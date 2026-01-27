बेस्ट प्रोफेशनल ड्रॉइंग टैबलेट्स, अब सपने सीध स्क्रीन पर उतरेंगे, जेब पर नहीं पडे़ंगे भारी
डिजिटल आर्ट के बढ़ते चलन के बीच अमेज़न पर उपलब्ध बजट ड्रॉइंग टैबलेट्स अब प्रोफेशनल-लेवल परफॉर्मेंस आम यूज़र्स तक पहुंचा रहे हैं, जो Windows, Mac और Android सपोर्ट के साथ आते हैं।
डिजिटल आर्ट्स का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स के लिए खास तरह के टैबलेट चाहिए होते हैं। हालांकि इनकी कीमत ज्यादा होती है। इसी वजह से आज के आर्टिकल में हम आपके लिए बजट में बेहतरीन ड्रॉइंग टैबलेट लेकर आए हैं।अमेज़न पर उपलब्ध अफोर्डेबल ड्रॉइंग टैबलेट्स ने प्रोफेशनल-लेवल परफॉर्मेंस को कॉमन मैन तक पहुंचा दिया है। ये टैबलेट्स न सिर्फ Windows और Mac के साथ कम्पैटिबल हैं, बल्कि Android सपोर्ट के साथ पोर्टेबल वर्कफ्लो भी आसान बनाते हैं। चाहे आप इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट आर्ट, मंगा ड्रॉइंग या UI,UX डिज़ाइन में काम करते हों, ये बजट टैबलेट्स अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं। अगर आप भी अपना डिजिटल आर्ट लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है, तो अमेज़न के इन ग्रेट डील्स को बिल्कुल भी मिस न करें।
1. HUION Kamvas 13 Graphic Pen Tablet, Full Laminated Screen & Tilt Function | Support MacOS,Windows, Android, Battery Free Stylus | Pressure Sensitivity-8192(13.3inch)(Tilt Adjustable Stand)-Black
यह एक हाई-परफॉरमेंस ग्राफिक पेन डिस्प्ले है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल टूल है। इसमें 13.3 इंच की Full Laminated स्क्रीन दी गई है, जो कर्सर और पेन की नोक के बीच की दूरी को कम करके ड्राइंग का सबसे सटीक अनुभव प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 19,899 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री स्टाइलिश पेन मिलता है, जिसे कभी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह टैबलेट न केवल विंडोज और मैक, बल्कि चुनिंदा एंड्रॉइड डिवाइस के साथ भी काम करता है, जो इसे काफी वर्सेटाइल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल लैमिनेटेड स्क्रीन
120% sRGB कलर गैमट
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
ड्यूल कनेक्टिविटी
पावर एफिशिएंट
बॉक्स में टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड साथ मिलता है
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट बैटरी नहीं
सिंगल केबल कनेक्शन के लिए 'फुल-फीचर्ड Type-C' केबल अलग से खरीदनी पड़ती है
इस्तेमाल शुरू करने से पहले सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना अनिवार्य
2. XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 Drawing Tablet with Screen, 16K Pen Pressure Stylus Digital Art Tablet with Full-Laminated Anti-Glare Glass Adjustable Stand 8 Shortcut Keys Work for PC Mac Linux Android
यह डिजिटल आर्ट की दुनिया में एक क्रांतिकारी टैबलेट है, जो अपनी जबरदस्त 16K पेन प्रेशर सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इसमें X3 Pro स्मार्ट चिप स्टाइलिश पेन दिया गया है, जो सामान्य टैबलेट्स के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा सटीक और स्मूथ स्ट्रोक्स प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ 59,999 रुपये की जगह मात्र 29,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 15.4 इंच की Full-Laminated Anti-Glare डिस्प्ले दी गई है, जो न केवल आँखों की सुरक्षा करती है बल्कि ड्राइंग के दौरान किसी भी तरह के 'पैरालैक्स' को खत्म करती है। साथ ही, इसका सिग्नेचर Red Dial और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ आपके काम की रफ्तार को काफी बढ़ा देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
16K प्रेशर सेंसिटिविटी
रेड डायल कंट्रोल
शानदार कलर एक्यूरेसी
एंटी-ग्लेयरEtched Glass
बॉक्स में AC41 फोल्डेबल स्टैंड साथ मिलता है
वाइड कम्पैटिबिलिटी
वजन और साइज़ के कारण यह बहुत छोटे टैबलेट्स जितना पोर्टेबल नहीं
क्यों खोजें विकल्प
वजन और साइज़ के कारण यह बहुत छोटे टैबलेट्स जितना पोर्टेबल नहीं
फुल ब्राइटनेस पर इसे चलाने के लिए लैपटॉप के अलावा अलग पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ सकती
डिस्काउंट के बाद भी यह बिगिनर्स के लिए थोड़ा महंगा निवेश हो सकता है
3. Wacom CTC 4110 One Small Bluetooth Graphics Drawing Tablet, 7.4 x 5.6 inch; Compatible with Chrome, Mac, Windows & Android for Digital, Photo Editing, Design; Includes Creative Software & Training
यह एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट ग्राफिक टैबलेट है, जो डिजिटल स्केचिंग, फोटो एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ब्लूटूथ और USB-C दोनों तरह की कनेक्टिविटी मिलती है, जो इसे बाज़ार के अन्य टैबलेट्स के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वायरलेस बनाती है। अमेजन पर इसे 11,350 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें वाकोम की विश्व प्रसिद्ध Electromagnetic Resonance तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बिना बैटरी वाले पेन के साथ कागज जैसी नैचुरल ड्राइंग का अनुभव प्रदान करती है। यह विंडोज, मैक, क्रोमबुक और एंड्रॉइड के साथ पूरी तरह संगत है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
EMR बैटरी-फ्री पेन
रजिस्ट्रेशन के बाद वाकोम एडवेंचर प्रोग्राम के तहत मुफ़्त सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक्सेस
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
कॉम्पैक्ट साइज
सटीक कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन नहीं
4096 प्रेशर लेवल्स अन्य ब्रांड्स (जो 8192 देते हैं) के मुकाबले कम
एक्टिव एरिया (6.0" x 3.7") बहुत बड़े ग्राफिक्स या आर्टवर्क के लिए छोटा
4. Drawing Tablet with Screen GAOMON PD1561 Drawing Monitor Art Tablet with Adjustable Stand, 10 Shortcut Keys, Tilt Support, Battery-Free Pen, 15.6-inch Graphics Tablet for Mac, Windows PC
यह एक शक्तिशाली 15.6 इंच का ड्राइंग मॉनिटर है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स और ऑनलाइन शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 10 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ और 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है। अमेजन पर इसे 57 फीसद की भारी छूट और 3,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 50,998 रुपये की जगह मात्र 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 1920x1080 Full HD IPS स्क्रीन दी गई है, जो 178° के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आती है। साथ ही, इसके साथ एक एडजस्टेबल स्टैंड और 3-इन-1 केबल मिलती है, जो आपके वर्कस्टेशन को साफ़ और व्यवस्थित रखने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अपनी पसंद के टूल्स को तुरंत एक्सेस करने के लिए 10 बटन
बड़ी डिस्प्ले
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
काम के दौरान सही और आरामदायक एंगल सेट करने की सुविधा
पेपर-लाइक अनुभवबॉक्स में 8 रिप्लेसमेंट निब्स (Nibs) और एक 2-फिंगर ग्लव बिल्कुल मुफ्त
क्यों खोजें विकल्प
इसे चलाने के लिए हमेशा किसी लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना अनिवार्य
यदि आपके कंप्यूटर में HDMI पोर्ट नहीं है, तो अलग से एडॉप्टर की ज़रूरत
वजन और साइज़ के कारण इसे हर जगह कैरी करना थोड़ा मुश्किल
5. Kamvas Slate 10 Android Tablet, Wi-fi with Stylus/10.1 Inch/ 8GB Ram/128 GB Storage/Leather case with stand function/Android 12 (1 Year Warranty)
यह एक अनोखा एंड्रॉइड टैबलेट है, जो विशेष रूप से उन कलाकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चलते-फिरते ड्राइंग और स्केचिंग करना चाहते हैं। इसमें 10.1 इंच की Full HD IPS स्क्रीन और ड्राइंग के लिए एक स्टाइलिश स्टायलस पेन मिलता है। अमेजन पर इसे 75 फीसद की भारी छूट के साथ 39,990 रुपये की जगह मात्र 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह एक स्टैंडअलोन टैबलेट है, यानी इसे चलाने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें 8GB रैम और 128GB की बड़ी स्टोरेज दी गई है, जो इसे पढ़ाई, गेमिंग और डिजिटल आर्ट के लिए एक पावरफुल ऑल-इन-वन डिवाइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टैंडअलोन ड्राइंग
शानदार परफॉरमेंस
स्टायलस पेन शामिल
फुल एचडी डिस्प्ले
6000mAh की क्षमता जो पूरे दिन का बैकअप सुनिश्चित करती है
क्यों खोजें विकल्प
इसका पेन रिचार्जेबल है, जिसे चार्ज करना पड़ सकता है
एंड्रॉइड ओएस पर डेस्कटॉप वाले भारी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते
10.1 इंच की स्क्रीन बहुत बड़े कैनवास पर काम करने वालों के लिए छोटी
6. XPPen Deco Pro XLW (Gen2) Wireless Professional Graphic Pen Tablet with 16384 Level Pressure Sensitivity, X3 Pro Battery Free Stylus & Mini Key-dial, Bluetooth connectivity (15"x9")
यह दुनिया का पहला ऐसा ग्राफिक पेन टैबलेट है जो 16384 लेवल की बेमिसाल प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। इसमें 15 x 9 इंच का विशाल एक्टिव एरिया मिलता है, जो प्रोफेशनल डिजिटल आर्ट और राइटिंग के लिए ढेर सारा स्पेस प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 40 फीसद की छूट के साथ 29,999 रुपये की जगह 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें ब्लूटूथ 5.0 की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना तारों के झंझट के काम कर सकते हैं। साथ ही, इसके साथ एक फ्री ACK05 वायरलेस रिमोट मिलता है, जिसमें 10 कस्टमाइज़ेबल कीज़ और 1 रोलर डायल दिया गया है, जो आपके काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दुनिया की पहली 16K प्रेशर सेंसिटिविटी
विशाल एक्टिव एरिया
ब्लूटूथ v5.0 और 10 घंटे से ज़्यादा की लंबी बैटरी लाइफ
रिमोट कंट्रोल शामिल
कलाई को आराम देने के लिए 'X-Edge' रिस्ट सपोर्ट और इन-बिल्ट फोल्डेबल स्टैंड
मेटल बैक प्लेट जो ओवरहीटिंग को रोकती है और टैबलेट को टिकाऊ बनाती है
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन नहीं
विशाल साइज़ के कारण यह छोटे डेस्क या सीमित जगह वाली जगहों के लिए असुविधाजनक
इतने सारे एडवांस फीचर्स और शॉर्टकट्स को सीखने में नए यूज़र्स को थोड़ा समय लग सकता है
7. XP-PEN Star03 V2 8192 Levels of Pressure Sensitivity, Battery-Free Stylus, 8 Shortcut Keys and 8 nibs Graphics Drawing Tablet Pen (Black, 10 x6 Size)
यह एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली ग्राफिक टैबलेट है, जो बिगिनर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें 10 x 6 इंच का बड़ा एक्टिव एरिया दिया गया है, जो ड्राइंग और डिजिटल राइटिंग के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 45 फीसद की भारी छूट के साथ 7,499 रुपये की जगह मात्र 4,098 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं, जो आपके काम को तेज़ी से और आसानी से पूरा करने में मदद करती हैं। इसका बैटरी-फ्री स्टाइलिश पेन चार्जिंग के झंझट को खत्म करता है और एक प्राकृतिक पेन-ऑन-पेपर अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा एक्टिव एरिया
8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज
बैटरी-फ्री स्टाइलिश
60° टिल्ट सपोर्ट
डिजिटल राइटिंग के लिए बेस्ट
वाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन नहीं
कनेक्टिविटी के लिए इसमें आधुनिक USB-C के बजाय पुराना Type-B इनपुट
