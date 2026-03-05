बजट है कम? ये हैं सबसे बेहतरीन कॉफी मेकर जो बचाएंगे आपकी बिजली और समय
अमेजन पर उपलब्ध 2026 की टॉप-रेटेड कॉफी मशीनें कम बिजली खपत के साथ बेहतरीन स्वाद और स्मार्ट फीचर्स प्रदान करती हैं। मात्र 1,500 रुपए की शुरुआती कीमत और बैंक ऑफर्स के साथ, ये एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल्स घर पर ही मिनटों में कैफे जैसी कॉफी तैयार कर देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में कॉफी प्रेमियों के लिए अमेजन इंडिया पर 'स्मार्ट और एनर्जी-एफिशिएंट' मशीनों की एक नई लहर आई है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसी मशीनें सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं जो कम बिजली की खपत करें और कैफे जैसा प्रीमियम स्वाद दें।
मार्च 2026 के अपडेट के अनुसार, अमेज़न पर Preethi Cafe Zest (CM210) अपने 450W के लो-पावर कंजम्पशन के कारण छोटे परिवारों के लिए नंबर-1 बनी हुई है। वहीं, Pigeon Brewster और Agaro Royal Drip (750W) बजट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स हैं, जो ऑटो-शट ऑफ और एंटी-ड्रिप जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। यदि आप झाग वाली कॉफी के शौकीन हैं, तो Morphy Richards Europa और Wonderchef Regenta जैसे 800W वाले मॉडल्स बेस्ट-सेलर लिस्ट में टॉप पर हैं।
इन आधुनिक मशीनों की सबसे बड़ी खूबी इनका 'फास्ट हीटिंग' और 'एडवांस थर्मल सेंसर' है, जो बिना बिजली बर्बाद किए कॉफी के नेचुरल ऑयल को सुरक्षित रखते हैं, जिससे हर कप में गहरा और ताज़ा स्वाद मिलता है। मात्र 1,500 रुपए से 5,000 रुपए की रेंज में उपलब्ध ये विकल्प न केवल बिजली बिल बचाते हैं, बल्कि आपके किचन को एक मॉडर्न लुक भी देते हैं।
1. Preethi Cafe Zest Drip Coffee Maker| 450W Coffee Machine for Home | 500ml Capacity | Black (CM 210)
Preethi Cafe Zest उन लोगों के लिए एक आदर्श कॉफी मेकर है जो बिना ज्यादा बिजली खर्च किए असली साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी या ब्लैक कॉफी का आनंद लेना चाहते हैं। मात्र 450W की पावर खपत के साथ, यह मशीन न केवल बिजली बचाती है बल्कि अपनी 'हीट सेंसिटिव थर्मल फ्यूज' तकनीक के कारण बेहद सुरक्षित भी है। इसकी 500ml की क्षमता छोटे परिवारों या ऑफिस डेस्क के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
एंटी-ड्रिप सिस्टम
सुरक्षित तकनीक
एर्गोनोमिक डिजाइन
वाटर लेवल विंडो
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों या मेहमानों के लिए कम
केवल ड्रिप कॉफी
2. Lifelong Eden Primiera 1350W Digital Coffee Machine with Milk Tank |Italian Ulka Pump 20 Bar Pressure Pump |Double Shot, Espresso Cool Modes | Touchscreen Display | Hot & Cold Brew |Cappuccino & Latte
Lifelong Eden Primiera केवल एक कॉफी मशीन नहीं, बल्कि आपका निजी डिजिटल बरिस्ता है। 13,999 की कीमत पर यह मशीन प्रोफेशनल ग्रेड के फीचर्स जैसे 20-Bar Italian Ulka Pump और टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट मिल्क टैंक है, जो बिना किसी झंझट के खुद-ब-खुद मलाईदार झाग तैयार करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोफेशनल 20-Bar प्रेशर
वन-टच ऑपरेशन
Espresso Cool मोड
प्रीमियम डिजाइन
कम्प्लीट किट
क्यों खोजें विकल्प
ड्रिप मशीनों के मुकाबले बिजली ज़्यादा
काउंटर पर थोड़ी ज़्यादा जगह घेर
3. Wonderchef Regenta Espresso Coffee Maker, 5-bar with Steamer, Make Espressos, Cappuccinos & Lattes at Home, With Steamer, Metal Porta Filter, Temperature Dial, 2 Years Warranty
Wonderchef Regenta एक बजट-फ्रेंडली एस्प्रेसो मशीन है जो स्टाइल और कार्यक्षमता का बेहतरीन संतुलन बनाती है। 3,999 रुपए की कीमत पर यह मशीन 5-Bar Pressure तकनीक का उपयोग करती है, जो कॉफी बीन्स से उनके प्राकृतिक तेल और सुगंध को निकालकर आपको एक मलाईदार स्वाद देती है। इसका क्लासिक Temperature Dial न केवल देखने में शानदार लगता है, बल्कि आपको ब्रूइंग के दौरान तापमान पर नियंत्रण भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल कॉफी विकल्प
बिल्ट-इन स्टीमर
टिकाऊ बनावट
2 साल की वारंटी
क्लासिक लुक
क्यों खोजें विकल्प
2-3 छोटे कप के लिए ही पर्याप्त
बहुत गाढ़ी 'Crema' नहीं
4. Xech Smart Mug Coffee Maker | Automatic Coffee Frother Machine | Electric Milk Frother with Warm and Cold Foam for Latte, Cappuccinos Macchiato 500W 500ml | Wedding Gift for Couples (MyCafe)
XECH MyCafe एक हाइब्रिड गैजेट है जो कॉफी मेकर और मिल्क फ्रोदर दोनों का काम करता है। 2,999 रुपए की डील प्राइस पर यह उन बैचलर्स, कपल्स या यात्रियों के लिए बेस्ट है जो भारी मशीनों के बजाय एक 'स्मार्ट मग' डिजाइन पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Hot & Cold Foam फंक्शन है, जिससे आप सर्दियों में हॉट चॉकलेट और गर्मियों में कोल्ड कॉफी का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट
मल्टीपरपज
फास्ट हीटिंग और फ्रोथिंग
गिफ्टिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रेशर की कमी
एक बार में केवल 500ml ही तैयार
5. Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 4 Cups Drip Coffee maker (Black)
Pigeon Brewster उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो कम बजट में रोज़ाना ताज़ा फिल्टर कॉफी पीना चाहते हैं। मात्र 989 की कीमत पर यह मशीन 600 Watt की हीटिंग प्लेट के साथ आती है, जो मिनटों में 4 कप (600ml) गरमा-गरम कॉफी तैयार कर देती है। इसकी सरलता और टिकाऊपन के कारण 4,600 से अधिक लोगों ने इसे अमेज़न पर सराहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
एंटी-ड्रिप सिस्टम
आसान रखरखाव
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक फीचर्स
प्लास्टिक बॉडी
6. Morphy Richards Europa Drip Espresso Coffee Machine|600W Drip Coffee Maker|6-Cups Capacity|Anti-Drip Function|Dry Heat Protection|Warming Plate|2 Years Product Warranty|Black
Morphy Richards Europa एक स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट ड्रिप कॉफी मशीन है जो आपके किचन काउंटर की शोभा बढ़ाती है। 1,799 रुपए की आकर्षक कीमत पर यह मशीन 600W पावर और 6-कप क्षमता के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 'वार्मिंग प्लेट' फीचर है, जो कॉफी बनने के बाद उसे अपने आप गर्म रखता है ताकि आप अपनी फुर्सत में ताज़ा स्वाद ले सकें।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑप्टिमल ब्रीविंग
वार्मिंग प्लेट
ड्राई हीट प्रोटेक्शन
प्रीमियम लुक
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
केवल ड्रिप कॉफी
महंगी
7. DOMESTICA Brewcraft Pod 3-in-1 Multi Capsule Espresso Coffee Maker Machine for Home | 20 Bar Pressure with Rapid Heat-up | One-touch Operation for Nespresso Original, Dolce Gusto& Ground Coffee Powder
Domestica Brewcraft Pod एक 3-in-1 मल्टी-कैप्सूल मशीन है, जो अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाती है। 8,499 रुपए की सीमित समय की डील पर मिलने वाली यह मशीन आपको Nespresso, Dolce Gusto और Ground Coffee (पिसी हुई कॉफी) तीनों का विकल्प देती है। इसका 20-Bar प्रेशर और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे उन लोगों के लिए बेस्ट बनाता है जो घर पर प्रीमियम 'कैप्सूल कॉफी' का अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3-in-1 बहुमुखी प्रतिभा
7-लेवल कस्टमाइज़ेशन
प्रोफेशनल क्रीमा
स्लीक और पोर्टेबल
तेज़ और आसान
क्यों खोजें विकल्प
मिल्क टैंक की कमी
कैप्सूल का खर्च
8. AAshonee Italian Coffee Maker | Espresso Moka Pot 3 Cup (150ml) | Black Aluminum Stovetop Espresso Maker | Real Wooden Handle
AAshonee मोका पॉट एक पारंपरिक स्टोवटॉप कॉफी मेकर है जो प्रेशर के जरिए कॉफी ब्रू करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका असली लकड़ी का हैंडल और क्लासी ब्लैक एल्युमीनियम बॉडी है। यह न केवल आपके किचन को एक विंटेज लुक देता है, बल्कि कैंपिंग या यात्रा के दौरान भी इस्तेमाल करने के लिए सबसे हल्का और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली इटालियन स्वाद
कोई बिजली का खर्च नहीं
पोर्टेबल और टिकाऊ
प्रीमियम लुक
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
वन-टच' नहीं
एक 'डिफ्यूज़र प्लेट' की ज़रूरत
1. आपको कॉफी मेकर को कितनी बार साफ करना चाहिए?
कॉफी के बेहतरीन स्वाद और मशीन की लंबी उम्र के लिए सफाई का यह शेड्यूल अपनाएं:
हर इस्तेमाल के बाद: फिल्टर बास्केट, जार और पोर्टाफिल्टर को गर्म पानी और साबुन से धोएं ताकि कॉफी के तेल और अवशेष जमा न हों।
महीने में एक बार: मशीन को ‘डीस्कैल’ करें। इसके लिए पानी और सफेद विनेगर के मिश्रण को मशीन में चलाएं ताकि अंदर जमा होने वाले खनिज साफ हो जाएं।
दूध वाला हिस्सा: यदि आपकी मशीन में स्टीम वांड या मिल्क टैंक है, तो उसे हर इस्तेमाल के तुरंत बाद साफ करना अनिवार्य है, वरना दूध जमने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
2. कॉफी मशीन कितने प्रकार की होती है?
मुख्य रूप से कॉफी मशीनें चार श्रेणियों में आती हैं,
ड्रिप कॉफी मेकर: सबसे आम और आसान (जैसे Pigeon Brewster)। इसमें गर्म पानी फिल्टर में रखे कॉफी पाउडर से होकर धीरे-धीरे जार में गिरता है।
एस्प्रेसो मशीन : ये हाई प्रेशर का इस्तेमाल करती हैं ताकि गाढ़ी और स्ट्रॉन्ग कॉफी (Crema के साथ) मिल सके (जैसे Lifelong Eden)।
मोका पॉट : यह गैस चूल्हे पर इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक इटालियन मेकर है जो भाप के दबाव से कड़क कॉफी बनाता है।
कैप्सूल/पॉड मशीन : इसमें बने-बनाए कॉफी कैप्सूल डाले जाते हैं। यह सबसे तेज़ और सफाई में आसान होती है (जैसे Domestica 3-in-1)।
3. कॉफी का आविष्कार कब और कहां हुआ था?
स्थान: कॉफी की खोज इथियोपिया (अफ्रीका) के कफ़ा' क्षेत्र में हुई थी।
समय और कहानी: माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में काल्डी नाम के एक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरियां कुछ खास जामुन खाने के बाद बहुत ऊर्जावान हो गई हैं। इसके बाद वहां के भिक्षुओं ने इसका पेय बनाया ताकि वे प्रार्थना के दौरान जाग सकें। 15वीं शताब्दी तक यह यमन और अरब देशों में लोकप्रिय हो गई।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
