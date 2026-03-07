घर पर केक और पिज्जा बनाने के लिए सबसे सस्ते और टिकाऊ OTG, देखें पूरी लिस्ट

Follow Us on

घर पर प्रोफेशनल बेकिंग और कुकिंग शुरू करने के लिए अमेज़न पर उपलब्ध ये बजट-फ्रेंडली OTG बेहतरीन फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं। केक से लेकर क्रिस्पी पिज्जा बनाने तक, 10,000 रुपए के अंदर आने वाले ये टॉप-रेटेड विकल्प बिगिनर्स के लिए सबसे भरोसेमंद और किफायती चुनाव हैं।

अमेजन पर इस समय होम बेकर्स और बिगिनर्स के लिए OTG पर शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। यदि आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी पिज्जा, सॉफ्ट केक या ग्रिल्ड स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए के अंदर आने वाले ये ओटीजी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इस बजट रेंज में Agaro, Bajaj, Philips और Borosil जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के कई मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो अपनी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाने जाते हैं।

इन ओटीजी की सबसे बड़ी खूबी इनका User-Friendly डिजाइन है, जो पहली बार ओवन इस्तेमाल करने वालों के लिए एकदम सटीक है। इनमें Temperature Control, टाइमर और अलग-अलग हीटिंग मोड्स दिए गए हैं, जिससे बेकिंग और टोस्टिंग का काम बेहद आसान हो जाता है। मध्यम परिवार के लिए 19 लीटर से 30 लीटर तक की क्षमता वाले विकल्प सबसे उपयुक्त रहते हैं।

अमेज़न पर इन प्रोडक्ट्स पर अक्सर 30% से 50% तक की छूट जैसे विकल्प मिलते हैं, जिससे एक प्रीमियम क्वालिटी का ओवन भी आपके बजट में फिट बैठता है। टिकाऊ बॉडी और कम बिजली खपत वाले ये मॉडल्स न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि आपके कुकिंग अनुभव को भी प्रोफेशनल टच देते हैं।

Faber का यह 30 लीटर वाला OTG उन परिवारों के लिए एकदम सही है जो बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का शौक रखते हैं। यह Made in India प्रोडक्ट है, जो 1600W की दमदार पावर के साथ आता है। इसमें कन्वेक्शन और रोटिसरी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे ओवन में मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके साथ आपको एक Weighing Scale (वजन मापने की मशीन) भी मिलती है, जो बेकिंग के सटीक माप के लिए बहुत जरूरी है।

Specifications क्षमता 30 लीटर पावर 1600 Watts तापमान रेंज 250 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग एलिमेंट्स टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट खास फीचर्स रोटिसरी, कन्वेक्शन, ऑटो शट-ऑफ टाइमर वारंटी 2 साल की व्यापक वारंटी क्यों खरीदें बड़ी क्षमता कन्वेक्शन और रोटिसरी हीट रेजिस्टेंट ग्लास 4 स्टेज हीटिंग सिलेक्शन 2 साल की वारंटी फ्री वेइंग स्केल क्यों खोजें विकल्प बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत बाहरी बॉडी गर्म होना

अगर आप अकेले रहते हैं या एक छोटा परिवार हैं, तो AGARO Marvel 9L OTG आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यह 800W की बिजली खपत के साथ आता है, जो इसे काफी Energy Efficient बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी छोटे काउंटरटॉप पर आसानी से फिट होने में मदद करता है। इसमें आप पिज्जा स्लाइस गरम करने, ब्रेड टोस्ट करने या छोटे बैच में कपकेक्स बनाने जैसे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

Specifications क्षमता 9 लीटर पावर 800 Watts तापमान रेंज 100°C से 250°C टाइमर 30 मिनट सामान मेन यूनिट, बेक पैन, ट्रे हैंडल, ओवन रैक क्यों खरीदें किफायती कीमत कम बिजली की खपत उपयोग में आसान सुरक्षा फीचर्स टेम्पर्ड ग्लास डोर क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता अधिकतम 30 मिनट का ही टाइमर रोटिसरी की कमी

IBELL का यह 40 लीटर वाला मॉडल उन होम-बेकर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें एक साथ ज्यादा मात्रा में कुकीज़ या बड़े केक बनाने होते हैं। 1800 वॉट की दमदार शक्ति के साथ यह तेजी से हीटिंग करता है। इसमें कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी दोनों फीचर्स मिलते हैं, जो आपको घर पर ही तंदूरी चिकन और परफेक्टली बेक्ड ब्रेड बनाने की सुविधा देते हैं। इसका 'इल्यूमिनेटेड चैंबर' यानी अंदर की लाइट खाना पकते समय स्पष्ट दृश्यता प्रदान करती है।

Specifications क्षमता 40 लीटर पावर 1800 Watts खास फीचर्स कन्वेक्शन, मोटराइज्ड रोटिसरी, इंटरनल लाइट हीटिंग मोड्स मल्टीपल वारंटी 2 साल (रजिस्ट्रेशन के साथ) क्यों खरीदें विशाल 40L क्षमता मोटराइज्ड रोटिसरी फास्ट कुकिंग 1+1 यानी कुल 2 साल की वारंटी अंदरूनी लाइट क्यों खोजें विकल्प ज्यादा जगह घेरता शुरुआती गंध

AGARO का यह 48 लीटर मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो होम-बेकिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें न केवल मोटराइज्ड रोटिसरी है, बल्कि कन्वेक्शन और रोटिसरी विद कन्वेक्शन जैसे एडवांस कॉम्बिनेशन मोड भी दिए गए हैं। इसका 120 मिनट का टाइमर इसे उन डिशेज के लिए खास बनाता है जिन्हें धीमी आंच पर लंबे समय तक पकने की जरूरत होती है। 'इल्यूमिनेटेड चैंबर' के साथ आप अपनी डिश को पकते हुए साफ देख सकते हैं।

Specifications तापमान रेंज 100°C से 250°C टाइमर 120 मिनट स्पेशल फीचर्स मोटराइज्ड रोटिसरी, कन्वेक्शन, इंटरनल लाइट हीटिंग मोड्स 3 मोड्स एक्सेसरीज रोटिसरी फोर्क, बेकिंग पैन, ग्रिल रैक, ट्रे हैंडल वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें विशाल 48L क्षमता लंबा टाइमर एडजस्टेबल फंक्शन 3 हीटिंग मोड्स हीट रेजिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास क्यों खोजें विकल्प साइज काफी बड़ा हीटिंग टाइम

ग्लैन का यह 25 लीटर ओटीजी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम समय में बेहतरीन कुकिंग चाहते हैं। इसमें 6 हीटिंग मोड्स दिए गए हैं, जो आपको बेकिंग और ग्रिलिंग पर पूरा कंट्रोल देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका कैपिलरी थर्मोस्टेट है, जो ओवन के अंदर तापमान को एकदम सटीक बनाए रखता है, जिससे केक या पिज्जा कच्चा रहने की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें रोटिसरी और कन्वेक्शन फैन दोनों फीचर्स मौजूद हैं।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर 1700 Watts हीटिंग मोड्स 6 अलग-अलग मोड्स तापमान रेंज 90°C से 230°C स्पेशल फीचर्स कन्वेक्शन फैन, रोटिसरी, रिमूवेबल क्रम्ब ट्रे डिजाइन ब्लैक फिनिश, एर्गोनोमिक कंट्रोल क्यों खरीदें हाई पावर 6 कुकिंग मोड्स कन्वेक्शन फैन सटीक तापमान नियंत्रण आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प टाइमर की सीमा मध्यम परिवार के लिए ठीक

GERAT का यह 10 लीटर ओटीजी विशेष रूप से बैचलर्स, छात्रों या छोटे परिवारों (1-2 सदस्य) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 800W की पावर के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत करते हुए तेज़ी से हीटिंग प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन या ऑफिस डेस्क के लिए एकदम सही है। इसमें आप सैंडविच टोस्ट करने, पिज्जा स्लाइस गरम करने या छोटे बैच में बिस्कुट बनाने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं।

Specifications पावर 800 Watts तापमान रेंज Low से 230°C तक टाइमर 60 मिनट एक्सेसरीज बेकर पैन, बेकर ग्रिल रैक वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती 60 मिनट का टाइमर तापमान नियंत्रण स्टेनलेस स्टील एक्सेसरीज स्टेनलेस स्टील हैंडल क्यों खोजें विकल्प केवल 1-2 लोगों के लिए पर्याप्त रोटिसरी की कमी

लाइफलॉन्ग का यह 20 लीटर का ओटीजी छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। 1300W की पावर के साथ यह केक, पिज्जा और पास्ता बनाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। इसमें मोटराइज्ड रोटिसरी की सुविधा दी गई है, जो इस बजट रेंज में मिलना काफी मुश्किल है। इसका कॉम्पैक्ट साइज आपके किचन काउंटर पर कम जगह घेरता है, लेकिन परफॉरमेंस में यह बड़े ओवन को टक्कर देता है।

Specifications पावर 1300 Watts रंग लाल तापमान रेंज 100°C से 250°C टाइमर 60 मिनट एक्सेसरीज बेकिंग ट्रे, वायर रैक, ट्रे हैंडल क्यों खरीदें मोटराइज्ड रोटिसरी किफायती और आकर्षक 60 मिनट का टाइमर तापमान नियंत्रण 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2-3 लोगों के लिए बेस्ट कन्वेक्शन फैन की कमी

