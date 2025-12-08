Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best annual prepaid plabn for jio airtel and vi user do next recharge in december 2026
जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान, साल 2026 दिसंबर में कराना होगा अगला रिचार्ज

जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान, साल 2026 दिसंबर में कराना होगा अगला रिचार्ज

संक्षेप:

ये प्लान 365 दिन चलते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और फ्री एसएमएस के साथ ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। जियो और एयरटेल के प्लान में 35100 रुपये तक की कीमत वाला अडिशनल बेनिफिट भी दिया जा रहा है।

Dec 08, 2025 07:36 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने से छुटकारा चाहते हैं, तो हम आपको जियो, एयरटेल और Vi के कुछ बेस्ट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने इन प्लान से अभी रिचार्ज कर लिया, तो अगला रिचार्ज और सीधे अगले साल दिसंबर में करना होगा। हम बात कर रहे हैं, इन कंपनियों के ऐनुअल प्लान्स की है। ये प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और फ्री एसएमएस के साथ ओटीटी ऐप्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। जियो और एयरटेल के प्लान में 35100 रुपये तक की कीमत वाला अडिशनल बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इन कंपनियों के बेस्ट ऐनुअल प्रीपेड प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 3699 रुपये वाला प्लान

365 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रहा है। यह प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इस प्लान में आपको हाफ डे अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट और डेटा डिलाइट्स के साथ वीकेंड डेटा रोलओवर भी मिलेगा। कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का फ्री ऐक्सेस दे रही है।

जियो का 3599 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दे रही है। साथ ही इसमें आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा। प्लान के साथ कंपनी 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन भी दे रही है, जिसकी कीमत 35100 रुपये है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट टीवी पर 76% तक की छूट, मिलेगी 75 इंच की स्क्रीन, लिस्ट में सोनी भी

एयरटेल का 3599 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी के 5G कनेक्टिविटी वाले एरिया में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है। यह प्लान 12 महीने के Perplexity Pro AI के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Jio Vodafone Idea Airtel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।