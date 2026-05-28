मकान मालिक नहीं देता AC लगाने की इजाजत? Amazon से आज ही खरीदें ये बजट पोर्टेबल एसी, मिनटों में कमरा बनेगा शिमला

अमेजन पर बजट-फ्रेंडली पोर्टेबल एसी बिना किसी भारी भरकम इंस्टॉलेशन और तोड़-फोड़ के किराए के घरों या छोटे कमरों को तुरंत ठंडा करने का सबसे आसान और किफायती विकल्प हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से खिसका सकते हैं और शिफ्टिंग के समय आसानी से साथ ले जा सकते हैं।

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दिल्ली-एनसीआर की भीषण और रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी को मात देने के लिए अमेजन पर उपलब्ध बजट एसी एक गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। यह उन लोगों और किरायेदारों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें मकान मालिक दीवार तोड़ने या विंडो एसी लगाने की इजाजत नहीं देते हैं। इन पोर्टेबल एयर कंडीशनर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी भी तरह के महंगे या भारी-भरकम इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है।

ये डिवाइस "प्लग एंड प्ले" तकनीक पर काम करते हैं, यानी आपको बस इन्हें बिजली के बोर्ड से जोड़ना होता है और इनका एग्जॉस्ट पाइप खिड़की से बाहर निकालना होता है। इनमें नीचे मजबूत कैस्टर व्हील्स (पहिए) लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप इन्हें दिन में लिविंग रूम और रात में बेडरूम में आसानी से खिसका सकते हैं। घर शिफ्ट करते समय भी इन्हें साथ ले जाना बेहद आसान है।

अमेज़न पर टॉप ब्रांड्स के पोर्टेबल एसी काफी किफायती कीमत, नो-कॉस्ट ईएमआई और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। ये कम बिजली की खपत में भी मिनटों में कमरे को शिमला जैसा ठंडा कर देते हैं। अगर आप बिना किसी तोड़-फोड़ के इस गर्मी से तुरंत राहत चाहते हैं, तो अमेज़न से आज ही अपना मनपसंद पोर्टेबल एसी ऑर्डर कर सकते हैं।

AMFAH 1.5 टन पोर्टेबल एसी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनके घरों या ऑफिसों में ट्रेडिशनल स्प्लिट या विंडो एसी लगाने की जगह नहीं है। यह 1.5 टन की दमदार कूलिंग क्षमता के साथ आता है, जो बड़े कमरों को भी आसानी से ठंडा कर सकता है। इसके नीचे पहिए लगे हैं, जिससे इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना बेहद आसान है। साथ ही, इसमें डीह्यूमिडिफायर और एयर फिल्टर भी दिया गया है, जो उमस भरी गर्मी में हवा को साफ और सूखा रखता है।

Specifications कूलिंग पावर 1600 Kilowatts कूलिंग करंट 7.2A कंट्रोल रिमोट कंट्रोल, 24-घंटे का टाइमर, स्लीप मोड प्रोडक्ट वारंटी 1 साल क्यों खरीदें दमदार 1.5 टन कूलिंग 2-इन-1 डीह्यूमिडिफायर नो-मैनुअल ड्रेनेज स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कम कस्टमर रेटिंग भारी और बड़ा साइज

ZAPORA मिनी एयर कंडीशनर एक पर्सनल, डेस्क साइज कूलिंग डिवाइस है जिसे खास तौर पर छोटी जगहों, जैसे ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल या बेड के पास पर्सनल इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टेबल होने के साथ-साथ ऑसिलेटिंग (घूमने वाले) फैन फीचर के साथ आता है, जिससे हवा चारों तरफ फैलती है। अमेजन पर यह इस समय 43% के बड़े डिस्काउंट के बाद 22,059 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जिस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

Specifications स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड ऑप्शन्स खास फीचर्स डिजिटल डिस्प्ले, ऑसिलेटिंग फैन, टाइमर रिटर्न पॉलिसी नॉन-रिटर्नेबल फ़ॉर्म फ़ैक्टर पर्सनल / डेस्क यूज क्यों खरीदें लाइटवेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑसिलेटिंग फैन डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर ह्यूमिडिटी कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत के मुकाबले बहुत छोटा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए

Smilvy पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक वायरलेस और रीचार्ज होने वाला मिनी पर्सनल एयर कूलर फैन है। इसे खास तौर पर ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल, पर्सनल स्पेस या आउटडोर कैंपिंग और पिकनिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस USB चार्जिंग सपोर्ट और 4 वाट की बेहद कम बिजली पर काम करता है। इसमें पानी भरने के लिए 700ml का टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के समय इस्तेमाल के लिए 7 अलग-अलग रंगों वाली नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 34% डिस्काउंट के बाद 14,819 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।

Specifications टैंक क्षमता 700 मिलीलीटर स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड ऑप्शन्स खास फीचर्स 7 कलर्स लाइट, USB चार्जिंग, पोर्टेबल डिजाइन रिटर्न पॉलिसी 10 दिन की रिप्लेसमेंट/रिटर्न सुविधा क्यों खरीदें पोर्टेबल और ट्रू वायरलेस 700ML का बड़ा वाटर टैंक USB चार्जिंग सुविधा 7 कलर लाइट और कम आवाज क्यों खोजें विकल्प बहुत ही ज्यादा महंगा खराब कस्टमर रेटिंग

JYew पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक मिनी इवेपोरेटिव पर्सनल एयर कूलर है, जिसे ऑफिस डेस्क, छोटे बेडरूम, आरवी और कैंपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस 120° ऑटो ऑसिलेशन (घूमने वाले) फीचर के साथ आता है, जो हवा को एक दिशा में फेंकने के बजाय चारों तरफ फैलाता है। इसमें रात के लिए 7 रंगों वाली मूड लाइट, रिमोट कंट्रोल और USB सपोर्ट दिया गया है। अमेजन पर यह इस समय 31% डिस्काउंट के बाद 10,217 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।

Specifications फ़ॉर्म फ़ैक्टर पर्सनल डेस्कटॉप वजन लगभग 18 पाउंड रिटर्न पॉलिसी 10 दिन की रिप्लेसमेंट/रिटर्न सुविधा क्यों खरीदें 120° ऑटो ऑसिलेशन 12-घंटे का कूलिंग बैकअप 7 कलर्स मूड लाइट सुरक्षित और स्मार्ट रिमोट कंट्रोल और 10 दिन की वापसी क्यों खोजें विकल्प बहुत ज्यादा कीमत केवल 1 स्टार रेटिंग

CALANDIS™ पोर्टेबल एयर कंडीशनर एक स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और पिंक कलर का 3-इन-1 मिनी पर्सनल इवेपोरेटिव कूलर है। इसे खास तौर पर ड्राई क्लाइमेट (सूखी गर्मी) वाले इलाकों में पर्सनल कूलिंग के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस एक पंखे, ह्यूमिडिफायर और आइस-कूलिंग फैन का काम एक साथ करती है। इसमें 350ml का वाटर टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के लिए LED नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 7,571 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जिस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

Specifications कूलिंग मोड्स 3 मोड्स टैंक क्षमता 350 मिलीलीटर खास फीचर्स LED नाइट लाइट, इवेपोरेटिव कूलिंग, USB पावर्ड पैकेज में क्या मिलेगा 1 मिनी फैन, 1 USB केबल, 1 यूजर मैनुअल क्यों खरीदें 3-इन-1 कूलिंग मोड्स कॉम्पैक्ट और खूबसूरत डिजाइन 10 दिनों की रिटर्न पॉलिसी क्यों खोजें विकल्प कीमत के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा कमरा ठंडा नहीं कर सकता

CLUB BOLLYWOOD® पोर्टेबल एयर कंडीशनर एक असली कंप्रेसर-आधारित मिनी एसी है, जो पानी या बर्फ से चलने वाले साधारण मिनी कूलर से बिल्कुल अलग है। इसे खास तौर पर छोटे पर्सनल स्पेस जैसे टेंट, कैंपिंग, कार, आरवी (RVs), या बहुत छोटे केबिन को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 650W की कूलिंग कैपेसिटी और स्मार्ट ऐप/वॉइस कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। अमेजन पर यह इस समय 41% के बड़े डिस्काउंट के बाद 50,390 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications कवरेज एरिया 5 स्क्वायर मीटर तक कंट्रोल टाइप ऐप, वॉइस और बटन कंट्रोल प्लग टाइप US एडॉप्टर रिटर्न पॉलिसी 10 दिन की रिप्लेसमेंट/रिटर्न सुविधा क्यों खरीदें असली कंप्रेसर कूलिंग इंस्टॉलेशन और ड्रेनेज फ्री स्मार्ट कंट्रोल 10 दिनों की रिटर्न पॉलिसी क्यों खोजें विकल्प बेहद सीमित कवरेज एरिया बहुत ज्यादा कीमत

Ubervia पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक वायरलेस और कॉम्पैक्ट मिनी पर्सनल इवेपोरेटिव एयर कूलर फैन है। इसे खास तौर पर हॉट और ड्राई (सूखी गर्मी) मौसम में पर्सनल स्पेस, जैसे ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल, या फिर आउटडोर पिकनिक और कैंपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस USB चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिसे आप अपने पावर बैंक या लैपटॉप से भी चला सकते हैं। इसमें पानी भरने के लिए 700ml का वाटर टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के समय इस्तेमाल के लिए 7 रंगों वाली आकर्षक नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 37% डिस्काउंट के बाद 16,379 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।

Specifications स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड ऑप्शन्स खास फीचर्स 7 कलर्स मूड लाइट, कम शोर (Low Noise), USB कंपैटिबिलिटी कंट्रोल टाइप बटन कंट्रोल क्यों खरीदें 700ML का बड़ा वाटर टैंक USB चार्जिंग की सुविधा 7 कलर्स लाइट और कम आवाज क्यों खोजें विकल्प कीमत के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा खराब कस्टमर रेटिंग कमरा ठंडा नहीं कर सकता

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