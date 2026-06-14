Amazon Offers, भारी छूट के साथ घर लाएं LED लाइट वाले ये BLDC Fans, इनवर्टर पर भी चलेंगे 2 गुना ज्यादा
अमेजन ऑफर्स के तहत इन बिल्ट LED लाइट और रिमोट कंट्रोल वाले प्रीमियम BLDC सीलिंग फैंस पर भारी छूट मिल रही है। ये आधुनिक पंखे 65% तक बिजली बचाने के साथ-साथ इनवर्टर पर भी साधारण पंखों के मुकाबले दोगुना ज़्यादा चलते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखने के साथ साथ बिजली का बिल कम करना हर परिवार की प्राथमिकता होती है। इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान बनकर उभरे हैं आधुनिक BLDC सीलिंग फैंस। अगर आप भी अपने घर के पुराने और भारी बिजली खपत करने वाले पंखों को बदलना चाहते हैं, तो अमेजन पर बेहद शानदार ऑफर्स लाइव हैं। अमेजन डील्स के तहत इन-बिल्ट LED लाइट और रिमोट कंट्रोल वाले प्रीमियम सीलिंग फैंस पर भारी छूट मिल रही है।
ये पंखे न केवल आपके कमरों को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी बेहद एडवांस हैं। पारंपरिक इंडक्शन पंखों की तुलना में ये 5 Star रेटिंग वाले BLDC पंखे लगभग 60 से 65 प्रतिशत तक कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे आपके मासिक बिजली बिल में बड़ी बचत होती है। इनकी एक और बड़ी खासियत यह है कि कम पावर कंजम्पशन के कारण ये पावर कट के दौरान इनवर्टर की बैटरी पर साधारण पंखों के मुकाबले दो गुना ज्यादा समय तक चलते हैं। स्मार्ट रिमोट, टाइमर सेटिंग्स, और मल्टी-कलर LED लाइट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस ये पंखे इस समय अमेजन पर बंपर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ बेहद किफायती दामों पर खरीदे जा सकते हैं।
1. Orient Electric Newly Launched 1200 mm Proton BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 3 year warranty by Orient | Steel Blue
Orient Electric Proton 1200 mm एक प्रीमियम 5-Star Rated बीएलडीसी सीलिंग फैन है, जो अपने अनोखे और खूबसूरत स्टील ब्लू कलर और यूनिकलर बॉडी डिज़ाइन के साथ आता है। यह पंखा आपके लिविंग रूम, बेडरूम या ऑफिस के मॉडर्न इंटीरियर को एक बेहद बोल्ड और आकर्षक लुक देता है। इसकी एडवांस ब्रशलेस डीसी मोटर तकनीक पारंपरिक पंखों की तुलना में आधी बिजली की खपत करती है। अमेजन पर 27% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह नया मॉडल स्टाइल, स्पीड और बड़ी बचत का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
50% तक बिजली की बचत
6-स्पीड LED इंडिकेटर और रिमोट
शानदार हवा का प्रवाह
लंबी 3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
इन-बिल्ट अंडरलाइट नहीं
2. LONGWAY Luminair 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control & LED Light | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan (Smoked Brown, Pack of 1)
LONGWAY Luminair 1200 mm एक आधुनिक और सजावटी सीलिंग फैन है, जो अपने खूबसूरत स्मोक्ड ब्राउन कलर और ब्लेड्स पर मैटेलिक मैट फिनिश के साथ आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी यूएसपी इसमें लगी इन-बिल्ट LED लाइटिंग है, जो आपके कमरे के डेकोर और एंबियंस को शानदार बनाती है। यह BEE 5-Star Rated पंखा है जो एडवांस्ड ब्रशलेस डीसी मोटर पर काम करता है। अमेज़न पर 59% के बंपर डिस्काउंट के बाद यह मॉडल कम कीमत में सबसे ज्यादा फीचर्स देने वाला पंखा बन गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट LED लाइट और एलीट डिजाइन
बिजली बिल में भारी बचत
इनवर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप
लंबी 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
3. LUKER JVLuker USA Alpha Galaxy 1320mm BLDC Ceiling Fan with Remote, BEE 5 Star Rated Energy saving Fan Ceiling, High Air Delivery with LED Indicators, Ocean Blue Black Chrome, 3 Years Warranty
LUKER Alpha Galaxy एक समकालीन स्टाइल वाला दीवार और छत को एलीट लुक देने वाला सीलिंग फैन है। यह अपने अनोखे और बेहद खूबसूरत ओशियन ब्लू ब्लैक क्रोम कलर कॉम्बिनेशन में आता है, जो आपके घर के इंटीरियर को एक लग्जरी और अनोखा लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा 1320mm (52 इंच) का ब्लेड स्पैन है, जो सामान्य 1200mm वाले पंखों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है। 5-स्टार एनर्जी सेविंग रेटिंग और स्मार्ट रिमोट कंट्रोल के साथ आने वाला यह मॉडल बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन कूलिंग सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा ब्लेड साइज और वाइड एयरफ्लो
अल्ट्रा साइलेंट ऑपरेशन
5-Star BLDC एनर्जी सेविंग
इनवर्टर और हैवी ड्यूटी अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट रूम लाइट नहीं
पेड इंस्टॉलेशन
4. DIGISMART Autum Hexa 1200mm BLDC Ceiling Fan with LED Light & Remote | 28W BEE 5 Star Energy Saving Fan | High Air Delivery 6 Blade Ceiling Fan | Silent Operation | Timer Function | Smoke Brown
DIGISMART Autum Hexa 1200mm एक समकालीन इंटीरियर के लिए बनाया गया डेकोरेटिव सीलिंग फैन है। यह शानदार स्मोक ब्राउन कलर में आता है, जिसमें ब्लैक और गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया गया है। 3 के बजाय इसमें 6 एरोडायनामिक ब्लेड्स दिए गए हैं, जो आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम या हॉल को एक रॉयल और मॉडर्न लुक देते हैं। यह BEE 5-Star Rated पंखा है जो फुल स्पीड पर भी मात्र 28W बिजली की खपत करता है। अमेज़न पर 56% की भारी छूट के साथ मिल रहा यह मॉडल स्टाइल और जबरदस्त एयर सर्कुलेशन का एक अनोखा कॉम्बो है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक 6-ब्लेड और एलीट डिजाइन
ब्राइट LED लाइट
380 RPM की सुपर हाई-स्पीड
बिजली बिल में 65% तक बचत
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर बेस्ड वारंटी
अतिरिक्त भुगतान अलग से
5. KUHL Arctis A9 1200 mm BLDC 65% Power Saving BLDC Ceiling Fan With Remote | BEE 5 Star Rated | ISI Marked | High Air Flow & Down Light | 5 Year Brand Warranty on Motor |Espresso
KUHL Arctis A9 1200 mm एक स्लीक और अनोखे डिजाइन वाला प्रीमियम वॉल-टू-वॉल कूलिंग फैन है, जो अपने बेहद खूबसूरत और क्लासिक एस्प्रेसो कलर टोन के साथ आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसमें इंटीग्रेटेड 3 रंगों वाली डाउनलाइट है, जिसे आप अपनी पसंद या मूड के हिसाब से रिमोट से ही बदल सकते हैं। यह BEE 5-Star Rated (नवीनतम 2026-2028 लेबल पीरियड) और सुरक्षा के लिए ISI Marked पंखा है जो एडवांस्ड ब्रशलेस डीसी मोटर पर काम करता है। अमेजन पर उपलब्ध यह पंखा स्टाइल, बेहतरीन फीचर्स और मानसिक सुकून का एक शानदार कॉम्बो है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइब्रिड और लंबी वारंटी सुरक्षा
एरोडायनामिक ब्लेड्स और लो-नॉइस
नो-पेयरिंग स्मार्ट IR रिमोट
3 रंगों वाली एंबियंट डाउनलाइट
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
कीमत कुछ यूज़र्स के लिए थोड़ी ज्यादा
6. CADLEC Grevity 1200mm/48 inch BLDC Ceiling Fan | BEE Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed Motor | Perfect for Home, Living Rooms & Bedrooms | 5-Year Warranty | White-Pack of 1
CADLEC Grevity 1200mm (48 inch) एक सदाबहार और क्लासिक व्हाइट कलर में आने वाला लाइटवेट सीलिंग फैन है। यह आपके बेडरूम, लिविंग रूम या स्टडी रूम के साधारण और पारंपरिक डेकोर में आसानी से फिट बैठ जाता है। यह पंखा BEE 5-Star Rated एडवांस ब्रशलेस डीसी मोटर तकनीक पर काम करता है, जो फुल स्पीड पर भी बहुत कम बिजली की खपत करता है। अमेजन पर 55% की भारी बचत के साथ मात्र 2,699 रुपये में मिल रहा यह मॉडल कम बजट में मैक्सिमम वारंटी और फीचर्स देने के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में 65% तक की बचत
इनवर्टर पर 3 गुना लंबा बैकअप
लंबी 5 साल की वारंटी सुरक्षा
इन-बिल्ट LED लाइट:
क्यों खोजें विकल्प
सिंपल व्हाइट फिनिश वाला पंखा
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
7. Goldmedal Opus Prime 1200 mm BLDC Motor 5 Star Rated Ceiling Fan With Remote| Anti Dust | 6 Led Lights Indicate Speed | Energy Efficient | High Speed|3+2 Years Warranty(Golden Dune)
Goldmedal Opus Prime 1200 mm एक शानदार और आधुनिक डिज़ाइन वाला डेकोरेटिव सीलिंग फैन है, जो अपने अनोखे और मैटेलिक गोल्डन ड्यून कलर शेड में आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसके सेंटर हब पर लगी 6 LED स्पीड इंडिकेटर लाइट्स हैं, जो न केवल कमरे की खूबसूरती बढ़ाती हैं बल्कि पंखे की रीयल-टाइम स्पीड की जानकारी भी देती हैं। यह BEE 5-Star Rated पंखा है जो एडवांस्ड ब्रशलेस डीसी मोटर पर काम करता है और फुल स्पीड पर भी बहुत कम बिजली की खपत करता है। अमेजन पर 30% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह मॉडल स्टाइल, हाई-स्पीड हवा और टिकाऊपन का एक शानदार कॉम्बो है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम लुक और एंटी-डस्ट फिनिश
60% तक बिजली की बचत
नो-हमिंग साइलेंट ऑपरेशन
हाई-स्पीड एयर डिलीवरी
लंबी 5 साल की वारंटी सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
अंडरलाइट की कमी
वोल्टेज ड्रॉप पर धीमी लाइट
8. Havells FAB BLDC LED Ceiling Fan 1200 mm, 5 star, LED Speed Indicator, 380 RPM, Up to 65% Savings, Reverse Rotation,4 Speed Modes, Low Wattage 30 W, Low Noise, Air Flow:235 CMM, 3 Year Warranty, Black
Havells FAB BLDC ULED 1200 mm एक आधुनिक और स्लीक डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन है, जो प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी यूएसपी इसका रिवर्स रोटेशन फीचर है, जो इसे इस बजट सेगमेंट में सबसे अलग और खास बनाता है। यह BEE 5-Star Rated पंखा है जो 100% कॉपर मोटर और एडवांस्ड ब्रशलेस डीसी तकनीक पर काम करता है। अमेजन पर 40% की भारी छूट के बाद यह प्रीमियम ब्रांडेड पंखा स्टाइल, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सालाना बड़ी बचत का एक बेजोड़ पैकेज पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिवर्स रोटेशन मोड
380 RPM की अल्ट्रा हाई-स्पीड
LED स्पीड इंडिकेटर और स्मार्ट रिमोट
बेहद कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
रिमोट मोड्स
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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