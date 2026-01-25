बजट में बेस्ट, फीचर्स में हिट, 5000 से कम में बेस्ट स्मार्टवॉच
अगर आप नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि आप अमेजन से 5000 रुपये से कम कीमत में स्मार्टवॉच खरीद सकते हैं...
स्मार्टवॉच सिर्फ़ एक फैशन आइटम नहीं, बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट, फिटनेस कोच और हेल्थ पार्टनर बन चुकी है। चाहे आप जिम जाते हों, ऑफिस में व्यस्त रहें, या रोजमर्रा की जिंदगी में कनेक्टेड रहना चाहें, एक अच्छी स्मार्टवॉच आपकी जिंदगी को और भी आसान और स्टाइलिश बना सकती है।लेकिन जब बजट 5000 रुपये से कम हो, तो कई सवाल उठते हैं,कौन सी वॉच सबसे अच्छी होगी? क्या इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, AMOLED डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ, हेल्थ ट्रैकिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण क्या ये पुरुषों के लिए स्टाइलिश लुक वाली होगी?अमेज़न पर उपलब्ध बेस्ट बजट स्मार्टवॉच में से कुछ ऐसी हैं जो स्मार्टवॉच हैं, जो आपके सारे सवालों पर विराम लगा देते हैं। चाहे आप रग्ड़ आउटडोर लुक पसंद करें या स्लिम और मॉडर्न डिज़ाइन, हमने आपके लिए टॉप पिक्स तैयार किए हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और वैल्यू-फॉर-मनी हैं..
1. CrossBeats Everest 2.0 Smart Watch for Men 1.43" True AMOLED, Always ON Display Bluetooth Calling Rugged Outdoor Military Grade Certified Upto 15 Days Battery Life Smartwatch (Camo Green)
यह एक पावरफुल रग्ड स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो आउटडोर एडवेंचर और हार्ड-कोर एक्टिविटीज पसंद करते हैं। इसमें 1.43 इंच की शानदार सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो ऑलवेज ऑन फीचर के साथ आती है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स वाली इस घड़ी को अमेजन पर 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 1000 NITS की जबरदस्त ब्राइटनेस दी गई है, जिससे तेज़ धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है। साथ ही, इसका Camo Green कलर और मजबूत बनावट इसे एक प्रीमियम स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी
लंबी बैटरी लाइफ
कलाई से ही कॉल करने और बात करने के लिए लेटेस्ट BT 5.3 सपोर्ट
हेल्थ और फिटनेस
एंटी-ग्लेयर ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
रग्ड डिज़ाइन के कारण घड़ी थोड़ी भारी और मोटी
सिर्फ ब्लूटूथ मॉडल है, इसमें इन-बिल्ट GPS या LTE की सुविधा नहीं
पतली कलाई वाले यूज़र्स के लिए डायल का साइज़ बड़ा
2. boAt New Launch Storm Infinity w/15 Days Extensive Battery fueled by Huge 550mAh Battery, Fast Charge, 1.83”(4.65cm)HD Display, Functional Crown, BT Calling, Smart watch for Men & Women (Active Black)
यह स्मार्टवॉच अपने बजट सेगमेंट में सबसे बड़ी 550mAh बैटरी और 15 दिनों के लंबे बैकअप के लिए जानी जाती है। इसमें 1.83 इंच की बड़ी HD डिस्प्ले और एक फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जो नेविगेशन को काफी आसान बना देता है। अमेजन पर इसे 77 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,399 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Emergency SOS जैसा सुरक्षा फीचर और ASAP Charging की सुविधा दी गई है, जिससे यह घड़ी मात्र 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस यह वॉच रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल बैटरी लाइफ
ASAP फास्ट चार्जिंग
फंक्शनल क्राउन
इमरजेंसी SOS
स्मार्ट ब्लूटूथ कॉलिंग
हेल्थ मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
3.9 स्टार की औसत रेटिंग
बैटरी बड़ी होने के कारण घड़ी थोड़ी भारी
केवल 10 कॉन्टैक्ट्स ही घड़ी में सेव
3. Pebble Royale Legend | 1.43" AMOLED Display | Ultra-Slim Premium Build | Always-On Display | Bluetooth Calling | Health Tracking & Smart Features (Brown)
यह स्मार्टवॉच है अपने अल्ट्रा-स्लिम और प्रीमियम डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसमें 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 'ऑलवेज-ऑन' फीचर के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 56 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसका लेदर स्ट्रैप और फेदर-लाइट बिल्ड इसे न केवल स्टाइलिश बनाता है, बल्कि पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक भी बनाता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो क्लासिक लुक के साथ आधुनिक स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन
ब्लूटूथ कॉलिंग
ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअपऔसत
सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग मॉडल है, इसमें इन-बिल्ट GPS नहीं मिलता
मेमोरी स्टोरेज (100 MB) काफी सीमित
4. OLEVS Watches for Men Original Classic Large Face Analog Quartz Mens Watch Stainless Steel Chronograph Waterproof Two Tone Watches White
यह OLEVS का ओरिजिनल क्रोनोग्राफ मेन्स वॉच है, जो अपने 44mm के बड़े डायल और क्लासिक बिजनेस डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें एनालॉग क्वार्ट्ज मूवमेंट के साथ डेट विंडो और मून फेज जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। अमेजन पर इस स्टाइलिश ड्रेस वॉच को 12 फीसद की छूट के साथ मात्र 3,420 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह घड़ी स्टेनलेस स्टील केस और स्क्रैच-रेसिस्टेंट ग्लास के साथ आती है, जो इसे टिकाऊ और लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखती है। इसका सोफिस्टिकेटेड लुक इसे ऑफिस मीटिंग्स, शादियों और कैजुअल इवेंट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम बिजनेस लुक
मल्टी-फंक्शनल डायल
मजबूत बनावट
उपहार के लिए बेस्ट
वॉटर रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वॉटर सुरक्षा
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले इस पर मिल रही छूट काफी कम
5. Noise Newly Launched Halo 2 Smart Watch 1st Ever Functional Rotating Dial (Axe-Cut Bezel), 1.43" AMOLED, Stainless Steel Build, Custom Transition Effects, BT Calling, Health Suite (Elite Silver)
यह स्मार्टवॉच बाज़ार की पहली ऐसी घड़ी है जिसमें फंक्शनल रोटेटिंग डायल दिया गया है। यह प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बिल्ड और 1.43 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और कस्टम ट्रांज़िशन इफेक्ट्स जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस इस घड़ी को अमेजन पर 36 फीसद की छूट के साथ मात्र 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसका रोटेटिंग बेजल न केवल देखने में स्टाइलिश है, बल्कि मेनू और फंक्शन्स के बीच नेविगेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 'TruSync' तकनीक दी गई है जो तेज़ पेयरिंग और कॉल के दौरान बेहतरीन क्लैरिटी सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक रोटेटिंग बेजल
प्रीमियम बनावट
शानदार AMOLED डिस्प्ले
कस्टम ट्रांज़िशन इफेक्ट्स
TruSync BT कॉलिंग
हार्ट रेट, स्लीपिंग पैटर्न और एक्टिविटी ट्रैकिंग की पूरी सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
स्टेनलेस स्टील बिल्ड होने के कारण यह सिलिकॉन स्ट्रैप वाली घड़ियों के मुकाबले थोड़ी भारी
इसमें इन-बिल्ट GPS नहीं दिया गया है।
6. Fire-Boltt Legacy Luxury Round Smart Watch 1.43″ Super AMOLED,Bluetooth Calling,Wireless Charging,Voice Assistant,SpO₂ & Heart Rate Monitor,110+ Sports Modes,Metal Smart Watch for Men & Women - Silver
अमेजन पर इसस्मार्टवॉच पर 90 फीसद की धमाकेदार छूट मिल रही है। 21,000 रुपये की एमआरपी वाली यह प्रीमियम घड़ी सेल में मात्र 2,199 रुपये में खरीदी जा सकती है। यह 1.43 इंच की शानदार सुपर AMOLED डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स के साथ आती है, जो आमतौर पर बहुत महंगी घड़ियों में मिलते हैं। इसका फुल मैटेलिक डिज़ाइन इसे एक क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है, जो बिजनेस और कैजुअल दोनों मौकों के लिए परफेक्ट है।
इसमें AI वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना फोन निकाले कॉल कर सकते हैं और वॉयस कमांड दे सकते हैं। साथ ही, यह 110+ स्पोर्ट्स मोड्स और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो इसे तकनीकी रूप से काफी एडवांस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय डिस्काउंट
बेहतरीन AMOLED डिस्प्ले
वायरलेस चार्जिंग
प्रीमियम मेटल बिल्ड
स्मार्ट फीचर्स
हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
3.9 स्टार की औसत रेटिंग
मेटल स्ट्रैप के कारण यह सिलिकॉन बेल्ट वाली घड़ियों के मुकाबले थोड़ी भारी
7. Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Silver)
यह एक प्रीमियम स्टेनलेस स्टील स्मार्टवॉच है, जो विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी का मेल चाहते हैं। इसमें 1.43 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एडेप्टिव ऑलवेज-ऑन फीचर मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग और फंक्शनल क्राउन जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस घड़ी को अमेजन पर 36 फीसद की छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें एक शक्तिशाली 450mAh की बैटरी दी गई है, जो इस प्राइस रेंज की अन्य घड़ियों के मुकाबले बेहतर बैकअप प्रदान करती है। साथ ही, इसका सिंगल-सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर तेज़ी से कनेक्ट होता है और कॉल के दौरान बेहतरीन आवाज़ सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार AMOLED डिस्प्ले
प्रीमियम मेटल बिल्ड
फंक्शनल क्राउन
दमदार बैटरी
एआई वॉइस असिस्टेंट
ऑल-राउंड हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
मेटल बॉडी और बड़ी बैटरी के कारण घड़ी थोड़ी भारी
इसमें इन-बिल्ट GPS की कमी है
