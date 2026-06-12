Amazon से Bedroom के लिए Ceiling Fan खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
अमेजन से बेडरूम के लिए सीलिंग फैन खरीदते समय सही बीएलडीसी मोटर, कम शोर और रिमोट कंट्रोल जैसे फीचर्स पर ध्यान दें। साथ ही, कमरे के आकार के अनुसार सही ब्लेड स्वाइप और बेहतर स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफिशिएंट फैन का चुनाव करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर मिलने वाले ये 48-इंच के 5-स्टार बीएलडीसी सीलिंग फैंस (जैसे Crompton Energion, Bajaj Energos, Havells Ambro, V-Guard Insight और Orient Electric i-Float) सर्दियों की विदाई और गर्मियों के मौसम में बेडरूम के लिए एक आदर्श विकल्प हैं, जो बेहतरीन हवा के साथ बिजली की भारी बचत करते हैं। इन सभी मॉडल्स में BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस्ड बीएलडीसी मोटर तकनीक दी गई है जो पारंपरिक पंखों के मुकाबले 60-65% तक बिजली की खपत कम करती है, जिससे आपके घर का बिजली बिल काफी हद तक घट जाता है। बेडरूम में सुकून की नींद को ध्यान में रखते हुए इनमें लो नॉइज (साइलेंट ऑपरेशन) फीचर दिया गया है जो बिना किसी शोर के हवा का हाई-डिलीवरी फ्लो सुनिश्चित करता है। भारतीय घरों की जरूरतों और आसान रखरखाव को देखते हुए इनमें एंटी-डस्ट कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्लेड्स पर धूल जमा नहीं होने देती और इन्हें लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती है। इसके अलावा, बेड पर लेटे-लेटे स्पीड कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल, टाइमर मोड और कुछ एडवांस्ड मॉडल्स में अलेक्सा व गूगल वॉइस असिस्टेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। आकर्षक डिज़ाइन्स और कम से कम 2-3 साल की ब्रांड वारंटी के साथ अमेजन पर मिलने वाले ये टॉप-रेटेड ब्रांडेड फैंस आपके बेडरूम के लिए एक बेस्ट सेलिंग, स्टाइलिश और टिकाऊ डील साबित होते हैं।
1. Havells Stealth Air BLDC 1200mm Ceiling Fan| Upto 55% Energy Saving| Silent & Premium| 5 stars Rating| 100% Copper Motor| RF Remote, Memory Backup, Timer| (Pearl White, Pack Of 1)
गर्मियों के मौसम में बेडरूम के लिए एक प्रीमियम और शांत सीलिंग फैन की तलाश कर रहे लोगों के लिए Havells Stealth Air BLDC 1200mm एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अमेज़न पर 4.0 स्टार की दमदार रेटिंग और पिछले महीने में 400 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ यह ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह पंखा न सिर्फ आपके कमरे को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है, बल्कि अपनी एडवांस्ड ECO BLDC टेक्नोलॉजी की बदौलत 55% तक बिजली की भारी बचत भी करता है। यह आकर्षक पर्ल व्हाइट कलर, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, 100% कॉपर मोटर और एडवांस्ड आरएफ रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जो इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक सटीक कॉम्बो बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
अल्ट्रा-साइलेंट परफॉर्मेंस
स्मार्ट RF रिमोट और टाइमर
इन-बिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
स्मार्ट ऐप सपोर्ट के साथ नहीं
2. atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | 5 star | Advance Air+ Technology | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty | Seasand Ivory
यदि आप बजट-फ्रेंडली कीमत में अपने बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एक स्टाइलिश, बेहद शांत और बिजली बचाने वाला पंखा ढूंढ रहे हैं, तो Atomberg Renesa Enzel 1200mm आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाले इस पंखे को 27,000 से अधिक ग्राहकों ने 4.2 स्टार की शानदार रेटिंग दी है, और अकेले पिछले महीने में ही इसकी 1,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची गई हैं। यह पंखा खूबसूरत सीसैंड आइवरी कलर, आकर्षक एलईडी स्पीड इंडिकेटर और स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है। अपनी एडवांस्ड BLDC मोटर के दम पर यह न केवल बिजली के बिल को आधा करता है, बल्कि कम वोल्टेज पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
एडवांस्ड एयर+ टेक्नोलॉजी
बेहद शांत
स्मार्ट आईआर (IR) रिमोट और एलईडी इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
3. Orient Electric 1200 mm Zeno BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 3-year warranty by Orient | White, pack of 1
यदि आप इस गर्मी में अपने बिजली बिल को आधा करने के लिए एक किफायती, भरोसेमंद और ब्रांडेड बीएलडीसी पंखा तलाश रहे हैं, तो Orient Electric Zeno BLDC 1200 mm आपके लिए एक बेस्ट डील साबित हो सकता है। अमेजन पर ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय इस पंखे को पिछले महीने में 1,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है और इसे 3.9 स्टार की अच्छी रेटिंग मिली है। सदाबहार व्हाइट कलर और स्लीक डिज़ाइन में आने वाला यह पंखा आधुनिक BLDC मोटर तकनीक और BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग से लैस है। यह न केवल आपके घर के बिजली बिल में सालाना 6500 रुपये तक की बचत कर सकता है, बल्कि बार-बार होने वाले वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी बेहतरीन और लगातार हवा देने का वादा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में 50% तक की बचत
इन्वर्टर पर 2 गुना ज्यादा बैकअप
पावरफुल एयरफ्लो
फ्लक्चुएशन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क
लुक थोड़ा साधारण
4. Polycab Aereo Plus Star Rated, 1200mm Ceiling Fan For Home | High Speed & Air Delivery | Saves Up To 33% Electricity, Rust-Proof Blades, 52 Watt | 3-yr Warranty【Pearl White Cloud Grey Silver】
अगर आपका बजट 2,500 रुपये के आसपास है और आप अपने घर के लिए एक भरोसेमंद, तेज हवा देने वाला और दिखने में बेहद खूबसूरत सीलिंग फैन तलाश रहे हैं, तो Polycab Aereo Plus 1200mm एक परफेक्ट विकल्प है। अमेजन पर इस समय 55% के भारी-भरकम डिस्काउंट के साथ यह एक लिमिटेड टाइम डील के रूप में मिल रहा है। इसे 2,600 से अधिक ग्राहकों ने रेटिंग दी है और पिछले महीने में 100 से ज्यादा लोगों ने इसे ऑर्डर किया है। पर्ल व्हाइट, कूल ग्रे सिल्वर जैसे आकर्षक शेड्स में आने वाला यह पंखा पक्षियों से प्रेरित एयरोडायनामिक डिज़ाइन के साथ आता है, जो कमरे को एक मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ बिजली की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली और भारी छूट
100% कॉपर वाइंडिंग मोटर
जबरदस्त एयर डिलीवरी
रस्ट-प्रूफ एल्युमिनियम ब्लेड्स
क्यों खोजें विकल्प
BLDC पंखा नहीं
रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता
5. Khaitan Ornate- 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | 5 Star Rated | Durable & Long-lasting | Energy Saving | 3-Years Warranty | Pack of 1 | Metallic Silver Grey
यदि आप भारत के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड्स में से एक, खेतान के नाम के साथ एक आधुनिक तकनीक वाला पंखा तलाश रहे हैं, तो Khaitan Ornate 1200mm BLDC आपके लिए एक शानदार विकल्प है। अमेजन पर ग्राहकों द्वारा इसे 4.6 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है। इस समय अमेजन पर लाइटनिंग डील के तहत यह 44% के भारी डिस्काउंट के साथ बेहद किफायती दाम में उपलब्ध है। मैटेलिक सिल्वर ग्रे कलर के प्रीमियम लुक में आने वाला यह सीलिंग फैन न सिर्फ आपके कमरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसमें दी गई एडवांस्ड BLDC मोटर तकनीक और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग की मदद से बिजली बिल में भारी-भरकम कटौती भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
65% तक बिजली की बचत
इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप
डबल बॉल बेअरिंग
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप या वॉयस कंट्रोल नहीं
सीमित कस्टमर रिव्यू संख्या
6. CADLEC Grevity 1200mm/48 inch BLDC Ceiling Fan | BEE Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed Motor | Perfect for Home, Living Rooms & Bedrooms | 5-Year Warranty | White-Pack of 1
यदि आप 3,000 रुपये से कम के बजट में अपने घर के लिए एक ऐसी लंबी वारंटी वाला पंखा ढूंढ रहे हैं जो बिजली का बिल भी बचाए और आधुनिक फीचर्स से भी लैस हो, तो CADLEC Grevity 1200mm BLDC आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा इसे 4.2 स्टार की मजबूत रेटिंग मिली है और पिछले महीने में 300 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। इस समय अमेजन पर लिमिटेड टाइम डील के तहत यह 55% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। क्लासिक व्हाइट कलर में आने वाला यह सीलिंग फैन न सिर्फ बेडरूम और लिविंग रूम के लिए परफेक्ट है, बल्कि इसकी एडवांस्ड BLDC मोटर तकनीक आपके बिजली बिल को आधा करने की पूरी क्षमता रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
65% तक बिजली की बचत
5 साल की बेहद लंबी वारंटी
इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल और एलईडी लाइट
क्यों खोजें विकल्प
फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा नहीं
डायरेक्ट सर्विस सेंटर खोजने में थोड़ी मशक्कत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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