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₹4000 से कम में बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स: दमदार साउंड और बजट में ये हैं परफेक्ट चॉइस

Apr 23, 2026 08:52 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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4000 रुपये के अंदर ब्लूटूथ स्पीकर्स में Tribit XSound Go और Zebronics Sound Feast 250 जैसे कई विकल्प शामिल हैं। हम आपके लिए बेस्ट स्पीकर्स की लिस्ट लेकर आए हैं। 

₹4000 से कम में बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स: दमदार साउंड और बजट में ये हैं परफेक्ट चॉइस

आज के समय में Bluetooth speakers सिर्फ म्यूजिक सुनने का जरिया नहीं रहे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे घर पर आराम से गाने सुनने हों, दोस्तों के साथ छोटी पार्टी करनी हो या फिर ट्रैवल के दौरान एंटरटेनमेंट चाहिए, एक अच्छा पोर्टेबल स्पीकर हर जगह काम आता है। हालांकि, 4000 रुपये के बजट में सही स्पीकर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हम आपका काम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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Tribit XSound Go (कीमत: 2,843 रुपये)

अगर इस बजट में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो Tribit XSound Go एक शानदार विकल्प है। यह स्पीकर बैलेंस्ड साउंड के लिए जाना जाता है, जिसमें क्लैरिटी और बास दोनों का अच्छा संतुलन मिलता है। इसका 16W स्टीरियो आउटपुट एक कमरे को आसानी से भर सकता है, जबकि इसकी बैटरी लगभग 24 घंटे तक चलती है। यही वजह है कि यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के म्यूजिक इंजॉय करना चाहते हैं।

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Zebronics Sound Feast 250 (कीमत: 2,699 रुपये)

वहीं, अगर आप लाउड साउंड और हैवी बास के शौकीन हैं, तो Zebronics Sound Feast 250 आपकी जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। यह स्पीकर 25–30W तक का पावरफुल आउटपुट देता है, जिससे यह छोटे-मोटे पार्टीज या आउटडोट यूज के लिए आइडियल बन जाता है। इसका बास काफी पंची है, जो DJ ट्रैक्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स को और भी मजेदार बना देता है। वॉल्यूम और बास के मामले में यह दमदार साबित होता है।

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Portronics SoundDrum P (कीमत: 1,999 रुपये)

अगर आप एक बैलेंस्ड और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो Portronics SoundDrum P एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें 20W आउटपुट मिलता है, जो बढ़िया लाउडनेस और अच्छा बास ऑफर करता है। यह स्पीकर उन यूजर्स के लिए खास है जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक ऑल-राउंड परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे डेली यूज और पोर्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा बनाता है।

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boAt Stone 350 (कीमत: 1,399 रुपये)

कम बजट वाले यूजर्स के लिए boAt Stone 350 एक भरोसेमंद ऑप्शन है। यह स्पीकर कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और वाटरप्रूफ डिजाइन के साथ आता है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है। हालांकि इसका साउंड आउटपुट उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन कैजुअल लिसनिंग और ट्रैवल के लिए यह काफी अच्छा काम करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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