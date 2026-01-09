बजट में बेस्ट एयर प्यूरीफायर, अमेजन लाया गजब का ऑफर
एयर प्यूरीफायर को सस्ते में खरीदा जा सकता है, इसके लिए अमेजन की डील एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, जो सस्ते में एयर प्यूरीफायर खरीदने का मौका दे रही है।
आज के वक्त में हर घर के लिए एयर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है। Amazon पर चल रहे ऑफर्स के दौरान 7000 रुपए से कम बजट में एयर प्यूरीफायर खरीदने का यह एक बेहतरीन मौका है। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, धूल, धुएँ और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों के कारण घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो सकती है। ऐसे में एक बजट एयर प्यूरीफायर न सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करता है। Amazon पर उपलब्ध कई एयर प्यूरीफायर HEPA या मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ आते हैं, जो एलर्जी, बैक्टीरिया और बदबू को कम करने में मदद करते हैं। कम बिजली खपत, बिना शोर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। Amazon ऑफर के दौरान बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और कूपन के जरिए इन्हें और भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप कम बजट में बेहतर एयर क्वालिटी चाहते हैं, तो 7000 रुपए के अंदर मिलने वाले एयर प्यूरीफायर एक स्मार्ट डील अमेजन पर मौजूद हैं।
1. BUI Air Purifier with True HEPA H13 Filter | Covers Up to 500 sq ft | Removes 99.97% Pollutants | 4-Stage Filtration | Ideal for Home & Office | Remote Control with Extra Filter
यह Brindavan Udyog India Air Purifier है, जिसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है। यह एयर प्यूरीफायर 99.97% तक धूल, एलर्जेंस, स्मोक और 0.3 माइक्रोन तक के बारीक कणों को हटाने में सक्षम है। इसमें 4-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है और यह 500 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है, जिससे यह घर और ऑफिस दोनों के लिए उपयुक्त बनता है। रिमोट कंट्रोल सपोर्ट और साइलेंट ऑपरेशन के साथ यह डिवाइस 34% की छूट पर 6,600 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA H13 फिल्टर के साथ 99.97% पॉल्यूटेंट रिमूवल
4-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम
500 sq ft तक का कवरेज एरिया
लो नॉइज़ परफॉर्मेंस, स्लीप और वर्क के लिए बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी नहीं
बड़े हॉल के लिए सीमित कवरेज
2. Silver Martini Air-Plus Room Air Purifier, True HEPA Filter with UV Light, 500 sq. ft. Area Coverage, Removes 99.97% pollutants by 4 Stage Filtration, UV Light Air Purifier, White
यह Air Purifier True HEPA फिल्टर और UV Light टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 4-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए हवा से 99.97% तक धूल, स्मोक, एलर्जेंस और हानिकारक कणों को प्रभावी रूप से हटाता है। 500 स्क्वायर फीट तक के एरिया कवरेज के साथ यह घर, बेडरूम और ऑफिस के लिए उपयुक्त है। स्लीप मोड, टाइमर और स्मोक रिमूवल जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ यह एयर प्यूरीफायर फिलहाल 57% की भारी छूट पर 6,500 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA फिल्टर के साथ UV Light सपोर्ट
99.97% पॉल्यूटेंट रिमूवल क्षमता
एनर्जी-एफिशिएंट परफॉर्मेंस
स्लीप मोड और टाइमर जैसे मल्टी-फंक्शन फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप या Wi-Fi सपोर्ट नहीं
ज्यादा बड़े स्पेस के लिए सीमित
3. Dr Trust USA Zurich Portable Room Air Purifier, HEPA Filter UV 4 Stage Filtration & Air Quality Monitoring, Low Noise, 360° Air Inlet Removes 99.97% Pollutants Dust, Smoke, Bacterial Particles (Black)
यह Air Purifier True HEPA फिल्टर, UV टेक्नोलॉजी और 4-लेयर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है। इसका 360° एयरफ्लो डिज़ाइन चारों दिशाओं से हवा खींचकर उसे तेजी से साफ करता है। यह एयर प्यूरीफायर 99.97% तक धूल, स्मोक, बैक्टीरिया और 0.3 माइक्रोन तक के बारीक कणों को प्रभावी रूप से हटाने में सक्षम है। रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और ऑटो मोड के साथ यह डिवाइस फिलहाल 43% की छूट पर 5,699 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA फिल्टर + UV-B टेक्नोलॉजी
360° एयर इनलेट के साथ फास्ट प्यूरीफिकेशन
ऑटो मोड और स्लीप मोड सपोर्ट
फ़िल्टर चेंज अलर्ट फीचर
लो नॉइज़ ऑपरेशन (करीब 50 dB)
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi / स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
रिप्लेसमेंट फिल्टर की कीमत ज्यादा
4. ROSEKM Air Purifiers for Home Bedroom, Air Cleaner with 3-In-1 HEPA Filter for Dust Smoke Pet Dander Odor with Sleep Mode, Aromatherapy, Timer, Portable (Black)
यह Air Purifier खासतौर पर होम और बेडरूम यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3-इन-1 True HEPA फिल्टर सिस्टम दिया गया है, जो 99.97% तक धूल, स्मोक, पेट डैंडर और बदबू को हटाने में सक्षम है। स्लीप मोड, एरोमाथेरेपी और टाइमर जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ यह एयर प्यूरीफायर कम शोर में बेहतर एयर प्यूरीफिकेशन देता है। यह Amazon’s Choice टैग के साथ 52% की छूट पर 4,299 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टेज True HEPA + कार्बन फिल्ट्रेशन
99.97% पॉल्यूटेंट रिमूवल क्षमता
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन
मल्टीपल फैन स्पीड और टाइमर ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप या Wi-Fi सपोर्ट नहीं
UV फिल्टर सपोर्ट नहीं
5. SHARP Car Air Purifier with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Odor, Mold, VOCs) I JAPAN TECHNOLOGY I Pre Filter I Suitable for Hatchback, Sedan and SUVs | Cover: 3.6 m³ I IG-GC2E-B I Black
यह Air Purifier जापान की Plasmacluster टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया, वायरस, बदबू, मोल्ड और VOCs को हटाने में मदद करती है और कार के अंदर की हवा को नेचुरल तरीके से शुद्ध करती है। यह कार एयर प्यूरीफायर हैचबैक, सेडान और SUV के लिए उपयुक्त है और 3.6 m³ तक के केबिन एरिया को कवर करता है। हल्के और पोर्टेबल डिज़ाइन के साथ यह डिवाइस 50% की छूट पर 6,589 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
SHARP की पेटेंटेड Plasmacluster आयन टेक्नोलॉजी
बैक्टीरिया, वायरस, बदबू और VOCs को हटाने में असरदार
कार अडैप्टर और USB पावर सपोर्ट
कप होल्डर में फिट होने वाला कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
बड़े स्पेस के लिए उपयुक्त नहीं
केवल कार यूज़ तक सीमित
6. OTEK 330A Smart Air Purifier for Home & Office | HEPA H13 & Activated Carbon Filter | UV-C Sterilization | Real-Time AQI Display | Removes 99.9% Dust, Smoke & Allergens | 280 sq.ft
यह घर और ऑफिस के लिए एक पोर्टेबल और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। इसमें True HEPA H13 + Activated Carbon फिल्टर के साथ UV-C स्टरलाइजेशन भी मिलता है, जो हवा में मौजूद 99.9% तक धूल, स्मोक, पॉल्ल्यूटेंट और एलर्जेंस को हटाता है। रियल-टाइम AQI डिस्प्ले, 360° एयर इनटेक और कई स्मार्ट मोड्स के साथ यह डिवाइस 280 sq.ft तक के कमरे के लिए उपयुक्त है। फिलहाल यह डील पर 5,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
True HEPA H13 + Activated Carbon फिल्टर
UV-C स्टरलाइजेशन के साथ वायरस/बैक्टीरिया नियंत्रण
360° एयर इनटेक से पूरा कमरा साफ एयर
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले (PM2.5 कलर-कोडेड)
लो-नॉइज़ ऑपरेशन (≤60 dB) और कम पावर कंजंप्शन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े लिविंग रूम या हॉल के लिए कवरेज सीमित
स्मार्ट ऐप/वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं
7. LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White
यह Air Purifier छोटे कमरों, बेडरूम और पर्सनल स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है। इसमें H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा से 99.97% तक धूल, स्मोक, पोलन और पेट डैंडर को हटाने में सक्षम है। 360° VortexAir टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा-लो नॉइज़ परफॉर्मेंस और अरोमाथेरेपी फीचर के चलते यह एयर प्यूरीफायर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल और किफायती विकल्प बनता है। फिलहाल यह एयर प्यूरीफायर 40% की छूट पर 5,988 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
H13 True HEPA फिल्टर के साथ 99.97% पॉल्यूटेंट रिमूवल
360° VortexAir 3.0 टेक्नोलॉजी
बेहद कम नॉइज़ (लगभग 25 dB)
Energy Star सर्टिफाइड
2 साल की वारंटी
कम बिजली खपत (सिर्फ 7W)
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे या हॉल के लिए उपयुक्त नहीं
स्मार्ट ऐप या AQI डिस्प्ले नहीं
UV या आयन टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं
