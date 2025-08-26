लूट लो! छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ आज ही घर ले आएं Washing Machine, एक बटन दबाने से होंगे गंदे कपड़े साफ Best Automatic Washing Machine on amazon Godrej Samsung lg whirlpool and more best discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
लूट लो! छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ आज ही घर ले आएं Washing Machine, एक बटन दबाने से होंगे गंदे कपड़े साफ

Best Automatic Washing Machine: अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी फुली ऑटोमैटिक, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:16 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Best Automatic Washing Machine: मार्केट में कई ऐसी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन हैं, जो कपड़े धोने के काम को आसान बना देता है। इनमें कपड़े धोने का काम बस एक बटन दबाने से हो जाता है। आपको बस एक बटन दबाना है और यह मशीन बाकी काम खुद कर लेगी। यह उन परिवारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जिन्हें कम मेहनत में बढ़िया वॉश क्वालिटी चाहिए। गोदरेज से लेकर सैमसंग तक, यहां हम आपको कुछ अच्छी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों की लिस्ट दे रहे हैं।

इसकी की 33,000 रुपये है, लेकिन इसे 48% डिस्काउंट के साथ 17,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7.5 किग्रा क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो छोटे परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें ग्रेविटी ड्रम और रोलर कोस्टर पल्सेटर लगे हैं, जो कपड़ों को अच्छे से धोने में मदद करते हैं। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, इसे बिजली की बचत करने में मदद करती है। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं। साथ ही 10 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी दी गई है।

Specifications

कैपेसिटी
7.5 किग्रा
स्पिन स्पीड
670 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
6
ड्रम/पल्सेटर
ग्रेविटी ड्रम, रोलरकोस्टर पल्सेटर

क्यों खरीदें

...

बिजली की बचत

...

6 वॉश प्रोग्राम

...

लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल छोटे परिवार के लिए सही

...

इनबिल्ट हीटर की सुविधा नहीं

इसकी एमआरपी 27,000 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करने में मदद करते हैं। इसका डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की खपत कम करता है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़े जल्दी सुखाती है। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम जैसे बेडिंग, डेलिकेट्स, क्विक वॉश आदि दिए गए हैं। साथ ही, 20 साल की इन्वर्टर वारंटी दी गई है।

Specifications

कैपेसिटी
8 किग्रा
स्पिन स्पीड
700 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
6 (बेडिंग, डेलिकेट्स, इको टब क्लीन, एनर्जी सेविंग, नॉर्मल, क्विक वॉश, जीन्स)
ड्रम टाइप
डायमंड ड्रम, ड्यूल स्टॉर्म पल्सेटर, स्टेनलेस स्टील + प्लास्टिक बॉडी

क्यों खरीदें

...

बड़े परिवारों के लिए सही

...

बिजली की बचत करने वाला डिजिटल इन्वर्टर

...

700 RPM स्पिन स्पीड

...

20 साल की इन्वर्टर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट हीटर उपलब्ध नहीं

इसकी कीमत 20% डिस्काउंट के साथ 15,590 रुपये हो गई है। इसमें Hard Water Wash तकनीक दी गई है, जिससे कपड़े हार्ड पानी में भी अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। साथ ही, इसमें 12 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग तरह के कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। स्टील ड्रम और स्टेनलेस स्टील बॉडी मशीन को ड्यूरेबल बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा
स्पिन स्पीड
740 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
12 (डेली, हेवी, डेलिकेट, वूलेंस, इको वॉश, बेडशीट आदि)
ड्रम
स्टील | बॉडी मैटेरियल: स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

12 वॉश प्रोग्राम्स के साथ सुविधाजनक

...

हार्ड वाटर वॉश तकनीक

...

स्टेनलेस स्टील बॉडी और टिकाऊ ड्रम

क्यों खोजें विकल्प

...

हीटर की सुविधा नहीं

...

बड़े परिवारों के लिए कम क्षमता

इसकी एमआरपी 28,990 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिजली और पानी की भी बचत करती है। इसमें वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन मौजूद हैं, जिससे आपको अलग से कपड़े सुखाने की परेशानी नहीं होती। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है जो 36% तक बिजली बचाती है।

Specifications

कैपेसिटी
8.0 किग्रा
टेक्नोलॉजी
इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश
स्पिन स्पीड
740 RPM

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट इन्वर्टर से 36% तक बिजली की बचत

...

वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन

...

बड़ी क्षमता, बड़े परिवारों के लिए बेहतर

क्यों खोजें विकल्प

...

पानी की खपत थोड़ी ज्यादा

इसमें एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी है जो कपड़ों के फैब्रिक और लोड को पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और साइकिल टाइम को अपने-आप एडजस्ट करती है। इससे 30% बेहतर सफाई होती है और कपड़े लंबे समय तक सही रहते हैं। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे 36% तक बिजली की बचत होती है। इसकी 720 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से 80% तक पानी निकाल देती है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा
टेक्नोलॉजी
AI पावर्ड न्यूरल नेटवर्क अल्गोरिद्म
स्पिन स्पीड
720 RPM

क्यों खरीदें

...

AI टेक्नोलॉजी से 30% बेहतर सफाई

...

36% तक बिजली की बचत

...

720 RPM से तेजी से सुखाने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 16,740 रुपये हो गई है। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है, जो 50 तक जिद्दी दाग और 48 घंटे पुराने दाग भी आसानी से हटाता है। इसके साथ 3 हॉट वॉटर मोड, हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम और एक्सप्रेस वॉश जैसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली की बचत होती है। यह स्टेनलेस स्टील ड्रम और ZPF टेक्नोलॉजी के साथ आती है।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 किग्रा
स्पेशल फीचर
इन-बिल्ट हीटर, 3 हॉट वॉटर मोड, 50 तक दाग हटाने की क्षमता
एडिशनल फीचर्स
हार्ड वाटर वॉश, ZPF टेक्नोलॉजी, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन
ड्रम/बॉडी
स्टेनलेस स्टील ड्रम, स्पाइरो वॉश

क्यों खरीदें

...

इन-बिल्ट हीटर से कठिन दागों की सफाई

...

हार्ड वाटर वॉश और एक्सप्रेस वॉश जैसे स्मार्ट फीचर्स

...

स्टेनलेस स्टील ड्रम

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट हीटर होने से बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 55,900 रुपये है। इसे 36% डिस्काउंट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसकी क्षमता 8 किग्रा की है। यह न केवल कपड़ों को गहराई से साफ करती है, बल्कि पानी और बिजली की बचत भी करता है। यह 1400 RPM मोटर तेज़ स्पिनिंग देकर कपड़ों को जल्दी सुखाती है।लइसमें 21 वॉश प्रोग्राम्स हैं जिसमें क्विक वॉश, बेबी केयर, ड्रम क्लीन, वूल और डेलिकेट्स आदि शामिल हैं।

Specifications

कैपेसिटी
8 किग्रा
मोटर स्पीड
1400 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
21 (क्विक वॉश, बेबी केयर, वूल, ड्रम क्लीन, डेली वॉश आदि)

क्यों खरीदें

...

21 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स

...

1400 RPM से जल्दी सुखाना

...

डिजिटल इन्वर्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

फ्रंट लोड मशीनें टॉप लोड की तुलना में महंगी

...

इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

