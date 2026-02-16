Hindustan Hindi News
भूल जाइए लाइटर ढूंढने की झंझट, Amazon पर ये Auto Ignition गैस स्टोव, बस बटन घुमाएं और शुरू करें कुकिंग

Feb 16, 2026 12:54 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
माचिस और लाइटर की झंझट छोड़िए, क्योंकि Amazon पर अब बटन घुमाते ही जलने वाले स्मार्ट Auto Ignition गैस स्टोव भारी छूट पर उपलब्ध हैं। प्रीमियम ग्लास टॉप और सुरक्षित तकनीक के साथ आने वाले ये चूल्हे आपकी कुकिंग को तेज़, आसान और स्टाइलिश बना देंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

किचन में खाना बनाते समय बार-बार माचिस या लाइटर ढूंढना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि कभी-कभी यह काफी झुंझलाहट भरा भी होता है। इसी समस्या का आधुनिक समाधान है Auto Ignition गैस स्टोव, जो अब आपके कुकिंग अनुभव को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं। Amazon पर उपलब्ध ये स्मार्ट चूल्हे बैटरी-लेस तकनीक के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको बस बटन घुमाना है और बर्नर अपने आप जल उठेगा।

इन गैस स्टोव्स को न केवल सुविधा, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी डिज़ाइन किया गया है। इनमें इस्तेमाल होने वाला Toughened Glass न केवल आपके किचन को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है, बल्कि यह गर्मी के प्रति बेहद प्रतिरोधी और साफ करने में आसान होता है। Prestige, Pigeon और Milton जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के इन मॉडल्स में मज़बूत पिघले हुए पीतल के बर्नर्स दिए गए हैं, जो गैस की बचत करते हैं और नीली लौ के साथ तेज आंच प्रदान करते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि अमेज़न पर इन आधुनिक चूल्हों पर 40% से 60% तक की भारी छूट मिल रही है। चाहे आप नया घर सेट कर रहे हों या अपने पुराने चूल्हे को अपग्रेड करना चाहते हों, 2,500 रुपये से 5,000 रुपये के बजट में ये ऑटो-इग्निशन स्टोव एक बेहतरीन निवेश हैं। स्टाइलिश नॉब्स, एंटी-स्किड पैर और आकर्षक वारंटी के साथ, ये चूल्हे आपके किचन के घंटों का काम मिनटों में निपटाने की शक्ति रखते हैं।

Faber Blossom सीरीज का यह 77cm चौड़ा कुकटॉप उन लोगों के लिए है जो अपने किचन को एक हॉब जैसा लुक देना चाहते हैं। इसका Matt Black Glass Finish न केवल इसे मॉडर्न बनाता है, बल्कि इस पर उंगलियों के निशान और गंदगी भी जल्दी नहीं दिखती। Auto Ignition की सुविधा के कारण आपको इसे जलाने के लिए किसी लाइटर या माचिस की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications

बर्नर टाइप
3 Brass Burners
इग्निशन
Auto Ignition
फिनिश
Scratch Resistant Matt Black Glass
डाइमेंशन्स
835 x 465 x 165 mm
वारंटी
5 साल + 2 साल

क्यों खरीदें

Matt Black Glass Finish

3 पीतल के बर्नर

MS Diamond Coated Pan Support

5 साल की वारंटी

हीट-रेसिस्टेंट और मज़बूत

क्यों खोजें विकल्प

बजट ब्रांड्स के मुकाबले महंगा

इंस्टालेशन शुल्क अलग

Milton Ignis Pro आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका 6mm मोटा टफन्ड ग्लास और ब्लैक-एंड-व्हाइट फिनिश इसे देखने में बहुत आकर्षक बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बैटरी-लेस ऑटो इग्निशन है, जिससे आपको चूल्हा जलाने के लिए माचिस या लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़

Specifications

बर्नर की संख्या
3
इग्निशन
Auto Ignition
ग्लास टॉप
6mm Toughened Glass
सुरक्षा
ISI Certified with High Safety Valves
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

किफायती ऑटो-इग्निशन

शुद्ध पीतल के बर्नर

ISI सर्टिफाइड

360° रोटेटिंग नोजल

क्यों खोजें विकल्प

केवल 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

कांच की मोटाई

Blowhot Quartz एक Hybrid Design कुकटॉप है, जिसका अर्थ है कि आप इसे काउंटरटॉप पर एक सामान्य चूल्हे की तरह रख सकते हैं या इसे बिल्ट-इन हॉब की तरह फिट करवा सकते हैं। इसका अल्ट्रा-स्लिम स्टील फ्रेम और शानदार टफन्ड ग्लास आपके किचन को एक इंटरनेशनल लुक देता है। इसमें 4 बर्नर दिए गए हैं, जो बड़े परिवारों के लिए खाना बनाना बेहद आसान और तेज बना देते हैं।

Specifications

बर्नर की संख्या
4
इग्निशन
Auto Ignition
बॉडी डिज़ाइन
Ultra Slim Hybrid Design
वारंटी
5 साल + 2 साल
सर्टिफिकेशन
ISI Certified

क्यों खरीदें

हाइब्रिड फ्लेक्सिबिलिटी

SABAF गैस वाल्व

5 साल की लंबी वारंटी

टॉर्नाडो ब्रास बर्नर्स

क्यों खोजें विकल्प

बजट सेगमेंट से महंगा

नियमित सफाई ज़रूरी

इसको उन रसोईघरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ एक साथ कई व्यंजन बनाने की जरूरत होती है। इसका 550 x 565 mm का चौड़ा लेआउट सुनिश्चित करता है कि बड़े बर्तन आपस में टकराएँ नहीं। इसमें Multi-Spark Auto-Ignition तकनीक दी गई है, जिससे एक हल्के स्पर्श के साथ ही बर्नर जल उठता है, जिससे माचिस या लाइटर का खर्च और झंझट दोनों खत्म हो जाते हैं।

Specifications

बर्नर की संख्या
4
इग्निशन टाइप
Multi-Spark Auto-Ignition
नोजल
360° Revolving Inlet Nozzle
बॉडी कलर
Sleek Black Finish
वारंटी
2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

अतुलनीय डिस्काउंट

प्रीमियम पीतल बर्नर

मजबूत पैन सपोर्ट

ISI सर्टिफाइड

क्यों खोजें विकल्प

2 साल की प्रोडक्ट वारंटी

मैनुअल इग्निशन का विकल्प

Lifelong LLHT008 एक Hob Top डिज़ाइन है, जिसका अर्थ है कि यह आपके किचन स्लैब के साथ बिल्कुल सटकर फिट हो जाता है, जिससे इसे एक बिल्ट-इन लुक मिलता है। इसमें 4 बर्नर और Automatic Ignition की सुविधा दी गई है, जो इसे बड़े परिवारों और मॉड्यूलर किचन के लिए एक स्टाइलिश और किफायती विकल्प बनाती है।

Specifications

बर्नर की संख्या
4
डिजाइन टाइप
Hob Top
इग्निशन
Automatic Ignition
ग्लास टाइप
Toughened Glass Top
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

प्रीमियम हॉब लुक

ऑटोमैटिक इग्निशन

ISI सर्टिफाइड सुरक्षा

हीट-रेसिस्टेंट नॉब्स

क्यों खोजें विकल्प

केवल 1 साल की वारंटी

ग्लास की मोटाई

Whirlpool Elite Hybrid 704 एक इंटेलिकुक सीरीज का हॉब है, जो इटैलियन Sabaf बर्नर्स के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Hybrid Design है, आप इसे स्लैब काटकर बिल्ट-इन हॉब की तरह फिट कर सकते हैं या बिना काटे एक सामान्य गैस चूल्हे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 8mm मोटी टफन्ड ग्लास बॉडी इसे ज़बरदस्त मजबूती और प्रीमियम फिनिश देती है।

Specifications

ग्लास मोटाई
8 mm
वारंटी
10 साल + 5 साल
डिज़ाइन
Hybrid
इग्निशन
Auto Electric

क्यों खरीदें

बेमिसाल 10 साल की वारंटी

Sabaf Italian Burners

कास्ट आयरन पैन सपोर्ट

8mm मोटा ग्लास

ऑटो इलेक्ट्रिक इग्निशन

क्यों खोजें विकल्प

महंगा

फ्लेम फेलियर डिवाइस की कमी

Elica 904 CT Vetro उन बड़े परिवारों के लिए है जहाँ एक साथ कई भारी बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इसकी 90 cm की चौड़ाई इसे बाज़ार के अन्य 4-बर्नर स्टोव्स से कहीं ज़्यादा विशाल बनाती है, जिससे बर्तन आपस में टकराते नहीं हैं। इसमें Forged Brass Burners लगे हैं जो साधारण पीतल के बर्नर्स के मुकाबले ज़्यादा तापमान सह सकते हैं और सालों-साल चलते हैं।

Specifications

बर्नर टाइप
4 Forged Brass
चौड़ाई
90 cm
इग्निशन
Auto Ignition
वारंटी
5 साल + 2 साल
बिल्ड
Toughened Glass with Ultra Slim Frame

...

...

...

...

Crown Pan Support

क्यों खोजें विकल्प

जगह की ज़रूरत

बजट ब्रांड्स के मुकाबले महंगा

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
