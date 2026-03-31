महंगी वॉच को भूल जाइए! Amazon पर मौजूद ये किफायती रनिंग वॉच देती हैं सटीक GPS और हार्ट रेट डेटा
अमेजन सेल 2026 में प्रीमियम जीपीएस और हार्ट-रेट ट्रैकिंग वाली रनिंग स्मार्टवॉचेस भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। किफायती बजट में हाई-एंड फीचर्स वाली इन घड़ियों को खरीदकर आप अपनी फिटनेस जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं।
अगर आप 2026 में अपनी फिटनेस यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो अमेज़न की विशेष सेल आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस बार मुख्य फोकस बजट-फ्रेंडली रनिंग स्मार्टवॉच पर है, जहाँ आप भारी बचत के साथ प्रीमियम फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। अब आपको सटीक ट्रैकिंग के लिए अपनी जेब पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है।
इस सेल में Garmin, Amazfit और Noise जैसे बड़े ब्रांड्स की घड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। इन स्मार्टवॉचेस में इन-बिल्ट GPS, सटीक हार्ट-रेट मॉनिटरिंग और SpO2 सेंसर जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले केवल महंगी घड़ियों तक सीमित थे। विशेष रूप से धावकों के लिए इसमें स्मार्ट पेसिंग और रिकवरी टाइम जैसे विकल्प भी शामिल हैं, जो आपके प्रदर्शन को सुधारने में मदद करते हैं।
लंबी बैटरी लाइफ और वॉटर-रेसिस्टेंट डिजाइन के साथ ये घड़ियाँ हर मौसम और कठिन वर्कआउट के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, अमेजन पे और बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर आपको अतिरिक्त कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। यदि आप कम कीमत में एक ऐसी घड़ी की तलाश में हैं जो देखने में स्टाइलिश हो और काम में प्रोफेशनल, तो 2026 की यह अमेज़न डील आपके लिए सबसे सही समय है। अपनी पसंदीदा रनिंग वॉच आज ही चुनें और अपनी सेहत की ओर एक स्मार्ट कदम बढ़ाएं।
1. Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black
Amazfit Bip 6 एक प्रीमियम दिखने वाली बजट स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें 1.97 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एल्यूमीनियम अलॉय फ्रेम मिलता है, जो इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाता है। रनर्स के लिए इसमें इन-बिल्ट GPS और ऑफलाइन मैप्स जैसे उन्नत फीचर्स दिए गए हैं।
क्यों खरीदें
सुपर ब्राइट डिस्प्ले
सटीक GPS
शानदार बैटरी
हल्का वजन
क्यों खोजें विकल्प
टूथ कॉलिंग की क्वालिटी शोर वाली जगहों पर औसत
थर्ड-पार्टी ऐप्स
बड़ा साइज
2. Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)
Fastrack Limitless Glide X एक किफायती और स्टाइलिश स्मार्टवॉच है जो 1,299 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में ब्लूटूथ कॉलिंग और बुनियादी फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स चाहते हैं। इसका 1.83" HD डिस्प्ले और स्लीक डिजाइन इसे दैनिक उपयोग के लिए आरामदायक बनाता है।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
डिस्प्ले क्वालिटी
हल्का वजन
फास्ट्रैक भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
Amazfit की तुलना में कम
GPS का अभाव
वॉटर रेसिस्टेंस
3. Garmin Forerunner 165, Running Smartwatch with GPS, Colorful AMOLED Display, Training Metrics and Recovery Insights, (Black/Salte Gray)
Garmin Forerunner 165 उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी दौड़ और रिकवरी को लेकर गंभीर हैं। इसमें एक शानदार AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले है जो पारंपरिक बटनों के साथ आता है, जिससे दौड़ते समय इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यह घड़ी केवल डेटा नहीं दिखाती, बल्कि आपको यह भी बताती है कि आपकी ट्रेनिंग का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
ब्राइट डिस्प्ले
फास्ट्रैक ब्रांड
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
GPS की कमी
प्रीमियम घड़ियों (जैसे Amazfit) की तुलना में इसकी 5 दिन की बैटरी कम
केवल IP67
4. Titan Celestor 2.0 Smartwatch with 1.43" inch AMOLED Display, Dual Band GPS, ABC, Offline Maps, 5 ATM, Training Load & Readiness, Running Courses, Offline Music, TitanQ, Hybrid Strap - Onyx Black
Titan Celestor 2.0 एक प्रीमियम आउटडोर स्मार्टवॉच है जिसे खास तौर पर एडवेंचर और ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले और एल्युमीनियम केस मिलता है, जो इसे मजबूती और स्टाइल का एक शानदार मिश्रण बनाता है। इसमें दिए गए एडवांस्ड ट्रेनिंग फीचर्स इसे प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए एक किफायती विकल्प बनाते हैं।
क्यों खरीदें
आउटडोर दृश्यता
सटीक ट्रैकिंग
प्रोफेशनल इनसाइट्स
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी के लिए कम
ऐप इकोसिस्टम
5. Google Pixel Watch 3 (45mm) 2024 Model - Android Smartwatch, Heart Rate Tracking, Fitbit Advanced Running, Fitness Insights, 24-Hour Battery - Matte Black Aluminum Case - Obsidian Band - Wi-Fi
Google Pixel Watch 3 गूगल की सबसे उन्नत स्मार्टवॉच है, जो बेहतरीन डिजाइन और शक्तिशाली Wear OS के साथ आती है। इसका 45mm मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बड़ी और ब्राइट स्क्रीन पसंद है। रनिंग के शौकीनों के लिए इसमें Fitbit Premium के साथ एआई-आधारित व्यक्तिगत सुझाव और विस्तृत फॉर्म ट्रैकिंग मिलती है।
क्यों खरीदें
स्मार्ट अनुभव
शानदार डिस्प्ले
गहरी फिटनेस जानकारी
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ
बजट खरीदारों के लिए महंगी
6. 2026 Smart Watch for Men Women (Answer/Make Call), 1.96" HD Fitness Tracker Running Watch,IP68 Waterproof,Pedometer, Sleep/Step/Activity/Heart Rate Monitor,110+ Sport Mode Smartwatch for Android Phone
Coucur 2026 Smartwatch एक आधुनिक और फीचर-पैक फिटनेस ट्रैकर है, जो 1.96 इंच के बड़े HD टचस्क्रीन के साथ आता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में ब्लूटूथ कॉलिंग और विस्तृत स्वास्थ्य निगरानी चाहते हैं। इसका डिज़ाइन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयुक्त है और यह Android और iOS दोनों के साथ काम करती है।
क्यों खरीदें
बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन
कॉलिंग सुविधा
कस्टमाइजेशन
स्मार्ट नोटिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
GPS की कमी
ऐप का इंटरफेस थोड़ा सरल
7. COROS PACE 3 Running GPS Unit, Lightweight and Comfort, 15 Days Battery Life, Dual-Frequency GPS, Heart Rate, Navigation, Sleep Track, Training Plan, Run, Bike, and Ski (Black Silicone)
COROS PACE 3 एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वॉच है जो अपनी लंबी बैटरी लाइफ और सटीक डेटा के लिए जानी जाती है। मात्र 30 ग्राम वजन (नायलॉन बैंड के साथ) होने के कारण यह दौड़ते समय कलाई पर बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होती। इसमें Dual-Frequency GPS दिया गया है, जो घने जंगलों या ऊंची इमारतों के बीच भी आपकी दूरी को एकदम सटीक ट्रैक करता है।
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइटवेट
शानदार बैटरी
सटीक नेविगेशन
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन कम वाइब्रेंट
ब्लूटूथ कॉलिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
