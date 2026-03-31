महंगी वॉच को भूल जाइए! Amazon पर मौजूद ये किफायती रनिंग वॉच देती हैं सटीक GPS और हार्ट रेट डेटा

Mar 31, 2026 01:20 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेजन सेल 2026 में प्रीमियम जीपीएस और हार्ट-रेट ट्रैकिंग वाली रनिंग स्मार्टवॉचेस भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। किफायती बजट में हाई-एंड फीचर्स वाली इन घड़ियों को खरीदकर आप अपनी फिटनेस जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं।

अगर आप 2026 में अपनी फिटनेस यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो अमेज़न की विशेष सेल आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस बार मुख्य फोकस बजट-फ्रेंडली रनिंग स्मार्टवॉच पर है, जहाँ आप भारी बचत के साथ प्रीमियम फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। अब आपको सटीक ट्रैकिंग के लिए अपनी जेब पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है।

महंगी वॉच को भूल जाइए! Amazon पर मौजूद ये किफायती रनिंग वॉच देती हैं सटीक GPS और हार्ट रेट डेटा

इस सेल में Garmin, Amazfit और Noise जैसे बड़े ब्रांड्स की घड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। इन स्मार्टवॉचेस में इन-बिल्ट GPS, सटीक हार्ट-रेट मॉनिटरिंग और SpO2 सेंसर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले केवल महंगी घड़ियों तक सीमित थे। विशेष रूप से धावकों के लिए इसमें स्मार्ट पेसिंग और रिकवरी टाइम जैसे विकल्प भी शामिल हैं, जो आपके प्रदर्शन को सुधारने में मदद करते हैं।

लंबी बैटरी लाइफ और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन के साथ ये घड़ियाँ हर मौसम और कठिन वर्कआउट के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, अमेजन पे और बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर आपको अतिरिक्त कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। यदि आप कम कीमत में एक ऐसी घड़ी की तलाश में हैं जो देखने में स्टाइलिश हो और काम में प्रोफेशनल, तो 2026 की यह अमेज़न डील आपके लिए सबसे सही समय है। अपनी पसंदीदा रनिंग वॉच आज ही चुनें और अपनी सेहत की ओर एक स्मार्ट कदम बढ़ाएं।

Amazfit Bip 6 एक प्रीमियम दिखने वाली बजट स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें 1.97 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एल्यूमीनियम अलॉय फ्रेम मिलता है, जो इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाता है। रनर्स के लिए इसमें इन-बिल्ट GPS और ऑफलाइन मैप्स जैसे उन्नत फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

बैटरी
सामान्य उपयोग पर 14 दिन और भारी उपयोग पर 7 दिन तक
GPS
5 सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम और फ्री मैप नेविगेशन
फिटनेस
140+ स्पोर्ट्स मोड और Zepp Coach AI प्रशिक्षण।
सेंसर
हार्ट रेट, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), स्ट्रेस और स्लीप ट्रैकर
बिल्ड
5 ATM वॉटर-रेसिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट

क्यों खरीदें

सुपर ब्राइट डिस्प्ले

सटीक GPS

शानदार बैटरी

हल्का वजन

क्यों खोजें विकल्प

टूथ कॉलिंग की क्वालिटी शोर वाली जगहों पर औसत

थर्ड-पार्टी ऐप्स

बड़ा साइज

Fastrack Limitless Glide X एक किफायती और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो 1,299 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में ब्लूटूथ कॉलिंग और बुनियादी फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स चाहते हैं। इसका 1.83" HD डिस्प्ले और स्लीक डिजाइन इसे दैनिक उपयोग के लिए आरामदायक बनाता है।

Specifications

बैटरी
सामान्य उपयोग पर 5 दिन तक का बैकअप
कॉलिंग
सिंगल-सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग
स्पोर्ट्स मोड
रनिंग, वॉकिंग और योग सहित 100+ स्पोर्ट्स मोड
हेल्थ ट्रैकर
SpO2, 24/7 हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग
स्थायित्व
IP67 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस

क्यों खरीदें

किफायती कीमत

डिस्प्ले क्वालिटी

हल्का वजन

फास्ट्रैक भरोसा

क्यों खोजें विकल्प

Amazfit की तुलना में कम

GPS का अभाव

वॉटर रेसिस्टेंस

Garmin Forerunner 165 उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी दौड़ और रिकवरी को लेकर गंभीर हैं। इसमें एक शानदार AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले है जो पारंपरिक बटनों के साथ आता है, जिससे दौड़ते समय इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यह घड़ी केवल डेटा नहीं दिखाती, बल्कि आपको यह भी बताती है कि आपकी ट्रेनिंग का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

Specifications

बैटरी
एक बार चार्ज करने पर 5 दिनों तक का बैकअप
हेल्थ ट्रैकिंग
SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), 24/7 हार्ट रेट, नींद और तनाव की निगरानी
बैटरी
एक बार चार्ज करने पर 5 दिनों तक का बैकअप
ड्यूरेबिलिटी
IP67 रेटिंग

क्यों खरीदें

किफायती कीमत

ब्राइट डिस्प्ले

फास्ट्रैक ब्रांड

स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

GPS की कमी

प्रीमियम घड़ियों (जैसे Amazfit) की तुलना में इसकी 5 दिन की बैटरी कम

केवल IP67

Titan Celestor 2.0 एक प्रीमियम आउटडोर स्मार्टवॉच है जिसे खास तौर पर एडवेंचर और ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले और एल्युमीनियम केस मिलता है, जो इसे मजबूती और स्टाइल का एक शानदार मिश्रण बनाता है। इसमें दिए गए एडवांस्ड ट्रेनिंग फीचर्स इसे प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए एक किफायती विकल्प बनाते हैं।

Specifications

मैप्स
ऑफलाइन मैप्स और Return-to-Start नेविगेशन की सुविधा
ट्रेनिंग टूल्स
ट्रेनिंग लोड, रेडिनेस स्कोर, VO2 Max और ज़ोन 2 ट्रेनिंग सपोर्ट
GPS
डुअल-बैंड GPS के साथ ABC (Altimeter, Barometer, Compass) सेंसर्स
अन्य
5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस, ऑफलाइन म्यूजिक स्टोरेज, और रोटरी क्राउन

क्यों खरीदें

आउटडोर दृश्यता

सटीक ट्रैकिंग

प्रोफेशनल इनसाइट्स

प्रीमियम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

स्टोरेज बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी के लिए कम

ऐप इकोसिस्टम

Google Pixel Watch 3 गूगल की सबसे उन्नत स्मार्टवॉच है, जो बेहतरीन डिजाइन और शक्तिशाली Wear OS के साथ आती है। इसका 45mm मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बड़ी और ब्राइट स्क्रीन पसंद है। रनिंग के शौकीनों के लिए इसमें Fitbit Premium के साथ एआई-आधारित व्यक्तिगत सुझाव और विस्तृत फॉर्म ट्रैकिंग मिलती है।

Specifications

बैटरी
सामान्य उपयोग पर 24 घंटे (ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ) और बैटरी सेवर मोड में 36 घंटे
एडवांस्ड रनिंग
कस्टम वर्कआउट बिल्डर, रियल-टाइम गाइडेन्स और एडवांस्ड रनिंग फॉर्म ट्रैकिंग
हेल्थ इनसाइट्स:
रेडिनेस स्कोर, कार्डियो लोड, ईसीजी (ECG), और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी
स्मार्ट फीचर्स
गूगल मैप्स, वॉलेट, और यूट्यूब म्यूजिक का निर्बाध सपोर्ट
स्टोरेज
ऐप्स और म्यूजिक के लिए 32 GB की विशाल मेमोरी

क्यों खरीदें

स्मार्ट अनुभव

शानदार डिस्प्ले

गहरी फिटनेस जानकारी

सुरक्षा फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

बैटरी लाइफ

बजट खरीदारों के लिए महंगी

Coucur 2026 Smartwatch एक आधुनिक और फीचर-पैक फिटनेस ट्रैकर है, जो 1.96 इंच के बड़े HD टचस्क्रीन के साथ आता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में ब्लूटूथ कॉलिंग और विस्तृत स्वास्थ्य निगरानी चाहते हैं। इसका डिज़ाइन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयुक्त है और यह Android और iOS दोनों के साथ काम करती है।

Specifications

ड्यूरेबिलिटी
IP68 वॉटरप्रूफ, जो पसीने और हाथ धोने के दौरान सुरक्षा
हेल्थ ट्रैकर
24/7 हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्ट्रेस लेवल और स्लीप मॉनिटरिंग
बैटरी
300mAh की क्षमता, जो 7 दिनों तक चलती है और 30 दिन का स्टैंडबाय
स्पोर्ट्स मोड
रनिंग, हाइकिंग और साइकलिंग सहित 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3 तकनीक

क्यों खरीदें

बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन

कॉलिंग सुविधा

कस्टमाइजेशन

स्मार्ट नोटिफिकेशन

क्यों खोजें विकल्प

GPS की कमी

ऐप का इंटरफेस थोड़ा सरल

COROS PACE 3 एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वॉच है जो अपनी लंबी बैटरी लाइफ और सटीक डेटा के लिए जानी जाती है। मात्र 30 ग्राम वजन (नायलॉन बैंड के साथ) होने के कारण यह दौड़ते समय कलाई पर बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होती। इसमें Dual-Frequency GPS दिया गया है, जो घने जंगलों या ऊंची इमारतों के बीच भी आपकी दूरी को एकदम सटीक ट्रैक करता है।

Specifications

बैटरी
सामान्य उपयोग पर 24 दिन और निरंतर GPS मोड में 38 घंटे तक
GPS तकनीक
रेडिज़ाइन किया गया Dual-Frequency सैटेलाइट चिपसेट
नेविगेशन
'Breadcrumb Navigation' और रूट प्लानिंग की सुविधा
सेंसर
हार्ट रेट, एयर प्रेशर (Altimeter), एलिवेशन गेन और स्लीप ट्रैकिंग
स्पोर्ट्स मोड
रन, ट्रेल रन, बाइक, स्विम, स्ट्रेंथ, और स्कीइंग जैसे कई मोड

क्यों खरीदें

अल्ट्रा-लाइटवेट

शानदार बैटरी

सटीक नेविगेशन

2 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन कम वाइब्रेंट

ब्लूटूथ कॉलिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
