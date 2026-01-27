बेस्ट प्रोफेशनल ड्रॉइंग टैबलेट्स, अब सपने सीध स्क्रीन पर उतरेंगे, जेब पर नहीं पडे़ंगे भारी

संक्षेप: डिजिटल आर्ट के बढ़ते चलन के बीच अमेज़न पर उपलब्ध बजट ड्रॉइंग टैबलेट्स अब प्रोफेशनल-लेवल परफॉर्मेंस आम यूज़र्स तक पहुंचा रहे हैं, जो Windows, Mac और Android सपोर्ट के साथ आते हैं।

Jan 27, 2026 06:50 pm IST

डिजिटल आर्ट्स का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स के लिए खास तरह के टैबलेट चाहिए होते हैं। हालांकि इनकी कीमत ज्यादा होती है। इसी वजह से आज के आर्टिकल में हम आपके लिए बजट में बेहतरीन ड्रॉइंग टैबलेट लेकर आए हैं।अमेज़न पर उपलब्ध अफोर्डेबल ड्रॉइंग टैबलेट्स ने प्रोफेशनल-लेवल परफॉर्मेंस को कॉमन मैन तक पहुंचा दिया है। ये टैबलेट्स न सिर्फ Windows और Mac के साथ कम्पैटिबल हैं, बल्कि Android सपोर्ट के साथ पोर्टेबल वर्कफ्लो भी आसान बनाते हैं। चाहे आप इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट आर्ट, मंगा ड्रॉइंग या UI,UX डिज़ाइन में काम करते हों, ये बजट टैबलेट्स अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं। अगर आप भी अपना डिजिटल आर्ट लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है, तो अमेज़न के इन ग्रेट डील्स को बिल्कुल भी मिस न करें।

यह एक हाई-परफॉरमेंस ग्राफिक पेन डिस्प्ले है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल टूल है। इसमें 13.3 इंच की Full Laminated स्क्रीन दी गई है, जो कर्सर और पेन की नोक के बीच की दूरी को कम करके ड्राइंग का सबसे सटीक अनुभव प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 19,899 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री स्टाइलिश पेन मिलता है, जिसे कभी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह टैबलेट न केवल विंडोज और मैक, बल्कि चुनिंदा एंड्रॉइड डिवाइस के साथ भी काम करता है, जो इसे काफी वर्सेटाइल बनाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 13.3 इंच प्रेशर सेंसिटिविटी 8192 लेवल्स कलर गैमट 120% sRGB कनेक्टिविटी USB Type-C ऑपरेटिंग सिस्टम Windows, macOS, Android संगत वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर 8 शॉर्टकट कीज़ और फुल लैमिनेशन तकनीक क्यों खरीदें फुल लैमिनेटेड स्क्रीन 120% sRGB कलर गैमट बैटरी-फ्री स्टाइलिश ड्यूल कनेक्टिविटी पावर एफिशिएंट बॉक्स में टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड साथ मिलता है क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट बैटरी नहीं सिंगल केबल कनेक्शन के लिए 'फुल-फीचर्ड Type-C' केबल अलग से खरीदनी पड़ती है इस्तेमाल शुरू करने से पहले सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना अनिवार्य

यह डिजिटल आर्ट की दुनिया में एक क्रांतिकारी टैबलेट है, जो अपनी जबरदस्त 16K पेन प्रेशर सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इसमें X3 Pro स्मार्ट चिप स्टाइलिश पेन दिया गया है, जो सामान्य टैबलेट्स के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा सटीक और स्मूथ स्ट्रोक्स प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ 59,999 रुपये की जगह मात्र 29,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 15.4 इंच की Full-Laminated Anti-Glare डिस्प्ले दी गई है, जो न केवल आँखों की सुरक्षा करती है बल्कि ड्राइंग के दौरान किसी भी तरह के 'पैरालैक्स' को खत्म करती है। साथ ही, इसका सिग्नेचर Red Dial और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ आपके काम की रफ्तार को काफी बढ़ा देते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 15.4 इंच पेन चिप X3 Pro Smart Chip कलर गैमट 99% sRGB कनेक्टिविटी USB-C शॉर्टकट कीज़ 8 एक्सप्रेस कीज़ + रेड डायल वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 16K प्रेशर सेंसिटिविटी रेड डायल कंट्रोल शानदार कलर एक्यूरेसी एंटी-ग्लेयरEtched Glass बॉक्स में AC41 फोल्डेबल स्टैंड साथ मिलता है वाइड कम्पैटिबिलिटी वजन और साइज़ के कारण यह बहुत छोटे टैबलेट्स जितना पोर्टेबल नहीं क्यों खोजें विकल्प वजन और साइज़ के कारण यह बहुत छोटे टैबलेट्स जितना पोर्टेबल नहीं फुल ब्राइटनेस पर इसे चलाने के लिए लैपटॉप के अलावा अलग पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ सकती डिस्काउंट के बाद भी यह बिगिनर्स के लिए थोड़ा महंगा निवेश हो सकता है

यह एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट ग्राफिक टैबलेट है, जो डिजिटल स्केचिंग, फोटो एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ब्लूटूथ और USB-C दोनों तरह की कनेक्टिविटी मिलती है, जो इसे बाज़ार के अन्य टैबलेट्स के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वायरलेस बनाती है। अमेजन पर इसे 11,350 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें वाकोम की विश्व प्रसिद्ध Electromagnetic Resonance तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बिना बैटरी वाले पेन के साथ कागज जैसी नैचुरल ड्राइंग का अनुभव प्रदान करती है। यह विंडोज, मैक, क्रोमबुक और एंड्रॉइड के साथ पूरी तरह संगत है।

Specifications एक्टिव एरिया 6.0 x 3.7 इंच प्रेशर सेंसिटिविटी 4096 लेवल्स कनेक्टिविटी Bluetooth और USB-C ऑपरेटिंग सिस्टम Windows, macOS, Android, ChromeOS संगत वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर कस्टमाइज़ेबल पेन बटन और EMR टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी EMR बैटरी-फ्री पेन रजिस्ट्रेशन के बाद वाकोम एडवेंचर प्रोग्राम के तहत मुफ़्त सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक्सेस यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी कॉम्पैक्ट साइज सटीक कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन नहीं 4096 प्रेशर लेवल्स अन्य ब्रांड्स (जो 8192 देते हैं) के मुकाबले कम एक्टिव एरिया (6.0" x 3.7") बहुत बड़े ग्राफिक्स या आर्टवर्क के लिए छोटा

यह एक शक्तिशाली 15.6 इंच का ड्राइंग मॉनिटर है, जो डिजिटल आर्टिस्ट्स और ऑनलाइन शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 10 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ और 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला बैटरी-फ्री पेन मिलता है। अमेजन पर इसे 57 फीसद की भारी छूट और 3,000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 50,998 रुपये की जगह मात्र 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 1920x1080 Full HD IPS स्क्रीन दी गई है, जो 178° के वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आती है। साथ ही, इसके साथ एक एडजस्टेबल स्टैंड और 3-इन-1 केबल मिलती है, जो आपके वर्कस्टेशन को साफ़ और व्यवस्थित रखने में मदद करती है।

Specifications स्क्रीन साइज 15.6 इंच IPS प्रेशर सेंसिटिविटी 8192 लेवल्स रिपोर्ट रेट 266 PPS कनेक्टिविटी 3-in-1 HDMI / USB केबल ऑपरेटिंग सिस्टम Windows और macOS संगत वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अपनी पसंद के टूल्स को तुरंत एक्सेस करने के लिए 10 बटन बड़ी डिस्प्ले बैटरी-फ्री स्टाइलिश काम के दौरान सही और आरामदायक एंगल सेट करने की सुविधा पेपर-लाइक अनुभवबॉक्स में 8 रिप्लेसमेंट निब्स (Nibs) और एक 2-फिंगर ग्लव बिल्कुल मुफ्त क्यों खोजें विकल्प इसे चलाने के लिए हमेशा किसी लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना अनिवार्य यदि आपके कंप्यूटर में HDMI पोर्ट नहीं है, तो अलग से एडॉप्टर की ज़रूरत वजन और साइज़ के कारण इसे हर जगह कैरी करना थोड़ा मुश्किल

यह एक अनोखा एंड्रॉइड टैबलेट है, जो विशेष रूप से उन कलाकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चलते-फिरते ड्राइंग और स्केचिंग करना चाहते हैं। इसमें 10.1 इंच की Full HD IPS स्क्रीन और ड्राइंग के लिए एक स्टाइलिश स्टायलस पेन मिलता है। अमेजन पर इसे 75 फीसद की भारी छूट के साथ 39,990 रुपये की जगह मात्र 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह एक स्टैंडअलोन टैबलेट है, यानी इसे चलाने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें 8GB रैम और 128GB की बड़ी स्टोरेज दी गई है, जो इसे पढ़ाई, गेमिंग और डिजिटल आर्ट के लिए एक पावरफुल ऑल-इन-वन डिवाइस बनाती है।

Specifications स्क्रीन साइज 10.1 इंच FHD IPS प्रोसेसर ऑक्टा-कोर मेमोरी 8 GB RAM बैटरी 6000 mAh कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ कैमरा 13MP बैक 5MP फ्रंट क्यों खरीदें स्टैंडअलोन ड्राइंग शानदार परफॉरमेंस स्टायलस पेन शामिल फुल एचडी डिस्प्ले 6000mAh की क्षमता जो पूरे दिन का बैकअप सुनिश्चित करती है क्यों खोजें विकल्प इसका पेन रिचार्जेबल है, जिसे चार्ज करना पड़ सकता है एंड्रॉइड ओएस पर डेस्कटॉप वाले भारी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते 10.1 इंच की स्क्रीन बहुत बड़े कैनवास पर काम करने वालों के लिए छोटी

यह दुनिया का पहला ऐसा ग्राफिक पेन टैबलेट है जो 16384 लेवल की बेमिसाल प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। इसमें 15 x 9 इंच का विशाल एक्टिव एरिया मिलता है, जो प्रोफेशनल डिजिटल आर्ट और राइटिंग के लिए ढेर सारा स्पेस प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 40 फीसद की छूट के साथ 29,999 रुपये की जगह 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें ब्लूटूथ 5.0 की सुविधा दी गई है, जिससे आप बिना तारों के झंझट के काम कर सकते हैं। साथ ही, इसके साथ एक फ्री ACK05 वायरलेस रिमोट मिलता है, जिसमें 10 कस्टमाइज़ेबल कीज़ और 1 रोलर डायल दिया गया है, जो आपके काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है।

Specifications एक्टिव एरिया 15 x 9 इंच प्रेशर सेंसिटिविटी 16,384 लेवल्स कनेक्टिविटी Bluetooth 5.0, USB-C, वायरलेस रिसीवर बैटरी 10 घंटे तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट Adobe, Krita, Blender, Office वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें दुनिया की पहली 16K प्रेशर सेंसिटिविटी विशाल एक्टिव एरिया ब्लूटूथ v5.0 और 10 घंटे से ज़्यादा की लंबी बैटरी लाइफ रिमोट कंट्रोल शामिल कलाई को आराम देने के लिए 'X-Edge' रिस्ट सपोर्ट और इन-बिल्ट फोल्डेबल स्टैंड कलाई को आराम देने के लिए 'X-Edge' रिस्ट सपोर्ट और इन-बिल्ट फोल्डेबल स्टैंड मेटल बैक प्लेट जो ओवरहीटिंग को रोकती है और टैबलेट को टिकाऊ बनाती है क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन नहीं विशाल साइज़ के कारण यह छोटे डेस्क या सीमित जगह वाली जगहों के लिए असुविधाजनक इतने सारे एडवांस फीचर्स और शॉर्टकट्स को सीखने में नए यूज़र्स को थोड़ा समय लग सकता है

यह एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली ग्राफिक टैबलेट है, जो बिगिनर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें 10 x 6 इंच का बड़ा एक्टिव एरिया दिया गया है, जो ड्राइंग और डिजिटल राइटिंग के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 45 फीसद की भारी छूट के साथ 7,499 रुपये की जगह मात्र 4,098 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 8192 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी और 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज़ मिलती हैं, जो आपके काम को तेज़ी से और आसानी से पूरा करने में मदद करती हैं। इसका बैटरी-फ्री स्टाइलिश पेन चार्जिंग के झंझट को खत्म करता है और एक प्राकृतिक पेन-ऑन-पेपर अनुभव देता है।

Specifications एक्टिव एरिया 10 x 6 इंच प्रेशर सेंसिटिविटी 8192 लेवल्स कनेक्टिविटी USB Wired शॉर्टकट कीज 8 एक्सप्रेस कीज ऑपरेटिंग सिस्टम Windows और macOS संगत वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बड़ा एक्टिव एरिया 8 कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट कीज बैटरी-फ्री स्टाइलिश 60° टिल्ट सपोर्ट डिजिटल राइटिंग के लिए बेस्ट वाइड सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन नहीं कनेक्टिविटी के लिए इसमें आधुनिक USB-C के बजाय पुराना Type-B इनपुट

