World Cup 2026: टीवी छोड़िए, इन स्मार्ट प्रोजेक्टर्स पर 200-इंच की स्क्रीन पर देखें क्रिकेट

अमेजन की स्पेशल वर्ल्ड कप सेल में मात्र 10,000 रुपए की शुरुआती कीमत में शानदार 4K सपोर्ट वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं, जो आपके घर को स्टेडियम में बदल देंगे।

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच को दोगुना करने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं के बीच किफायती 4K स्मार्ट प्रोजेक्टर्स का क्रेज तेजी से बढ़ा है। अमेज़न इंडिया पर चल रही विशेष सेल में Xelectron, Zynk, WZATCO और E GATE जैसे ब्रांड्स मात्र10,000रुपए से 15,000 रुपए की रेंज में बेहतरीन विकल्प पेश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टर्स उन लोगों के लिए सबसे सटीक समाधान हैं जो टीवी की तुलना में 100 से 200 इंच की विशाल स्क्रीन पर क्रिकेट देखना चाहते हैं।

तकनीकी रूप से, ये नए जमाने के प्रोजेक्टर्स Android OS के साथ आते हैं, जिनमें Netflix, Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स पहले से ही मौजूद होते हैं। इनमें वाई-फाई और ब्लूटूथ की सुविधा के साथ-साथ Auto-Keystone और Auto-Focus जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो सेटअप को बेहद आसान बना देते हैं। 10,000 रुपए के अंदर E GATE Atom 3X और Portronics Beem सीरीज जैसे मॉडल 1080p नेटिव रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ बेहतरीन ब्राइटनेस प्रदान करते हैं, जिससे हल्की रोशनी में भी तस्वीर साफ दिखती है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये डिवाइस न केवल किफायती हैं, बल्कि पोर्टेबल भी हैं, जिससे आप इन्हें घर के अंदर या छत पर दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कम खर्च में स्टेडियम जैसा माहौल और इमर्सिव अनुभव चाहते हैं, तो 2026 की ये अमेजन डील्स एक स्मार्ट निवेश साबित हो सकती हैं।

यह एक पूरी तरह से ऑटोमैटिक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसे होम थिएटर के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नेटिव 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन और 4K सपोर्ट के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI तकनीक है, जो ऑटो-फोकस और ऑटो-कीस्टोन के जरिए तस्वीर को खुद-ब-खुद साफ और सीधा कर देती है। इसमें इन-बिल्ट Whale TV+ दिया गया है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के लाइव टीवी चैनलों का आनंद ले सकते हैं।

Specifications ब्राइटनेस 400 ISO लुमेन्स स्क्रीन साइज 45 इंच से लेकर 300 इंच तक की विशाल स्क्रीन सॉफ्टवेयर Android 12 आधारित Whale TV+ UI कनेक्टिविटी Dual Band WiFi 6, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 लैंप लाइफ 60,000 घंटे ऑडियो 5W इन-बिल्ट बॉक्स स्पीकर्स क्यों खरीदें पूरी तरह से ऑटोमैटिक लाइव टीवी का मजा बेहतरीन लेंस तकनीक लेटेस्ट कनेक्टिविटी फ्लेक्स-एंगल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित रैम ब्राइटनेसतेज धूप वाले कमरे में तस्वीर थोड़ी धुंधली

Wzatco Yuva Infinity एक हाई-एंड Official Google TV प्रोजेक्टर है, जिसे सिनेमाई अनुभव को घर पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 19,990 रुपए की कीमत पर यह प्रोजेक्टर 1200 ANSI लुमेन्स की जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ आता है, जो इसे इस बजट के सबसे चमकदार प्रोजेक्टर्स में से एक बनाता है। इसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स के लिए WideVine L1 सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिससे आप 4K कंटेंट को उसकी असली स्पष्टता के साथ स्ट्रीम कर सकते हैं।

Specifications मेमोरी 2GB RAM और हाई-स्पीड स्टोरेज सॉफ्टवेयर Official Google TV स्क्रीन साइज 300 इंच (762 cm) तक का सिनेमाई डिस्प्ले ऑडियो Dolby Surround Sound सपोर्ट खास तकनीक पूरी तरह से सील्ड डस्ट-प्रूफ इंजन क्यों खरीदें अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले पूरी तरह से ऑटोमैटिक शॉर्ट थ्रो डस्ट-फ्री डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बजट प्रोजेक्टर्स की तुलना में महंगा थोड़ा भारी

Zync T6 एक बजट-फ्रेंडली Android 10 स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसे पोर्टेबिलिटी और आउटडोर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। 7,849 रुपए की कीमत में यह प्रोजेक्टर 1080p रेजोल्यूशन और 7000 लुमेन्स की हाई ब्राइटनेस का दावा करता है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स पहले से मौजूद हैं, जिससे आपको अलग से कोई फायरस्टिक या लैपटॉप जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

Specifications 3D सपोर्ट उपलब्ध ऑडियो 3W इन-बिल्ट स्पीकर कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AV पोर्ट मेमोरी 1GB RAM / 8GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 ब्राइटनेस 7000 लुमेन्स क्यों खरीदें स्मार्ट एंड्रॉइड फीचर्स मल्टीपल पोर्ट्स हाई ब्राइटनेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किफायती दाम क्यों खोजें विकल्प औसत स्पीकर मैनुअल एडजस्टमेंट

TOPTRO MAHAA एक हाई-ब्राइटनेस स्मार्ट प्रोजेक्टर है जिसे आधुनिक फीचर्स और बजट के बेहतरीन तालमेल के साथ पेश किया गया है। 9,990 रुपए की किफायती कीमत पर यह प्रोजेक्टर 14000 लुमेन्स की जबरदस्त चमक और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक फोकस है, जो आपको रिमोट के एक बटन से तस्वीर को शार्प करने की सुविधा देता है। यह वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications फोकस/कीस्टोन इलेक्ट्रिक फोकस और 6D डिजिटल कीस्टोन मेमोरी 1GB RAM / 8GB Storage कनेक्टिविटी Dual Band WiFi (2.4G/5G), Bluetooth 5.2, HDMI, USB ऑपरेटिंग सिस्टम Android 11 डिस्प्ले साइज 200 इंच तक की विशाल स्क्रीन ब्राइटनेस 14,000 लुमेन्स क्यों खरीदें सुपर ब्राइट डिस्प्ले इलेक्ट्रिक फोकस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 4K और HDR10 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प औसत साउंड 1GB रैम के साथ बहुत सारी ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में चलाने पर हल्का लैग

BIGASUO BG41 एक अल्ट्रा-पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है जिसे आधुनिक होम एंटरटेनमेंट और चलते-फिरते मूवी नाइट्स के लिए बनाया गया है। 8,299 रुपए की बजट कीमत में यह 15,000 लुमेन्स की हाई ब्राइटनेस और 4K सपोर्ट के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसकी कनेक्टिविटी है, जिसमें RJ45 (LAN) पोर्ट भी दिया गया है, जो इस बजट के अन्य प्रोजेक्टर्स में कम ही देखने को मिलता है। वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को दोस्तों के साथ कहीं भी देखने के लिए यह एक शानदार गैजेट है।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, RJ45 सॉफ्टवेयर इन-बिल्ट ऐप्स मिररिंग Miracast (Android) और iOS सपोर्ट अतिरिक्त फीचर जूम एडजस्टमेंट और रिमोट कंट्रोल वजन मात्र 200 ग्राम क्यों खरीदें बेहद हल्का और छोटा वायर्ड इंटरनेट सपोर्ट हाई ब्राइटनेस जूम एडजस्टमेंट क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट 6 महीने की वारंटी

BORSSO Crystal Edge एक प्रीमियम Android 12 स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो अपने शानदार लेदर फिनिश और दमदार हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। 16,999 रुपए की कीमत में यह प्रोजेक्टर 1100 ANSI Lumens की जबरदस्त ब्राइटनेस और 2GB RAM के साथ आता है, जो इसे इस बजट के सबसे स्मूथ और चमकदार प्रोजेक्टर्स में से एक बनाता है। इसकी Fully Automatic तकनीक (फोकस, कीस्टोन और ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस) इसे सेटअप करने में लगने वाली मेहनत को पूरी तरह खत्म कर देती है।

Specifications थ्रो रेशियो 1.20:1 ऑडियो 15W DSP स्टीरियो स्पीकर्स कनेक्टिविटी HDMI ARC, Dual Band WiFi 6, Bluetooth 5.2 ऑटो फीचर्स Auto Focus, Auto Keystone, Obstacle Avoidance, Auto Tilt सॉफ्टवेयर Android 12 क्यों खरीदें अल्ट्रा-ब्राइट विजुअल्स स्मार्ट एआई कैमरा दमदार साउंड HDMI ARC सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सेमी-क्लोज्ड इंजन वारंटी का लाभ उठाने के लिए डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर प्रोडक्ट रजिस्टर करना अनिवार्य

XElectron iProjector 2 Plus एक प्रीमियम स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जिसे वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स और सिनेमाई अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया है। 16,990रुपए की कीमत में यह प्रोजेक्टर 2GB RAM और 32GB ROM के साथ आता है, जो इसे इस रेंज के अन्य प्रोजेक्टर्स की तुलना में अधिक स्टोरेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसके Certified Dolby Plus Audio और WiFi 6 सपोर्ट के कारण यह एक कम्पलीट एंटरटेनमेंट पैकेज है।

Specifications कनेक्टिविटी HDMI ARC, WiFi 6, Bluetooth 5.4, Ethernet ऑडियो Dual 10W Speakers ऑटो फीचर्स Auto Focus, Keystone, Obstacle Avoidance, Screen Fit सॉफ्टवेयर Android 12 मेमोरी 2GB RAM + 32GB Storage ब्राइटनेस 1500 ANSI / 20,000 लुमेन्स क्यों खरीदें जबरदस्त ब्राइटनेस बड़ी स्टोरेज क्षमता शानदार साउंड क्वालिटी पूरी तरह ऑटोमैटिक क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी और बड़ा

1. घर के उपयोग के लिए कौन सा प्रोजेक्टर बेहतर है? यदि आप घर के लिए एक संतुलित प्रोजेक्टर चाहते हैं जो इस्तेमाल में आसान हो और जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, तो XElectron iProjector 2 Plus या BORSSO Crystal Edge सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

XElectron iProjector 2 Plus : यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें दमदार आवाज (Dolby Plus) और ज़्यादा स्टोरेज (32GB) चाहिए। इसके 20W के स्पीकर्स घर के बड़े कमरे के लिए पर्याप्त हैं।

BORSSO Crystal Edge : यह उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रीमियम लुक (लेदर फिनिश) और बेहतरीन कंट्रास्ट चाहिए। इसका एआई कैमरा दीवार पर आने वाली बाधाओं को खुद ही हटा देता है।

कम बजट के लिए: यदि आपका बजट 10,000 रुपए के अंदर है, तो E GATE Atom 4X+ सबसे भरोसेमंद विकल्प है क्योंकि इसमें फ्री लाइव टीवी (Whale TV+) मिलता है।

2. सबसे अच्छा 4K प्रोजेक्टर कौन सा खरीदें? यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि 20,000 रुपए के अंदर आने वाले सभी प्रोजेक्टर्स Native 1080p होते हैं लेकिन वे 4K वीडियो सपोर्ट करते हैं। यदि आप 2026 की सेल में सबसे बेहतरीन '4K सपोर्ट' वाला प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो ये दो टॉप विकल्प हैं:

विजेता: Wzatco Yuva Infinity क्यों खरीदें? यह इस बजट का सबसे 'स्मार्ट' प्रोजेक्टर है। इसमें Official Google TV और WideVine L1 सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि आप Netflix और Prime Video पर असली 4K क्वालिटी का अनुभव ले पाएंगे। इसकी 1200 ANSI ब्राइटनेस इसे दिन में भी इस्तेमाल के लायक बनाती है।

उपविजेता: TOPTRO MAHAA क्यों खरीदें? यदि आप बजट में सबसे अधिक ब्राइटनेस (14,000 लुमेन्स) और 4K सपोर्ट चाहते हैं, तो यह बेस्ट है। इसमें रिमोट से चलने वाला इलेक्ट्रिक फोकस मिलता है जो बहुत सुविधाजनक है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्रोजेक्टर के 5 मुख्य फीचर्स फीचर विवरण क्रिकेट प्रेमियों के लिए फायदा 1. ब्राइटनेस 1000 ANSI से 1500 ANSI लुमेन्स की हाई ब्राइटनेस। आप दिन के मैचों या हल्की रोशनी वाले कमरे में भी बिना पर्दा गिराए साफ़ तस्वीर देख पाएंगे। 2. नेटिव 1080p + 4K सपोर्ट 1920 x 1080 का असली रेजोल्यूशन और 4K वीडियो प्लेबैक। बड़ी स्क्रीन (150-200 इंच) पर चौके-छक्के और खिलाड़ी के हाव-भाव बिल्कुल स्पष्ट और शार्प दिखेंगे। 3. फुली ऑटोमैटिक सेटअप AI ऑटो-फोकस और ऑटो-कीस्टोन (Auto Focus & Keystone) तकनीक। मैच शुरू होने से पहले आपको सेटिंग्स में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा; प्रोजेक्टर खुद स्क्रीन को सीधा और साफ़ कर देगा। 4. WiFi 6 और कम लैग लेटेस्ट 6th जेनरेशन ड्यूल बैंड वाई-फाई सपोर्ट। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान 'बफरिंग' नहीं होगी, जिससे आप मैच की हर गेंद का आनंद बिना किसी रुकावट के ले सकेंगे। 5. HDMI ARC और ब्लूटूथ 5.4 साउंडबार और होम थिएटर के लिए हाई-स्पीड कनेक्टिविटी। स्टेडियम जैसा शोर और कमेंट्री का असली अहसास पाने के लिए आप अपने साउंड सिस्टम को वायरलेस तरीके से जोड़ सकेंगे।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।