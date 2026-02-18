भूल जाइए डेटा डिलीट करने का डर, ये स्टोरेज डिवाइस हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए, अमेजन पर कीमत 500 रुपये से शुरू
अमेजन पर 500 से शुरू होने वाले ये किफायती स्टोरेज डिवाइसेस छात्रों के भारी डेटा, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। हाई-स्पीड SSD से लेकर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव तक, ये डिवाइसेस डेटा डिलीट होने के डर को खत्म कर पढ़ाई को आसान और तनावमुक्त बनाते हैं।
डिजिटल युग में छात्रों के लिए डेटा की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी किताबें। भूल जाइए डेटा डिलीट करने का डर केवल एक स्लोगन नहीं, बल्कि आज के छात्रों की जरूरत बन चुका है। अक्सर देखा जाता है कि लैपटॉप के खराब होने या फोन का स्टोरेज फुल होने के कारण छात्रों के महत्वपूर्ण असाइनमेंट, रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट्स खो जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए अमेजन पर कई शानदार स्टोरेज डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती कीमत मात्र 500 रुपये है।
कम बजट वाले छात्रों के लिए SanDisk Ultra Dual Drive जैसे विकल्प बेहतरीन हैं, जो टाइप-सी और टाइप-ए दोनों पोर्ट्स के साथ आते हैं। यह छात्रों को फोन से नोट्स सीधे लैपटॉप में ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। वहीं, जो छात्र इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग जैसे भारी काम करते हैं, उनके लिए SanDisk Extreme या Samsung T7 जैसी पोर्टेबल SSD बेहतरीन निवेश है। ये न केवल सुपरफास्ट हैं, बल्कि पानी और धूल से भी सुरक्षित हैं।
अगर आपको बहुत अधिक स्टोरेज (जैसे 2TB या 5TB) की जरूरत है, तो WD My Passport जैसी हार्ड ड्राइव्स सबसे किफायती पड़ती हैं। अमेज़न सेल के दौरान इन पर मिलने वाले बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI छात्रों के लिए इन्हें और भी सुलभ बना देते हैं। अंततः एक छोटा सा निवेश आपके सालों की मेहनत को सुरक्षित रख सकता है, जिससे आप बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
1. Geonix Pendrive 8GB, Metal USB 2.0 Flash Drive, Ideal for Data Transfer & Storage, 5 Years Warranty (Black)
यह पेनड्राइव उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और स्टाइलिश स्टोरेज विकल्प चाहते हैं। अमेजन पर 56% की भारी छूट के बाद यह मात्र 349 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की लंबी वारंटी और मजबूत मेटल बॉडी है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत बनावट
कीरिंग डिजाइन
धूल और पानी से सुरक्षा
5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
USB 3.0 के मुकाबले थोड़ी धीमी
भारी डेटा के लिए नहीं
2. SanDisk Ultra Dual Drive Go Type-C 128GB, OTG, Upto 400MB/S,usb3.2_gen_1 Pendrive, Navagio Bay, 5Y Warranty (SDDDC3-128G-I46NPD)
यह कोई साधारण पेनड्राइव नहीं है, बल्कि एक 2-इन-1 OTG डिवाइस है। इसमें एक तरफ Type-C और दूसरी तरफ Type-A कनेक्टर दिया गया है। सेल में 128GB वाला यह मॉडल 1,800 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी परफॉरमेंस और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बहुत ही वाजिब है।
Specifications
क्यों खरीदें
फोन का स्टोरेज खाली करें
सुपरफास्ट स्पीड
स्मार्ट डिजाइन
ऑटोमैटिक बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
गर्म होना
थोड़ी महंगी
3. UnionSine External Hard Disk Drive 1TB Portable HDD-USB 3.0 Compatible with PC, Mac,Desktop, Laptop, Xbox One, Xbox 360, PS4 Black
यह हार्ड ड्राइव अपनी प्लग-एंड-प्ले सुविधा और गेमिंग कंसोल (PS4/Xbox) के साथ बेहतरीन कम्पैटिबिलिटी के लिए जानी जाती है। अमेज़न पर 29% की छूट के बाद यह 5,299 रुपये में उपलब्ध है। इसका अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन इसे सफर के दौरान साथ रखने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग के लिए बेस्ट
मजबूत सुरक्षा
मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले धीमी
USB-C केबल की कमी
4. Seagate Expansion 2TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM2000400)
यह हार्ड ड्राइव अपनी सादगी और मजबूती के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाली 3 साल की Rescue Data Recovery Service है, जो बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। अमेजन पर यह 9,249 रुपये में उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेटा खोने के जोखिम से पूरी तरह बचना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मुफ्त डेटा रिकवरी
प्लग एंड प्ले
बड़ी क्षमता
बेस्ट सेलर भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले इसकी स्पीड धीमी
केयर की जरूरत
5. SanDisk 1TB Extreme Portable SSD 1050MB/s R, 1000MB/s W,Upto 2 Meter Drop Protection with IP55 Water/dust Resistance, HW Encryption, PC,MAC & TypeC Smartphone Compatible, 5Y Warranty, Usb,External SSD
यह केवल एक स्टोरेज डिवाइस नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वर्क-टूल है। जहाँ साधारण हार्ड ड्राइव्स (HDD) 100-120MB/s की स्पीड देती हैं, वहीं यह SSD 1050MB/s की तूफानी रफ्तार देती है। अमेजन पर यह 21,700 रुपये में उपलब्ध है। यह कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और उन प्रोफेशनल के लिए है जो चलते-फिरते 4K वीडियो एडिट करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तूफानी स्पीड
रफ-एंड-टफ
डेटा सुरक्षा
बेहद कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी
थोड़ी गर्म
6. GAZELLE High-Speed 500GB Ultra Slim Portable External Hard Drive - 2-in-1 Type C & USB 3.0, Compatible with PC, Mac, Laptop, PS4, Xbox, iPad, Tablet, Mobile (Black) - 1 Year Warranty
यह हार्ड ड्राइव अपनी कम कीमत और 2-इन-1 कनेक्टिविटी (Type-C + USB 3.0) के लिए जानी जाती है। अमेज़न पर 55% की भारी छूट के बाद यह मात्र 2,699 रुपये में उपलब्ध है। इसका Fabric Texture फिनिश इसे न केवल स्टाइलिश बनाता है, बल्कि हाथों से फिसलने से भी रोकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 सुविधा
अफोर्डेबल प्राइस
LED इंडिकेटर
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वारंटी
500GB क्षमता
7. EVM EnSave External SSD 512GB - Smallest Portable SSD - 550 Mb/s Read & 500 Mb/s Write - USB 3.1 Gen 2 Type C - 10 Years Warranty (EPSSD/512GB)
यह दुनिया की सबसे छोटी पोर्टेबल SSDs में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10 साल की अविश्वसनीय वारंटी है, जो बाजार में कोई अन्य ब्रांड नहीं देता। अमेज़न पर 33% की छूट के बाद यह 9,999 रुपये में उपलब्ध है। यह उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है जिन्हें ऐसी डिवाइस चाहिए जो उनकी जेब में भी न चुभे और सालों-साल चले।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय वारंटी
अल्ट्रा-पोर्टेबल
मजबूत मेटल बॉडी
फास्ट ट्रांसफर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
थोड़ी गर्म
1. स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं?
मुख्य रूप से स्टोरेज डिवाइस को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
प्राथमिक स्टोरेज: इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह अस्थाई होती है। जैसे: RAM और Cache emory।
द्वितीयक स्टोरेज: यह स्थाई\ होती है, जहाँ हमेशा के लिए सेव रहता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,
मैग्नेटिक स्टोरेज: जैसे Hard Disk Drive (HDD) और फ्लॉपी डिस्क।
ऑप्टिकल स्टोरेज: जैसे CD, DVD और Blu-ray डिस्क।
फ्लैश मेमोरी स्टोरेज: जैसे Pen Drive, Memory Card और SSD ।
क्लाउड स्टोरेज: जैसे Google Drive, iCloud इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना।
2. सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है?
अगर हम क्षमता की बात करें, तो वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर इस्तेमाल होने वाले Tape Drives (LTO-9) और Enterprise SSDs सबसे बड़े स्टोरेज डिवाइस माने जाते हैं।
निजी इस्तेमाल के लिए: 20TB से 30TB तक की Hard Disks बाजार में उपलब्ध हैं।
इंडस्ट्रियल लेवल पर: निनबस डेटा ने 100TB की एक SSD बनाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल ड्राइव में से एक है।
डेटा सेंटर्स: गूगल और अमेजन जैसे डेटा सेंटर्स एक्साबाइट्स में डेटा स्टोर करते हैं, जहाँ हजारों हार्ड ड्राइव्स एक साथ जुड़ी होती हैं।
3. डाटा स्टोरेज डिवाइस क्लास 4 के क्या फायदे हैं?
जब हम मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, तो क्लास 4 उसकी डेटा लिखने की न्यूनतम गति को दर्शाता है। इसके मुख्य फायदे और विशेषताएं नीचे दी गई हैं,
किफायती: क्लास 4 कार्ड बहुत सस्ते होते हैं। अगर आपको केवल डॉक्यूमेंट्स या कम रेजोल्यूशन के फोटो स्टोर करने हैं, तो यह सबसे किफायती विकल्प है।
न्यूनतम गति: क्लास 4 कार्ड की न्यूनतम स्पीड 4 MB/s होती है।
सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त: यह साधारण मोबाइल फोन, पुराने डिजिटल कैमरा या MP3 प्लेयर्स के लिए पर्याप्त है।
कम बैटरी खपत: उच्च स्पीड वाले कार्ड्स (जैसे क्लास 10 या UHS) के मुकाबले क्लास 4 कार्ड्स बिजली की खपत कम करते हैं।
|बेस्ट स्टोरेज डिवाइस के टॉप 5 फीचर्स
|फीचर
|क्या है?
|क्यों जरूरी है?
|1. स्टोरेज क्षमता
|डेटा रखने की कुल जगह (जैसे: 128GB, 1TB, 2TB)।
|जितनी ज्यादा क्षमता होगी, आप उतने ही अधिक फोटो, वीडियो और गेम्स स्टोर कर पाएंगे।
|2. ट्रांसफर स्पीड
|डेटा को रीड और राइट करने की गति।
|हाई स्पीड (जैसे SSD में 1000MB/s+) से बड़ी फाइलें कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर हो जाती हैं।
|3. टिकाऊपन
|झटकों, गिरने और पानी से बचने की क्षमता।
|रबर कोटिंग या मेटल बॉडी वाले डिवाइस गिरने पर भी डेटा को सुरक्षित रखते हैं।
|4. कनेक्टिविटी
|डिवाइस को जोड़ने का तरीका (USB-A, Type-C, Thunderbolt)।
|USB Type-C और 3.2 Gen 2 सपोर्ट वाले डिवाइस भविष्य के लिए बेहतर और तेज होते हैं।
|5. सुरक्षा
|पासवर्ड और एन्क्रिप्शन की सुविधा।
|AES 256-bit एन्क्रिप्शन और फिंगरप्रिंट लॉक आपके निजी डेटा को चोरी होने से बचाते हैं।
