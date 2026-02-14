अमेजन पर मची है लूट, 3,000 रुपये के अंदर खरीदें AirPods को टक्कर देने वाले ये धांसू ईयरबड्स
अमेज़न पर 3,000 रुपये के अंदर OnePlus Nord Buds 3 Pro और Realme Buds Air 7 जैसे प्रीमियम ईयरबड्स पर भारी छूट मिल रही है। इनमें 50dB तक नॉइज़ कैंसिलेशन और दमदार बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स हैं, जो एप्पल एयरपॉड्स को कड़ी टक्कर देते हैं।
आजकल प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एप्पल एयरपॉड्स पहली पसंद माने जाते हैं, लेकिन उनकी ऊंची कीमत हर किसी के बजट में नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि अमेज़न पर चल रही हालिया सेल में कई ऐसे ब्रांडेड ईयरबड्स उपलब्ध हैं, जो 3,000 रुपये से भी कम कीमत में एयरपॉड्स जैसे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। इन ईयरबड्स को AirPods Killers कहा जा रहा है क्योंकि ये न केवल बजट में फिट बैठते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेजोड़ हैं।
इस बजट श्रेणी में OnePlus Nord Buds 3, Realme Buds Air 6, और boAt Airdopes जैसे मॉडल्स धूम मचा रहे हैं। इन ईयरबड्स में Active Noise Cancellation जैसा प्रीमियम फीचर मिल रहा है, जो बाहरी शोर को 50dB तक कम कर देता है। इसके अलावा, इनमें 40 से 50 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग (सिर्फ 10 मिनट चार्ज पर घंटों का प्लेबैक) और गेमिंग के लिए अल्ट्रा-लो लेटेंसी जैसे फीचर्स शामिल हैं। इनका स्लीक और एर्गोनोमिक डिज़ाइन इन्हें काफी आरामदायक बनाता है, जिससे आप घंटों तक संगीत का आनंद ले सकते हैं। अमेज़न के बैंक ऑफर्स और कूपन्स का इस्तेमाल करके आप इन्हें और भी कम कीमत पर अपना बना सकते हैं। यदि आप कम पैसे में हाई-फाई साउंड और प्रीमियम कॉलिंग क्वालिटी चाहते हैं, तो यह खरीदारी का सबसे सही समय है।
1. GOBOULT x Mustang Torq Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, App Support, Quad Mic ENC, 45ms Low Latency, 13mm Driver, Breathing LEDs, Made in India Ear Buds Wireless (Green)
GOBOULT x Mustang Torq केवल एक ईयरबड्स नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट है। इसकी ब्रीदिंग LED लाइट्स और मस्टैंग कार से प्रेरित डिज़ाइन इसे युवाओं और गेमर्स के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है। 5,999 रुपये की MRP वाला यह शानदार गैजेट अमेजन पर 70% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 1,799 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
60 घंटे का प्लेबैक
गेमिंग मोड (45ms लो लेटेंसी)
क्वाड माइक ENC
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
टाइट पॉकेट में रखने में थोड़ी असुविधा
ANC की कमी
2. OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth Earbuds with Upto 49dB Active Noise Cancellation,12.4mm Dynamic Drivers,10mins for 11Hrs Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback [Starry Black]
OnePlus Nord Buds 3 Pro अपने सेगमेंट में 49dB एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आता है, जो इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है। 3,699 रुपये की MRP वाला यह स्टाइलिश स्टाररी ब्लैक मॉडल अमेज़न पर 27% डिस्काउंट के बाद मात्र 2,699 रुपये में उपलब्ध है। पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार नॉइज़ कैंसिलेशन
सुपर फास्ट चार्जिंग
डुअल कनेक्शन
बेहतरीन कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
फिक्स्ड स्पेशियल ऑडियो फीचर केवल वनप्लस स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध
केस थोड़ा भारी
3. Noise Newly Launched Buds N2 Pro Truly Wireless Earbuds with Metallic Finish, 70H of Playtime, ANC(Upto 32Db), Dual Pairing, Instacharge(10 Min=200 Min), BT V6.0(Lunar Silver)
Noise Buds N2 Pro बजट सेगमेंट में एक नया धमाका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 70 घंटे का कुल प्लेबैक और मेटैलिक लूनर सिल्वर डिज़ाइन है। 4,999 रुपये की MRP वाला यह प्रोडक्ट अमेज़न पर 68% डिस्काउंट के बाद मात्र 1,599 रुपये में मिल रहा है, जो इसे बजट खरीदारों की पहली पसंद बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैराथन बैटरी
प्रीमियम मैटेलिक डिज़ाइन
डुअल पेयरिंग
लेटेस्ट ब्लूटूथ V6.0
क्यों खोजें विकल्प
औसत ANC
ANC चालू रहने पर बैटरी काफी जल्दी खत्म
4. boAt 2026 Launch Nirvana Crown, SONIC ARC, LEDs, Haptic Feedback,50dB Hybrid ANC,Spatial Audio, 6 Mic ENx, App Support, v6.0 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Sapphire Blue)
boAt का यह नया फ्लैगशिप मॉडल अपनी तरह का पहला ऐसा ईयरबड्स है जिसमें SONIC A.R.C. दिया गया है। यानी आप इसके केस पर लगे 'क्राउन' को घुमाकर आवाज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 9,990 रुपये की भारी MRP वाला यह प्रीमियम प्रोडक्ट अमेजन पर 72% डिस्काउंट के बाद मात्र 2,799 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
50dB हाइब्रिड ANC
क्रांतिकारी केस कंट्रोल
स्पेशियल ऑडियो
6 माइक्रोफोन AI-ENx
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी या बड़ा
बैटरी ड्रेन
5. iQOO TWS 1e in-Ear Earbuds with Mic, Upto 30dB Active Noise Cancellation, Fast Charging which Takes 10 mins for 3 Hours Playtime, with Upto 42 hrs Playback time (Flame Yellow)
iQOO TWS 1e उन यूजर्स को टारगेट करता है जिन्हें गेमिंग के साथ-साथ अच्छी म्यूजिक क्वालिटी चाहिए। इसका फ्लेम येलो कलर इसे एक बोल्ड और स्पोर्ट्स-कार वाला लुक देता है। 2,099 रुपये की कीमत वाला यह प्रोडक्ट अमेजन पर 1,899 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे बजट श्रेणी का एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिजेंट ANC (30dB)
DeepX 3.0 स्टीरियो साउंड
42 घंटे का प्लेबैक
गेमिंग लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
औसत ANC
लिमिटेड कस्टमाइजेशन
6. Noise Cancelling Earbuds, Ear Buds Wireless Noise Cancellation, Bluetooth Earbuds TWS Ear Buds, Dual Mic, Low Latency, 30H, Fast Charging, IPX4
यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनका बजट बहुत कम है लेकिन वे Active Noise Cancellation जैसे प्रीमियम फीचर को ट्राई करना चाहते हैं। 2,500 रुपये की MRP वाला यह प्रोडक्ट अमेजन पर 52% डिस्काउंट के बाद मात्र 1,199 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे किफायती ANC
13mm डायनेमिक ड्राइवर
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
फास्ट चार्जिंग
IPX4 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
boAt जितना स्थापित ब्रांड नहीं
बैटरी लाइफ थोड़ा कम
7. realme Earbuds Air 7 True Wireless,12.4mm Dynamic Bass Drivers,52Hrs Playtime,52dB Hybrid ANC,6 Mic ENC,45ms Low Latency,360° Spatial Audio,Hi-Res LHDC,IP55 Dust & Water Resistant,BT v5.4(SlateGrey)
realme Buds Air 7 तकनीक के मामले में अपने प्रतिस्पर्धियों (OnePlus और boAt) से एक कदम आगे निकलता है। इसमें 52dB का हाइब्रिड ANC और Hi-Res LHDC 5.0 सपोर्ट दिया गया है, जो आमतौर पर ₹5,000 से महंगे ईयरबड्स में मिलता है। 4,999 की MRP वाला यह स्लेट ग्रे मॉडल 2,999 की लिमिटेड टाइम डील पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे पावरफुल ANC
Hi-Res सर्टिफिकेशन
52 घंटे का प्लेबैक
360° स्पेशियल ऑडियो
गेमिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
LHDC सपोर्ट
