Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कम कीमत में सबसे बेस्ट, छोटे परिवार के लिए Fully Automatic Washing Machines अमेजन पर

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अमेजन पर छोटे परिवारों के लिए मात्र 12,000 रुपये से 16,000 रुपये की शुरुआती कीमत में Voltas Beko, जैसे ब्रैंड्स की बेस्ट 5-Star Fully Automatic वाशिंग मशीनें मिल रही हैं। ये मशीनें कम जगह घेरती हैं और अपनी बेहतरीन तकनीक से कपड़ों की गहरी सफाई के साथ-साथ बिजली और पानी की भारी बचत करती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

छोटे परिवारों के लिए अमेजन इंडिया पर कम कीमत में Fully Automatic Top Load Washing Machines के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आप बजट के साथ-साथ परफॉरमेंस से समझौता नहीं करना चाहते, तो Voltas Beko, Whirlpool, और Haier जैसे भरोसेमंद ब्रैंड्स की 6 kg से 6.5 kg क्षमता वाली मशीनें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।

कम कीमत में सबसे बेस्ट, छोटे परिवार के लिए Fully Automatic Washing Machines अमेजन पर

इन वाशिंग मशीनों की शुरुआती कीमत मात्र 12,000 रुपये से 16,000 रुपये के बीच है, जो एक बजट-फ्रेंडली रेंज है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सभी मशीनें 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती हैं, जिसका मतलब है कि ये रोज़ाना इस्तेमाल में आपके घर का बिजली और पानी का बिल बेहद कम रखती हैं।

तकनीक की बात करें तो इनमें जिद्दी दागों को हटाने के लिए Smart Pulsator, कम पानी के प्रेशर में भी तेजी से काम करने वाली ZPF तकनीक, और खारे पानी के लिए Hard-Water Wash जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन घर में कम जगह घेरता है और डिजिटल डिस्प्ले व ऑटोमैटिक मोड्स के कारण इन्हें ऑपरेट करना बेहद आसान है। कम बजट में कपड़ों की बेहतरीन और हाइजीनिक धुलाई के लिए अमेजन पर मिलने वाले ये ऑप्शंस छोटे परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी निवेश हैं।

Whirlpool 6 kg Magic Clean 5 Star छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए अमेजन पर एक बेहद लोकप्रिय और किफायती वाशिंग मशीन है। यह मशीन 11% के डिस्काउंट के साथ मात्र 15,790 रुपये में उपलब्ध है, और अमेजन पर इसे 4.0 स्टार की शानदार यूजर रेटिंग मिली है। आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ग्रे कलर के आकर्षक लुक और 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन कम बिजली और पानी की खपत में कपड़ों की बेहतरीन और हाइजीनिक धुलाई सुनिश्चित करती है।

Specifications

ऑपरेशन प्रकार
Fully-Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
मशीन का आकार
55W x 58D x 85H सेंटीमीटर
टब/ड्रम का मटीरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

खारे पानी के लिए बेस्ट

...

5-Star एनर्जी रेटिंग

...

तेज सुखाने की क्षमता

...

शानदार अमेज़न ऑफर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित क्षमता

...

इन-बिल्ट हीटर की कमी

Voltas Beko 6 kg Fully Automatic भारतीय घरों के लिए टाटा के भरोसे के साथ आने वाली एक बेहद मजबूत और बजट-फ्रेंडली वाशिंग मशीन है। अमेजन पर यह मशीन 39% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 14,950 रुपये में उपलब्ध है। ग्रे कलर के मॉडर्न लुक और स्लीक डिज़ाइन वाली यह मशीन उन छोटे परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और फुल्ली-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन की तलाश में हैं।

Specifications

ऑपरेशन प्रकार
Fully-Automatic Top Load
मशीन का आकार
51W x 53D x 91H सेंटीमीटर
विशेष फीचर्स
Double Waterfall, Delay Start, Toughened Glass Lid

क्यों खरीदें

...

Double Waterfall तकनीक

...

मजबूत Toughened Glass Lid

...

जंग-मुक्त बॉडी

...

आकर्षक बैंक और EMI ऑफर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित वॉश प्रोग्राम

...

कम स्पिन स्पीड

IFB 6.5 Kg 5 Star AI Powered वाशिंग मशीन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाला एक बेहतरीन मॉडल है। अमेज़न पर यह मशीन 24% के शानदार डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में मिल रही है। यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और Deep Clean® Technology से लैस है, जो छोटे और मध्यम परिवारों के लिए कपड़ों की धुलाई को बेहद आसान और स्मार्ट बना देती है। 4.0 स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल अपनी लंबी वारंटी के लिए मार्केट में सबसे अलग माना जाता है।

Specifications

ऑपरेशन प्रकार
Fully-Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star (बेहद कम बिजली खपत: 0.0106 kWh प्रति साइकिल)
मोटर स्पीड
720 RPM
मुख्य फीचर्स
AI Powered, ActivMix, Aqua Energie, DeepClean Technology

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन वारंटी

...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

...

खारे पानी का इलाज

...

शानदार बैंक ऑफर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट से थोड़ी ज़्यादा कीमत

...

सीमित बेस वॉश प्रोग्राम

Voltas Beko 6.5 Kg 5 Star Eco-Series भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टाटा के भरोसे के साथ आने वाली एक बेहद लोकप्रिय बजट-फ्रेंडली वाशिंग मशीन है। अमेजन पर यह मॉडल 43% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹13,790 में मिल रहा है, और पिछले महीने में 200 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 5-Star एनर्जी रेटिंग, डार्क ग्रे (Dark Grey) आकर्षक लुक और 6.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन 3-4 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है।

Specifications

मूल कंपनी
A Tata Product
ऑपरेशन प्रकार
Fully-Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
मोटर स्पीड
700 RPM
मटीरियल
स्टेनलेस-स्टील ड्रम और रस्ट-फ्री प्लास्टिक बॉडी

क्यों खरीदें

...

बंपर डिस्काउंट और किफायती कीमत

...

Double Waterfall टेक्नोलॉजी

...

5-Star एनर्जी और वॉटर एफिशिएंसी

...

जंग-मुक्त और टिकाऊ बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 4 वॉश प्रोग्राम

...

कम वारंटी पीरियड

Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star भारतीय बाज़ार में गोदरेज ब्रैंड की तरफ से आने वाला एक बेहद दमदार और एडवांस्ड फीचर्स से लैस मॉडल है। अमेज़न पर यह मशीन 44% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 15,389 रुपये में मिल रही है, और पिछले महीने में 400 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 7 Kg की बेहतरीन क्षमता, AI टेक्नोलॉजी और ग्रेफाइट ग्रे कलर के प्रीमियम लुक के साथ आने वाली यह मशीन 3-4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए इस प्राइस रेंज में सबसे आधुनिक और किफायती विकल्पों में से एक है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 Star
मशीन का आकार
56.5W x 56.5D x 93.2H सेंटीमीटर
वॉश प्रोग्राम्स
12 वॉश प्रोग्राम्स
वारंटी
प्रोडक्ट पर 5 साल की पूरी
वॉश प्रोग्राम्स
12 वॉश प्रोग्राम्स

क्यों खरीदें

...

5 साल की पूरी वारंटी

...

शून्य पानी के प्रेशर पर भी काम

...

Tidal Wash और Acu Wash Drum

...

बेहतरीन बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सामान्य स्पिन स्पीड

...

मैन्युअल रजिस्ट्रेशन की शर्त

1. भारत में सबसे अच्छी टॉप लोड वॉशिंग मशीन कौन सी है?

  • भारत में LG, Samsung, Whirlpool और IFB को टॉप लोड वाशिंग मशीन के लिए सबसे बेस्ट ब्रैंड्स माना जाता है।
  • स्मार्ट फीचर्स और बजट के लिए: LG 7.5 kg Smart Inverter या Samsung 7 Kg EcoBubble सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, जो कम बिजली खाते हैं।
  • कम पानी के प्रेशर और खारे पानी के लिए: Whirlpool 6.5 Kg Stainwash सीरीज़ सबसे अच्छी है।
  • लंबी वारंटी और AI तकनीक के लिए: Godrej 7 Kg 5-Star (5 साल की पूरी वारंटी के साथ) और IFB 6.5 Kg AI Powered मशीनें इस समय भारत में सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं।

2. 6 किलो वाशिंग मशीन में हम कितने कपड़े धो सकते हैं?

  • एक 6 किलो (6 Kg) की वाशिंग मशीन में आप एक बार में लगभग 8 से 10 सामान्य कपड़े आसानी से धो सकते हैं। कपड़ों के वजन के हिसाब से समझें तो:
  • रोज़मर्रा के कपड़े: 3-4 शर्ट, 2-3 जींस/पैंट, और 2-3 टी-शर्ट या तौलिये।
  • बिस्तर के कपड़े: आप इसमें एक बार में एक सिंगल बेड की बेडशीट (चादर) और तकिये के कवर धो सकते हैं।

नोट: 6 किलो की मशीन में डबल बेड का भारी कंबल या रजाई धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मोटर पर दबाव पड़ता है। यह मशीन 2-3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए परफेक्ट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।