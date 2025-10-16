मौका! इन ब्लूटूथ स्पीकर्स में है सबसे ज्यादा दम, सबकी कीमत 2000 रुपये से कम
संक्षेप: फेस्टिव सेल के दौरान ग्राहकों को 2000 रुपये से कम कीमत पर स्पीकर्स खरीदने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। हम आपके लिए कई डील्स लेकर आए हैं, जिनमें से सही का चुनाव आसानी से किया जा सकता है।
दिवाली पर पार्टी का माहौल बनाना है या फिर पसंदीदा म्यूजिक इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सही स्पीकर का चुनाव करना चाहिए। ब्लूटूथ स्पीकर्स अब जरूरत बन चुके हैं और कम कीमत पर भी प्रीमियम ऑडियो का मजा दे रहे हैं। हम आपके लिए 2000 रुपये से कम में ब्लूटूथ स्पीकर डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं, जिनमें से आसानी से चुना जा सके।
Portronics SoundDrum P
बेहद कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इस स्पीकर में 20W क्षमता वाला ऑडियो आउटपुट मिलता है। यह फुल चार्ज पर 6-7 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक ऑफर करता है। इसमें Aux-In पोर्ट दिया गया है और यह 1,879 रुपये में खरीदा जा सकता है।
BoAt Stone 352
बोट के स्पीकर की कीमत छूट के बाद केवल 1,599 रुपये रह गई है। इस स्पीकर में 14W सिग्नेचर साउंड मिलता है और इसमें 12 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। इसमें RGB LED लाइट्स भी दी गई हैं और बिल्ट-इन माइक के साथ कॉलिंग की जा सकती है।
Zebronics Sound Feast 85
जेब्रॉनिक्स के स्पीकर को छूट के बाद 1,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें 30W क्षमता वाला आउटपुट मिलता है और TWS सपोर्ट के अलावा डुअल पैसिव रेडिएटर्स मिलते हैं। यह कैरी स्ट्रैप और कॉल फंक्शन के साथ आता है।
UBON SP-85 30W Party Speaker
केवल 1,699 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर आने वाले इस स्पीकर में दमदार ऑडियो के लिए 30W क्षमता वाले स्पीकर्स मिलते हैं। इसमें 20 घंटे तक का प्लेटाइम मिल जाता है और FM Radio के अलावा TF Card सपोर्ट भी दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
