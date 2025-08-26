लूट लो! छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ आज ही घर ले आएं Washing Machine, एक बटन दबाने से होंगे गंदे कपड़े साफ

Best Automatic Washing Machine: अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी फुली ऑटोमैटिक, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Tue, 26 Aug 2025 07:16 PM

Best Automatic Washing Machine: मार्केट में कई ऐसी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन हैं, जो कपड़े धोने के काम को आसान बना देता है। इनमें कपड़े धोने का काम बस एक बटन दबाने से हो जाता है। आपको बस एक बटन दबाना है और यह मशीन बाकी काम खुद कर लेगी। यह उन परिवारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जिन्हें कम मेहनत में बढ़िया वॉश क्वालिटी चाहिए। गोदरेज से लेकर सैमसंग तक, यहां हम आपको कुछ अच्छी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों की लिस्ट दे रहे हैं।

इसकी की 33,000 रुपये है, लेकिन इसे 48% डिस्काउंट के साथ 17,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7.5 किग्रा क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो छोटे परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें ग्रेविटी ड्रम और रोलर कोस्टर पल्सेटर लगे हैं, जो कपड़ों को अच्छे से धोने में मदद करते हैं। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, इसे बिजली की बचत करने में मदद करती है। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं। साथ ही 10 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी दी गई है।

इसकी एमआरपी 27,000 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करने में मदद करते हैं। इसका डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की खपत कम करता है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़े जल्दी सुखाती है। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम जैसे बेडिंग, डेलिकेट्स, क्विक वॉश आदि दिए गए हैं। साथ ही, 20 साल की इन्वर्टर वारंटी दी गई है।

इसकी कीमत 20% डिस्काउंट के साथ 15,590 रुपये हो गई है। इसमें Hard Water Wash तकनीक दी गई है, जिससे कपड़े हार्ड पानी में भी अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। साथ ही, इसमें 12 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग तरह के कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। स्टील ड्रम और स्टेनलेस स्टील बॉडी मशीन को ड्यूरेबल बनाते हैं।

इसकी एमआरपी 28,990 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिजली और पानी की भी बचत करती है। इसमें वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन मौजूद हैं, जिससे आपको अलग से कपड़े सुखाने की परेशानी नहीं होती। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है जो 36% तक बिजली बचाती है।

इसमें एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी है जो कपड़ों के फैब्रिक और लोड को पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और साइकिल टाइम को अपने-आप एडजस्ट करती है। इससे 30% बेहतर सफाई होती है और कपड़े लंबे समय तक सही रहते हैं। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे 36% तक बिजली की बचत होती है। इसकी 720 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से 80% तक पानी निकाल देती है।

इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 16,740 रुपये हो गई है। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है, जो 50 तक जिद्दी दाग और 48 घंटे पुराने दाग भी आसानी से हटाता है। इसके साथ 3 हॉट वॉटर मोड, हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम और एक्सप्रेस वॉश जैसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली की बचत होती है। यह स्टेनलेस स्टील ड्रम और ZPF टेक्नोलॉजी के साथ आती है।

इसकी कीमत 55,900 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसकी क्षमता 8 किग्रा की है। यह न केवल कपड़ों को गहराई से साफ करती है, बल्कि पानी और बिजली की बचत भी करता है। यह 1400 RPM मोटर तेज़ स्पिनिंग देकर कपड़ों को जल्दी सुखाती है।लइसमें 21 वॉश प्रोग्राम्स हैं जिसमें क्विक वॉश, बेबी केयर, ड्रम क्लीन, वूल और डेलिकेट्स आदि शामिल हैं।

