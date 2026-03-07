घर पर केक और पिज्जा बनाने के लिए सबसे सस्ते और टिकाऊ OTG, देखें पूरी लिस्ट
घर पर प्रोफेशनल बेकिंग और कुकिंग शुरू करने के लिए अमेज़न पर उपलब्ध ये बजट-फ्रेंडली OTG बेहतरीन फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं। केक से लेकर क्रिस्पी पिज्जा बनाने तक, 10,000 रुपए के अंदर आने वाले ये टॉप-रेटेड विकल्प बिगिनर्स के लिए सबसे भरोसेमंद और किफायती चुनाव हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय होम बेकर्स और बिगिनर्स के लिए OTG पर शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। यदि आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी पिज्जा, सॉफ्ट केक या ग्रिल्ड स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए के अंदर आने वाले ये ओटीजी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इस बजट रेंज में Agaro, Bajaj, Philips और Borosil जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के कई मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो अपनी मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए जाने जाते हैं।
इन ओटीजी की सबसे बड़ी खूबी इनका User-Friendly डिजाइन है, जो पहली बार ओवन इस्तेमाल करने वालों के लिए एकदम सटीक है। इनमें Temperature Control, टाइमर और अलग-अलग हीटिंग मोड्स दिए गए हैं, जिससे बेकिंग और टोस्टिंग का काम बेहद आसान हो जाता है। मध्यम परिवार के लिए 19 लीटर से 30 लीटर तक की क्षमता वाले विकल्प सबसे उपयुक्त रहते हैं।
अमेज़न पर इन प्रोडक्ट्स पर अक्सर 30% से 50% तक की छूट जैसे विकल्प मिलते हैं, जिससे एक प्रीमियम क्वालिटी का ओवन भी आपके बजट में फिट बैठता है। टिकाऊ बॉडी और कम बिजली खपत वाले ये मॉडल्स न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि आपके कुकिंग अनुभव को भी प्रोफेशनल टच देते हैं।
1. Faber 30L OTG with Rotisserie & Convection | Bake/Toast/Grill with Heat Resistant Glass | Includes Weighing Scale | Indicator Light | 1600W |Removable Crumb Tray |Upper & Lower Heating| FOTG 30L R Neo
Faber का यह 30 लीटर वाला OTG उन परिवारों के लिए एकदम सही है जो बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का शौक रखते हैं। यह Made in India प्रोडक्ट है, जो 1600W की दमदार पावर के साथ आता है। इसमें कन्वेक्शन और रोटिसरी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे ओवन में मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके साथ आपको एक Weighing Scale (वजन मापने की मशीन) भी मिलती है, जो बेकिंग के सटीक माप के लिए बहुत जरूरी है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
कन्वेक्शन और रोटिसरी
हीट रेजिस्टेंट ग्लास
4 स्टेज हीटिंग सिलेक्शन
2 साल की वारंटी
फ्री वेइंग स्केल
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत
बाहरी बॉडी गर्म होना
2. AGARO Marvel 9L OTG Oven 800W, Compact Toaster Griller for Baking, Toasting & Grilling, Adjustable 100°C-250°C, 30-Min Timer with Ready Bell, Auto Shut-Off, Tempered Glass Door, Bake Pan, Tong & Rack
अगर आप अकेले रहते हैं या एक छोटा परिवार हैं, तो AGARO Marvel 9L OTG आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यह 800W की बिजली खपत के साथ आता है, जो इसे काफी Energy Efficient बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी छोटे काउंटरटॉप पर आसानी से फिट होने में मदद करता है। इसमें आप पिज्जा स्लाइस गरम करने, ब्रेड टोस्ट करने या छोटे बैच में कपकेक्स बनाने जैसे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
कम बिजली की खपत
उपयोग में आसान
सुरक्षा फीचर्स
टेम्पर्ड ग्लास डोर
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
अधिकतम 30 मिनट का ही टाइमर
रोटिसरी की कमी
3. IBELL EO40LGDLX Electric Oven Toaster Grill OTG with Convection & Motorized Rotisserie, 1800 Watt, Multiple heating options, Illuminated Chamber (Black, 40 L)
IBELL का यह 40 लीटर वाला मॉडल उन होम-बेकर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें एक साथ ज्यादा मात्रा में कुकीज़ या बड़े केक बनाने होते हैं। 1800 वॉट की दमदार शक्ति के साथ यह तेजी से हीटिंग करता है। इसमें कन्वेक्शन और मोटराइज्ड रोटिसरी दोनों फीचर्स मिलते हैं, जो आपको घर पर ही तंदूरी चिकन और परफेक्टली बेक्ड ब्रेड बनाने की सुविधा देते हैं। इसका 'इल्यूमिनेटेड चैंबर' यानी अंदर की लाइट खाना पकते समय स्पष्ट दृश्यता प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 40L क्षमता
मोटराइज्ड रोटिसरी
फास्ट कुकिंग
1+1 यानी कुल 2 साल की वारंटी
अंदरूनी लाइट
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा जगह घेरता
शुरुआती गंध
4. AGARO Marvel 48 Liters Oven Toaster Griller, Motorised Rotisserie and Convection Cake Baking OTG with 3 Heating Mode, (Black)
AGARO का यह 48 लीटर मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो होम-बेकिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें न केवल मोटराइज्ड रोटिसरी है, बल्कि कन्वेक्शन और रोटिसरी विद कन्वेक्शन जैसे एडवांस कॉम्बिनेशन मोड भी दिए गए हैं। इसका 120 मिनट का टाइमर इसे उन डिशेज के लिए खास बनाता है जिन्हें धीमी आंच पर लंबे समय तक पकने की जरूरत होती है। 'इल्यूमिनेटेड चैंबर' के साथ आप अपनी डिश को पकते हुए साफ देख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 48L क्षमता
लंबा टाइमर
एडजस्टेबल फंक्शन
3 हीटिंग मोड्स
हीट रेजिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
साइज काफी बड़ा
हीटिंग टाइम
5. Glen Multi-Function OTG for Kitchen 25 Litre, 1700W, Oven Toaster Griller with 6 Heating Modes, Rotisserie, Convection Fan, Temperature Control, Bake, Grill & Toast, Oven for Baking -Black (SA5025RC)
ग्लैन का यह 25 लीटर ओटीजी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम समय में बेहतरीन कुकिंग चाहते हैं। इसमें 6 हीटिंग मोड्स दिए गए हैं, जो आपको बेकिंग और ग्रिलिंग पर पूरा कंट्रोल देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका कैपिलरी थर्मोस्टेट है, जो ओवन के अंदर तापमान को एकदम सटीक बनाए रखता है, जिससे केक या पिज्जा कच्चा रहने की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें रोटिसरी और कन्वेक्शन फैन दोनों फीचर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पावर
6 कुकिंग मोड्स
कन्वेक्शन फैन
सटीक तापमान नियंत्रण
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
टाइमर की सीमा
मध्यम परिवार के लिए ठीक
6. GERAT OTG- Oven, Toaster, Grill, 10L | Temperature Control Knob From Low to 230°C, 60 Minutes Timer, Auto Shut-Off, 230V-50Hz, 800W | 1 Year Warranty, Black
GERAT का यह 10 लीटर ओटीजी विशेष रूप से बैचलर्स, छात्रों या छोटे परिवारों (1-2 सदस्य) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 800W की पावर के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत करते हुए तेज़ी से हीटिंग प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन या ऑफिस डेस्क के लिए एकदम सही है। इसमें आप सैंडविच टोस्ट करने, पिज्जा स्लाइस गरम करने या छोटे बैच में बिस्कुट बनाने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
60 मिनट का टाइमर
तापमान नियंत्रण
स्टेनलेस स्टील एक्सेसरीज
स्टेनलेस स्टील हैंडल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1-2 लोगों के लिए पर्याप्त
रोटिसरी की कमी
7. Lifelong LLOT20 20 Litres Oven, Toaster & Griller with Auto Shut Off, OTG Oven for Baking Cake, Pizza, Grilling and Toasting at Home (1 Year Warranty, Red)
लाइफलॉन्ग का यह 20 लीटर का ओटीजी छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। 1300W की पावर के साथ यह केक, पिज्जा और पास्ता बनाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। इसमें मोटराइज्ड रोटिसरी की सुविधा दी गई है, जो इस बजट रेंज में मिलना काफी मुश्किल है। इसका कॉम्पैक्ट साइज आपके किचन काउंटर पर कम जगह घेरता है, लेकिन परफॉरमेंस में यह बड़े ओवन को टक्कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मोटराइज्ड रोटिसरी
किफायती और आकर्षक
60 मिनट का टाइमर
तापमान नियंत्रण
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-3 लोगों के लिए बेस्ट
कन्वेक्शन फैन की कमी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।