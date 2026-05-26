कम कीमत में सबसे बेस्ट, छोटे परिवार के लिए Fully Automatic Washing Machines अमेजन पर
अमेजन पर छोटे परिवारों के लिए मात्र 12,000 रुपये से 16,000 रुपये की शुरुआती कीमत में Voltas Beko, जैसे ब्रैंड्स की बेस्ट 5-Star Fully Automatic वाशिंग मशीनें मिल रही हैं। ये मशीनें कम जगह घेरती हैं और अपनी बेहतरीन तकनीक से कपड़ों की गहरी सफाई के साथ-साथ बिजली और पानी की भारी बचत करती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
छोटे परिवारों के लिए अमेजन इंडिया पर कम कीमत में Fully Automatic Top Load Washing Machines के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आप बजट के साथ-साथ परफॉरमेंस से समझौता नहीं करना चाहते, तो Voltas Beko, Whirlpool, और Haier जैसे भरोसेमंद ब्रैंड्स की 6 kg से 6.5 kg क्षमता वाली मशीनें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।
इन वाशिंग मशीनों की शुरुआती कीमत मात्र 12,000 रुपये से 16,000 रुपये के बीच है, जो एक बजट-फ्रेंडली रेंज है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सभी मशीनें 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती हैं, जिसका मतलब है कि ये रोज़ाना इस्तेमाल में आपके घर का बिजली और पानी का बिल बेहद कम रखती हैं।
तकनीक की बात करें तो इनमें जिद्दी दागों को हटाने के लिए Smart Pulsator, कम पानी के प्रेशर में भी तेजी से काम करने वाली ZPF तकनीक, और खारे पानी के लिए Hard-Water Wash जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन घर में कम जगह घेरता है और डिजिटल डिस्प्ले व ऑटोमैटिक मोड्स के कारण इन्हें ऑपरेट करना बेहद आसान है। कम बजट में कपड़ों की बेहतरीन और हाइजीनिक धुलाई के लिए अमेजन पर मिलने वाले ये ऑप्शंस छोटे परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी निवेश हैं।
1. Whirlpool 6 kg Magic Clean 5 Star and Digital Display Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 6.0 GENX GREY 5YrMW
Whirlpool 6 kg Magic Clean 5 Star छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए अमेजन पर एक बेहद लोकप्रिय और किफायती वाशिंग मशीन है। यह मशीन 11% के डिस्काउंट के साथ मात्र 15,790 रुपये में उपलब्ध है, और अमेजन पर इसे 4.0 स्टार की शानदार यूजर रेटिंग मिली है। आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ग्रे कलर के आकर्षक लुक और 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन कम बिजली और पानी की खपत में कपड़ों की बेहतरीन और हाइजीनिक धुलाई सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी के लिए बेस्ट
5-Star एनर्जी रेटिंग
तेज सुखाने की क्षमता
शानदार अमेज़न ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
इन-बिल्ट हीटर की कमी
2. Voltas Beko by A Tata Product 6 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (WTL6004UEA/BPB)
Voltas Beko 6 kg Fully Automatic भारतीय घरों के लिए टाटा के भरोसे के साथ आने वाली एक बेहद मजबूत और बजट-फ्रेंडली वाशिंग मशीन है। अमेजन पर यह मशीन 39% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 14,950 रुपये में उपलब्ध है। ग्रे कलर के मॉडर्न लुक और स्लीक डिज़ाइन वाली यह मशीन उन छोटे परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और फुल्ली-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Double Waterfall तकनीक
मजबूत Toughened Glass Lid
जंग-मुक्त बॉडी
आकर्षक बैंक और EMI ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वॉश प्रोग्राम
कम स्पिन स्पीड
3. IFB 6.5 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL650MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
IFB 6.5 Kg 5 Star AI Powered वाशिंग मशीन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाला एक बेहतरीन मॉडल है। अमेज़न पर यह मशीन 24% के शानदार डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में मिल रही है। यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और Deep Clean® Technology से लैस है, जो छोटे और मध्यम परिवारों के लिए कपड़ों की धुलाई को बेहद आसान और स्मार्ट बना देती है। 4.0 स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल अपनी लंबी वारंटी के लिए मार्केट में सबसे अलग माना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वारंटी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
खारे पानी का इलाज
शानदार बैंक ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
बजट से थोड़ी ज़्यादा कीमत
सीमित बेस वॉश प्रोग्राम
4. Voltas Beko, A Tata Product 6.5 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (WTL6504UEA/OBS2P10 Eco-Series,Dark Grey, Pulsator wash and Double waterfall technology)
Voltas Beko 6.5 Kg 5 Star Eco-Series भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टाटा के भरोसे के साथ आने वाली एक बेहद लोकप्रिय बजट-फ्रेंडली वाशिंग मशीन है। अमेजन पर यह मॉडल 43% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹13,790 में मिल रहा है, और पिछले महीने में 200 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 5-Star एनर्जी रेटिंग, डार्क ग्रे (Dark Grey) आकर्षक लुक और 6.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन 3-4 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट और किफायती कीमत
Double Waterfall टेक्नोलॉजी
5-Star एनर्जी और वॉटर एफिशिएंसी
जंग-मुक्त और टिकाऊ बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 4 वॉश प्रोग्राम
कम वारंटी पीरियड
5. Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Tech, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)
Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star भारतीय बाज़ार में गोदरेज ब्रैंड की तरफ से आने वाला एक बेहद दमदार और एडवांस्ड फीचर्स से लैस मॉडल है। अमेज़न पर यह मशीन 44% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 15,389 रुपये में मिल रही है, और पिछले महीने में 400 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 7 Kg की बेहतरीन क्षमता, AI टेक्नोलॉजी और ग्रेफाइट ग्रे कलर के प्रीमियम लुक के साथ आने वाली यह मशीन 3-4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए इस प्राइस रेंज में सबसे आधुनिक और किफायती विकल्पों में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की पूरी वारंटी
शून्य पानी के प्रेशर पर भी काम
Tidal Wash और Acu Wash Drum
बेहतरीन बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य स्पिन स्पीड
मैन्युअल रजिस्ट्रेशन की शर्त
1. भारत में सबसे अच्छी टॉप लोड वॉशिंग मशीन कौन सी है?
- भारत में LG, Samsung, Whirlpool और IFB को टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए सबसे बेस्ट ब्रैंड्स माना जाता है।
- स्मार्ट फीचर्स और बजट के लिए: LG 7.5 kg Smart Inverter या Samsung 7 Kg EcoBubble सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो कम बिजली खाते हैं।
- कम पानी के प्रेशर और खारे पानी के लिए: Whirlpool 6.5 Kg Stainwash सीरीज़ सबसे अच्छी है।
- लंबी वारंटी और AI तकनीक के लिए: Godrej 7 Kg 5-Star (5 साल की पूरी वारंटी के साथ) और IFB 6.5 Kg AI Powered मशीनें इस समय भारत में सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं।
2. 6 किलो वाशिंग मशीन में हम कितने कपड़े धो सकते हैं?
- एक 6 किलो (6 Kg) की वाशिंग मशीन में आप एक बार में लगभग 8 से 10 सामान्य कपड़े आसानी से धो सकते हैं। कपड़ों के वजन के हिसाब से समझें तो:
- रोज़मर्रा के कपड़े: 3-4 शर्ट, 2-3 जींस/पैंट, और 2-3 टी-शर्ट या तौलिये।
- बिस्तर के कपड़े: आप इसमें एक बार में एक सिंगल बेड की बेडशीट (चादर) और तकिये के कवर धो सकते हैं।
नोट: 6 किलो की मशीन में डबल बेड का भारी कंबल या रजाई धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मोटर पर दबाव पड़ता है। यह मशीन 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए परफेक्ट है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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