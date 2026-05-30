Amazon पर धूम मचा रहे हैं रिमोट और लाइट वाले ये BLDC पंखे, कम कीमत में घर को देंगे मॉडर्न लुक और हवा भी मिलेगी तूफानी

लाइट और रिमोट वाले BLDC पंखे साधारण पंखों की तुलना में 65% तक बिजली बचाते हैं और इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप देते हैं। अमेजन पर उपलब्ध ये बजट फ्रेंडली पंखे आपके घर को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ बेहद शांत और तूफानी हवा प्रदान करते हैं।

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बिजली की भारी बचत और इन्वर्टर पर लंबा बैकअप लाइट और रिमोट वाले BLDC पंखे पारंपरिक इंडक्शन पंखों की तुलना में एक बड़ा क्रांतिकारी अपग्रेड हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा इनकी अद्भुत ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक साधारण पंखा 75-80 वॉट बिजली सोखता है, वहीं आधुनिक BLDC पंखा फुल स्पीड पर भी मात्र 28-35 वॉट बिजली लेता है। इससे बिजली का बिल सीधे 65% तक कम हो जाता है। कम वॉट क्षमता के कारण यह पंखे पावर कट के दौरान घर के इन्वर्टर पर तीन गुना ज्यादा बैकअप प्रदान करते हैं।

स्मार्ट रिमोट फीचर्स और मॉडर्न LED लाइट लुक बिजली बचाने के साथ-साथ यह पंखे घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। इनमें लगी इन-बिल्ट LED लाइट एक शानदार एम्बिएंट लुक देती है और रात में नाइट लैंप का काम करती है। इसके स्मार्ट रिमोट की मदद से पुराने रेगुलेटर की झंझट खत्म हो जाती है; आप एक क्लिक पर स्पीड, टाइमर और स्लीप मोड जैसी आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। अमेजन इंडिया पर Atomberg और Longway जैसे टॉप ब्रांड्स के ये मॉडल्स बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं, जो बिना किसी शोर के तूफानी हवा और कमरे को एक मॉडर्न लुक देते हैं।

Crompton Energion Roverr Underlight BLDC Ceiling Fan एक बेहद प्रीमियम और आधुनिक सीलिंग फैन है, जो आपके घर को एक लग्जरी लुक देता है। 1200 mm के स्वीप साइज वाले इस पंखे में ActivBLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में बिजली की भारी बचत करती है। इसमें एक खूबसूरत LED अंडरलाइट दी गई है, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार डिम (कम या ज्यादा) कर सकते हैं। इसके साथ मिलने वाला पॉइंट एनीव्हेयर RF रिमोट इसे ऑपरेट करना बेहद आसान बनाता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए पंखे की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं होती।

Specifications स्पीड 360 RPM पंखे का आकार 1200 mm / 48 इंच हवा का फ्लो 230 CMM रिमोट टाइप पॉइंट एनीव्हेयर RF रिमोट क्यों खरीदें बिजली की बड़ी बचत 3-लेवल डिमिंग LED लाइट शानदार हवा और स्पीड इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक इंस्टॉलेशन चार्ज अलग

LUKER Crown Glow 1200MM Underlight BLDC Ceiling Fan एक बेहद खूबसूरत, किफायती और बजट-फ्रेंडली अंडरलाइट पंखा है, जो आपके कमरे को एक शानदार लुक देता है। 1200 mm के स्वीप साइज वाले इस पंखे में 7 वॉट की LED अंडरलाइट दी गई है, जो तीन अलग-अलग कलर टोन्स (व्हाइट, वार्म व्हाइट और न्यूट्रल व्हाइट) के साथ आती है। यह BEE 5-स्टार रेटेड एनर्जी-एफिशिएंट पंखा है, जिसे आप एडवांस इन्फ्रारेड (IR) रिमोट के जरिए अपनी जगह पर बैठे-बैठे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications पावर खपत 28 - 32 वॉट एनर्जी रेटिंग BEE 5-Star Rated अंडरलाइट फीचर्स 7W LED लाइट कंट्रोलर टाइप एडवांस IR रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें कम कीमत में लग्जरी लुक शानदार मूड लाइटिंग एडवांस रिमोट कंट्रोल जंग-रोधी ब्लेड्स और शांत परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प केवल मध्यम कमरों के लिए बेस्ट

Sujata Premium BLDC Ceiling Fan 1200mm एक आधुनिक, स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली सीलिंग फैन है, जो आपके घर के इंटीरियर को एक नया लुक देता है। 1200 mm (48 इंच) के इस पंखे में स्लिम एयर अंडरलाइट दी गई है, जो कमरे की सुंदरता को बढ़ाती है। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है, जो 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ आता है, जिससे इसकी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसे रिमोट कंट्रोल की मदद से कमरे में कहीं से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है।

Specifications लाइट स्टाइल स्लिम एयर अंडरलाइट खास फीचर्स हैवी ड्यूटी मोटर, एनर्जी सेविंग, स्लीक डिजाइन, रिमोट कंट्रोल वारंटी 3 साल मटेरियल/वाइंडिंग 100% कॉपर वाइंडिंग क्यों खरीदें Sujata Premium BLDC Ceiling Fan 1200mm 100% कॉपर वाइंडिंग एनर्जी एफिशिएंट स्लिक और मॉडर्न डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कम रिव्यू और रेटिंग्स लाइट डिमिंग की जानकारी सीमित

Atomberg Aris Starlight Smart 1200mm BLDC Ceiling Fan तकनीक और लग्जरी का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। प्रतिष्ठित LOOP Design Award जीत चुका यह स्मार्ट पंखा अपने अनोखे मार्बल व्हाइट फिनिश और मॉडर्न एयरोडायनामिक ABS ब्लेड्स के साथ आता है। इसमें एडवांस Air+ टेक्नोलॉजी और IoT स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप इसे रिमोट के अलावा मोबाइल ऐप और वॉयस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे लगी प्रीमियम 6W LED अंडरलाइट कमरे के एम्बिएंट लुक को पूरी तरह बदल देती है।

Specifications ध्वनि स्तर < 52 dB पावर खपत 41 वॉट ब्लेड मटेरियल एंटी-कॉरोशन और आसानी से साफ होने वाले ABS ब्लेड्स अंडरलाइट 6W LED क्यों खरीदें सर्वश्रेष्ठ हवा पूरी तरह शांत मल्टी-कलर LED अंडरलाइट फ्री इंस्टॉलेशन और लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत फुल स्पीड पर थोड़ा ज्यादा पावर

Orient Electric Aerosense Underlight BLDC Ceiling Fan ओरिएंट कंपनी का एक बेहद एडवांस, हाई-एंड और सुपर प्रीमियम स्मार्ट सीलिंग फैन है। 1200 mm के इस पंखे का डिज़ाइन हवाई जहाज के पंखों से प्रेरित है, जो कमरे में बेहतरीन हवा फैलाता है। इसमें वॉर्म व्हाइट LED अंडरलाइट दी गई है जिसे 3 अलग-अलग ब्राइटनेस लेवल पर सेट किया जा सकता है। यह BEE 5-स्टार रेटेड और IoT इनेबल्ड पंखा है, जिसे आप रिमोट के साथ-साथ वॉयस कमांड और मोबाइल ऐप से भी पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications खास फीचर्स IoT इनेबल्ड, रिवर्स रोटेशन मोड, 3-लेवल ब्राइटनेस अंडरलाइट, एयरोडायनामिक ब्लेड्स कंट्रोल टाइप रिमोट, ओरिएंट स्मार्ट ऐप, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वारंटी 5 साल हवा का फ्लो 245 CMM क्यों खरीदें शानदार हवा का फ्लो रिवर्स रोटेशन मोड पूरी तरह से स्मार्ट थ्री-लेवल ब्राइटनेस क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा सीमित लाइट कलर

LONGWAY Luminair 1200 mm BLDC Ceiling Fan उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो बहुत ही कम बजट में एक स्टाइलिश अंडरलाइट और रिमोट वाला पंखा चाहते हैं। 1200 mm के इस डेकोरेटिव पंखे में एडवांस BLDC मोटर दी गई है जो बिजली की भारी बचत करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी मैट फिनिशिंग, एंटी-डस्ट कोटिंग और 5 साल की लंबी वारंटी है, जो इस प्राइस रेंज (लगभग 2,999 रुपये) में मिलना बेहद मुश्किल है।

Specifications पावर खपत 28 वॉट ब्लेड्स 3 एंटी-डस्ट और जंग-रोधी विशेष फीचर्स इन्वर्टर कंपैटिबल, LED लाइट, स्मार्ट रिमोट वारंटी 5 साल क्यों खरीदें अल्ट्रा हाई स्पीड और हवा शानदार बिजली की बचत पॉकेट-फ्रेंडली प्रीमियम लुक स्मार्ट रिमोट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं सिंपल LED लाइट

DIGISMART Autum Mark 1 1200mm BLDC Ceiling Fan बजट सेगमेंट में आने वाला एक बेहद आकर्षक और आधुनिक पंखा है। मात्र 2,699 रुपये की सीमित समय की डील पर उपलब्ध यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बेहद कम पैसों में साधारण पंखे को हटाकर BLDC तकनीक अपनाना चाहते हैं। स्मोक ब्राउन रंग में आने वाले इस पंखे का ब्लैक और गोल्डन डिज़ाइन घर को एक मॉडर्न लुक देता है। यह BEE 5-स्टार रेटेड है और इसमें एक स्मार्ट LED इंडिकेटर लाइट के साथ यूज़र-फ्रेंडली रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Specifications पावर खपत 28 वॉट एनर्जी रेटिंग BEE 5-Star Rated बेयरिंग डबल बॉल बेयरिंग कंट्रोल टाइप 6-स्पीड IR रिमोट वारंटी 5 साल क्यों खरीदें सबसे किफायती कीमत शानदार स्पीड और हवा इन्वर्टर पर लंबा बैकअप 6-स्पीड स्मार्ट रिमोट मजबूत बिल्ड और 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल LED इंडिकेटर लाइट रिमोट के साथ बैटरी नहीं मिलती

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1. बीएलडीसी फैन और स्टार रेटेड फैन में क्या अंतर है? कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन असल में यह दो अलग-अलग चीजें हैं जिनका आपस में गहरा संबंध है,

बीएलडीसी एक तकनीक है: यह पंखे के अंदर इस्तेमाल होने वाली मोटर के प्रकार को दर्शाता है। यह एक आधुनिक और उन्नत तकनीक है जो अपनी बनावट के कारण स्वाभाविक रूप से बहुत कम बिजली खाती है।

स्टार रेटिंग एक मानक है: यह भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, जो यह बताता है कि कोई भी उपकरण (चाहे वह साधारण पंखा हो या बीएलडीसी) कितनी बिजली बचाता है। 1-स्टार का मतलब सबसे कम बचत और 5-स्टार का मतलब सबसे ज्यादा बिजली की बचत होता है।

मुख्य अंतर: सभी बीएलडीसी पंखे अपनी एडवांस तकनीक के कारण लगभग हमेशा BEE 5-Star Rated होते हैं क्योंकि वे फुल स्पीड पर भी 28-35 वॉट से ज्यादा बिजली नहीं लेते। दूसरी ओर, एक "नॉर्मल इंडक्शन पंखा" भी स्टार-रेटेड (जैसे 1-स्टार या 2-स्टार) हो सकता है, लेकिन वह अपनी पुरानी बनावट के कारण कभी भी बीएलडीसी पंखे जितनी बिजली नहीं बचा सकता। साधारण भाषा में कहें तो, BLDC पंखा तकनीक का नाम है और 5-स्टार उसकी कार्यकुशलता का मेडल है।

2. एक बीएलडीसी पंखा सामान्य पंखे की तुलना में कितना करंट (बिजली) लेता है? यदि हम करंट और पावर की तुलना करें, तो बीएलडीसी पंखा सामान्य पंखे की तुलना में आधे से भी कम करंट लेता है,

सामान्य पंखा : यह फुल स्पीड पर लगभग 75 से 80 वॉट बिजली की खपत करता है। यदि करंट की बात करें तो यह लगभग 0.35 Amperes करंट लेता है।

बीएलडीसी पंखा : यह फुल स्पीड पर मात्र 28 से 35 वॉट बिजली की खपत करता है। करंट के मामले में यह केवल 0.13 से 0.16 Amperes करंट लेता है।

इसका असर क्या होता है? चूंकि बीएलडीसी पंखा बहुत कम करंट खींचता है, इसलिए यह आपके बिजली के बिल को 65% तक कम कर देता है। इसके अलावा, कम करंट लेने के कारण यह पावर कट के समय आपके घर की इन्वर्टर बैटरी पर 3 गुना ज्यादा बैकअप देता है। यानी जहाँ साधारण पंखा इन्वर्टर पर 3 घंटे चलेगा, वहीं बीएलडीसी पंखा आराम से 8 से 9 घंटे चल सकता है।

3. बीएलडीसी पंखा कैसे चुनें? बाजार में नया बीएलडीसी पंखा खरीदते समय आपको नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए,

एयर डिलीवरी : पंखा कितनी हवा फेंकेगा, यह उसके CMM से पता चलता है। हमेशा 220 CMM से 250 CMM के बीच की एयर डिलीवरी वाला पंखा चुनें ताकि पूरे कमरे में भरपूर हवा मिले।

पंखा कितनी हवा फेंकेगा, यह उसके CMM से पता चलता है। हमेशा 220 CMM से 250 CMM के बीच की एयर डिलीवरी वाला पंखा चुनें ताकि पूरे कमरे में भरपूर हवा मिले। पंखे की स्पीड (RPM) : रिवोल्यूशन प्रति मिनट यह बताता है कि पंखा कितनी तेजी से घूमेगा। एक अच्छे 1200mm के पंखे में 350 RPM से 400 RPM की स्पीड होनी चाहिए।

: रिवोल्यूशन प्रति मिनट यह बताता है कि पंखा कितनी तेजी से घूमेगा। एक अच्छे 1200mm के पंखे में 350 RPM से 400 RPM की स्पीड होनी चाहिए। ब्लेड का मटेरियल : अगर आप डिज़ाइनर या अंडरलाइट वाला पंखा ले रहे हैं, तो ABS प्लास्टिक ब्लेड्स वाले मॉडल चुनें क्योंकि ये हल्के, एयरोडायनामिक, जंग-रोधी और साफ करने में बेहद आसान होते हैं।

अगर आप डिज़ाइनर या अंडरलाइट वाला पंखा ले रहे हैं, तो ABS प्लास्टिक ब्लेड्स वाले मॉडल चुनें क्योंकि ये हल्के, एयरोडायनामिक, जंग-रोधी और साफ करने में बेहद आसान होते हैं। कंट्रोल के विकल्प : सभी बीएलडीसी पंखों के साथ रिमोट मिलता है। लेकिन अगर आप अलेक्सा, गूगल होम या मोबाइल ऐप से पंखा चलाना चाहते हैं, तो IoT इनेबल्ड स्मार्ट बीएलडीसी पंखा चुनें।

सभी बीएलडीसी पंखों के साथ रिमोट मिलता है। लेकिन अगर आप अलेक्सा, गूगल होम या मोबाइल ऐप से पंखा चलाना चाहते हैं, तो IoT इनेबल्ड स्मार्ट बीएलडीसी पंखा चुनें। वारंटी : चूंकि बीएलडीसी पंखों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसलिए हमेशा लंबे भरोसे के लिए 3 से 5 साल की वारंटी देने वाले ब्रांड्स को प्राथमिकता दें। 4. बीएलडीसी पंखे और सामान्य पंखे के मैकेनिज्म में क्या अंतर है? दोनों पंखों के चलने के तरीके और उनकी अंदरूनी बनावट में जमीन-आसमान का अंतर होता है:

सामान्य पंखे का मैकेनिज्म : साधारण पंखों में एसी इंडक्शन मोटर होती है। इसमें एक 'स्टेटर' (स्थिर भाग) और एक 'रोटर' (घूमने वाला भाग) होता है। जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दी जाती है, तो तांबे के तारों के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो रोटर को घुमाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन ब्रश या मैकेनिकल घर्षण के कारण काफी मात्रा में बिजली गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। यही कारण है कि चलते-चलते साधारण पंखे बहुत गर्म हो जाते हैं।

बीएलडीसी पंखे का मैकेनिज्म (Brushless DC Motor): बीएलडीसी पंखे का नाम ही है - ब्रशलेस डायरेक्ट करंट।

ब्रशलेस (बिना ब्रश के): इसमें बिजली ट्रांसफर करने के लिए किसी भी घिसने वाले कार्बन ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता। ब्रश न होने के कारण इसमें कोई घर्षण नहीं होता, जिससे कोई आवाज नहीं होती और कोई ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद नहीं होती।

स्थायी चुंबक : इसके रोटर में शक्तिशाली स्थायी चुंबक लगे होते हैं, जबकि स्टेटर पर कॉपर कॉइल्स होती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव : बीएलडीसी पंखे के अंदर एक छोटा कंप्यूटर कंप्यूटर जैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लगा होता है। जब आप इसे घर के सामान्य AC करंट से जोड़ते हैं, तो यह PCB सबसे पहले उस AC करंट को DC में बदलता है। इसके बाद यह सर्किट बहुत ही सटीक तरीके से चुंबक के पोल को कंट्रोल करता है, जिससे पंखा बेहद कम बिजली में, बिना गर्म हुए और बिना किसी आवाज के बहुत कुशलता से घूमता है।

शॉर्ट में कहें तो, सामान्य पंखा मैकेनिकल घर्षण और भारी बिजली से चलता है, जबकि बीएलडीसी पंखा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिक पावर के मैकेनिज्म पर काम करता है।

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