थिएटर जैसा अनुभव अब आपके लिविंग रूम में, Amazon की सबसे बड़ी ऑडियो Deal
अमेजन में प्रीमियम साउंडबार्स और होम थिएटर सिस्टम पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपके साधारण टीवी को एक हाई-एंड सिनेमा हॉल में बदल सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस और सराउंड साउंड तकनीक से लैस ये स्पीकर्स क्रिस्टल क्लियर आवाज और दमदार बेस के साथ आपको घर बैठे थिएटर जैसा जादुई अनुभव प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में मनोरंजन का अर्थ बदल चुका है और अब अमेजन की सबसे बड़ी ऑडियो सेल आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक सिनेमा हॉल में बदलने का शानदार मौका लेकर आई है। यदि आप भी फिल्मों और संगीत के शौकीन हैं, तो यह सेल आपके लिए Dolby Atmos, सराउंड साउंड और हाई-फिडेलिटी ऑडियो वाले प्रीमियम साउंडबार्स और होम थिएटर सिस्टम पर भारी छूट लेकर आई है।
इस डील की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ Sonos, pTRON और Zebronics जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 5.1 चैनल सिस्टम और वायरलेस सबवूफर वाले साउंडबार्स बहुत ही किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। ये ऑडियो सिस्टम न केवल आवाज की स्पष्टता को बढ़ाते हैं, बल्कि इनका डीप बेस आपको हर धड़कन और एक्शन सीन का वास्तविक अनुभव कराता है। 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स में eARC कनेक्टिविटी और स्मार्ट ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे इन्हें सेटअप करना और इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। चाहे आपको बजट-फ्रेंडली साउंडबार चाहिए या एक हाई-एंड टावर स्पीकर, अमेजन की ये डील्स हर जरूरत और बजट को पूरा करती हैं। तो इंतज़ार किस बात का? इस सेल का लाभ उठाएं और अपने घर में थिएटर जैसा जादुई साउंड एक्सपीरियंस लेकर आएं।
1. Sonos Era 300 | Spatial Audio Smart Speaker with WiFi, Bluetooth, Amazon Alexa, Dolby Atmos - White
Sonos Era 300 केवल एक स्पीकर नहीं, बल्कि होम ऑडियो की दुनिया में एक बड़ी क्रांति है। इसे विशेष रूप से Spatial Audio और Dolby Atmos के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें छह शक्तिशाली ड्राइवर्स दिए गए हैं जो आवाज को चारों दिशाओं ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं में फैलाते हैं, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे संगीत आपके चारों ओर तैर रहा है। 38,249 रुपए की प्रीमियम कीमत पर यह उन लोगों के लिए है जो साउंड क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
इमर्सिव सराउंड साउंड
Trueplay टेक्नोलॉजी
बहुमुखी कनेक्टिविटी
होम थिएटर एक्सपेंशन
प्राइवेसी कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बजट सेगमेंट से काफी ऊपर
लाइन-इन एडॉप्टर
थोड़ी ज्यादा जगह की ज़रूरत
2. BNF® 40mm 4Ohm 5W Full Range Audio Speaker Round Loudspeaker 16 Rubber Edge|Consumer Electronics | TV, Video & Home Audio |1 Piece 5W Speaker
यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली Full Range ऑडियो स्पीकर है, जिसे विशेष रूप से DIY इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स और छोटे डिवाइस की मरम्मत के लिए बनाया गया है। Rubber Edge और Neodymium Ferromagnetic डिजाइन के साथ आने वाला यह स्पीकर अपनी छोटी साइज के बावजूद बेहतर साउंड आउटपुट देने में सक्षम है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन कंपोनेंट है जो अपने ब्लूटूथ स्पीकर, रेडियो या पोर्टेबल ऑडियो डिवाइस को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल रेंज साउंड
रबर एज डिजाइन
आसान इंस्टालेशन
नियोडिमियम मैग्नेट
3. Portronics Dash 4 50W Wireless Bluetooth Party Speaker with Karaoke Mic, Upto 6 Hours Playtime, HD Sound, Bass Boost Technology, EQ Modes, 360° RGB Lights, BT 5.3v, AUX in, Type C Charging(Black)
Portronics Dash 4 एक वर्सटाइल पार्टी स्पीकर है जिसे मनोरंजन के हर पहलू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 50W के दमदार आउटपुट और वायरलेस कराओके माइक के साथ आने वाला यह स्पीकर घर की पार्टियों, छोटे गेट-टुगेदर और सिंगिंग सेशन के लिए बेस्ट है। इसकी 360° RGB लाइट्स और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे दिखने में प्रीमियम और इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस कराओके माइक
प्रीमियम और पोर्टेबल
ध्वनि कस्टमाइजेशन
मल्टी-मोड कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ की रेंज दीवारें होने पर सीमित
6 घंटे का प्लेटाइम औसत
4. ZEBRONICS Sound Feast 90 10W Output, Portable Wireless Speaker with Bluetooth v5.0, TWS, 6.3mm with Wired Mic, USB, mSD, AUX, Mobile Holder and RGB Lights
Zebronics Sound Feast 90 एक बजट-फ्रेंडली पोर्टेबल स्पीकर है जो मल्टी-फंक्शनल फीचर्स के साथ आता है। 899 रुपए की बेहद किफायती कीमत में यह स्पीकर न केवल संगीत सुनने के लिए अच्छा है, बल्कि इसमें Wired Mic सपोर्ट भी दिया गया है, जो इसे छोटे कार्यक्रमों या बच्चों के कराओके अभ्यास के लिए बेहतरीन बनाता है। इसकी बिल्ट-इन Mobile Holder और कैरी हैंडल की सुविधा इसे घर में इस्तेमाल के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
मल्टी-कनेक्टिविटी
TWS फंक्शन
मोबाइल होल्डर
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी बेस
वायरलेस माइक नहीं
5. pTron Newly Launched Fusion Tunes 10W Mini Bluetooth Speaker with Wireless Karaoke Mic, 8Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.1/TF Card & Type-C Charging Port (Black)
pTron Fusion Tunes Mini एक बेहद कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो छोटे साइज में वायरलेस कराओके का मजा लेना चाहते हैं। मात्र 799 रुपए की आकर्षक कीमत पर आने वाला यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका स्पीकर वायरलेस माइक और RGB लाइट्स के साथ आता है, जो इसे घर की छोटी पार्टियों या बच्चों के लिए एक बेहतरीन तोहफा बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस कराओके अनुभव
लंबा प्लेटाइम
प्रीमियम डिजाइन
कनेक्टिविटी के कई विकल्प
अल्ट्रा पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़ी आउटडोर पार्टी के लिए नहीं
गिरने या पानी से बचाना ज़रूरी
6. Tribit XSound Plus 2 30W 5.3 Bluetooth Wireless Speakers,Powerful Louder Stereo Sound with Bass-Enhanced XBass Function,24H Playtime,IPX7 Waterproof,Built in Mic,150ft BT Range for Home/Outdoor,Black
Tribit XSound Plus 2 उन लोगों के लिए एक पावरफुल विकल्प है जो पोर्टेबिलिटी के साथ समझौता किए बिना दमदार साउंड चाहते हैं। यह अपने पुराने मॉडल का अपग्रेड है, जो अब 30W आउटपुट और Bluetooth 5.3 के साथ आता है। अपनी IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 24 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ की वजह से यह अमेज़न पर Outdoor Speakers कैटेगरी में 1 Best Seller बना हुआ है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बेस
अतुलनीय बैटरी बैकअप
लंबी वायरलेस रेंज
कस्टमाइज़ेबल EQ
स्टीरियो पेयरिंग
क्यों खोजें विकल्प
बहुत हल्का नहीं
कोई कराओके माइक नहीं
फुल चार्ज होने में थोड़ा समय
7. Boat Stone 350 Bluetooth Speaker with 10W RMS Stereo Sound, IPX7 Water Resistance, TWS Feature, Up to 12H Total Playtime, Multi-Compatibility Modes(Black)
boAt Stone 350 एक कॉम्पैक्ट और रफ-एंड-टफ पोर्टेबल स्पीकर है, जिसे भारतीय युवाओं की पसंद और आउटडोर इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 10W RMS स्टीरियो साउंड और IPX7 वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आने वाला यह स्पीकर ट्रेवलिंग, कैंपिंग या शावर के दौरान म्यूजिक सुनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 1,399 रुपए की बजट कीमत में यह अपनी मजबूती और Signature Sound के लिए काफी लोकप्रिय है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मजबूती
मल्टी-मोड कनेक्टिविटी
TWS फंक्शन
पोर्टेबल डिजाइन
12 घंटे का बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रो-USB चार्जिंग
हुत शोर वाली बाहरी जगहों के लिए थोड़ी कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।