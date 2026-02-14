अमेजन पर मची है लूट, 3,000 रुपये के अंदर खरीदें AirPods को टक्कर देने वाले ये धांसू ईयरबड्स

Follow Us on

अमेज़न पर 3,000 रुपये के अंदर OnePlus Nord Buds 3 Pro और Realme Buds Air 7 जैसे प्रीमियम ईयरबड्स पर भारी छूट मिल रही है। इनमें 50dB तक नॉइज़ कैंसिलेशन और दमदार बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स हैं, जो एप्पल एयरपॉड्स को कड़ी टक्कर देते हैं।

आजकल प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एप्पल एयरपॉड्स पहली पसंद माने जाते हैं, लेकिन उनकी ऊंची कीमत हर किसी के बजट में नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि अमेज़न पर चल रही हालिया सेल में कई ऐसे ब्रांडेड ईयरबड्स उपलब्ध हैं, जो 3,000 रुपये से भी कम कीमत में एयरपॉड्स जैसे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। इन ईयरबड्स को AirPods Killers कहा जा रहा है क्योंकि ये न केवल बजट में फिट बैठते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेजोड़ हैं।

इस बजट श्रेणी में OnePlus Nord Buds 3, Realme Buds Air 6, और boAt Airdopes जैसे मॉडल्स धूम मचा रहे हैं। इन ईयरबड्स में Active Noise Cancellation जैसा प्रीमियम फीचर मिल रहा है, जो बाहरी शोर को 50dB तक कम कर देता है। इसके अलावा, इनमें 40 से 50 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग (सिर्फ 10 मिनट चार्ज पर घंटों का प्लेबैक) और गेमिंग के लिए अल्ट्रा-लो लेटेंसी जैसे फीचर्स शामिल हैं। इनका स्लीक और एर्गोनोमिक डिज़ाइन इन्हें काफी आरामदायक बनाता है, जिससे आप घंटों तक संगीत का आनंद ले सकते हैं। अमेज़न के बैंक ऑफर्स और कूपन्स का इस्तेमाल करके आप इन्हें और भी कम कीमत पर अपना बना सकते हैं। यदि आप कम पैसे में हाई-फाई साउंड और प्रीमियम कॉलिंग क्वालिटी चाहते हैं, तो यह खरीदारी का सबसे सही समय है।

GOBOULT x Mustang Torq केवल एक ईयरबड्स नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट है। इसकी ब्रीदिंग LED लाइट्स और मस्टैंग कार से प्रेरित डिज़ाइन इसे युवाओं और गेमर्स के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है। 5,999 रुपये की MRP वाला यह शानदार गैजेट अमेजन पर 70% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 1,799 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ड्राइवर 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स लेटेंसी 45ms कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.4 माइक्रोफोन Zen Quad Mic ENC खास फीचर ब्रीदिंग LEDs और Amp App सपोर्ट क्यों खरीदें 60 घंटे का प्लेबैक गेमिंग मोड (45ms लो लेटेंसी) क्वाड माइक ENC लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प टाइट पॉकेट में रखने में थोड़ी असुविधा ANC की कमी

OnePlus Nord Buds 3 Pro अपने सेगमेंट में 49dB एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आता है, जो इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है। 3,699 रुपये की MRP वाला यह स्टाइलिश स्टाररी ब्लैक मॉडल अमेज़न पर 27% डिस्काउंट के बाद मात्र 2,699 रुपये में उपलब्ध है। पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

Specifications ड्राइवर्स 12.4 mm टाइटेनाइज्ड डायफ्राम नॉइज़ कैंसिलेशन 49dB Active Noise Cancellation बैटरी लाइफ कुल 44 घंटे कनेक्टिविटी लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 और गूगल फास्ट पेयर गेमिंग लेटेंसी 47ms क्यों खरीदें दमदार नॉइज़ कैंसिलेशन सुपर फास्ट चार्जिंग डुअल कनेक्शन बेहतरीन कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प फिक्स्ड स्पेशियल ऑडियो फीचर केवल वनप्लस स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध केस थोड़ा भारी

Noise Buds N2 Pro बजट सेगमेंट में एक नया धमाका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 70 घंटे का कुल प्लेबैक और मेटैलिक लूनर सिल्वर डिज़ाइन है। 4,999 रुपये की MRP वाला यह प्रोडक्ट अमेज़न पर 68% डिस्काउंट के बाद मात्र 1,599 रुपये में मिल रहा है, जो इसे बजट खरीदारों की पहली पसंद बनाता है।

Specifications नॉइज़ कैंसिलेशन 32dB Active Noise Cancellation कनेक्टिविटी Bluetooth v6.0 और Google Fast Pair चार्जिंग इंस्टाचार्ज पेयरिंग डुअल डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट डिजाइन लाइटवेट और प्रीमियम मैटेलिक फिनिश क्यों खरीदें मैराथन बैटरी प्रीमियम मैटेलिक डिज़ाइन डुअल पेयरिंग लेटेस्ट ब्लूटूथ V6.0 क्यों खोजें विकल्प औसत ANC ANC चालू रहने पर बैटरी काफी जल्दी खत्म

boAt का यह नया फ्लैगशिप मॉडल अपनी तरह का पहला ऐसा ईयरबड्स है जिसमें SONIC A.R.C. दिया गया है। यानी आप इसके केस पर लगे 'क्राउन' को घुमाकर आवाज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 9,990 रुपये की भारी MRP वाला यह प्रीमियम प्रोडक्ट अमेजन पर 72% डिस्काउंट के बाद मात्र 2,799 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications खास फीचर SONIC A.R.C. कनेक्टिविटी Bluetooth v6.0 कॉलिंग 6 Mics के साथ AI-ENx टेक्नोलॉजी फीडबैक Interactive Haptic Feedback क्यों खरीदें 50dB हाइब्रिड ANC क्रांतिकारी केस कंट्रोल स्पेशियल ऑडियो 6 माइक्रोफोन AI-ENx क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी या बड़ा बैटरी ड्रेन

iQOO TWS 1e उन यूजर्स को टारगेट करता है जिन्हें गेमिंग के साथ-साथ अच्छी म्यूजिक क्वालिटी चाहिए। इसका फ्लेम येलो कलर इसे एक बोल्ड और स्पोर्ट्स-कार वाला लुक देता है। 2,099 रुपये की कीमत वाला यह प्रोडक्ट अमेजन पर 1,899 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे बजट श्रेणी का एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव विकल्प बनाता है।

Specifications प्लेबैक टाइम कुल 42 घंटे कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3 + डुअल डिवाइस कनेक्शन चार्जिंग फास्ट चार्ज साउंड इफेक्ट्स DeepX 3.0 क्यों खरीदें इंटेलिजेंट ANC (30dB) DeepX 3.0 स्टीरियो साउंड 42 घंटे का प्लेबैक गेमिंग लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प औसत ANC लिमिटेड कस्टमाइजेशन

यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनका बजट बहुत कम है लेकिन वे Active Noise Cancellation जैसे प्रीमियम फीचर को ट्राई करना चाहते हैं। 2,500 रुपये की MRP वाला यह प्रोडक्ट अमेजन पर 52% डिस्काउंट के बाद मात्र 1,199 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications नॉइज़ कंट्रोल Active Noise Cancellation ड्राइवर साइज 13mm Dynamic Driver प्लेबैक टाइम कुल 30 घंटे माइक्रोफोन डुअल माइक प्रोटेक्शन IPX4 क्यों खरीदें सबसे किफायती ANC 13mm डायनेमिक ड्राइवर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन फास्ट चार्जिंग IPX4 रेटिंग क्यों खोजें विकल्प boAt जितना स्थापित ब्रांड नहीं बैटरी लाइफ थोड़ा कम

realme Buds Air 7 तकनीक के मामले में अपने प्रतिस्पर्धियों (OnePlus और boAt) से एक कदम आगे निकलता है। इसमें 52dB का हाइब्रिड ANC और Hi-Res LHDC 5.0 सपोर्ट दिया गया है, जो आमतौर पर ₹5,000 से महंगे ईयरबड्स में मिलता है। 4,999 की MRP वाला यह स्लेट ग्रे मॉडल 2,999 की लिमिटेड टाइम डील पर उपलब्ध है।

Specifications ANC 52dB Hybrid Smart ANC ऑडियो कोडेक Hi-Res LHDC 5.0 बैटरी लाइफ कुल 52 घंटे लेटेंसी 45ms क्यों खरीदें सबसे पावरफुल ANC Hi-Res सर्टिफिकेशन 52 घंटे का प्लेबैक 360° स्पेशियल ऑडियो गेमिंग मोड क्यों खोजें विकल्प LHDC सपोर्ट

