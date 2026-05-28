मकान मालिक नहीं देता AC लगाने की इजाजत? Amazon से आज ही खरीदें ये बजट पोर्टेबल एसी, मिनटों में कमरा बनेगा शिमला
अमेजन पर बजट-फ्रेंडली पोर्टेबल एसी बिना किसी भारी भरकम इंस्टॉलेशन और तोड़-फोड़ के किराए के घरों या छोटे कमरों को तुरंत ठंडा करने का सबसे आसान और किफायती विकल्प हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से खिसका सकते हैं और शिफ्टिंग के समय आसानी से साथ ले जा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली-एनसीआर की भीषण और रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी को मात देने के लिए अमेजन पर उपलब्ध बजट एसी एक गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। यह उन लोगों और किरायेदारों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें मकान मालिक दीवार तोड़ने या विंडो एसी लगाने की इजाजत नहीं देते हैं। इन पोर्टेबल एयर कंडीशनर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी भी तरह के महंगे या भारी-भरकम इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है।
ये डिवाइस "प्लग एंड प्ले" तकनीक पर काम करते हैं, यानी आपको बस इन्हें बिजली के बोर्ड से जोड़ना होता है और इनका एग्जॉस्ट पाइप खिड़की से बाहर निकालना होता है। इनमें नीचे मजबूत कैस्टर व्हील्स (पहिए) लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप इन्हें दिन में लिविंग रूम और रात में बेडरूम में आसानी से खिसका सकते हैं। घर शिफ्ट करते समय भी इन्हें साथ ले जाना बेहद आसान है।
अमेज़न पर टॉप ब्रांड्स के पोर्टेबल एसी काफी किफायती कीमत, नो-कॉस्ट ईएमआई और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। ये कम बिजली की खपत में भी मिनटों में कमरे को शिमला जैसा ठंडा कर देते हैं। अगर आप बिना किसी तोड़-फोड़ के इस गर्मी से तुरंत राहत चाहते हैं, तो अमेज़न से आज ही अपना मनपसंद पोर्टेबल एसी ऑर्डर कर सकते हैं।
1. AMFAH 1.5 Ton Portable AC | Portable Air Conditioner with Dehumidifier & Air Filter | Remote, Timer & Sleep Mode | No Drainage, Movable Design | 1 Yr Product & 4 Yr Compressor Warranty | (AMF-P18 DAC)
AMFAH 1.5 टन पोर्टेबल एसी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनके घरों या ऑफिसों में ट्रेडिशनल स्प्लिट या विंडो एसी लगाने की जगह नहीं है। यह 1.5 टन की दमदार कूलिंग क्षमता के साथ आता है, जो बड़े कमरों को भी आसानी से ठंडा कर सकता है। इसके नीचे पहिए लगे हैं, जिससे इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना बेहद आसान है। साथ ही, इसमें डीह्यूमिडिफायर और एयर फिल्टर भी दिया गया है, जो उमस भरी गर्मी में हवा को साफ और सूखा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 1.5 टन कूलिंग
2-इन-1 डीह्यूमिडिफायर
नो-मैनुअल ड्रेनेज
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कम कस्टमर रेटिंग
भारी और बड़ा साइज
2. ZAPORA Mini Air Conditioner - Portable, Oscillating Desk Air Conditioner - White - Personal - 3 Speeds - Residential Use
ZAPORA मिनी एयर कंडीशनर एक पर्सनल, डेस्क साइज कूलिंग डिवाइस है जिसे खास तौर पर छोटी जगहों, जैसे ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल या बेड के पास पर्सनल इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टेबल होने के साथ-साथ ऑसिलेटिंग (घूमने वाले) फैन फीचर के साथ आता है, जिससे हवा चारों तरफ फैलती है। अमेजन पर यह इस समय 43% के बड़े डिस्काउंट के बाद 22,059 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जिस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लाइटवेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन
ऑसिलेटिंग फैन
डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर
ह्यूमिडिटी कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के मुकाबले बहुत छोटा
सिर्फ पर्सनल यूज के लिए
3. Smilvy Air Conditioner Portable Air Conditioner, Effective Cooling & Low Noise USB Charge Air Conditioner Fan with 3 Speeds 7 Colors for Home, Office and Room
Smilvy पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक वायरलेस और रीचार्ज होने वाला मिनी पर्सनल एयर कूलर फैन है। इसे खास तौर पर ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल, पर्सनल स्पेस या आउटडोर कैंपिंग और पिकनिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस USB चार्जिंग सपोर्ट और 4 वाट की बेहद कम बिजली पर काम करता है। इसमें पानी भरने के लिए 700ml का टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के समय इस्तेमाल के लिए 7 अलग-अलग रंगों वाली नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 34% डिस्काउंट के बाद 14,819 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल और ट्रू वायरलेस
700ML का बड़ा वाटर टैंक
USB चार्जिंग सुविधा
7 कलर लाइट और कम आवाज
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ही ज्यादा महंगा
खराब कस्टमर रेटिंग
4. Portable AC for Room and Office, AI Portable Air Conditioner Fan with 120° Rotation Function, JYew Mini Evaporative Air Conditioner, Portable AC Unit with Fan
JYew पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक मिनी इवेपोरेटिव पर्सनल एयर कूलर है, जिसे ऑफिस डेस्क, छोटे बेडरूम, आरवी और कैंपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस 120° ऑटो ऑसिलेशन (घूमने वाले) फीचर के साथ आता है, जो हवा को एक दिशा में फेंकने के बजाय चारों तरफ फैलाता है। इसमें रात के लिए 7 रंगों वाली मूड लाइट, रिमोट कंट्रोल और USB सपोर्ट दिया गया है। अमेजन पर यह इस समय 31% डिस्काउंट के बाद 10,217 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
120° ऑटो ऑसिलेशन
12-घंटे का कूलिंग बैकअप
7 कलर्स मूड लाइट
सुरक्षित और स्मार्ट
रिमोट कंट्रोल और 10 दिन की वापसी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा कीमत
केवल 1 स्टार रेटिंग
5. CALANDIS™ Portable Air Conditioner Cooling with Atmosphere Light for Room pink
CALANDIS™ पोर्टेबल एयर कंडीशनर एक स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और पिंक कलर का 3-इन-1 मिनी पर्सनल इवेपोरेटिव कूलर है। इसे खास तौर पर ड्राई क्लाइमेट (सूखी गर्मी) वाले इलाकों में पर्सनल कूलिंग के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस एक पंखे, ह्यूमिडिफायर और आइस-कूलिंग फैन का काम एक साथ करती है। इसमें 350ml का वाटर टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के लिए LED नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 7,571 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जिस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 कूलिंग मोड्स
कॉम्पैक्ट और खूबसूरत डिजाइन
10 दिनों की रिटर्न पॉलिसी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा
कमरा ठंडा नहीं कर सकता
6. CLUB BOLLYWOOD® Portable Air Conditioner Compressor Cooling Conditioner for Home, Car, Camping | 650W Cooling Capacity | 5 Square Meters | 1 Portable Air Conditioner (US Adapter)
CLUB BOLLYWOOD® पोर्टेबल एयर कंडीशनर एक असली कंप्रेसर-आधारित मिनी एसी है, जो पानी या बर्फ से चलने वाले साधारण मिनी कूलर से बिल्कुल अलग है। इसे खास तौर पर छोटे पर्सनल स्पेस जैसे टेंट, कैंपिंग, कार, आरवी (RVs), या बहुत छोटे केबिन को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 650W की कूलिंग कैपेसिटी और स्मार्ट ऐप/वॉइस कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। अमेजन पर यह इस समय 41% के बड़े डिस्काउंट के बाद 50,390 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली कंप्रेसर कूलिंग
इंस्टॉलेशन और ड्रेनेज फ्री
स्मार्ट कंट्रोल
10 दिनों की रिटर्न पॉलिसी
क्यों खोजें विकल्प
बेहद सीमित कवरेज एरिया
बहुत ज्यादा कीमत
7. Ubervia Portable Air Conditioners - Portable Air Conditioner Effective Cooling Low Noise USB Charge Air Conditioner Fan with 3 Speeds 7 Colors for Office and Room
Ubervia पोर्टेबल एयर कंडीशनर वास्तव में एक वायरलेस और कॉम्पैक्ट मिनी पर्सनल इवेपोरेटिव एयर कूलर फैन है। इसे खास तौर पर हॉट और ड्राई (सूखी गर्मी) मौसम में पर्सनल स्पेस, जैसे ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल, या फिर आउटडोर पिकनिक और कैंपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस USB चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिसे आप अपने पावर बैंक या लैपटॉप से भी चला सकते हैं। इसमें पानी भरने के लिए 700ml का वाटर टैंक, 3-स्पीड फैन और रात के समय इस्तेमाल के लिए 7 रंगों वाली आकर्षक नाइट लाइट दी गई है। अमेजन पर यह इस समय 37% डिस्काउंट के बाद 16,379 रुपये की कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
700ML का बड़ा वाटर टैंक
USB चार्जिंग की सुविधा
7 कलर्स लाइट और कम आवाज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा
खराब कस्टमर रेटिंग
कमरा ठंडा नहीं कर सकता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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