मौका! इन ब्लूटूथ स्पीकर्स में है सबसे ज्यादा दम, सबकी कीमत 2000 रुपये से कम

संक्षेप: फेस्टिव सेल के दौरान ग्राहकों को 2000 रुपये से कम कीमत पर स्पीकर्स खरीदने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। हम आपके लिए कई डील्स लेकर आए हैं, जिनमें से सही का चुनाव आसानी से किया जा सकता है। 

Thu, 16 Oct 2025 11:40 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली पर पार्टी का माहौल बनाना है या फिर पसंदीदा म्यूजिक इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सही स्पीकर का चुनाव करना चाहिए। ब्लूटूथ स्पीकर्स अब जरूरत बन चुके हैं और कम कीमत पर भी प्रीमियम ऑडियो का मजा दे रहे हैं। हम आपके लिए 2000 रुपये से कम में ब्लूटूथ स्पीकर डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं, जिनमें से आसानी से चुना जा सके।

Portronics SoundDrum P

बेहद कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इस स्पीकर में 20W क्षमता वाला ऑडियो आउटपुट मिलता है। यह फुल चार्ज पर 6-7 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक ऑफर करता है। इसमें Aux-In पोर्ट दिया गया है और यह 1,879 रुपये में खरीदा जा सकता है।

BoAt Stone 352

बोट के स्पीकर की कीमत छूट के बाद केवल 1,599 रुपये रह गई है। इस स्पीकर में 14W सिग्नेचर साउंड मिलता है और इसमें 12 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। इसमें RGB LED लाइट्स भी दी गई हैं और बिल्ट-इन माइक के साथ कॉलिंग की जा सकती है।

Zebronics Sound Feast 85

जेब्रॉनिक्स के स्पीकर को छूट के बाद 1,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें 30W क्षमता वाला आउटपुट मिलता है और TWS सपोर्ट के अलावा डुअल पैसिव रेडिएटर्स मिलते हैं। यह कैरी स्ट्रैप और कॉल फंक्शन के साथ आता है।

UBON SP-85 30W Party Speaker

केवल 1,699 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर आने वाले इस स्पीकर में दमदार ऑडियो के लिए 30W क्षमता वाले स्पीकर्स मिलते हैं। इसमें 20 घंटे तक का प्लेटाइम मिल जाता है और FM Radio के अलावा TF Card सपोर्ट भी दिया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
