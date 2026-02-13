बिजली जाने से हैं परेशान, घर लाएं ये पावरबैंक, अब नहीं होगी चार्जिंग की टेंशन
अमेजन पर 1,000 रुपये के अंदर मिलने वाले ये टॉप-रेटेड पावरबैंक बार-बार बिजली कटने की समस्या का सबसे किफायती और टिकाऊ समाधान हैं। Ambrane, Mi और URBN जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट..
आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन बैटरी का बार-बार खत्म होना और अचानक बिजली चले जाना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं लगता। खासकर अगर आप सफर में हों या किसी जरूरी काम के बीच में हों। आपकी इसी चार्जिंग की टेंशन को खत्म करने के लिए Amazon पर शानदार डील्स उपलब्ध हैं, जहाँ 1,000 रुपये के अंदर बेहद दमदार और टिकाऊ पावरबैंक मिल रहे हैं।
अमेज़न पर Mi (Xiaomi), Ambrane, URBN और Portronics जैसे ब्रांड्स के पावरबैंक ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी 10,000mAh की विशाल क्षमता और 22.5W तक की सुपरफास्ट चार्जिंग है, जो आपके फोन को कुछ ही मिनटों में चार्ज कर देती है। ये पावरबैंक न केवल वजन में हल्के और दिखने में स्लिम हैं, बल्कि इनमें मल्टी-लेयर चिपसेट प्रोटेक्शन भी दी गई है, जो आपके महंगे गैजेट्स को ओवरहीटिंग और शॉर्ट-सर्किट से बचाती है।
इन बजट-फ्रेंडली पावरबैंक्स में Dual USB और Type-C इनपुट/आउटपुट जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। 699 रुपये से 999 रुपये की रेंज में मिलने वाले ये डिवाइस उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वरदान हैं जो घंटों बाहर रहते हैं। अगर आप भी बार-बार लो-बैटरी के नोटिफिकेशन से थक चुके हैं, तो अमेजन की इन टॉप-रेटेड डील्स का लाभ उठाकर आप अपनी लाइफ को हमेशा चार्ज रख सकते हैं।
1. Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black
Xiaomi (Mi) Power Bank 4i अपनी श्रेणी में बेस्टसेलर है। 3,999 रुपये की एमआरपी वाला यह 20,000mAh का पावरबैंक इस समय 55% डिस्काउंट के साथ मात्र 1,799 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 33W की सुपर फास्ट चार्जिंग और Xiaomi HyperOS के साथ बेहतर तालमेल है। यह उन लोगों के लिए बना है जो भारी ट्रैवलिंग करते हैं या जिनके घर में बिजली की ज्यादा समस्या रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
33W सुपर फास्ट चार्जिंग
विशाल 20,000mAh क्षमता
12-लेयर सुरक्षा
ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
फुल चार्ज होने में कुछ घंटे का समय
2. Boat EnergyShroom PB300 Activ 10000mAh Power Bank with 22.5W Fast Charging, 3X Output Ports, Supports Android, iPhone, Tablets, Earbuds (Cerulean Blue)
boAt EnergyShroom PB300 Activ 10,000mAh की क्षमता के साथ आता है, जो इसे डेली यूज और छोटे ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है। इसका Cerulean Blue कलर इसे अन्य बोरिंग ब्लैक पावरबैंक्स से अलग और प्रीमियम लुक देता है। यह न केवल आपके फोन को 2-3 बार चार्ज कर सकता है, बल्कि इसमें 22.5W की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
22.5W फास्ट चार्जिंग
पास-थ्रू चार्जिंग
ट्रिपल आउटपुट
स्मार्ट पावर मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रो-USB पोर्ट थोड़ा पुराना
3. ZEBRONICS MB10000S4 Power Bank, 10000 mAh, 12W, Dual USB Output, Type C & Micro USB Input, Built in Protections, Percentage LED Display, Included USB to Type C Cable, Made in India(Black)
Zebronics MB10000S4 एक मेड इन इंडिया पावरबैंक है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम से कम खर्च में एक भरोसेमंद बैकअप चाहते हैं। 1,699 रुपये की एमआरपी वाला यह डिवाइस 71% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 499 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Percentage LED Display है, जो आपको सटीक बताता है कि पावरबैंक में कितनी बैटरी बची है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
LED परसेंटेज डिस्प्ले
डुअल डिवाइस चार्जिंग
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
फोन को काफी धीरे चार्ज करेगा
केवल 6 महीने की वारंटी
4. Kratos Legend Champ Power Bank 20000mAh, Fast Charging 22.5W, Triple Output,USB Type C &Dual USB Port, PD Powerbank for iPhone, Android & Other Phones, BIS Certified,1year Warranty, Black
Kratos Legend Champ एक मेड इन इंडिया पावरबैंक है जो बजट सेगमेंट में तहलका मचा रहा है। जहाँ 799 रुपये में अन्य ब्रांड्स केवल 10,000mAh क्षमता देते हैं, वहीं Kratos आपको 20,000mAh की विशाल बैटरी और 22.5W की फास्ट चार्जिंग दे रहा है। यह उन लोगों के लिए पैसा वसूल डील है जो कम कीमत में लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बो चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय कीमत
22.5W फास्ट चार्जिंग और PD सपोर्ट
ट्रिपल आउटपुट
1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ब्रांड्स जितनी व्यापक नहीं
परसेंटेज डिस्प्ले नहीं
5. URBN Power Bank 20000mAh Fast Charging | 22.5W Super Fast Power Delivery (PD) Portable Charger | Triple Output | USB Type-C Input & Output | Pass Through Charging | (Blue)
URBN भारत के उन उभरते हुए ब्रांड्स में से है जो अपने स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। यह 20,000mAh का पावरबैंक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार बिजली कटौती या लंबी यात्राओं से परेशान रहते हैं। इसकी 22.5W सुपर फास्ट चार्जिंग और ब्लू कलर का मैट फिनिश इसे न केवल पावरफुल बल्कि दिखने में भी बहुत कूल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैसिव कैपेसिटी
सुपर-फास्ट चार्जिंग
ट्रिपल आउटपुट
पास-थ्रू चार्जिंग
12-लेयर सुरक्षा
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी
100% चार्ज होने में 6-7 घंटे
6. Lifelong Electronics 20000mAh Fast Charging Power Bank with Digital Display | Type C Input | 3 Output Ports | Quick Charge 3.0 | 22.5 W PD Powerbank | Cable Included (Green)
Lifelong Electronics का यह पावरबैंक उन लोगों के लिए खास है जो बैटरी खत्म होने के डर से हमेशा परेशान रहते हैं। इसमें Quick Charge 3.0 और 22.5W Power Delivery तकनीक दी गई है, जो इसे केवल एक बैटरी पैक नहीं बल्कि एक स्मार्ट चार्जर बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका डिजिटल डिस्प्ले है, जो आपको सटीक जानकारी देता है कि पावरबैंक में कितनी शक्ति बची है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल डिस्प्ले
22.5W सुपर फास्ट चार्जिंग
ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स
कॉम्पैक्ट और मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
एक छोटा ब्रांड
7. Portronics Luxcell B12 10,000mAh 12W Power Bank, Ultra Slim Power Bank with USB-A Output Port & Dual Input Ports (Micro & Type C) | BIS Certified |Type C Cable Included|Made in India(Dark Blue)
Portronics Luxcell B12 एक मेड इन इंडिया पावरबैंक है जो अपनी खूबसूरती और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। 10,000mAh क्षमता वाली यह डिवाइस उन यूजर्स के लिए है जो दिन भर बाहर रहते हैं और जिन्हें अपने फोन को एक या दो बार चार्ज करने के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहिए। इसका डार्क ब्लू कलर और मैट फिनिश इसे बहुत ही क्लासी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा स्लिम और लाइटवेट
1 साल की वारंटी
डुअल इनपुट पोर्ट्स
BIS सर्टिफाइड सुरक्षा
वेक-अप बटन
क्यों खोजें विकल्प
चार्ज करने में काफी समय
केवल एक आउटपुट पोर्ट
