। चाहे आप जिम जाते हों, ऑफिस में व्यस्त रहें, या रोजमर्रा की जिंदगी में कनेक्टेड रहना चाहें, एक अच्छी स्मार्टवॉच आपकी जिंदगी को और भी आसान और स्टाइलिश बना सकती है।लेकिन जब बजट 5000 रुपये से कम हो, तो कई सवाल उठते हैं,कौन सी वॉच सबसे अच्छी होगी? क्या इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, AMOLED डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ, हेल्थ ट्रैकिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण क्या ये पुरुषों के लिए स्टाइलिश लुक वाली होगी?अमेज़न पर उपलब्ध बेस्ट बजट स्मार्टवॉच में से कुछ ऐसी हैं जो स्मार्टवॉच हैं, जो आपके सारे सवालों पर विराम लगा देते हैं। चाहे आप रग्ड़ आउटडोर लुक पसंद करें या स्लिम और मॉडर्न डिज़ाइन, हमने आपके लिए टॉप पिक्स तैयार किए हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और वैल्यू-फॉर-मनी हैं..

यह एक पावरफुल रग्ड स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो आउटडोर एडवेंचर और हार्ड-कोर एक्टिविटीज पसंद करते हैं। इसमें 1.43 इंच की शानदार सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो ऑलवेज ऑन फीचर के साथ आती है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स वाली इस घड़ी को अमेजन पर 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 1000 NITS की जबरदस्त ब्राइटनेस दी गई है, जिससे तेज़ धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है। साथ ही, इसका Camo Green कलर और मजबूत बनावट इसे एक प्रीमियम स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच Super AMOLED रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सल ब्राइटनेस 1000 NITS पीक ब्राइटनेस बैटरी 320 mAh कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3 सर्टिफिकेशन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी विशेष फीचर 100+ स्पोर्ट्स मोड और रग्ड डिज़ाइन क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी लंबी बैटरी लाइफ कलाई से ही कॉल करने और बात करने के लिए लेटेस्ट BT 5.3 सपोर्ट हेल्थ और फिटनेस एंटी-ग्लेयर ग्लास क्यों खोजें विकल्प रग्ड डिज़ाइन के कारण घड़ी थोड़ी भारी और मोटी सिर्फ ब्लूटूथ मॉडल है, इसमें इन-बिल्ट GPS या LTE की सुविधा नहीं पतली कलाई वाले यूज़र्स के लिए डायल का साइज़ बड़ा

यह स्मार्टवॉच अपने बजट सेगमेंट में सबसे बड़ी 550mAh बैटरी और 15 दिनों के लंबे बैकअप के लिए जानी जाती है। इसमें 1.83 इंच की बड़ी HD डिस्प्ले और एक फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जो नेविगेशन को काफी आसान बना देता है। अमेजन पर इसे 77 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,399 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Emergency SOS जैसा सुरक्षा फीचर और ASAP Charging की सुविधा दी गई है, जिससे यह घड़ी मात्र 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस यह वॉच रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications डिस्प्ले 1.83 इंच HD बैटरी 550 mAh चार्जिंग ASAP Fast Charge कनेक्टिविटी Bluetooth सॉफ्टवेयर boAt Crest App सपोर्ट विशेष फीचर फंक्शनल क्राउन, इमरजेंसी SOS और 100+ वॉच फेसेस क्यों खरीदें विशाल बैटरी लाइफ ASAP फास्ट चार्जिंग फंक्शनल क्राउन इमरजेंसी SOS स्मार्ट ब्लूटूथ कॉलिंग हेल्थ मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प 3.9 स्टार की औसत रेटिंग बैटरी बड़ी होने के कारण घड़ी थोड़ी भारी केवल 10 कॉन्टैक्ट्स ही घड़ी में सेव

यह स्मार्टवॉच है अपने अल्ट्रा-स्लिम और प्रीमियम डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसमें 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 'ऑलवेज-ऑन' फीचर के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसका लेदर स्ट्रैप और फेदर-लाइट बिल्ड इसे न केवल स्टाइलिश बनाता है, बल्कि पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक भी बनाता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो क्लासिक लुक के साथ आधुनिक स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच AMOLED बैटरी क्षमता 280 mAh ऑपरेटिंग सिस्टम Pebble OS कनेक्टिविटी Bluetooth स्पोर्ट्स मोड मल्टी स्पोर्ट्स मोड्स वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर एक्टिविटी ट्रैकर और स्लीक डिज़ाइन क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन ब्लूटूथ कॉलिंग ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअपऔसत सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग मॉडल है, इसमें इन-बिल्ट GPS नहीं मिलता मेमोरी स्टोरेज (100 MB) काफी सीमित

यह OLEVS का ओरिजिनल क्रोनोग्राफ मेन्स वॉच है, जो अपने 44mm के बड़े डायल और क्लासिक बिजनेस डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें एनालॉग क्वार्ट्ज मूवमेंट के साथ डेट विंडो और मून फेज जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। अमेजन पर इस स्टाइलिश ड्रेस वॉच को 12 फीसद की छूट के साथ मात्र 3,420 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह घड़ी स्टेनलेस स्टील केस और स्क्रैच-रेसिस्टेंट ग्लास के साथ आती है, जो इसे टिकाऊ और लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखती है। इसका सोफिस्टिकेटेड लुक इसे ऑफिस मीटिंग्स, शादियों और कैजुअल इवेंट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications डायल साइज़ 44 mm मूवमेंट टाइप क्वार्ट्ज बैंड मटेरियल स्टेनलेस स्टील वजन 130 ग्राम वॉटर रेसिस्टेंस 30 मीटर विशेष फीचर क्रोनोग्राफ, डेट डिस्प्ले और मून फेज क्यों खरीदें प्रीमियम बिजनेस लुक मल्टी-फंक्शनल डायल मजबूत बनावट उपहार के लिए बेस्ट वॉटर रेसिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प सीमित वॉटर सुरक्षा अन्य ब्रांड्स के मुकाबले इस पर मिल रही छूट काफी कम

यह स्मार्टवॉच बाज़ार की पहली ऐसी घड़ी है जिसमें फंक्शनल रोटेटिंग डायल दिया गया है। यह प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बिल्ड और 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और कस्टम ट्रांज़िशन इफेक्ट्स जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 36 फीसद की छूट के साथ मात्र 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसका रोटेटिंग बेजल न केवल देखने में स्टाइलिश है, बल्कि मेनू और फंक्शन्स के बीच नेविगेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 'TruSync' तकनीक दी गई है जो तेज़ पेयरिंग और कॉल के दौरान बेहतरीन क्लैरिटी सुनिश्चित करती है।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच AMOLED कंट्रोल फंक्शनल रोटेटिंग डायल और जेस्चर कंट्रोल कंट्रोल फंक्शनल रोटेटिंग डायल और जेस्चर कंट्रोल वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर एर्गोनोमिक कुल्हाड़ी-नुमा बेजल और कस्टमाइज़ेबल वॉच फेसेस क्यों खरीदें यूनिक रोटेटिंग बेजल प्रीमियम बनावट शानदार AMOLED डिस्प्ले कस्टम ट्रांज़िशन इफेक्ट्स TruSync BT कॉलिंग हार्ट रेट, स्लीपिंग पैटर्न और एक्टिविटी ट्रैकिंग की पूरी सुविधा क्यों खोजें विकल्प स्टेनलेस स्टील बिल्ड होने के कारण यह सिलिकॉन स्ट्रैप वाली घड़ियों के मुकाबले थोड़ी भारी इसमें इन-बिल्ट GPS नहीं दिया गया है।

अमेजन पर इसस्मार्टवॉच पर 90 फीसद की धमाकेदार छूट मिल रही है। 21,000 रुपये की एमआरपी वाली यह प्रीमियम घड़ी सेल में मात्र 2,199 रुपये में खरीदी जा सकती है। यह 1.43 इंच की शानदार सुपर AMOLED डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स के साथ आती है, जो आमतौर पर बहुत महंगी घड़ियों में मिलते हैं। इसका फुल मैटेलिक डिज़ाइन इसे एक क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है, जो बिजनेस और कैजुअल दोनों मौकों के लिए परफेक्ट है।

इसमें AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना फोन निकाले कॉल कर सकते हैं और वॉयस कमांड दे सकते हैं। साथ ही, यह 110+ स्पोर्ट्स मोड्स और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो इसे तकनीकी रूप से काफी एडवांस बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच Super AMOLED रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सल चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग स्पोर्ट्स मोड 110+ एक्टिविटी मोड्स कनेक्टिविटी Bluetooth वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर एआई वॉइस असिस्टेंट और इन-बिल्ट गेम्स क्यों खरीदें अविश्वसनीय डिस्काउंट बेहतरीन AMOLED डिस्प्ले वायरलेस चार्जिंग प्रीमियम मेटल बिल्ड स्मार्ट फीचर्स हेल्थ ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प 3.9 स्टार की औसत रेटिंग मेटल स्ट्रैप के कारण यह सिलिकॉन बेल्ट वाली घड़ियों के मुकाबले थोड़ी भारी

यह एक प्रीमियम स्टेनलेस स्टील स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी का मेल चाहते हैं। इसमें 1.43 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एडेप्टिव ऑलवेज-ऑन फीचर मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग और फंक्शनल क्राउन जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस घड़ी को अमेजन पर 36 फीसद की छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें एक शक्तिशाली 450mAh की बैटरी दी गई है, जो इस प्राइस रेंज की अन्य घड़ियों के मुकाबले बेहतर बैकअप प्रदान करती है। साथ ही, इसका सिंगल-सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर तेज़ी से कनेक्ट होता है और कॉल के दौरान बेहतरीन आवाज़ सुनिश्चित करता है।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच AMOLED बैटरी 450 mAh कनेक्टिविटी SingleSync Bluetooth Calling मटेरियल स्टेनलेस स्टील ऑपरेटिंग सिस्टम Android और iOS कम्पैटिबल वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर फंक्शनल क्राउन और एआई वॉइस असिस्टेंट क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले प्रीमियम मेटल बिल्ड फंक्शनल क्राउन दमदार बैटरी एआई वॉइस असिस्टेंट ऑल-राउंड हेल्थ ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प मेटल बॉडी और बड़ी बैटरी के कारण घड़ी थोड़ी भारी इसमें इन-बिल्ट GPS की कमी है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।